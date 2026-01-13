Inteligência artificial Automação de TI

Transformando dados confiáveis em um mecanismo de produtividade

A Tech Mahindra trabalhou lado a lado com a equipe de Dados e IA da IBM para projetar e implementar um framework de observabilidade de dados impulsionado por IA para melhorar a confiabilidade dos pipelines de dados. Eles fazem isso usando o IBM Databand e seus recursos de observabilidade de dados contínua, agora disponíveis no IBM watsonx.data integration.

Publicado 13/01/2026
Ilustração digital de fundo azul com caminhos azuis de cores diferentes com pontos dentro
By Amit Jha

Em todos os setores, os líderes estão percebendo que o que importa não é a quantidade de dados que você tem, mas o quanto você pode confiar nesses dados. Na era da IA, a verdadeira vantagem competitiva está em pipelines de dados confiáveis, transparentes e bem governados, que podem acompanhar o ritmo dos negócios. No entanto, muitas organizações se deparam com pipelines frágeis, dashboards atrasados e solução manual de problemas que consomem tempo valioso de engenharia e análise de dados.

Essa era a realidade de uma organização de mídia líder na APAC até que a Tech Mahindra, em estreita colaboração com a IBM, a ajudou a reimaginar suas operações de dados usando o IBM Databand.

Quando os pipelines de dados se tornam um gargalo

Essa organização de mídia global dependia de dados para entender a audiência, otimizar conteúdo e gerenciar receita, mas enfrentava desafios em operações de dados e análise de dados. Os usuários corporativos esperavam infinitamente por relatórios, as equipes de operações passavam noites e fins de semana depurando, e decisões estratégicas eram tomadas com base em informações incompletas ou atrasadas. Todas as falhas tinham o potencial de causar efeitos em cascata.

A organização percebeu que precisava lidar com esses desafios por meio da adoção de etapas críticas para:

  • Evitar falhas no pipeline de dados
  • Minimizar o risco de dashboards atrasados ou antiquados
  • Melhorar a confiabilidade dos dados em todas as unidades de negócios
  • Reduzir o esforço manual para rastrear problemas e identificar as causas raiz

A organização não precisava apenas de mais ferramentas; precisava de uma abordagem inteligente e proativa para gerenciar a confiabilidade dos dados em escala.

De reativo a proativo, com observabilidade de dados

A Tech Mahindra trabalhou em conjunto com a equipe de Dados e IA da IBM para projetar e implementar um framework de observabilidade de dados impulsionado por IA. O framework foi centrado nos recursos proativos de observabilidade de dados do IBM Databand, agora disponíveis no IBM watsonx.data integration.

A solução entregue:

  • Monitoramento contínuo dos fluxos de dados em ambientes híbridos
  • Detecção de anomalias em tempo real para identificar problemas à medida que surgem
  • Análise automatizada de impacto para compreender rapidamente quais tarefas e dashboards posteriores são afetados
  • Visibilidade unificada de pipelines, DAGs, tarefas e logs de erros

A tecnologia de observabilidade de dados da IBM forneceu uma visão unificada de todos os compositores, DAGs e tarefas, junto com a identificação de logs de erros e gráficos de dependências. Essa abordagem permitiu que a equipe de operações migrasse de suposições para ações direcionadas. Em vez de vasculhar logs entre ferramentas e ambientes, ela podia ver rapidamente onde o problema começou e o que ele atingiu. 

O resultado foi uma mudança de mentalidade: de reagir a falhas para prever e evitar antes que afetem a empresa.

Expandindo a visão: modernização de dados para o futuro

Com base nesse sucesso, a parceria agora está evoluindo para modernizar o stack de integração de dados do cliente com o IBM watsonx.data integration e governança avançada. Essa evolução unifica dados estruturados e dados não estruturados em um framework de lakehouse de última geração, ao mesmo tempo que permite observabilidade e rastreamento de linhagem em plataformas nativas da nuvem, como o Google BigQuery.

Ao integrar a análise automatizada de linhagem e os recursos de governança da IBM, o framework ajudará a garantir a conformidade e a rastreabilidade. Ele também estabelecerá uma base para sistemas de dados prontos para IA. Essa evolução ressalta um compromisso compartilhado em ajudar as empresas a aproveitar a IA e a automação para gerar produtividade, simplificar a complexidade e escalar a inovação de forma responsável.

Impacto mensurável para a organização de mídia

A transformação já proporcionou benefícios tangíveis e mensuráveis para o cliente de mídia:

  • O tempo de detecção de incidentes caiu de dias para minutos: a detecção de anomalias em tempo real e os alertas automatizados revelam os problemas assim que ocorrem, não depois de reclamações dos usuários.
  • Os ciclos de resolução foram reduzidos significativamente: com o IBM Databand fornecendo uma visão unificada de ponta a ponta dos pipelines e tarefas, a equipe de operações está economizando até 20% do tempo de resolução de problemas, liberando capacidade para trabalhos de maior valor.
  • Melhoria da eficiência do monitoramento: alertas configuráveis e métricas avançadas significam que as equipes gastam até 30% menos tempo no monitoramento manual. Elas investem esse tempo economizado em novos pipelines, verificações de qualidade de dados e inovações.
  • Os acordos de nível de serviço empresarial (SLAs) estão próximos de 100%: com verificações robustas de qualidade de dados, mecanismos de alerta e monitoramento unificado, o cliente agora pode cumprir os SLAs empresariais com consistência e confiança muito maiores.
  • Os dashboards são atualizados quase em tempo real: os stakeholders de negócios têm acesso a insights mais recentes, permitindo uma tomada de decisão mais rápida em conteúdo, marketing e operações.

Além das métricas, talvez o resultado mais importante seja cultural: as equipes estão gastando menos tempo apagando incêndios e mais tempo inovando. Os engenheiros e analistas de dados agora podem se concentrar na estratégia, não apenas na estabilidade.

Blueprint para maximizar o valor de seus dados

O que tornou esse engajamento bem-sucedido não foi apenas o stack de tecnologia; foi o modelo de parceria por trás disso. A Tech Mahindra e a IBM operaram como uma equipe integrada, combinando a experiência de domínio e entrega da Tech Mahindra com a liderança arquitetônica e de produtos da IBM.

Para a organização de mídia, a jornada é contínua, desde a estabilização das operações de dados atuais até a construção da plataforma de dados governados e impulsionada por IA de amanhã. Mas a direção é clara: dados confiáveis, observáveis e bem integrados estão se tornando o novo mecanismo de produtividade da força de trabalho e do crescimento dos negócios.

Se sua organização está se perguntando como obter mais valor de seus dados (com segurança, confiabilidade e velocidade), a história dessa colaboração oferece um blueprint poderoso. Comece com confiança, projete para a observabilidade e escolha parceiros que estejam comprometidos em coinovar para obter resultados, não apenas implementações.

Construa e gerencie pipelines inteligentes

Amit Jha

Market Leader, Data and AI, Tech Mahindra