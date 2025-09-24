Por que agora é o momento perfeito para se aprofundar na cibersegurança

De acordo com o 2025 Job Skills Report da Coursera, a demanda por habilidades como gerenciamento de ameaças, resposta a incidentes e segurança de rede está aumentando, impulsionada por um aumento de 71% em relação ao ano anterior em ataques cibernéticos e por uma impressionante escassez de cinco milhões de profissionais de cibersegurança qualificados. Essa é uma oportunidade de carreira de enorme escala e urgência.

Com uma função na cibersegurança, você pode ajudar a defender o mundo digital e ser bem pago por isso. Os salários médios nos EUA estão em torno de US$ 112.000 para analistas e hackers éticos, e profissionais experientes geralmente ganham bem mais de US$ 120.000(Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024).