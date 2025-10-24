Trust by design: integrando governança à IA no Banco do Brasil

Para o Banco do Brasil, uma das maiores e mais respeitadas instituições financeiras da América Latina, escalar a IA significava mais do que implementar modelos. Significava provar que todas as decisões tomadas por esses modelos eram justas, explicáveis e conformes.
Com mais de 80 milhões de clientes e centenas de casos de uso de IA em produção, as apostas eram altas. O banco precisava garantir que seus sistemas de IA estivessem alinhados com padrões éticos, frameworks regulatórios e expectativas do público.
Em todos os setores, a adoção da IA está acelerando — mas os riscos também estão. Particularmente, instituições financeiras operam em ambientes de alto risco, onde o custo de falhas é medido em perda de confiança, penalidades regulatórias e danos à reputação.
A complexidade inerente ao gerenciamento de sistemas de IA amplifica essas preocupações. Atualmente, as organizações operam em ambientes de stakeholders multifacetados, que incluem responsáveis pela conformidade, gerentes de risco, líderes de TI e cientistas de dados. A ausência de documentação padronizada (combinada com a natureza manual dos processos de supervisão) dificulta escalar as iniciativas de IA de forma eficiente.
Ao mesmo tempo, frameworks regulatórios como a Lei de IA da UE, ISO 42001 e NIST AI RMF estão evoluindo rapidamente, exigindo adaptação constante. Além disso, o comportamento opaco dos modelos de IA ressalta a necessidade de processos e tecnologias simplificados que promovam a explicabilidade e a auditabilidade, ajudando a lidar com as preocupações em nível de diretoria e a evitar ou mitigar multas dispendiosas por não conformidade.
Esse contexto deixa claro: a governança é uma necessidade estratégica.
Para lidar com esses desafios, o Banco do Brasil colaborou com a EY e a IBM para codesenvolver uma estratégia de IA que prioriza a governança projetada para escalar com confiança.
A EY trouxe o seu ciclo de vida de IA generativa e frameworks de monitoramento contínuo de IA, que são projetados para definir funções, responsabilidades e pontos de verificação de avaliação claros em todo o ciclo de vida da IA. Esses frameworks introduziram processos rigorosos para benchmarking de modelos, mitigação de vieses e avaliações de vulnerabilidades.
A IBM implementou essa estratégia por meio do watsonx.governance, uma plataforma criada para:
Juntos, esses recursos formaram um sistema unificado de controle e confiança, permitindo que o Banco do Brasil escalasse a IA de forma responsável, mantendo a confiança institucional.
Com o watsonx.governance, o Banco do Brasil alcançou mais do que apenas conformidade — ele redefiniu como a inovação é governada e dimensionada em toda a empresa. A plataforma serviu como uma camada unificadora que trouxe consistência às práticas de governança em sistemas de IA tradicionais e de IA generativa. Independentemente do tipo de modelo ou ambiente de implementação, a supervisão tornou-se padronizada e simplificada.
Por meio da automação dos fluxos de trabalho de governança, o Banco do Brasil reduziu os esforços manuais de intervenção e supervisão. Isso acelerou as aprovações de modelos e reduziu o tempo de implementação, mantendo o rigor da conformidade.
Mais importante ainda, o watsonx.governance ajudou a incorporar transparência e responsabilidade em cada estágio do ciclo de vida da IA. Essa não foi apenas uma melhoria técnica, ela marcou uma mudança cultural. A governança evoluiu de uma proteção reativa para um facilitador proativo de inovação, capacitando as equipes a migrar mais rapidamente, com maior confiança e sem comprometer a integridade.
Dashboards integrados e avaliações automatizadas de riscos agora fornecem visibilidade contínua sobre possíveis exposições. Quando as métricas de um modelo ultrapassam os limites, alertas são acionados na hora. Essa abordagem permite que as equipes detectem riscos antecipadamente, tomem medidas corretivas e garantam a conformidade em tempo real.
A captura automatizada de metadados do modelo garante rastreabilidade total em todo o ecossistema de IA, aumentando a responsabilidade e simplificando auditorias.
A visibilidade do comportamento dos modelos ajudou a facilitar a avaliação. Os stakeholders (desde cientistas de dados até executivos de riscos) adquiriram a capacidade de rastrear os resultados da IA até sua origem, validar os resultados da IA em relação a padrões éticos e regulatórios e defender os valores institucionais. Esse nível de transparência foi crítico na criação de confiança tanto interna quanto externamente.
Com a vigilância contínua do comportamento do modelo, as equipes podem identificar rapidamente os desvios de desempenho e implementar correções oportunas. Isso apoia a agilidade, a resiliência e a confiança sustentada do modelo.
A transformação no Banco do Brasil proporcionou resultados reais e mensuráveis que remodelaram a forma como a instituição aborda a IA em escala.
Ao integrar a governança no cerne da sua estratégia de IA, o banco acelerou a implementação de novos casos de uso. Essa mudança permitiu uma inovação mais rápida sem comprometer a supervisão.
A colaboração entre departamentos também melhorou significativamente. As equipes de riscos, auditoria e dados, muitas vezes isoladas em fluxos de trabalho tradicionais, começaram a trabalhar a partir de um framework de governança compartilhado. Esse alinhamento promoveu uma comunicação mais clara, reduziu redundâncias e criou uma resposta mais ágil às demandas regulatórias.
A transparência tornou-se uma funcionalidade definidora das operações de IA do banco. Os stakeholders internos ganharam maior visibilidade sobre como os modelos funcionavam e por que tomavam determinadas decisões, enquanto os reguladores externos receberam documentação clara e auditável que demonstrou responsabilidade e rigor ético.
Mais importante ainda, o Banco do Brasil agora tem um sistema que não é apenas escalável, mas também adaptável. À medida que novas regulamentações surgem e as capacidades de IA evoluem, o banco agora está equipado com uma base resiliente que apoia o crescimento sustentável e posiciona a governança como uma vantagem estratégica de longo prazo.
A governança não é mais uma caixa de seleção. É um diferencial competitivo. Organizações que incorporam governança em sua estratégia de IA estão mais bem posicionadas para:
O IBM watsonx.governance ajuda os líderes a migrar da ansiedade de conformidade para a confiança nos resultados da IA, transformando a supervisão em uma fonte de vantagem estratégica.
A jornada do Banco do Brasil mostra o que é possível quando a governança é tratada como um ativo estratégico, impulsionando e acelerando ainda mais o ROI das iniciativas de IA. Com o watsonx.governance, o banco não apenas gerenciou riscos; ele gerou confiança, impulsionou a eficiência e estabeleceu um novo padrão de IA ética em finanças.
Para líderes de tecnologia que enfrentam desafios semelhantes, a mensagem é clara: governança não se trata apenas de controle, é a alavanca estratégica para o desenvolvimento sustentável, crescimento e inovação a longo prazo.
