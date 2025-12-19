IA generativa pronta para produção: o que a Frontkom aprendeu ao criar uma plataforma escalável com a IBM para o transporte público norueguês

Com a euforia inicial em torno da IA generativa se transformando em uma busca mais realista por ROI, muitas empresas enfrentam o desafio de ir além dos protótipos. Uma maioria esmagadora – 95%, de acordo com um estudo recente do MIT – tem dificuldades para migrar do piloto à produção com a IA generativa.

Para ajudar seus clientes a reverterem a tendência de alta adoção com pouca ou nenhuma transformação de negócios significativa, a Frontkom, uma empresa de inovação digital com sede na Noruega, criou uma plataforma de IA escalável e modular que oferece assistentes de conversação, interfaces de pesquisa e aplicações de recuperação para uma variedade de clientes, cada uma com diferentes requisitos de dados, escala e governança.

Um desses clientes é a Reis Nordland, a empresa de transporte público regional do condado de Nordland, na Noruega. A empresa opera serviços de ônibus e balsas em uma vasta região do norte, gerenciando horários, emissão de bilhetes e informações de rota para os viajantes.

A Frontkom desenvolveu e implementou um assistente de viagem com IA generativa que permite aos passageiros fazer perguntas em linguagem natural, como "Quando sai a próxima balsa de Bodø?" ou "O ônibus da linha 300 está atrasado?" e receber respostas precisas e atualizadas de um assistente conversacional em vários idiomas. Poucas semanas após o lançamento, o aplicativo reduziu em mais da metade as consultas aos agentes do atendimento ao cliente da Reis Nordland.