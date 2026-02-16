Inteligência artificial Automação de TI IA em Ação

A IBM Consulting impulsiona a transformação empresarial com o Dell AI Factory com a NVIDIA como o mecanismo

A Dell AI Factory com NVIDIA transforma a IA em um recurso empresarial repetível e Escalável, efetivamente uma linha de produção para inteligência digital.

Publicado 16/02/2026
By Dr. Priyanka Ray , Uman Ahmed Mohammed

As empresas estão correndo para incorporar recursos de IA nas principais operações, desde a manutenção preditiva em ambientes industriais até cadeias de suprimentos dinâmicas, engajamento do cliente em tempo real e decisões autônomas em finanças. O impulso é impressionante. O mercado global de infraestrutura de IA deve crescer a uma taxa composta anual (CAGR) de cerca de 38%. Prevê-se que o mercado cresça de aproximadamente US$ 147 bilhões em 2024 para mais de US$ 747 bilhões até 2029.

Nesse contexto, as organizações em todo o mundo estão sob uma pressão crescente não apenas para testar a IA, mas também para colocá-la em produção de forma confiável e segura, a fim de obter rapidamente uma vantagem competitiva.

Enquanto isso, as cargas de trabalho de IA sobrecarregam a computação, a memória, a interconexão e o armazenamento de forma muito mais agressiva do que as cargas de trabalho tradicionais. Os modelos de nuvem convencionais e os data centers legados muitas vezes ficam aquém das expectativas das empresas no alcance da "IA em escala". Embora as nuvens ofereçam flexibilidade e facilidade de inicialização, elas frequentemente introduzem variabilidade no desempenho devido à multilocação, custos explosivos ao treinar grandes modelos e gargalos de latência para inferência em tempo real.

A soberania de dados e as restrições regulatórias na Europa (por exemplo, RGPD, residência de dados e regras específicas do setor) limitam ainda mais a liberdade com que as organizações podem enviar dados para nuvens públicas. Sistemas legados, silos de dados no local e fluxos de trabalho empresariais altamente complexos geralmente resistem a migrações para a nuvem feitas por pessoas sem experiência; várias empresas relatam migrações paralisadas ou parciais que prejudicam a eficácia da IA.

A IBM Consulting está trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros NVIDIA e Dell para ajudar organizações e nações a escalar com fábricas de IA construídas especificamente para esse fim, a fim de aproveitar as oportunidades que estão por vir na era da IA.

A AI Factory: infraestrutura de IA sob medida

A Dell AI Factory com a NVIDIA, desenvolvida pela Dell Technologies e pela NVIDIA, transforma a IA em um recurso empresarial repetível e escalável, tornando-a efetivamente uma linha de produção para a inteligência digital. Para os executivos, isso acelera a transformação dos negócios ao incorporar a IA nos principais processos, gerando eficiência, lucratividade e novas fontes de receita.

Para os líderes técnicos, fornece uma arquitetura validada que abrange computação densa em GPU, rede de alto desempenho e armazenamento de nível empresarial. Ela também oferece um stack completo de software de IA que abrange todo o ciclo de vida, desde a ingestão de dados e o treinamento de modelos até a implementação, o monitoramento e a governança.

A Dell AI Factory com NVIDIA serve como uma espinha dorsal da infraestrutura, fornecendo a base escalável, de alto desempenho e eficiente em energia necessária para impulsionar a IA empresarial. Desenvolvida nos servidores otimizados da Dell com computação, armazenamento e rede acelerados pela NVIDIA, ela fornece a plataforma segura e de alta densidade para uma modernização com uso intensivo de computação e cargas de trabalho de IA.

Quatro casos de uso principais da Dell AI Factory com NVIDIA

A Dell AI Factory com NVIDIA é uma plataforma versátil capaz de alimentar um amplo espectro de iniciativas de IA, mas seu maior valor reside em gerar resultados de negócios mensuráveis onde mais importa. Seja permitindo uma detecção mais rápida de fraude no setor bancário, acelerando os cuidados de precisão na saúde ou melhorando o tempo de atividade de produção na fabricação, a Dell AI Factory com NVIDIA impulsiona a inovação empresarial. Ela também ajuda as organizações a migrar do projeto-piloto para o impacto em nível empresarial.

