Otimização de migrações de criptografia pós-quântica com a AWS e a IBM Consulting

À medida que a computação quântica avança, a AWS e a IBM Consulting colaboram para ajudar as organizações a fortalecer a resiliência de suas aplicações e dados mais críticos.

À medida que a computação quântica avança, a AWS e a IBM Consulting colaboram para ajudar as organizações a fortalecer a resiliência de suas aplicações e dados mais críticos. Essa colaboração não se trata apenas de modernizar a criptografia. Trata-se também de garantir a continuidade da confiança digital, da confiabilidade operacional e da conformidade regulatória em uma era em que os recursos quânticos poderiam tornar a criptografia atual obsoleta.

Em todos os setores, desde energia e finanças até governo e defesa, as empresas dependem cada vez mais da AWS para cargas de trabalho de missão crítica. A capacidade de antecipar e gerenciar riscos criptográficos, em vez de reagir a eles, define a última geração de resiliência digital.

Compreensão da ameaça quântica

Os computadores quânticos representam uma transformação fundamental na computação. Usando qubits que podem existir em vários estados simultaneamente, eles resolvem certos problemas matemáticos exponencialmente mais rápido do que as máquinas clássicas. Esse desenvolvimento representa um desafio distinto para a criptografia assimétrica, a base da confiança digital, usada em protocolos como o TLS, em atualizações de software e em assinaturas digitais.

A vulnerabilidade é sistêmica. Computadores quânticos suficientemente poderosos podem acabar quebrando os mesmos métodos criptográficos que protegem transações online, sistemas de identidade e comunicações de APId. Esse risco de "colher agora, descriptografar depois" significa que dados criptografados hoje podem ser revelados no futuro, mesmo que uma violação não ocorra há anos.

Para organizações que executam sistemas críticos na AWS — mecanismos de transações financeiras, plataformas de saúde ou automação industrial — a implicação é clara: a modernização da criptografia não é um upgrade técnico; é uma necessidade estratégica para a continuidade operacional e resiliência de longo prazo.

A abordagem da AWS para segurança contra ataques quânticos

A AWS adota uma abordagem proativa e multicamadas para migrar para criptografia pós-quântica (PQC). Essa transição ocorre em fases, começando com a comunicação dos sistemas por redes não confiáveis, como a Internet. A primeira fase envolve um inventário abrangente dos sistemas existentes e o desenvolvimento de novos padrões, com testes rigorosos para garantir uma migração tranquila.

Após a avaliação inicial, a AWS se concentra na integração de algoritmos PQC em endpoint público da AWS para proteger os dados dos clientes transmitidos à AWS. Essa iniciativa inclui a implementação do ML-KEM no AWS-LC, a biblioteca criptográfica de código aberto validada pelo FIPS-140-3 usada em todos os serviços da AWS.

Para necessidades de segurança de longo prazo, a AWS está adotando o ML-DSA, um novo algoritmo de assinatura digital resistente a ataques quânticos. Esse recurso é oferecido por meio do AWS Key Management Service (AWS KMS), permitindo que os clientes gerem e usem chaves PQC para operações de assinatura. A fase final se concentra na integração de algoritmos de assinatura PQC em serviços para autenticação baseada em sessão, como validação de certificados de servidores e clientes.

Durante todo esse processo, a AWS colabora ativamente com iniciativas dos setores, como o National Cybersecurity Center of Excellence e a Post Quantum Cryptography Alliance da Linux Foundation. Essas colaborações visam garantir a interoperabilidade entre diferentes implementações do PQC.

Você pode encontrar informações mais detalhadas sobre o plano de migração da AWS de criptografia pós-quântica no blog de segurança da AWS.

Da migração técnica à resiliência empresarial

Para a maioria das organizações, a transição para a criptografia pós-quântica se estende muito além da atualização de algoritmos. Isso exige um esforço coordenado que abrange governança, risco, arquitetura e operações. Saber onde a criptografia sustenta os processos de negócios - autenticação do cliente, comunicações da cadeia de suprimentos, conectividade de nuvem ou retenção de dados regulatórios - é essencial para gerenciar os riscos quânticos de maneira eficaz.

Uma transformação segura contra ataques quânticos começa com a avaliação do uso criptográfico existente e a classificação de dados e sistemas com base na sensibilidade e longevidade. As descobertas devem então informar um backlog priorizado, equilibrando a viabilidade técnica com a criticidade do negócio. Muitas organizações adotam uma abordagem híbrida durante a migração, executando algoritmos clássicos e pós-quânticos em paralelo para garantir continuidade e compatibilidade.

Operacionalmente, as empresas devem aprimorar sua capacidade de atualizar software, distribuir novas bibliotecas e gerenciar configurações em escala. Implementar o TLS 1.3 em ambientes e manter a agilidade na adoção do AWS CLI e SDK são primeiros passos práticos. O monitoramento contínuo continua sendo essencial ao longo do tempo, pois os algoritmos PQC podem se comportar de maneira diferente em termos de desempenho, latência e uso de recursos.

Essa abordagem em fases, alinhada aos negócios, transforma a migração seguro contra ataques quânticos de um exercício isolado para um recurso duradouro, que fortalece a resiliência cibernética, a postura regulatória e a confiança dos stakeholders.

