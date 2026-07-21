Cursor, Devin, Copilot, Claude Code. E se a IA de código que todo mundo ama não resolver o problema?

Vale separar duas categorias que costumam ser jogadas no mesmo balde.



A primeira é o assistente que vive dentro do editor de código. Ferramentas como Cursor, GitHub Copilot e Claude Code brilham aqui. Você está digitando e elas completam, sugerem, explicam. A interação é linha a linha, ou no máximo arquivo a arquivo. O foco é a produtividade do desenvolvedor individual.

Um pedido típico para esse tipo de ferramenta se parece com isto:

“Como valido um CPF em Java sem usar biblioteca externa?”

A segunda categoria trabalha por tarefa, não por linha. Você descreve um objetivo e a plataforma coordena vários passos para chegar lá. O mesmo desenvolvedor, em vez de pedir um trecho de código, delega algo assim:

“Migre o módulo de cobrança de RPG para Java seguindo nossa arquitetura de referência. Gere os testes, atualize a documentação e abra um pull request. Pare para aprovação humana antes do merge.”

Repare na diferença. No primeiro caso, o humano dirige e a IA ajuda. No segundo, a IA executa um plano e o humano aprova nos pontos certos. Essa segunda forma é o que o mercado vem chamando de IA agêntica: agentes que planejam, agem e verificam ao longo de várias etapas.

O Devin, da Cognition, é talvez o exemplo mais conhecido dessa abordagem autônoma. O caso mais comentado é brasileiro. O Nubank usou o Devin para refatorar um monólito de ETL com mais de seis milhões de linhas, distribuindo o trabalho repetitivo entre uma frota de agentes em paralelo e revisando o resultado por pull request.

Os ganhos relatados foram de oito a doze vezes em eficiência e mais de vinte vezes em custo na parte do escopo delegada.

O IBM Bob nasce dentro dessa mesma família agêntica, mas com uma diferença de filosofia que importa para quem decide a compra. O Devin se vende como um engenheiro de software autônomo. O Bob se posiciona como um parceiro que cobre o ciclo de desenvolvimento inteiro, do planejamento à operação, com governança e segurança embutidas em cada etapa.