Exemplos do mundo real mostram como as organizações já estão usando o watsonx.data e o watsonx Orchestrate juntos para transformar dados complexos em resultados confiáveis e explicáveis.
Na IBM, a plataforma interna AskIBM demonstra o poder dessas tecnologias em ação. O assistente orientado por IA gerencia mais de 300.000 interações mensais, economizando mais de 16.000 horas aos funcionários e alcançando 73% de adoção pelos funcionários em toda a força de trabalho.
Desenvolvido com o watsonx.ai, impulsionado pelo watsonx Orchestrate e gerenciado pelo watsonx.data, O AskIBM conecta usuários, dados e ferramentas em toda a empresa para automatizar tarefas e entregar resultados confiáveis e explicáveis.
O Ultimate Fighting Championships(UFC) Insights Engine é outro forte exemplo desse impacto. Ao combinar o watsonx Orchestrate e o watsonx.data, a organização tem três vezes mais insights gerados por evento, alcançando uma redução estimada de 40% no tempo de geração de insights. Essa plataforma unificada, orientada por IA, integra dados estruturados e não estruturados para fornecer insights em tempo real que aceleram a entrega e aprofundam o engajamento dos fãs em todos os canais.