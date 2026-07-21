Cursor, Devin, Copilot, Claude Code. E se a IA de código que todo mundo ama não resolver o problema?

A pergunta errada sobre IA para software é “quem escreve código melhor”.
Nos últimos meses, quase toda conversa sobre inteligência artificial para desenvolvimento de software cai na mesma comparação: qual ferramenta escreve o código mais limpo, mais rápido, com menos erros. É uma pergunta legítima, mas ela ficou pequena para o problema que as empresas têm hoje.
Quem trabalha dentro de um banco, de um órgão público ou de uma operação com décadas de sistemas acumulados sabe que escrever a linha de código nunca foi o gargalo. O gargalo é tudo o que vem em volta: entender a lógica antiga, manter o padrão de arquitetura, passar pela segurança, provar para o regulador o que foi feito e por quê, e fazer isso sem espalhar risco pelo resto do sistema.
É exatamente nesse ponto que a nova geração de plataformas de IA para software começa a se diferenciar. E é por isso que comparar o IBM Bob com o Devin, ou com qualquer outra ferramenta, exige primeiro entender de qual disputa estamos falando.
Vale separar duas categorias que costumam ser jogadas no mesmo balde.
A primeira é o assistente que vive dentro do editor de código. Ferramentas como Cursor, GitHub Copilot e Claude Code brilham aqui. Você está digitando e elas completam, sugerem, explicam. A interação é linha a linha, ou no máximo arquivo a arquivo. O foco é a produtividade do desenvolvedor individual.
Um pedido típico para esse tipo de ferramenta se parece com isto:
“Como valido um CPF em Java sem usar biblioteca externa?”
A segunda categoria trabalha por tarefa, não por linha. Você descreve um objetivo e a plataforma coordena vários passos para chegar lá. O mesmo desenvolvedor, em vez de pedir um trecho de código, delega algo assim:
“Migre o módulo de cobrança de RPG para Java seguindo nossa arquitetura de referência. Gere os testes, atualize a documentação e abra um pull request. Pare para aprovação humana antes do merge.”
Repare na diferença. No primeiro caso, o humano dirige e a IA ajuda. No segundo, a IA executa um plano e o humano aprova nos pontos certos. Essa segunda forma é o que o mercado vem chamando de IA agêntica: agentes que planejam, agem e verificam ao longo de várias etapas.
O Devin, da Cognition, é talvez o exemplo mais conhecido dessa abordagem autônoma. O caso mais comentado é brasileiro. O Nubank usou o Devin para refatorar um monólito de ETL com mais de seis milhões de linhas, distribuindo o trabalho repetitivo entre uma frota de agentes em paralelo e revisando o resultado por pull request.
Os ganhos relatados foram de oito a doze vezes em eficiência e mais de vinte vezes em custo na parte do escopo delegada.
O IBM Bob nasce dentro dessa mesma família agêntica, mas com uma diferença de filosofia que importa para quem decide a compra. O Devin se vende como um engenheiro de software autônomo. O Bob se posiciona como um parceiro que cobre o ciclo de desenvolvimento inteiro, do planejamento à operação, com governança e segurança embutidas em cada etapa.
Na prática, o Bob não tem uma comparação única. Ele aparece em conversas diferentes, e em cada uma o comparável muda. Vale mapear cada uma com exemplos concretos.
Aqui o comparável é o Devin e o Kiro, da AWS. A pergunta é sobre volume e velocidade. Quantas migrações repetitivas eu consigo delegar ao mesmo tempo, com qual qualidade.
O argumento do Bob não é negar isso, e sim somar controle. Em vez de só entregar throughput, ele registra cada passo de forma auditável. A ideia central é que toda ação do agente vira um processo documentado em tempo real, algo no espírito de uma receita reproduzível em linha de comando:
# Conceitual: uma receita registrada passo a passo,
# com aprovação humana antes do merge
bob run migracao-cobranca.recipe \
--politica lgpd-br \
--aprovacao manual-antes-do-merge
A diferença é direta. Não basta a tarefa ter sido feita. É preciso poder mostrar como foi feita.
Esta é a conversa que vem ganhando espaço no Brasil, e o comparável mais afiado aqui é o Tabnine, que oferece operação totalmente isolada da rede, e o GitHub Copilot Enterprise, com garantia contratual de não treinar modelos com o seu código.
O ponto do Bob é embutir a regra de segurança dentro do fluxo, não como um relatório que chega depois. Pense em uma política aplicada automaticamente a cada execução:
politica: lgpd-br
Ações:
- varredura_dados_sensiveis: [cpf, cnpj, cartao, conta]
- bloqueio_envio_externo: true
- exige_aprovacao_humana: [deploy_producao]
- log_auditavel: todas_as_acoes
Para um banco ou um órgão público, esse bloco vale mais do que qualquer benchmark de velocidade. Ele responde à pergunta que o jurídico e o compliance sempre fazem: como garanto que dado sensível não vai sair daqui, e como provo isso depois.
Este é o terreno onde o Bob é menos contestado. Java antigo, COBOL, RPG, mainframe. A maioria das ferramentas de IA não foi construída para esse tipo de código, e a IBM tem vantagem estrutural por motivos históricos óbvios.
