O Wave Group, uma empresa diversificada com interesses comerciais nos setores imobiliário, de educação, entretenimento e saúde, fez parceria com a IBM e sua parceira de serviços, Gadiel Technologies, para projetar e implementar uma arquitetura híbrida de ponta a ponta baseada na plataforma IBM watsonx, com o watsonx Orchestrate servindo como camada de coordenação de inteligência.
O Wave Group é um dos principais conglomerados privados da Índia, com um legado de seis décadas abrangendo imóveis, fabricação, bebidas, entretenimento, agricultura e saúde. Com sede em Noida, Uttar Pradesh, o Wave Group opera em uma escala significativa, gerenciando negócios complexos com o apoio de sistemas e processos empresariais profundamente integrados.
Para o Wave Group, o desafio não era adotar a IA, mas permitir ações inteligentes em sistemas fragmentados. Trabalhando com a IBM e sua parceira de serviços, aGadiel Technologies, a organização decidiu lidar com dados isolados e operações distribuídas em seu portfólio diversificado.
Para lidar com esses desafios, o Wave Group implementou um padrão de orquestração agêntica usando o watsonx Orchestrate para colocar camadas de inteligência nos sistemas existentes, permitindo uma tomada de decisão moderna com IA governada e escalável sem migração ou lock-in.
O Wave Group opera em um ambiente corporativo vasto, mas altamente distribuído. As funções de negócios principais são executadas em uma combinação de SAP S/4HANA, Oracle ERP, Salesforce CRM, Microsoft Project, SuccessFactors e várias plataformas específicas de domínio compatíveis com gerenciamento de terras, construção e operações industriais. Cada sistema é profundamente integrado, é de missão crítica e otimizado para seu próprio contexto operacional.
O desafio surgiu não dos sistemas individuais, mas da forma como eles interagiam.
Os insights ficavam em silos, a tomada de decisão dependia fortemente da interpretação manual e os esforços de automação eram restritos dentro de limites funcionais. Consequentemente, a organização enfrentava:
Dada a escala e a maturidade de suas operações, substituir os sistemas existentes não era viável ou desejável. Em vez disso, o que o Wave Group precisava era de uma maneira de conectar essas plataformas de forma inteligente, controlar como os insights fluíram entre elas e permitir ações oportunas sem interromper os sistemas que já impulsionavam o negócio.
O Wave Group colaborou com a IBM e sua parceira de serviços, a Gadiel Technologies, para projetar e implementar uma arquitetura híbrida de ponta a ponta. Essa arquitetura foi construída na plataforma IBM watsonx com o watsonx Orchestrate como camada de coordenação de inteligência.
Atuando como autoridade de projeto e entrega, a Gadiel Technologies liderou a estratégia de arquitetura, engenharia de dados e desenvolvimento de agentes de IA específicos de domínio, reunindo sistemas, dados e IA em uma camada operacional unificada.
A abordagem foi deliberada: criar uma camada de inteligência unificada sobre os sistemas existentes em vez de substituí-los. Em sua essência, a solução conecta 11 fontes de dados corporativas por meio da integração orientada por APIs, consolida-as em uma base de dados governados e as ativa por meio de agentes de IA orquestrados em todos os domínios de negócios. Não se trata de um chatbot. É uma malha de orquestração empresarial, que permite aos usuários interagir com as operações de negócios por meio de agentes de IA coordenados e com reconhecimento de domínio.
Para fornecer esse nível de inteligência em toda a empresa sem interromper os sistemas principais, o Wave Group precisava de mais do que integração — precisava de uma arquitetura unificadora. Uma que pudesse migrar dados de forma confiável da fonte para insight e ação. O resultado é uma arquitetura híbrida em camadas, projetada para orquestrar a inteligência da fonte à decisão.
Conexão de sistemas empresariais sem interrupções
Para operacionalizar a IA em seus diversos negócios sem interromper os sistemas existentes, o Wave Group implementou uma arquitetura híbrida em camadas que fica sobre seu ambiente empresarial atual.
Os dados de 11 sistemas principais (incluindo SAP, Oracle, Salesforce e plataformas específicas de domínio) são extraídos por meio de APIs padronizadas, permitindo que as informações fluam com segurança sem alterar ou substituir as aplicações subjacentes.
Essa melhoria criou uma visão empresarial compartilhada em funções como finanças, vendas, RH e operações, ao mesmo tempo em que preservou a estabilidade dos investimentos empresariais de longa data.
