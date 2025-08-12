Projete, construa, crie: entre na carreira que libera sua paixão

Não importa se você é um contador de histórias visuais, um estrategista baseado em dados ou alguém que se destaca na criação de experiências interativas, há um lugar para você no cenário digital.​ O pacote de Certificados Profissionais da IBM oferece vários pontos de entrada nesse espaço dinâmico:

Certificado Profissional de Designer de IU/UX da IBM Certificado Profissional de Marketing Digital e Growth Hacking da IBM Certificado Profissional de Desenvolvedor de Front-End da IBM

Com cada programa, você pode desenvolver as habilidades criativas e técnicas que os empregadores estão buscando ativamente e estar pronto para os cargos de alta demanda que moldam o futuro. Seja qual for o ponto de entrada que você escolher, cada programa vai além da teoria, oferecendo experiência, projetos do mundo real e portfólios que você pode exibir aos empregadores com confiança.

Explore essas três opções de carreira digital abaixo.