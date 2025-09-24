Por que agora é o momento perfeito para se aprofundar na cibersegurança

Desde proteger código e implementações na nuvem até derrubar ataques de phishing e ransomware, a cibersegurança é uma das carreiras mais essenciais na tecnologia hoje.
De acordo com o 2025 Job Skills Report da Coursera, a demanda por habilidades como gerenciamento de ameaças, resposta a incidentes e segurança de rede está aumentando, impulsionada por um aumento de 71% em relação ao ano anterior em ataques cibernéticos e por uma impressionante escassez de cinco milhões de profissionais de cibersegurança qualificados. Essa é uma oportunidade de carreira de enorme escala e urgência.
Com uma função na cibersegurança, você pode ajudar a defender o mundo digital e ser bem pago por isso. Os salários médios nos EUA estão em torno de US$ 112.000 para analistas e hackers éticos, e profissionais experientes geralmente ganham bem mais de US$ 120.000(Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024).
Os profissionais de cibersegurança são a linha de frente de defesa contra os crimes cibernéticos. Eles não são apenas especialistas — são solucionadores de problemas que pensam como hackers para prever ameaças e detê-las antes que o dano seja feito. Algumas funções de cibersegurança em demanda incluem:
Com o aumento da demanda global e milhões de vagas permanecendo em aberto, a cibersegurança continua sendo uma carreira bem remunerada e com perspectiva de futuro.
A IBM tem três programas empolgantes disponíveis no Coursera para ajudar você com a cibersegurança. Veja aqui algumas recomendações:
Vamos explorar esses programas para que você saiba mais sobre como cada um pode ajudá-lo a se preparar para uma nova ou próxima carreira.
Desde o gerenciamento de vulnerabilidades de bancos de dados até a realização de perícias e respostas a incidentes, o IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate abrange todos os fundamentos — não é necessária experiência. Você ganhará experiência do mundo real com:
Inscreva-se no IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate hoje mesmo e inicie sua carreira como um analista de cibersegurança em apenas quatro meses.
O IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist Professional Certificate é uma maneira rápida e prática de obter as habilidades prontas para o trabalho que os empregadores procuram. Em menos de quatro meses, você pode construir uma base sólida em segurança da informação e iniciar sua carreira como especialista em cibersegurança — não é necessária experiência prévia. Veja o que você vai aprender:
Quer você esteja mudando de carreira ou apenas começando, este programa oferece habilidades práticas e credenciais em demanda para se destacar no mercado de trabalho de cibersegurança.
Inscreva-se no IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist Professional Certificate hoje mesmo para dar o primeiro passo em direção a uma carreira gratificante em cibersegurança.
Ganhe experiência prática com ferramentas e técnicas do mundo real que hackers éticos usam para descobrir e fazer correções de vulnerabilidades. O certificado IBM Ethical Hacking with Open Source Tools Professional Certificate de nível intermediário é seu caminho rápido para o mundo do teste de penetração e das operações de cibersegurança. Veja o que você vai aprender:
Comece sua jornada de hacking ético hoje mesmo com o IBM Ethical Hacking with Open Source Tools Professional Certificate e dê o próximo passo em sua carreira de cibersegurança.
Não importa se você está apenas começando sua jornada ou buscando aprimorar-se com ferramentas avançadas e credenciais respaldadas pelo setor, a IBM tem um programa para atender a seus objetivos. Cada Professional Certificate foi criado para equipar você com habilidades práticas, ferramentas e confiança para entrar em uma das carreiras de tecnologia mais procuradas da atualidade.
Explore o programa que se adapta a seu caminho e comece a aprender hoje mesmo no Coursera:
IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate
IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist Professional Certificate
IBM Ethical Hacking with Open Source Tools Professional Certificate