Otimização de migrações de criptografia pós-quântica com a AWS e a IBM Consulting

O IBM Consulting Autonomous Security for Cloud (ASC) amplia a inovação da AWS com automação inteligente e orientada por políticas, garantindo que as práticas seguras contra ataques quânticos sejam incorporadas de forma nativa às operações de nuvem da empresa. Construído no AWS Bedrock e sustentado por inferência de políticas baseada em IA, o ASC interpreta continuamente as políticas criptográficas corporativas e as valida em relação a configurações em tempo real da AWS. Essa abordagem garante que cada implementação esteja alinhada às normas emergentes de criptografia pós-quântica (PQC) e às expectativas regulatórias em evolução.

Em seu design atual, o ASC utiliza o Global Inferencing Database (GID) e os sinais do AWS Config para validar a conformidade com os controles corporativos. Conforme algoritmos PQC como o ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism) se tornam populares em todos os serviços da AWS, os modelos de inferência do ASC e o esquema GID evoluem para entender nativamente os atributos de metadados PQC. Essa evolução permite que o ASC obtenha, aplique e corrija de forma autônoma controles criptográficos em escala, traduzindo a prontidão do PQC em regras de configuração praticáveis do AWS Config sem intervenção humana.

A adoção do ML-KEM abrange vários recursos da AWS, desde o AWS KMS, AWS Transfer Family e AWS Certificate Manager (ACM) até Amazon EKS, SNS e outros serviços que lidam com criptografia, troca de chaves ou transporte seguro. A camada de inferência orientada por GID do ASC é aprimorada para detectar e interpretar atributos específicos do PQC nesses serviços — como políticas de chaves ML-KEM, cadeias de certificados compatíveis com PQC e estados criptográficos híbridos. Esse aprimoramento permite a validação orientada por políticas da prontidão do PQC.

Esse recurso forma a base do ASCPQC, a evolução segura contra ataques quânticos do ASC. Por meio de raciocínio habilitado para IA, o ASC não apenas identifica desvio criptográfico, mas também simula e recomenda caminhos de remediação compatíveis com PQC, garantindo migração suave da criptografia clássica para implementações baseadas em ML-KEM.

Durante o período de transição híbrida — quando os algoritmos clássicos e PQC devem coexistir — o ASC monitora continuamente as configurações, detectar primitivos de criptografia legados, aplicando ou sugerindo alternativas resilientes à computação quântica. Esse modelo de segurança de circuito fechado com autocorreção elimina o esforço manual e, ao mesmo tempo, mantém a garantia e a agilidade de nível empresarial.

Além da automação, o ASC fornece visibilidade em tempo real sobre a postura criptográfica por meio de dashboards dinâmicos que medem a adoção do PQC, o progresso da migração e o risco residual em cargas de trabalho da AWS.

Como parte do seu modelo de aplicação autônoma, o ASC aproveita o AWS Config para detectar continuamente desvios nas configurações PQC nos serviços da AWS. Ao correlacionar atributos de compatibilidade ML-KEM e ML-DSA do AWS KMS, Transfer Family, ACM e outros endpoints criptográficos, o ASC identifica quando as configurações implementadas se desviam das linhas de base aprovadas seguras contra ataques quânticos. Essa abordagem garante que os serviços ainda não alinhados aos padrões PQC sejam sinalizados para remediação, permitindo que as organizações mantenham uma postura consistente e segura contra ataques quânticos em toda a sua nuvem.

Essa visibilidade unificada transforma a migração seguro contra ataques quânticos em um programa estratégico de resiliência e modernização, posicionando o ASC como o plano de controle autônomo para operações seguras na era pós-quântica.

Juntas, a AWS e a IBM Consulting estão definindo o futuro da segurança seguro contra ataques quânticos na nuvem. A capacidade do ASC de interpretar, traduzir e agir de forma autônoma com base na inteligência do PQC estabelece a base para uma nova era de resiliência de cibersegurança adaptativa e orientada por IA.