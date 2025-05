O IBM Maximo Application Suite é a solução EAM líder do setor para gerenciar ativos críticos, reduzir o downtime e melhorar a eficiência operacional. Desenvolvido com base em décadas de conhecimento especializado no setor, o Maximo oferece gerenciamento de ponta a ponta dos ativos, desde a aquisição e manutenção até o descomissionamento. Esse gerenciamento abrangente do ciclo de vida garante que os ativos sejam otimizados durante toda a sua vida útil.

O Maximo foi desenvolvido com o IBM watsonx, aprimorando o gerenciamento de ativos com IA conversacional e generativa. Isso permite que os usuários recuperem e resumam rapidamente os dados dos ativos, tomem decisões mais rápidas e embasadas e simplifiquem os fluxos de trabalho, resultando em manutenção e operações mais inteligentes e eficientes.