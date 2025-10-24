Trust by design: integrando governança à IA no Banco do Brasil

Em todos os setores, a adoção da IA está acelerando — mas os riscos também estão. Particularmente, instituições financeiras operam em ambientes de alto risco, onde o custo de falhas é medido em perda de confiança, penalidades regulatórias e danos à reputação.



De acordo com uma pesquisa da IBM:

73% dos líderes de TI se preocupam com resultados com viés

se preocupam com resultados com viés 79% se preocupam com vulnerabilidades de segurança em sistemas de IA

em sistemas de IA Menos de 30% dos CROs e CFOs sentem que suas organizações estão lidando adequadamente com os riscos de conformidade

A complexidade inerente ao gerenciamento de sistemas de IA amplifica essas preocupações. Atualmente, as organizações operam em ambientes de stakeholders multifacetados, que incluem responsáveis pela conformidade, gerentes de risco, líderes de TI e cientistas de dados. A ausência de documentação padronizada (combinada com a natureza manual dos processos de supervisão) dificulta escalar as iniciativas de IA de forma eficiente.

Ao mesmo tempo, frameworks regulatórios como a Lei de IA da UE, ISO 42001 e NIST AI RMF estão evoluindo rapidamente, exigindo adaptação constante. Além disso, o comportamento opaco dos modelos de IA ressalta a necessidade de processos e tecnologias simplificados que promovam a explicabilidade e a auditabilidade, ajudando a lidar com as preocupações em nível de diretoria e a evitar ou mitigar multas dispendiosas por não conformidade.

Esse contexto deixa claro: a governança é uma necessidade estratégica.