O valor aqui não é gerar código novo do zero, e sim interpretar código antigo que ninguém documentou e traduzir para uma arquitetura moderna sem quebrar a lógica. Um pedido real nesse contexto se parece com isto:
“Leia este programa RPG, explique a regra de negócio que ele implementa, identifique dependências de banco e proponha a versão equivalente em Java usando nossas bibliotecas internas. Liste os pontos onde a lógica original é ambígua e precisa de decisão humana.”
O caso público da Blue Pearl ajuda a dimensionar: um trabalho de modernização em Java que normalmente levaria cerca de trinta dias foi concluído em três, com economia de mais de cento e sessenta horas de engenharia.
Aqui o concorrente mais perigoso não é o Devin. É o GitHub Copilot com o Agent HQ, que centraliza o roteamento de tarefas entre diferentes agentes dentro do fluxo do GitHub, onde milhões de desenvolvedores já vivem.
A disputa nesse eixo é sobre quem vai ser a camada que organiza os agentes, define papéis e mantém o humano no controle. O Bob responde com modos baseados em papel ao longo do ciclo: o agente que planeja, o que implementa, o que testa, o que revisa segurança. Cada um com sua função e seus pontos de parada.
Sempre vai existir o desenvolvedor que prefere o Cursor, o Claude Code ou o Copilot no editor. A resposta de posicionamento não é competir linha a linha com eles. É reposicionar a conversa: essas ferramentas otimizam a produtividade dentro do editor, enquanto o Bob organiza o resultado ao longo do ciclo inteiro com governança. São camadas diferentes, e podem até coexistir.
Há um detalhe técnico que merece destaque porque conecta diretamente com soberania.
Quase toda ferramenta de IA para código é, no fundo, uma camada em volta de um modelo de linguagem. A camada define o fluxo de trabalho. O modelo define o custo e a qualidade. A pergunta estratégica é: você fica preso a um único fornecedor de modelo?
O Bob trabalha com roteamento entre modelos. Tarefas simples vão para modelos mais leves e baratos. Tarefas complexas vão para modelos mais capazes. A escolha leva em conta precisão, latência e custo. A combinação inclui modelos de fronteira como o Claude, modelos open source como os da Mistral e os modelos próprios da IBM, a família Granite.
Em forma de configuração, a ideia é parecida com isto:
roteamento:
tarefa_simples: granite-pequeno
raciocinio_de_codigo: claude
alternativa_aberta: mistral
criterios: [precisao, custo, latencia]
Para o desenvolvedor, isso significa não ficar refém da variação de preço ou de qualidade de um único provedor. Para a empresa, significa algo mais profundo. Se amanhã um modelo mudar de política, de preço ou de disponibilidade, a operação não para. Você troca a peça sem reconstruir a casa.
Essa flexibilidade é, ao mesmo tempo, uma estratégia de custo e uma estratégia de risco.
Neutralidade de modelos e soberania de dados são dois lados da mesma moeda, e esse tema tem peso especial para empresas e governos brasileiros.
Soberania de dados, na prática, é poder responder com confiança a três perguntas. Onde o meu código e os meus dados ficam fisicamente. Quem tem acesso a eles. E se eu consigo operar mesmo sem depender de uma infraestrutura ou de um modelo estrangeiro específico.
A LGPD trouxe isso para o centro da mesa. Quando um time de desenvolvimento usa uma ferramenta de IA na nuvem, surge uma pergunta incômoda: trechos de código que carregam regras de negócio sensíveis, ou pior, dados pessoais usados em testes, estão saindo da fronteira da empresa a cada chamada de modelo?
É por isso que a opção de operar dentro da própria infraestrutura, com previsão de uma versão on premises para quem tem exigência de residência de dados, deixa de ser um detalhe técnico e vira critério de compra. Some a isso o roteamento entre modelos, incluindo modelos abertos que podem rodar em ambiente controlado, e você tem um caminho para adotar IA agêntica sem entregar as joias da coroa para uma única API externa.
Para um banco, uma seguradora ou um órgão de governo no Brasil, essa combinação de governança no fluxo, auditabilidade de cada passo e independência de um único fornecedor de modelo costuma valer mais do que qualquer ponto a mais em um benchmark de velocidade.
A comparação entre Bob, Devin e o resto do mercado não se resolve com a pergunta “quem escreve código melhor”. Resolve-se com outra pergunta, mais alinhada com a realidade de quem opera sistemas críticos: qual plataforma me permite ir rápido sem perder o controle, a rastreabilidade e a soberania sobre o que é meu. Velocidade sem confiança é risco. E confiança, em ambiente regulado, se constrói com governança embutida, neutralidade de modelos e clareza sobre onde os dados moram.
Se você está avaliando IA agêntica para desenvolvimento na sua organização, a dica é simples: antes de pedir uma demo de geração de código, leve para a mesa o seu time de segurança e de compliance. A conversa muda de figura, e é nela que essas plataformas realmente se diferenciam.
Como vocês estão tratando a questão da soberania de dados na adoção de IA para desenvolvimento? Tenho conversado com times que tomaram caminhos bem diferentes, e o assunto está longe de ter resposta única.