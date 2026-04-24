Conexão de sistemas empresariais sem interrupções

Para operacionalizar a IA em seus diversos negócios sem interromper os sistemas existentes, o Wave Group implementou uma arquitetura híbrida em camadas que fica sobre seu ambiente empresarial atual.

Os dados de 11 sistemas principais (incluindo SAP, Oracle, Salesforce e plataformas específicas de domínio) são extraídos por meio de APIs padronizadas, permitindo que as informações fluam com segurança sem alterar ou substituir as aplicações subjacentes.

Essa melhoria criou uma visão empresarial compartilhada em funções como finanças, vendas, RH e operações, ao mesmo tempo em que preservou a estabilidade dos investimentos empresariais de longa data.

Estabelecimento de uma base de dados confiável em toda a empresa

Os dados empresariais são governados e ativados por meio de uma fundação de dados centralizada compatível com informações estruturadas e não estruturadas. Ao combinar o IBM Cloud Object Storage, o watsonx.data e processamento escalável, o Wave Group estabeleceu uma camada de dados confiável que podia ser consultada em tempo real e usada para raciocínio avançado, sem consolidar fisicamente os sistemas. Essa base garante a consistência dos dados, permite a pesquisa semântica em documentos e registros e é compatível com a análise de dados e as cargas de trabalho de IA à medida que as necessidades dos negócios evoluem.

Orquestração da inteligência em domínios de negócios

Além dessa base, o Wave Group introduziu agentes de IA orquestrados em todos os domínios de negócios usando o IBM watsonx Orchestrate. Esses agentes trabalham juntos para encaminhar consultas, raciocinar entre funções e fornecer respostas coordenadas e com reconhecimento de contexto aos usuários por meio de uma interface segura baseada em funções. Em vez de atuarem como automações isoladas, os agentes formam uma camada de orquestração que transforma os dados corporativos em inteligência pronta para a tomada de decisão, embedding a IA diretamente na forma como a empresa opera, não como uma ferramenta autônoma.