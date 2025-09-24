Operações de negócios

Por que agora é o momento perfeito para se aprofundar na cibersegurança

Autora

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

Desde proteger código e implementações na nuvem até derrubar ataques de phishing e ransomware, a cibersegurança é uma das carreiras mais essenciais na tecnologia hoje.

De acordo com o 2025 Job Skills Report da Coursera, a demanda por habilidades como gerenciamento de ameaças, resposta a incidentes e segurança de rede está aumentando, impulsionada por um aumento de 71% em relação ao ano anterior em ataques cibernéticos e por uma impressionante escassez de cinco milhões de profissionais de cibersegurança qualificados. Essa é uma oportunidade de carreira de enorme escala e urgência.

Com uma função na cibersegurança, você pode ajudar a defender o mundo digital e ser bem pago por isso. Os salários médios nos EUA estão em torno de US$ 112.000 para analistas e hackers éticos, e profissionais experientes geralmente ganham bem mais de US$ 120.000(Lightcast, Cybersecurity Analyst Job Postings, 2024).

O que os profissionais de cibersegurança fazem?

Os profissionais de cibersegurança são a linha de frente de defesa contra os crimes cibernéticos. Eles não são apenas especialistas — são solucionadores de problemas que pensam como hackers para prever ameaças e detê-las antes que o dano seja feito. Algumas funções de cibersegurança em demanda incluem:

  • Os analistas de cibersegurança monitoram, detectam, investigam e respondem a eventos de segurança. Elas ajudam a proteger os recursos digitais de uma organização, ao analisar dados de segurança, gerenciar vulnerabilidades e recomendar salvaguardas para reduzir os riscos.
  • Os especialistas em cibersegurança vão além da análise para implementar e gerenciar soluções de segurança. Eles trabalham com frameworks de segurança, projetam estratégias de defesa e muitas vezes lideram os esforços para proteger redes, sistemas e dados contra ameaças em evolução.
  • Os hackers éticos/testadores de penetração testam proativamente os sistemas em busca de fraquezas, simulando ataques cibernéticos. Elas utilizam ferramentas de código aberto para descobrir vulnerabilidades, relatar descobertas e ajudar as organizações a fortalecer suas defesas antes que invasores reais possam explorá-las.

Com o aumento da demanda global e milhões de vagas permanecendo em aberto, a cibersegurança continua sendo uma carreira bem remunerada e com perspectiva de futuro.

Inicie sua carreira em cibersegurança com estes três programas da IBM

A IBM tem três programas empolgantes disponíveis no Coursera para ajudar você com a cibersegurança. Veja aqui algumas recomendações:

Vamos explorar esses programas para que você saiba mais sobre como cada um pode ajudá-lo a se preparar para uma nova ou próxima carreira.

Comece em cibersegurança com o IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate

Desde o gerenciamento de vulnerabilidades de bancos de dados até a realização de perícias e respostas a incidentes, o IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate abrange todos os fundamentos — não é necessária experiência. Você ganhará experiência do mundo real com:

  • Identificação e avaliação de vulnerabilidades de segurança com teste de penetração e análise de ameaças.
  • Como os sistemas permanecem seguros e em conformidade usando frameworks e arquitetura de segurança.
  • Compreensão dos fundamentos de sistemas de TI seguros com noções básicas de segurança de sistema operacional e rede.
  • Utilização das mesmas ferramentas de cibersegurança nas quais os profissionais do setor confiam.
  • Aumento da eficiência com técnicas impulsionadas por IA generativa adaptadas para analistas de cibersegurança.

Inscreva-se no IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate hoje mesmo e inicie sua carreira como um analista de cibersegurança em apenas quatro meses.

Obtenha conhecimento em cibersegurança respaldado por certificação com o IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist Professional Certificate

O IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist Professional Certificate é uma maneira rápida e prática de obter as habilidades prontas para o trabalho que os empregadores procuram. Em menos de quatro meses, você pode construir uma base sólida em segurança da informação e iniciar sua carreira como especialista em cibersegurança — não é necessária experiência prévia. Veja o que você vai aprender:

  • Habilidades essenciais de cibersegurança para se preparar para seu primeiro cargo — além de preparação para o exame ISC2 Certified in Cybersecurity (CC) reconhecido pelo setor.
  • Fundamentos de TI, incluindo infraestrutura, sistemas operacionais, redes, aplicações, dados e hardware.
  • Compreensão das ameaças comuns, incluindo malware, violações, phishing e engenharia social, e como evitá-las.
  • Treinamento prático com ferramentas e técnicas usadas por especialistas em cibersegurança do mundo real hoje.

Quer você esteja mudando de carreira ou apenas começando, este programa oferece habilidades práticas e credenciais em demanda para se destacar no mercado de trabalho de cibersegurança.

Inscreva-se no IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist Professional Certificate hoje mesmo para dar o primeiro passo em direção a uma carreira gratificante em cibersegurança.

Torne-se um defensor cibernético com o IBM Ethical Hacking with Open Source Tools Professional Certificate

Ganhe experiência prática com ferramentas e técnicas do mundo real que hackers éticos usam para descobrir e fazer correções de vulnerabilidades. O certificado IBM Ethical Hacking with Open Source Tools Professional Certificate de nível intermediário é seu caminho rápido para o mundo do teste de penetração e das operações de cibersegurança. Veja o que você vai aprender:

  • Desenvolva habilidades do mundo real com ferramentas de código aberto como Kali Linux, Wireshark, Metasploit e OpenVAS
  • Pratique técnicas de hacking ético em ambientes seguros e controlados.
  • Simule ataques cibernéticos para identificar pontos fracos e desenvolver estratégias de mitigação.
  • Aprenda práticas de divulgação responsáveis para relatar vulnerabilidades da maneira certa.
  • Concluam o programa em apenas um mês — ideal para profissionais de tecnologia com conhecimento básico de TI ou experiência prévia em cibersegurança,

Comece sua jornada de hacking ético hoje mesmo com o IBM Ethical Hacking with Open Source Tools Professional Certificate e dê o próximo passo em sua carreira de cibersegurança.

Pronto para construir seu futuro em cibersegurança?

Não importa se você está apenas começando sua jornada ou buscando aprimorar-se com ferramentas avançadas e credenciais respaldadas pelo setor, a IBM tem um programa para atender a seus objetivos. Cada Professional Certificate foi criado para equipar você com habilidades práticas, ferramentas e confiança para entrar em uma das carreiras de tecnologia mais procuradas da atualidade.

Explore o programa que se adapta a seu caminho e comece a aprender hoje mesmo no Coursera:

IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate

IBM and ISC2 Cybersecurity Specialist Professional Certificate

IBM Ethical Hacking with Open Source Tools Professional Certificate

