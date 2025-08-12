Projete, construa, crie: entre na carreira que libera sua paixão

13 de agosto de 2025

Autor

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

Não importa se você é um contador de histórias visuais, um estrategista baseado em dados ou alguém que se destaca na criação de experiências interativas, há um lugar para você no cenário digital.​ O pacote de Certificados Profissionais da IBM oferece vários pontos de entrada nesse espaço dinâmico:

  1. Certificado Profissional de Designer de IU/UX da IBM
  2. Certificado Profissional de Marketing Digital e Growth Hacking da IBM
  3. Certificado Profissional de Desenvolvedor de Front-End da IBM

Com cada programa, você pode desenvolver as habilidades criativas e técnicas que os empregadores estão buscando ativamente e estar pronto para os cargos de alta demanda que moldam o futuro. Seja qual for o ponto de entrada que você escolher, cada programa vai além da teoria, oferecendo experiência, projetos do mundo real e portfólios que você pode exibir aos empregadores com confiança.

Explore essas três opções de carreira digital abaixo.

1. Certificado Profissional de Designer de IU/UX da IBM

Crie experiências digitais intuitivas que colocam os usuários em primeiro lugar.

A demanda por designers de IU/UX está crescendo rapidamente à medida que as empresas priorizam as experiências digitais centradas no usuário (Global Growth Insights). Este Certificado Profissional da IBM oferece as habilidades prontas para o trabalho e a experiência prática que os empregadores estão buscando ativamente, preparando você para criar designs centrados no usuário que envolvem e convertem a audiência.

Esse Certificado Profissional é ideal para:

  • Pessoas que estão mudando de carreira que buscam ingressar no design digital
  • Profissionais criativos que querem expandir para IU/UX
  • Recém-formados buscando habilidades práticas para o mercado de trabalho
  • Pessoas que retornam ao mercado de trabalho reingressando na força de trabalho com um novo conjunto de habilidades
  • Profissionais de tecnologia indo em direção ao design centrado no usuário

Destaques do programa:

  • Pré-requisitos: nenhuma experiência necessária
  • Duração: três meses
  • Ferramentas: Figma, Adobe XD, Miro
  • Habilidades: pesquisa de usuários, wireframes, prototipagem, arquitetura da informação, testes de usabilidade, acessibilidade, noções básicas de redação de UX e uso de IA generativa para fluxos de trabalho de design mais rápidos e inteligentes.
  • Resultado: um portfólio abrangente de projetos de design de IU/UX, além de um Certificado Profissional da IBM reconhecido no setor, para fortalecer seu currículo e provar sua preparação para o emprego. ​
  • Oportunidades de trabalho realistas: designer de UX, designer de IU, designer de produtos júnior, designer visual
  • Faixa salarial de nível básico: os cargos de designer de UX/IU de nível básico começam em US$ 87.546 por ano, enquanto os trabalhadores mais experientes ganham até US$ 148.254 por ano (talent.com).

Explore o Certificado Profissional de Designer de IU/UX da IBM. Por tempo limitado, o primeiro mês de treinamento é gratuito.

2. Certificado Profissional de Marketing Digital e Growth Hacking da IBM

Impulsione campanhas de marketing impactantes para nossa era digital.

O marketing digital é um campo em rápida evolução, com alta demanda por profissionais qualificados que possam criar campanhas baseadas em dados que aumentem o engajamento e impulsionem o crescimento dos negócios. Esse Certificado Profissional da IBM oferece as habilidades práticas e a experiência de "mão na massa" que os empregadores buscam para otimizar as estratégias digitais.

Esse programa é ideal para:

  • Pessoas que estão mudando de carreira que buscam ingressar na área de marketing digital
  • Proprietários de pequenas empresas ou freelancers que desejam aprimorar seus esforços de marketing
  • Recém-formados buscando habilidades práticas para o mercado de trabalho
  • Profissionais de marketing que desejam atualizar seu conjunto de habilidades
  • Profissionais interessados em usar a IA generativa para otimizar campanhas

Destaques do programa:

  • Pré-requisitos: nenhuma experiência necessária
  • Duração: três meses
  • Ferramentas: SEMrush, Meta Advertising, Google Analytics e ferramentas de IA generativa
  • Habilidades: publicidade digital, SEO, gerenciamento de redes sociais, criação de conteúdo, marketing por e-mail, análise de dados e uso da IA generativa para personalização de conteúdo e otimização de campanhas.
  • Resultado: habilidades práticas e projetos que demonstram sua capacidade de planejar e implementar campanhas de marketing digital eficazes, além de um Certificado Profissional da IBM reconhecido pelo setor para provar seu conhecimento especializado.
  • Oportunidades de trabalho realistas: especialista em marketing digital, gerente de redes sociais, especialista em SEM, analista de marketing
  • Faixa salarial de nível básico: os cargos de nível básico começam em US$ 52.533 por ano, enquanto os trabalhadores mais experientes ganham até US$ 122.469 por ano (talent.com).

Explore o Certificado Profissional de Marketing Digital e Growth Hacking da IBM. Por tempo limitado, o primeiro mês de aprendizado é gratuito.

3. Certificado Profissional de Desenvolvedor de Front-End da IBM

Crie interfaces de usuário envolventes para sites e aplicações.

Os desenvolvedores de front-end estão no centro da criação de sites interativos e responsivos. Com esse Certificado Profissional da IBM, você desenvolverá as habilidades de programação e design necessárias para criar experiências dinâmicas na web que sejam funcionais e fáceis de usar, usando ferramentas e frameworks padrão do setor.

Esse programa é ideal para:

  • Pessoas que estão mudando de carreira que querem ingressar no desenvolvimento da web
  • Profissionais de criação interessados em programação
  • Recém-formados em busca de habilidades práticas e prontos para o trabalho
  • Pessoas que retornam ao mercado de trabalho com o objetivo de reingressar na força de trabalho com um conjunto de habilidades técnicas
  • Profissionais de tecnologia que buscam se especializar em desenvolvimento de front-end

Destaques do programa:

  • Pré-requisitos: nenhuma experiência necessária
  • Duração: quatro meses
  • Ferramentas: HTML, CSS, JavaScript, React, Git, GitHub, Figma, Bootstrap
  • Habilidades: desenvolvimento da web com HTML, CSS, JavaScript e React; princípios de design de IU/UX; controle de versão com Git e GitHub; e criação de aplicações da web dinâmicas.
  • Resultado: um portfólio sólido apresentando projetos de desenvolvimento da web, incluindo uma aplicação dinâmica, além de um Certificado Profissional da IBM reconhecido pelo setor para aprimorar seu currículo e comprovar sua prontidão para o emprego.
  • Oportunidades de trabalho realistas: desenvolvedor de front-end, desenvolvedor da web, desenvolvedor de IU, desenvolvedor full-stack júnior
  • Faixa salarial de nível básico: cargos de nível básico começam em US$ 90.000 por ano, enquanto os trabalhadores mais experientes ganham até US$ 146.774 por ano (talent.com).

Explore o Certificado Profissional de Desenvolvedor de Front-End da IBM

Sua próxima etapa começa aqui

Não importa se você é um criativo buscando ingressar na tecnologia ou um tecnólogo explorando mais caminhos de carreira criativos, um Certificado Profissional da IBM pode oferecer uma ponte para o mundo digital híbrido —com credenciais reais, experiência real e oportunidades reais.

Você não terminará apenas com o conhecimento, você sairá com:

  • Um portfólio de projetos do mundo real que mostra aos empregadores o que você pode fazer
  • Habilidades práticas usando as ferramentas e plataformas para as quais eles estão contratando
  • A confiança para entrar em entrevistas com uma experiência prática sobre a qual você pode falar
  • Reconhecimento de uma das marcas de tecnologia mais confiáveis do mundo

Os empregadores estão contratando ativamente para essas funções. Os certificados da IBM são seu caminho mais rápido para estar pronto para o trabalho — não é necessária experiência prévia, apenas a determinação para construir, projetar e criar um futuro melhor.

Inscreva-se hoje mesmo para iniciar sua nova carreira criativa e tecnológica.

Certificado Profissional de Designer de IU/UX da IBM (por tempo limitado, o primeiro mês de aprendizado é gratuito)

Certificado Profissional de Marketing Digital e Growth Hacking da IBM (por tempo limitado, o primeiro mês de aprendizado é gratuito)

Certificado Profissional de Desenvolvedor de Front-End da IBM