Autonomous Security for Cloud da IBM Consulting: simplificando a jornada de segurança quântica

O IBM Consulting Autonomous Security for Cloud (ASC) amplia a inovação da AWS com automação inteligente e orientada por políticas, garantindo que as práticas seguras contra ataques quânticos sejam incorporadas de forma nativa às operações de nuvem da empresa. Construído no AWS Bedrock e sustentado por inferência de políticas baseada em IA, o ASC interpreta continuamente as políticas criptográficas corporativas e as valida em relação a configurações em tempo real da AWS. Essa abordagem garante que cada implementação esteja alinhada às normas emergentes de criptografia pós-quântica (PQC) e às expectativas regulatórias em evolução.

Em seu design atual, o ASC utiliza o Global Inferencing Database (GID) e os sinais do AWS Config para validar a conformidade com os controles corporativos. Conforme algoritmos PQC como o ML-KEM (Module-Lattice Key Encapsulation Mechanism) se tornam populares em todos os serviços da AWS, os modelos de inferência do ASC e o esquema GID evoluem para entender nativamente os atributos de metadados PQC. Essa evolução permite que o ASC obtenha, aplique e corrija de forma autônoma controles criptográficos em escala, traduzindo a prontidão do PQC em regras de configuração praticáveis do AWS Config sem intervenção humana.

A adoção do ML-KEM abrange vários recursos da AWS, desde o AWS KMS, AWS Transfer Family e AWS Certificate Manager (ACM) até Amazon EKS, SNS e outros serviços que lidam com criptografia, troca de chaves ou transporte seguro. A camada de inferência orientada por GID do ASC é aprimorada para detectar e interpretar atributos específicos do PQC nesses serviços — como políticas de chaves ML-KEM, cadeias de certificados compatíveis com PQC e estados criptográficos híbridos. Esse aprimoramento permite a validação orientada por políticas da prontidão do PQC.

Esse recurso forma a base do ASCPQC, a evolução segura contra ataques quânticos do ASC. Por meio de raciocínio habilitado para IA, o ASC não apenas identifica desvio criptográfico, mas também simula e recomenda caminhos de remediação compatíveis com PQC, garantindo migração suave da criptografia clássica para implementações baseadas em ML-KEM.

Durante o período de transição híbrida — quando os algoritmos clássicos e PQC devem coexistir — o ASC monitora continuamente as configurações, detectar primitivos de criptografia legados, aplicando ou sugerindo alternativas resilientes à computação quântica. Esse modelo de segurança de circuito fechado com autocorreção elimina o esforço manual e, ao mesmo tempo, mantém a garantia e a agilidade de nível empresarial.

Além da automação, o ASC fornece visibilidade em tempo real sobre a postura criptográfica por meio de dashboards dinâmicos que medem a adoção do PQC, o progresso da migração e o risco residual em cargas de trabalho da AWS.

Como parte do seu modelo de aplicação autônoma, o ASC aproveita o AWS Config para detectar continuamente desvios nas configurações PQC nos serviços da AWS. Ao correlacionar atributos de compatibilidade ML-KEM e ML-DSA do AWS KMS, Transfer Family, ACM e outros endpoints criptográficos, o ASC identifica quando as configurações implementadas se desviam das linhas de base aprovadas seguras contra ataques quânticos. Essa abordagem garante que os serviços ainda não alinhados aos padrões PQC sejam sinalizados para remediação, permitindo que as organizações mantenham uma postura consistente e segura contra ataques quânticos em toda a sua nuvem.

Essa visibilidade unificada transforma a migração seguro contra ataques quânticos em um programa estratégico de resiliência e modernização, posicionando o ASC como o plano de controle autônomo para operações seguras na era pós-quântica.

Juntas, a AWS e a IBM Consulting estão definindo o futuro da segurança seguro contra ataques quânticos na nuvem. A capacidade do ASC de interpretar, traduzir e agir de forma autônoma com base na inteligência do PQC estabelece a base para uma nova era de resiliência de cibersegurança adaptativa e orientada por IA.

Preparação para o futuro quântico

A chegada da computação quântica capaz de quebrar a criptografia atual ainda pode levar anos, mas a hora de se preparar é agora. As organizações que começam cedo são as que mantêm a confiança operacional, a prontidão regulatória e a confiança do cliente na era quântica.

A AWS e a IBM estão comprometidas em apoiar os clientes durante essa transição. Se você precisa de orientação para avaliar seus sistemas atuais, ajuda no desenvolvimento de uma estratégia de migração ou suporte na implementação de algoritmos resistentes à computação quântica de maneira controlada e mensurável, nossas equipes estão prontas para ajudar.

Incentivamos você a começar a planejar sua estratégia segura contra ataques quânticos agora. Entre em contato com seus representantes da AWS e da IBM Consulting para iniciar essa jornada crucial para garantir que seus dados permaneçam seguros na era quântica. Ao agir agora, as organizações garantem que seus dados, serviços e aplicações mais valiosos permaneçam protegidos, não apenas para o próximo ciclo de tecnologia, mas também para a próxima geração.

Souvik Khamaru

Executive Security Consultant

EMEA Cloud Security Center of Competency

Antti Ropponen

Executive Partner, EMEA CyberDefend and Global Quantum Safe Transformation Leader

Zach Miller

Principal Security Specialist SA