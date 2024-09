IBM e Accenture estão trabalhando juntas para transformar os negócios dos clientes, aproveitando as mais recentes tecnologias e soluções da indústria para impulsionar a inovação e o crescimento na era digital. A parceria se concentra em melhorar as operações dos clientes, oferecendo vantagens competitivas impulsionadas pela tecnologia e participando em programas beta de desenvolvimento de produtos da IBM. A aliança cria serviços de tecnologia de ponta com preços competitivos.