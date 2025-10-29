Inteligência artificial Automação de TI

Criação de agentes de IA confiáveis com o watsonx: transformando dados fragmentados em decisões confiantes

Com a abordagem da IBM, o watsonx.data e o watsonx Orchestrate trabalham juntos para fornecer uma resposta precisa e explicável por meio de um fluxo de trabalho governado e orientado por IA.

publicado 10/29/2025
Ilustração digital de uma mulher trabalhando em uma mesa com dois hologramas à direita virtualmente ajudando-a

Autora

Isabella Rocha

Sr. Technical Product Marketing Manager

IBM

Quase metade dos usuários de IA empresarial admite que basearam suas principais decisões de negócios em saídas de IA imprecisas ou alucinadas, levando a perdas estimadas em R$ 67,4 bilhões. A causa raiz geralmente está em bases de dados não confiáveis ou incompletas, e espera-se que mais de 60% dos projetos de IA sem uma prática de dados preparada para a IA falhem até 2026.

Espera-se que as empresas modernas migrem mais rapidamente, ofereçam maior produtividade e tomem decisões com confiança. A realidade é diferente: os funcionários passam horas em trabalho manual repetitivo, informações críticas são fragmentadas entre sistemas e projetos de IA muitas vezes são executados em silos, sem utilizar plenamente os dados em todas as propriedades de dados da empresa.

O desafio não é falta de ferramentas; é a ausência de um sistema coeso. As empresas precisam de uma base de dados pronta para a IA que conecte dados, imponha governança e alimente uma IA confiável.

Resolvendo fragmentação de dados para resultados confiáveis

Considere um cenário em que um executivo de uma empresa global precisa entender o crescimento do fim do ano nos contratos assinados por região e identificar quais contratos envolvem riscos de conformidade.

Parece simples, mas por trás desse cenário existe um desafio complexo de dados: grande parte das informações reside em formatos não estruturados, como PDFs, espalhadas por sistemas que não se conectam naturalmente.

Com a abordagem da IBM, o watsonx.data e o watsonx Orchestrate trabalham juntos para fornecer uma resposta precisa e explicável por meio de um fluxo de trabalho governado e orientado por IA de quatro etapas:

  1. O watsonx.data enriquece documentos não estruturados (como contratos) em dados estruturados e governados.
  2. O watsonx Orchestrate traduz uma solicitação de linguagem natural em SQL e a executa como a camada de agente que une o raciocínio e os dados governados.
  3. A consulta é executada com dados confiáveis e de alta qualidade armazenados no watsonx.data.
  4. O resultado é auditável, explicável e verificável, com links para documentos de origem e verificações em relação às regras de conformidade.

O resultado é um número pronto para a tomada de decisão que os líderes podem apresentar com confiança aos auditores, reguladores e ao conselho.

Resultados comprovados com o watsonx.data e o watsonx Orchestrate

Ao combinar o watsonx.data e o watsonx Orchestrate, as empresas podem criar uma base para agentes de IA confiáveis e explicáveis:

  • Aumente a produtividade com até 80% menos esforço manual em fluxos de trabalho multietapas usando o watsonx Orchestrate e sua automação inteligente.
  • Aumente a precisão com resultados de AI 40% mais confiáveis do que os métodos de recuperação convencionais por meio da base de dados governada e de alta qualidade do watsonx.data.
  • Acelere a inovação com acesso unificado e governado aos dados em ambientes híbridos e multinuvem impulsionados pelo watsonx.data.

Prova em ação

Exemplos do mundo real mostram como as organizações já estão usando o watsonx.data e o watsonx Orchestrate juntos para transformar dados complexos em resultados confiáveis e explicáveis.

Na IBM, a plataforma interna AskIBM demonstra o poder dessas tecnologias em ação. O assistente orientado por IA gerencia mais de 300.000 interações mensais, economizando mais de 16.000 horas aos funcionários e alcançando 73% de adoção pelos funcionários em toda a força de trabalho.

Desenvolvido com o watsonx.ai, impulsionado pelo watsonx Orchestrate e gerenciado pelo watsonx.data, O AskIBM conecta usuários, dados e ferramentas em toda a empresa para automatizar tarefas e entregar resultados confiáveis e explicáveis.

O Ultimate Fighting Championships(UFC) Insights Engine é outro forte exemplo desse impacto. Ao combinar o watsonx Orchestrate e o watsonx.data, a organização tem três vezes mais insights gerados por evento, alcançando uma redução estimada de 40% no tempo de geração de insights. Essa plataforma unificada, orientada por IA, integra dados estruturados e não estruturados para fornecer insights em tempo real que aceleram a entrega e aprofundam o engajamento dos fãs em todos os canais.

Impulsione a produtividade e a confiança

A IBM ajuda as organizações a migrar além dos dados desconectados e dos processos isolados para construir sistemas inteligentes e agentes que impulsionam a produtividade e a confiança. Ao unir o watsonx.data e o watsonx Orchestrate, as empresas podem criar uma base governada para IA que conecta dados, automatiza decisões e entrega resultados precisos, explicáveis e prontos para o mundo real.

