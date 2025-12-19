Inteligência artificial Automação de TI

IA generativa pronta para produção: o que a Frontkom aprendeu ao criar uma plataforma escalável com a IBM para o transporte público norueguês

A Frontkom criou uma plataforma modular de IA generativa com base em tecnologias da IBM e ferramentas de código aberto que reduzem as consultas dos clientes em até 55% enquanto mantém as respostas fundamentadas, governadas e confiáveis.

Com a euforia inicial em torno da IA generativa se transformando em uma busca mais realista por ROI, muitas empresas enfrentam o desafio de ir além dos protótipos. Uma maioria esmagadora – 95%, de acordo com um estudo recente do MIT – tem dificuldades para migrar do piloto à produção com a IA generativa.

Para ajudar seus clientes a reverterem a tendência de alta adoção com pouca ou nenhuma transformação de negócios significativa, a Frontkom, uma empresa de inovação digital com sede na Noruega, criou uma plataforma de IA escalável e modular que oferece assistentes de conversação, interfaces de pesquisa e aplicações de recuperação para uma variedade de clientes, cada uma com diferentes requisitos de dados, escala e governança.

Um desses clientes é a Reis Nordland, a empresa de transporte público regional do condado de Nordland, na Noruega. A empresa opera serviços de ônibus e balsas em uma vasta região do norte, gerenciando horários, emissão de bilhetes e informações de rota para os viajantes.

A Frontkom desenvolveu e implementou um assistente de viagem com IA generativa que permite aos passageiros fazer perguntas em linguagem natural, como "Quando sai a próxima balsa de Bodø?" ou "O ônibus da linha 300 está atrasado?" e receber respostas precisas e atualizadas de um assistente conversacional em vários idiomas. Poucas semanas após o lançamento, o aplicativo reduziu em mais da metade as consultas aos agentes do atendimento ao cliente da Reis Nordland.

O desafio: assistência inteligente aos passageiros

A Reis Nordland estava sobrecarregada com solicitações repetitivas de atendimento ao cliente e a necessidade de fornecer dados de viagem o tempo todo. O assistente de IA conversacional da Frontkom se conecta a informações de trânsito em tempo real e dados internos estruturados, como horários, atualizações de trânsito, perguntas frequentes e políticas de serviço. O objetivo era fornecer respostas factuais e contextualizadas, mantendo os operadores no total controle das respostas que um modelo fornece.

Essa implementação melhorou a experiência dos viajantes com o prestador de serviços de trânsito, mas também demonstrou uma arquitetura de modelo que a Frontkom reutiliza em outros domínios, incluindo educação, sustentabilidade e serviços municipais.

Arquitetura técnica: baseada em componentes, transparente e escalável

Para permitir uma rápida iteração e, ao mesmo tempo, manter o controle e a observabilidade, a Frontkom criou uma arquitetura baseada em componentes centrada nas tecnologias IBM e em ferramentas de código aberto.

No front-end, um widget de chat incorporável leve, desenvolvido com JavaScript e React, integra-se diretamente ao site e aplicações móveis da Reis Nordland. Esse widget está integrado a uma interface de dashboard segura desenvolvida no Supabase, permitindo que os operadores da Reis Nordland gerenciem seus agentes de IA, conjuntos de dados e bases de conhecimento a partir de um console único e intuitivo.

A camada de orquestração é alimentada pelo Langflow, o ambiente visual de pouco código da IBM para a criação de aplicações de agentes de IA. O Langflow gerencia a lógica, o design de prompts e a modelagem de resposta por trás de cada agente de IA. Isso permite que a Frontkom atualize componentes, incluindo LLMs, conectores de dados ou fluxos de trabalho, de forma independente, sem afetar a estabilidade da produção.

Após algumas pesquisas, a equipe da Frontkom optou pelo modelo Gemini 2.5 Flash para o caso de uso da Reis Nordland. Caso os modelos (ou ferramentas) novos ou diferentes se tornem mais apropriados nos próximos seis meses, a atualização será uma tarefa simples, graças à modularidade de arrastar e soltar do Langflow.

O Langflow é executado no Frontkom PaaS, uma infraestrutura baseada em Kubernetes hospedada na AWS. Ele usa o dimensionamento automático horizontal de pods (HPA) e os orçamentos de interrupção de pods (PDB) para manter a confiabilidade sob cargas de tráfego variáveis. Uma CDN da Fastly fica à frente do sistema para garantir uma entrega global rápida tanto para os usuários finais quanto para as interfaces administrativas.

Todos os dados de conversação, telemetria do agente e metadados de configuração são armazenados no IBM Cloud Databases for PostgreSQL. Essa opção oferece escalabilidade e governança, com um controle de versão que rastreia cada fluxo e um conjunto de dados usado na produção.

