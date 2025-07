Aceleração da inferência do PyTorch no IBM Z e no IBM LinuxONE

O PyTorch ganhou ampla popularidade no ecossistema de IA. Sua interface fácil de usar e recursos poderosos tornaram-no o framework preferido para pesquisas acadêmicas e aplicações de negócios. O PyTorch desempenhou um papel crucial no avanço do deep learning, ao fornecer ferramentas que simplificam o processo de construção e treinamento de modelos complexos. Sua flexibilidade permite que os desenvolvedores experimentem diferentes arquiteturas e técnicas, levando a soluções mais inovadoras. Recursos como diferenciação automática e manipulação intuitiva de tensores facilitaram a implementação de algoritmos avançados, resultando em um progresso mais rápido na pesquisa e na aplicação.

Uma das áreas mais significativas onde o PyTorch causou impacto é no desenvolvimento de grandes modelos de linguagem (LLMs). Esses modelos, que podem entender e gerar textos semelhantes aos humanos, revolucionaram o processamento de linguagem natural. Frameworks como o PyTorch facilitaram a criação e o ajuste fino desses modelos, permitindo que os pesquisadores explorem novas arquiteturas e métodos de treinamento de forma mais eficiente.

Notavelmente, muitos dos modelos de linguagem de última geração mais recentes, incluindo aqueles desenvolvidos por grandes empresas de tecnologia, foram implementados usando o PyTorch. A capacidade do framework de lidar com grandes quantidades de dados e sua compatibilidade com treinamento distribuído permitiram o escalonamento para cima de modelos que podem compreender o contexto e as nuances da linguagem.

Com o IBM Z Accelerated for PyTorch fornecido por meio do AI Toolkit para IBM Z e LinuxONE, nossos clientes podem usar implementações do modelo PyTorch com a confiabilidade, disponibilidade e escalabilidade do IBM Z, juntamente com os recursos de aceleração de inferência do acelerador on-chip Telum. Essa aceleração de inferência é transparente para os clientes, pois os contêineres são projetados para aproveitar as instruções do Neural Network Processing Assist (NNPA) da Telum de forma transparente e automática.

Agora, os clientes podem usar esse recurso para casos de uso de alto valor, como detecção de fraudes, processamento de sinistros, processamento de linguagem natural, detecção de imagens e muito mais. Esses modelos podem ser implementados no formato nativo do PyTorch ou exportados para formatos como ONNX, que são altamente otimizados para inferência.

Independentemente de os modelos PyTorch serem implementados no z/OS ou em um ambiente Linux no IBM Z, a colocalização desses modelos com os dados e aplicações de missão crítica do cliente os ajuda a obter insights de negócios em escala e a continuar e, ao mesmo tempo, continuar a cumprir até mesmo os acordos de nível de serviço mais rigorosos.