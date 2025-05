Se você é um dos profissionais de mainframe que já fez benchmark de suas habilidades de mainframe obtendo um Certificado Profissional da IBM, agora há um caminho rápido para obter a versão z/OS v3.1 que reconhece seu aprendizado anterior (RPL).

Os prestigiosos Certificados Profissionais da IBM são obtidos ao completar um rigoroso caminho de 50 a 80 horas de cursos online, vídeos, simulações, questionários e exames que ensinam, avaliam e fazem o benchmark de habilidades de mainframe em funções-chave de mainframe. Eles estão disponíveis no z/OS v2.4, z/OS v2.5 e, agora, z/OS v3.1.

O ponto forte dessas credenciais da IBM é a amplitude e a profundidade das habilidades adquiridas por meio dos rigorosos caminhos de aprendizado, mas os profissionais de mainframe não querem completar 50 a 80 horas de treinamento sempre que atualizarem suas habilidades. Para atender melhor à força de trabalho de mainframe, a Interskill trabalhou com a IBM e a Credly para desenvolver um novo caminho rápido para obter a versão z/OS v3.1 que reconhece o aprendizado anterior.

Para atualizar de um Certificado Profissional da IBM z/OS v2.4 ou z/OS v2.5 para um Certificado Profissional da IBM z/OS v3.1 IBM, os profissionais de mainframe agora podem concluir um caminho de aprendizado condensado de apenas oito horas de cursos online, vídeos, simulações, testes e exames.

Para reiterar, esses caminhos de atualização são apenas para aqueles que obtiveram com sucesso uma versão anterior do Certificado Profissional da IBM específico. Os certificados obtidos por meio desse caminho de upgrade têm “RPL” claramente anotado no badge digital.

Certificados Profissionais da IBM disponíveis para funções-chave de mainframe IBM Z:

Certificado de Programador de Aplicações de Mainframe da IBM (Nível I ou Nível II)

Certificado de Programador de Sistemas de Mainframe IBM (Nível I, Nível II ou Nível III)

Certificado de Operador de Sistemas de Mainframe IBM (Nível I, Nível II ou Nível III)

Certificado de Administrador de Segurança de Mainframe IBM RACF (Nível I ou Nível II)

Certificado de Gerente Técnico de Mainframe da IBM (Nível I)

Explore todos os badges e certificados do IBM Interskill