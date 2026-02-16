A IBM Consulting impulsiona a transformação empresarial com o Dell AI Factory com a NVIDIA como o mecanismo

As empresas estão correndo para incorporar recursos de IA nas principais operações, desde a manutenção preditiva em ambientes industriais até cadeias de suprimentos dinâmicas, engajamento do cliente em tempo real e decisões autônomas em finanças. O impulso é impressionante. O mercado global de infraestrutura de IA deve crescer a uma taxa composta anual (CAGR) de cerca de 38%. Prevê-se que o mercado cresça de aproximadamente US$ 147 bilhões em 2024 para mais de US$ 747 bilhões até 2029.

Nesse contexto, as organizações em todo o mundo estão sob uma pressão crescente não apenas para testar a IA, mas também para colocá-la em produção de forma confiável e segura, a fim de obter rapidamente uma vantagem competitiva.

Enquanto isso, as cargas de trabalho de IA sobrecarregam a computação, a memória, a interconexão e o armazenamento de forma muito mais agressiva do que as cargas de trabalho tradicionais. Os modelos de nuvem convencionais e os data centers legados muitas vezes ficam aquém das expectativas das empresas no alcance da "IA em escala". Embora as nuvens ofereçam flexibilidade e facilidade de inicialização, elas frequentemente introduzem variabilidade no desempenho devido à multilocação, custos explosivos ao treinar grandes modelos e gargalos de latência para inferência em tempo real.

A soberania de dados e as restrições regulatórias na Europa (por exemplo, RGPD, residência de dados e regras específicas do setor) limitam ainda mais a liberdade com que as organizações podem enviar dados para nuvens públicas. Sistemas legados, silos de dados no local e fluxos de trabalho empresariais altamente complexos geralmente resistem a migrações para a nuvem feitas por pessoas sem experiência; várias empresas relatam migrações paralisadas ou parciais que prejudicam a eficácia da IA.

A IBM Consulting está trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros NVIDIA e Dell para ajudar organizações e nações a escalar com fábricas de IA construídas especificamente para esse fim, a fim de aproveitar as oportunidades que estão por vir na era da IA.