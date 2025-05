Comemorando um marco: 10 milhões de badges digitais

Hoje, a IBM orgulhosamente homenageia seu décimo milionésimo badge digital, registrando um marco significativo no setor. Celebramos essa conquista com nossa comunidade global de aprendizes e nossa equipe de treinamento dedicada. Agradecemos a você pelo seu comprometimento!

Nosso compromisso com os aprendizes

Desde 2016, a IBM concede credenciais digitais para habilidades fundamentais, intermediárias e avançadas, bem como certificações formais. Como líder do setor, a IBM atende sua força de trabalho, clientes e parceiros de negócios, e também apoia aprendizes globais por meio do IBM SkillsBuild. Com o compromisso de oferecer novas habilidades a 30 milhões de pessoas até 2030, a IBM continuará a oferecer treinamentos inovadores e programas de credenciais.

Excepcional valor das credenciais digitais

As credenciais da IBM validam habilidades e conhecimentos, ajudando os profissionais a avançar em suas carreiras. Os badges podem ser compartilhados no LinkedIn e em outras plataformas, aumentando a visibilidade e a credibilidade. Os funcionários da IBM encontram esses badges motivacionais e uma prova de suas habilidades.

Junte-se a nós para celebrar este marco.

Explore o IBM Credentials