Projete, construa, crie: entre na carreira que libera sua paixão

13 de agosto de 2025
Não importa se você é um contador de histórias visuais, um estrategista baseado em dados ou alguém que se destaca na criação de experiências interativas, há um lugar para você no cenário digital. O pacote de Certificados Profissionais da IBM oferece vários pontos de entrada nesse espaço dinâmico:
Com cada programa, você pode desenvolver as habilidades criativas e técnicas que os empregadores estão buscando ativamente e estar pronto para os cargos de alta demanda que moldam o futuro. Seja qual for o ponto de entrada que você escolher, cada programa vai além da teoria, oferecendo experiência, projetos do mundo real e portfólios que você pode exibir aos empregadores com confiança.
Explore essas três opções de carreira digital abaixo.
Crie experiências digitais intuitivas que colocam os usuários em primeiro lugar.
A demanda por designers de IU/UX está crescendo rapidamente à medida que as empresas priorizam as experiências digitais centradas no usuário (Global Growth Insights). Este Certificado Profissional da IBM oferece as habilidades prontas para o trabalho e a experiência prática que os empregadores estão buscando ativamente, preparando você para criar designs centrados no usuário que envolvem e convertem a audiência.
Esse Certificado Profissional é ideal para:
Destaques do programa:
Explore o Certificado Profissional de Designer de IU/UX da IBM. Por tempo limitado, o primeiro mês de treinamento é gratuito.
Impulsione campanhas de marketing impactantes para nossa era digital.
O marketing digital é um campo em rápida evolução, com alta demanda por profissionais qualificados que possam criar campanhas baseadas em dados que aumentem o engajamento e impulsionem o crescimento dos negócios. Esse Certificado Profissional da IBM oferece as habilidades práticas e a experiência de "mão na massa" que os empregadores buscam para otimizar as estratégias digitais.
Esse programa é ideal para:
Destaques do programa:
Explore o Certificado Profissional de Marketing Digital e Growth Hacking da IBM. Por tempo limitado, o primeiro mês de aprendizado é gratuito.
Crie interfaces de usuário envolventes para sites e aplicações.
Os desenvolvedores de front-end estão no centro da criação de sites interativos e responsivos. Com esse Certificado Profissional da IBM, você desenvolverá as habilidades de programação e design necessárias para criar experiências dinâmicas na web que sejam funcionais e fáceis de usar, usando ferramentas e frameworks padrão do setor.
Esse programa é ideal para:
Destaques do programa:
Explore o Certificado Profissional de Desenvolvedor de Front-End da IBM
Não importa se você é um criativo buscando ingressar na tecnologia ou um tecnólogo explorando mais caminhos de carreira criativos, um Certificado Profissional da IBM pode oferecer uma ponte para o mundo digital híbrido —com credenciais reais, experiência real e oportunidades reais.
Você não terminará apenas com o conhecimento, você sairá com:
Os empregadores estão contratando ativamente para essas funções. Os certificados da IBM são seu caminho mais rápido para estar pronto para o trabalho — não é necessária experiência prévia, apenas a determinação para construir, projetar e criar um futuro melhor.
Inscreva-se hoje mesmo para iniciar sua nova carreira criativa e tecnológica.
Certificado Profissional de Designer de IU/UX da IBM (por tempo limitado, o primeiro mês de aprendizado é gratuito)
Certificado Profissional de Marketing Digital e Growth Hacking da IBM (por tempo limitado, o primeiro mês de aprendizado é gratuito)
Certificado Profissional de Desenvolvedor de Front-End da IBM