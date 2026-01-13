Transformando dados confiáveis em um mecanismo de produtividade

O que tornou esse engajamento bem-sucedido não foi apenas o stack de tecnologia; foi o modelo de parceria por trás disso. A Tech Mahindra e a IBM operaram como uma equipe integrada, combinando a experiência de domínio e entrega da Tech Mahindra com a liderança arquitetônica e de produtos da IBM.
Para a organização de mídia, a jornada é contínua, desde a estabilização das operações de dados atuais até a construção da plataforma de dados governados e impulsionada por IA de amanhã. Mas a direção é clara: dados confiáveis, observáveis e bem integrados estão se tornando o novo mecanismo de produtividade da força de trabalho e do crescimento dos negócios.
Se sua organização está se perguntando como obter mais valor de seus dados (com segurança, confiabilidade e velocidade), a história dessa colaboração oferece um blueprint poderoso. Comece com confiança, projete para a observabilidade e escolha parceiros que estejam comprometidos em coinovar para obter resultados, não apenas implementações.
Construa e gerencie pipelines inteligentes