Essas soluções permitem que os líderes liberem novas oportunidades de crescimento, reduzam riscos e impulsionem a eficiência operacional, tornando a IA não apenas um investimento em tecnologia, mas uma vantagem estratégica para os negócios.

1. Serviços financeiros: detecção de risco e de fraude em escala

Bancos dos EUA e da Europa enfrentam volumes crescentes de transações, sistemas de pagamentos instantâneos e fiscalização regulatória. Os modelos de IA para detecção de fraude e combate à lavagem de dinheiro precisam de inferência em tempo real com uma latência ultrabaixa.

  • Por que a nuvem enfrenta dificuldades: a detecção de fraudes requer inferência em escala inferior a um milissegundo, mas as nuvens públicas geralmente apresentam variabilidade de latência devido ao compartilhamento de GPU entre vários locatários. As normas de conformidade nos EUA (OCC, SEC) e na Europa (PSD2, RGPD) complicam ainda mais a transferência de dados financeiros confidenciais para fora das instalações.
  • Por que a infraestrutura dedicada é a opção ideal: a Dell AI Factory com NVIDIA garante uma capacidade de GPU previsível e segura, residência de dados regionais e implementações prontas para conformidade, o que não é possível com configurações de nuvem padrão.

2. Saúde: medicina de precisão e suporte à decisão clínica

Na Europa, a Lei de IA e o RGPD exigem uma residência rigorosa para os dados dos pacientes, o que torna as soluções puramente em nuvem complicadas.

  • Por que a nuvem enfrenta dificuldades: treinar IA para genômica ou imagens exige petabytes de dados confidenciais de pacientes, e esses dados não podem simplesmente ser transferidos para hiperescaladores, por causa do RGPD e da Lei de IA da União Europeia. Mesmo quando permitido, os custos de saída ou entrada para esses volumes de dados são enormes.
  • Por que a infraestrutura dedicada é a opção ideal: uma Dell AI Factory com NVIDIA no local permite a conformidade com a HIPAA e o RGPD, computação e armazenamento de alto desempenho, enquanto ainda utiliza um cluster de GPU otimizado e ajustado para a carga de trabalho da área da saúde. A infraestrutura legada normalmente não tem a densidade de energia, o resfriamento e as interconexões necessárias para esses modelos.

3. Fabricação: manutenção preditiva e digital twins

Fabricantes europeus e americanos estão implementando digital twins impulsionados por IA para simular operações de fábrica e permitir a manutenção preditiva de equipamentos industriais. O treinamento e a atualização desses modelos exigem uma interconexão de alta largura de banda e infraestrutura de baixa latência.

  • Por que a nuvem enfrenta dificuldades: a IoT industrial gera uma grande qualidade de fluxos de dados em tempo real provenientes de sensores e máquinas, onde a latência para a nuvem é inaceitável. A infraestrutura legada muitas vezes não consegue suportar as simulações de alta fidelidade que os digital twins de modelagem 3D exigem.
  • Por que a infraestrutura dedicada é a opção ideal: a Dell AI Factory com NVIDIA pode facilmente suportar a integração edge-to-core com uma infraestrutura de computação acelerada confiável localizada próxima ao chão de fábrica, permitindo insights preditivos sempre disponíveis. Essa abordagem é algo que os data centers desatualizados ou em nuvem não conseguem sustentar com eficiência. A execução dessa configuração em uma Dell AI Factory com configuração NVIDIA fornece clusters de GPU/CPU dedicados. A IBM Consulting ajuda na integração de plataformas legadas de ERP, MES e IoT, reduzindo o downtime e economizando milhões anualmente em despesas operacionais (OpEx).

4. Recursos humanos: inteligência de talentos e produtividade da força de trabalho

Em diversos setores, os líderes de RH estão experimentando a IA generativa para recrutamento, seleção de candidatos com base em habilidades e planejamento da força de trabalho.

  • Por que a nuvem enfrenta dificuldades: o treinamento ou o ajuste fino de LLMs em dados confidenciais de funcionários na nuvem pública aumenta os riscos de privacidade, conformidade e vazamento de IP, especialmente de acordo com as leis trabalhistas e de privacidade da Europa. A infraestrutura legada não pode executar com eficiência o ajuste fino de modelos em grande escala nem atender a LLMs focados em RH.
  • Por que a infraestrutura dedicada é a opção ideal: com a Dell AI Factory com NVIDIA, as empresas têm um ambiente controlado e seguro para a personalização do LLM, garantindo justiça, transparência e práticas de IA responsável. A IBM Consulting fornece frameworks de governança para lidar com as preocupações regulatórias, garantindo justiça e transparência na contratação.

