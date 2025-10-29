Quase metade dos usuários de IA empresarial admite que basearam suas principais decisões de negócios em saídas de IA imprecisas ou alucinadas, levando a perdas estimadas em R$ 67,4 bilhões. A causa raiz geralmente está em bases de dados não confiáveis ou incompletas, e espera-se que mais de 60% dos projetos de IA sem uma prática de dados preparada para a IA falhem até 2026.

Espera-se que as empresas modernas migrem mais rapidamente, ofereçam maior produtividade e tomem decisões com confiança. A realidade é diferente: os funcionários passam horas em trabalho manual repetitivo, informações críticas são fragmentadas entre sistemas e projetos de IA muitas vezes são executados em silos, sem utilizar plenamente os dados em todas as propriedades de dados da empresa.

O desafio não é falta de ferramentas; é a ausência de um sistema coeso. As empresas precisam de uma base de dados pronta para a IA que conecte dados, imponha governança e alimente uma IA confiável.