Visão geral da arquitetura do sistema do widget e do dashboard de chat da Reis Nordland Visão geral da arquitetura do sistema: como a plataforma da Frontkom conecta o widget de chat e o dashboard (Vercel + Supabase) da Reis Nordland ao Langflow em execução no Frontkom PaaS, com suporte da IBM® Cloud Databases for PostgreSQL

Fluxo e ferramentas do agente

No Langflow, cada agente segue um fluxo definido:

  1. Receba um input e busque instruções atuais do banco de dados.
  2. Selecione o modelo via middleware, como o OpenRouter ou Vercel AI Gateway.
  3. Utilize ferramentas para recuperar dados estruturados ou em tempo real.
  4. Modele e retorne a resposta para a interface de usuário do chat.
Fluxo de trabalho do contexto do agente Fluxo de contexto do agente: como os prompts, metadados e instruções do sistema são combinados em contexto para o LLM (Gemini), que chama APIs em tempo real, como EnTur, Reis Nordland Disruption e Google Places, para gerar respostas fundamentadas

As principais ferramentas incluem:

  • PlanTrip (EnTur): combina dados de rota, partida e interrupção; gera uma carga de dados do TripCard que elimina as alucinações de formatação.
  • FindPlace / SearchPlace (EnTur + Google Places): resolve paradas conhecidas e descobre novos pontos de interesse, fornecendo um contexto localizado para as consultas dos viajantes.

Essa arquitetura garante que as respostas do modelo sejam fundamentadas em fatos e visualmente consistentes, porque a carga de dados da IU é gerada por ferramentas determinísticas em vez da saída de LLM de forma livre.

Fluxo da camada de integração de ferramentas Camada de integração de ferramentas: o agente interage com APIs como EnTur, Reis Nordland Disruption e Google Places por meio de ferramentas personalizadas (plan_trip, find_place, get_line_status etc.), fornecendo dados factuais e estruturados para cada consulta

Considerações de engenharia

As prioridades de design da Frontkom foram moldadas por lições duramente aprendidas nos primeiros projetos de IA generativa:

  • Minimizar o contexto: janelas de input menores produzem respostas mais nítidas e mais confiáveis.
  • Manter os módulos intercambiáveis: cada LLM ou componente pode evoluir sem refatorar todo o sistema.
  • Registrar tudo: cada token, chamada de ferramenta e evento de metadados é registrado para depuração e auditoria.
  • Controle de versões: bases de conhecimento, prompts e fluxos são rastreados em repositórios no estilo Git.
  • Manter a supervisão humana: os operadores permanecem no controle dos dados e da validação.

Inovação e implementação

A equipe de engenharia começou a fazer o protótipo do assistente da Reis Nordland no Langflow, mapeando e testando visualmente todo o ciclo de vida, desde o input até a geração de respostas, antes de passar para a produção no PaaS da Frontkom. Após a validação, os fluxos foram implementados com configurações controladas por versão, com suporte da IBM Cloud Databases for PostgreSQL.

Os engenheiros da IBM colaboraram estreitamente na implementação do Langflow, na otimização do esquema do banco de dados e no ajuste de escalabilidade, garantindo que o sistema pudesse lidar com as cargas de trabalho do setor público em tempo real com latência e confiabilidade consistentes.

Lições aprendidas

O processo de desenvolvimento do assistente de IA da Reis Nordland destacou uma série de princípios operacionais e de projeto práticos e repetíveis que tornaram o sistema mais preciso, adaptável e confiável na produção:

    • A estrutura gera precisão: esquemas de dados precisos e fluxos modulares evitam comportamentos imprevisíveis.
    • Itere continuamente: loops de feedback do mundo real são essenciais para refinar os prompts e os resultados.
    • Transparência gera confiança: a observabilidade abrangente simplifica a depuração e a conformidade.
    • A arquitetura importa: o isolamento de componente tornou possível atualizar a camada do LLM sem downtime.

    Impacto: IA confiável para o setor público

    O assistente da Reis Nordland agora lida com milhares de interações diárias, fornecendo aos viajantes respostas rápidas e multilíngues. Atualizar o aplicativo é um processo muito mais simples; a equipe pode implementar novas funcionalidades ou conjuntos de dados em horas, em vez de semanas.

    O número de chamados de suporte caiu significativamente: na primeira semana, o novo sistema resolveu mais de 1.300 chamados, o que levou a Reis Norland a descrever seu assistente de IA como um "funcionário muito valioso". E os resultados estão cada vez melhores.

    Quatro semanas após o lançamento, o número de consultas ao centro de atendimento ao cliente diminuiu 37% em relação ao ano passado. Após seis semanas, essa estatística melhorou para 55%. Ao mesmo tempo, os tempos de resposta da central de atendimento ao cliente foram reduzidos quase pela metade (para cerca de um dia), apesar de menos recursos para um atendimento manual. Isso é resultado de um menor número de consultas, já que o chatbot está assumindo a responsabilidade de responder a muitas perguntas.

    Mais importante ainda, a mesma arquitetura está sendo reutilizada para outros clientes da Frontkom, demonstrando que a IA generativa de nível de produção é repetível quando a base é modular, observável e governada.