AI Factory como serviço: operacionalização de aceleradores da IBM Consulting

O modelo AI Factory como serviço transforma a infraestrutura e os programas de modernização tradicionais em um modelo operacional contínuo baseado em uma plataforma do tipo SaaS. Ele abstrai a complexidade dos ecossistemas híbridos e multinuvem, permitindo que as empresas consumam a modernização, a capacitação da IA e a inovação de plataformas como recursos gerenciados, em vez de projetos únicos.

Essa abordagem torna a AI Factory autossustentável: ela se torna um serviço vivo e em evolução que oferece continuamente automação, conformidade e inteligência orientada por IA em escala empresarial.

A IBM Consulting oferece um portfólio rico de aceleradores e métodos integrados com IA que tornam a AI Factory possível (entregue como um modelo de serviço). Esses aceleradores, incluindo o ICA4CT, ICCA, ICA4AA e ferramentas relacionadas, fornecem a base da automação e governança para a AI Factory. Esses aceleradores padronizam as zonas de destino da nuvem, automatizam a modernização, permitem a integração de carga de trabalho de IA e incorporam conformidade e observabilidade, garantindo um modelo de entrega consistente, repetível e escalável para a AI Factory como serviço.

Aumente a modernização de aplicações e plataformas com a AI Factory

A IBM também usa extensivamente a Dell AI Factory com NVIDIA para impulsionar a modernização em iniciativas de transformação empresarial importantes, como:

  • Ativação rápida de cargas de trabalho de IA: a Dell AI Factory com a infraestrutura de IA computacional acelerada da NVIDIA é compatível com o watsonx, IA generativa e cargas de trabalho de ML personalizadas em um ambiente seguro e em conformidade. A IBM Consulting aplica seu ICCA (IBM Consulting Cloud Accelerator), IC4CT (Consulting Advantage para Transformação em Nuvem), ICCA-ARC (Catalisador de Renovação de Análise), SDLC agêntico e FinOps para frameworks de IA em nuvem para viabilizar a IA em escala. Essa estratégia impulsiona o desenvolvimento mais rápido de modelos, menor latência de inferência e ROI mensurável.
  • Otimizações do data center: a Dell AI Factory com NVIDIA oferece um ambiente híbrido otimizado para IA pronto para implementação que acelera iniciativas como a migração de data centers para a nuvem ou a modernização de plataformas de virtualização inteiras. A IBM pode rehospedar e modernizar cargas de trabalho em infraestrutura modular de computação, armazenamento e rede, substituindo hipervisores legados por plataformas conteinerizadas ou bare metal construídas no Red Hat OpenShift. Essa abordagem reduz o risco de migração, acelera os cronogramas e elimina o lock-in proprietário.
  • Adoção do Red Hat: com suporte validado para o Red Hat OpenShift, a Dell AI Factory com NVIDIA fornece uma base nativa do Kubernetes para operações em nuvem híbrida, permitindo governança empresarial, controles de segurança e fluxos de trabalho de automação alinhados às práticas de DevSecOps. A IBM Consulting acelera a implementação, automação e gerenciamento do ciclo de vida do cluster e, ao mesmo tempo, integra-se ao IBM® Cloud Pak for Data, watsonx e AIOps para viabilizar a inovação contínua.
  • Racionalização do portfólio de aplicações: atuando como uma camada de execução para o framework de racionalização da IBM, a Dell AI Factory com NVIDIA permite uma avaliação baseada em dados e a refatoração de aplicações legadas. As ferramentas de análise de dados e IA da IBM ajudam a classificar e modernizar as cargas de trabalho em microsserviços conteinerizados, reduzindo a dívida técnica e melhorando a eficiência operacional.

O que está por vir na Dell AI Factory?

Desde a adoção inicial de IA até a escala empresarial, as plataformas Dell AI Factory com NVIDIA, guiadas pela experiência em transformação e modernização de aplicações da IBM Consulting, fornece um caminho claro e seguro a seguir.

Dr. Priyanka Ray

Global Leader for IBM Cloud Migration and Modernization services

Uman Ahmed Mohammed

Technical Architect - Cloud Platforms, Hybrid Cloud, Migration & Modernization