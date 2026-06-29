Do planejamento à execução: o fluxo de trabalho de um agente de verdade no SDLC

Um verdadeiro agente de desenvolvimento (AI Coding Agent) precisa trabalhar de forma contextual e contínua ao longo de todo o ciclo de vida do software. É essa a virada de chave do IBM Bob, que consolida e estende o legado do watsonx Code Assistant em uma única oferta integrada. Em vez de focar apenas na velocidade do teclado, o Bob se diferencia por seus modos de fluxo de trabalho de propósito específico (como plan, code, ask e advanced) inicializados nativamente via arquivo de contexto AGENTS.md e comandos de IDE como /init, oferecendo uma arquitetura de governança explícita e nativa.

Ele divide a jornada em etapas claras: planejamento, geração de código, testes automatizados, modernização de sistemas e implantação.

Na prática, isso significa que antes de sair alterando arquivos, o agente analisa o impacto no ecossistema do seu repositório, mapeando dependências complexas em infraestruturas baseadas em OpenShift e ecossistemas de nuvem híbrida integrados com ferramentas como HashiCorp.