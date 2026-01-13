Transformando dados confiáveis em um mecanismo de produtividade

Em todos os setores, os líderes estão percebendo que o que importa não é a quantidade de dados que você tem, mas o quanto você pode confiar nesses dados. Na era da IA, a verdadeira vantagem competitiva está em pipelines de dados confiáveis, transparentes e bem governados, que podem acompanhar o ritmo dos negócios. No entanto, muitas organizações se deparam com pipelines frágeis, dashboards atrasados e solução manual de problemas que consomem tempo valioso de engenharia e análise de dados.

Essa era a realidade de uma organização de mídia líder na APAC até que a Tech Mahindra, em estreita colaboração com a IBM, a ajudou a reimaginar suas operações de dados usando o IBM Databand.