Estabelecimento de uma base de dados confiável em toda a empresa
Os dados empresariais são governados e ativados por meio de uma fundação de dados centralizada compatível com informações estruturadas e não estruturadas. Ao combinar o IBM Cloud Object Storage, o watsonx.data e processamento escalável, o Wave Group estabeleceu uma camada de dados confiável que podia ser consultada em tempo real e usada para raciocínio avançado, sem consolidar fisicamente os sistemas. Essa base garante a consistência dos dados, permite a pesquisa semântica em documentos e registros e é compatível com a análise de dados e as cargas de trabalho de IA à medida que as necessidades dos negócios evoluem.
Orquestração da inteligência em domínios de negócios
Além dessa base, o Wave Group introduziu agentes de IA orquestrados em todos os domínios de negócios usando o IBM watsonx Orchestrate. Esses agentes trabalham juntos para encaminhar consultas, raciocinar entre funções e fornecer respostas coordenadas e com reconhecimento de contexto aos usuários por meio de uma interface segura baseada em funções. Em vez de atuarem como automações isoladas, os agentes formam uma camada de orquestração que transforma os dados corporativos em inteligência pronta para a tomada de decisão, embedding a IA diretamente na forma como a empresa opera, não como uma ferramenta autônoma.
O que diferencia essa abordagem é como a arquitetura foi projetada para execução híbrida desde o início:
Essas funcionalidades permitem que o Wave Group se modernize sem introduzir risco ou interrupção operacional.
A IA responsável está incorporada diretamente nos fluxos de trabalho de arquitetura e negócios:
Isso transforma a IA responsável de um requisito de conformidade em uma motivação de confiança, velocidade e escalabilidade.
A implementação do Wave Group não apenas melhorou o acesso aos dados; ela transformou a forma como as decisões são tomadas em toda a empresa, acelerando a velocidade, melhorando o alinhamento e incorporando inteligência diretamente nas operações diárias.
1. Produtividade com IA
O Wave Group reduziu consideravelmente o tempo necessário para passar da pergunta para um insight praticável. Os usuários corporativos agora podem interagir com dados corporativos usando linguagem natural e receber respostas multifuncionais em segundos, em vez de depender de ciclos de relatórios manuais. Essa mudança eliminou a dependência de solicitações de dados fragmentadas e capacitou as equipes de finanças, vendas e operações para tomar decisões mais rápidas e autônomas.
2. Integração de aplicações e resiliência
Ao unificar sistemas corporativos em uma arquitetura única e orientada por APIs, o Wave Group eliminou silos de dados e criou uma espinha dorsal digital resiliente. Essa melhoria permitiu uma coordenação perfeita entre funções de negócios, ao mesmo tempo em que permitiu que novos casos de uso e fontes de dados fossem adicionados sem interrupções. O resultado é um ambiente mais ágil e escalável, que pode evoluir com as necessidades de negócios, sem exigir uma reformulação.
3. Segurança e governança
A governança agora está incorporada em todas as interações. Com acesso baseado em funções, pipelines de dados governados e saídas rastreáveis orientadas por IA, o Wave Group garante que os insights sejam seguros, em conformidade e auditáveis em todas as unidades de negócios. Essa base de confiança acelerou a adoção e reduziu os riscos operacionais e de conformidade.
Essa implementação reflete a abordagem diferenciada da IBM:
Esses princípios permitem que as empresas escalem a IA com confiança e controle.
A jornada do Wave Group ressalta uma mudança crítica: a vantagem empresarial não vem mais da adição de mais sistemas, mas de fazer com que os sistemas existentes funcionem juntos de forma inteligente.
Em vez de buscar a transformação em larga escala ou a substituição do sistema, o Wave Group concentrou-se em orquestrar o que já tinha: conectar várias plataformas específicas de domínio em uma camada de inteligência unificada. Esse processo permitiu que a empresa liberasse valor imediato dos investimentos existentes, ao mesmo tempo em que criava uma base para escalar a IA em todas as funções sem introduzir risco.
O resultado não são apenas melhores insights, mas um modelo operacional fundamentalmente diferente. Nesse modelo operacional, as decisões são informadas em tempo real, os fluxos de trabalho abrangem sistemas sem dificuldades e a IA passa a ser incorporada à forma como a empresa funciona, não como uma camada sobre ela.
As empresas não precisam transformar tudo de uma só vez. Comece com um único caso de uso de orquestração. Conecte sistemas por meio de APIs. Introduza os agentes de IA onde eles podem agregar valor imediato.
Porque a verdadeira vantagem não é adotar a IA, é fazer com que a IA funcione em toda a sua empresa.
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