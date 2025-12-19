IA generativa pronta para produção: o que a Frontkom aprendeu ao criar uma plataforma escalável com a IBM para o transporte público norueguês

Para permitir uma rápida iteração e, ao mesmo tempo, manter o controle e a observabilidade, a Frontkom criou uma arquitetura baseada em componentes centrada nas tecnologias IBM e em ferramentas de código aberto.
No front-end, um widget de chat incorporável leve, desenvolvido com JavaScript e React, integra-se diretamente ao site e aplicações móveis da Reis Nordland. Esse widget está integrado a uma interface de dashboard segura desenvolvida no Supabase, permitindo que os operadores da Reis Nordland gerenciem seus agentes de IA, conjuntos de dados e bases de conhecimento a partir de um console único e intuitivo.
A camada de orquestração é alimentada pelo Langflow, o ambiente visual de pouco código da IBM para a criação de aplicações de agentes de IA. O Langflow gerencia a lógica, o design de prompts e a modelagem de resposta por trás de cada agente de IA. Isso permite que a Frontkom atualize componentes, incluindo LLMs, conectores de dados ou fluxos de trabalho, de forma independente, sem afetar a estabilidade da produção.
Após algumas pesquisas, a equipe da Frontkom optou pelo modelo Gemini 2.5 Flash para o caso de uso da Reis Nordland. Caso os modelos (ou ferramentas) novos ou diferentes se tornem mais apropriados nos próximos seis meses, a atualização será uma tarefa simples, graças à modularidade de arrastar e soltar do Langflow.
O Langflow é executado no Frontkom PaaS, uma infraestrutura baseada em Kubernetes hospedada na AWS. Ele usa o dimensionamento automático horizontal de pods (HPA) e os orçamentos de interrupção de pods (PDB) para manter a confiabilidade sob cargas de tráfego variáveis. Uma CDN da Fastly fica à frente do sistema para garantir uma entrega global rápida tanto para os usuários finais quanto para as interfaces administrativas.
Todos os dados de conversação, telemetria do agente e metadados de configuração são armazenados no IBM Cloud Databases for PostgreSQL. Essa opção oferece escalabilidade e governança, com um controle de versão que rastreia cada fluxo e um conjunto de dados usado na produção.