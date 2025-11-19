Inteligência artificial Automação de TI

Escale de forma mais inteligente, não mais difícil: simplifique os fluxos de trabalho de sua empresa e economize com o IBM Blueworks Live

O IBM Blueworks Live ajuda a otimizar e alinhar seus fluxos de trabalho para que sua equipe possa dedicar menos tempo à administração e mais tempo à geração de resultados. Por tempo limitado, tenha 30% de desconto em assinaturas mensais ou anuais.

publicado 19 novembro 2025
By Katie Devlin

Administrar uma pequena ou média empresa (PME) significa malabarismos com operações, clientes, folha de pagamento e crescimento, além de combater fluxos de trabalho desorganizados e inconsistentes.

Quando o crescimento é a meta, e os recursos são limitados, você simplesmente não pode se dar ao luxo de processos ineficientes. Muitas organizações enfrentam dificuldades com fluxos de trabalho que ficam ocultos em planilhas ou armazenados apenas na mente de alguém "conhecedor". Esse desafio geralmente leva a perda de tempo gasto buscando tarefas pouco claras e mudanças de processos feitas no caos, sem visibilidade compartilhada.

O Blueworks Live oferece um espaço de trabalho unificado baseado em nuvem que permite às equipes mapear, gerenciar e monitorar seus processos de negócios. Essa abordagem garante que todos permaneçam alinhados, que tudo seja documentado e que as melhorias aconteçam de forma mais rápida.

Com o Blueworks Live, você poderá:

  • Crie diagramas profissionais de seus fluxos de trabalho com facilidade, desde a integração até a entrega ao cliente e aprovações internas.
  • Elimine a confusão de versões com um único repositório seguro — chega de transferências do tipo “Achei que você havia feito isso”.
  • Faça alterações nos processos uma vez, e elas serão refletidas instantaneamente em toda a sua organização. O modelo de atualização única e sincronização em todos os lugares ajuda as equipes a permanecerem conectadas e trabalharem mais rápido.
  • Permita maior transparência, responsabilidade e velocidade — funcionalidades normalmente encontradas em ferramentas corporativas maiores, agora simplificados para pequenas e médias empresas.

Esta solução é perfeita para você se você estiver gerenciando uma equipe de 10 a 100 funcionários e perceber que a carga de processos está atrasando você; isso ajudará você a acelerar. É também ideal quando sua empresa está entrando em uma fase de crescimento e você deseja escalar de forma limpa em vez de caótica.

Se você tiver vários departamentos, como vendas, operações, atendimento e finanças e precisar de transferências mais claras entre eles, essa ferramenta pode simplificar essa conexão. E se você estiver mudando de processos manuais para digitais ou de uma abordagem reativa para uma proativa, ele fornece a ponte para fazer essa mudança sem problemas.

Resultados reais: tempo de financiamento de empréstimos 50% mais rápido

Quando a Elevations Credit Union quis se tornar mais orientada por processos e eliminar gargalos, ela recorreu ao Blueworks Live. Ela usou a ferramenta para documentar e vincular processos interdependentes em toda a organização.

Os três resultados:

  • Redução de aproximadamente 52% no tempo de financiamento de empréstimos imobiliários
  • Aumento do volume de empréstimos de automóveis por corretor em 71%
  • Redução de aproximadamente 61% no tempo de solicitação de financiamento de empréstimos de automóveis

Mesmo que você não tenha milhares de membros ou milhões de transações, capturar seus fluxos de trabalho pode expor atrasos ocultos e levar a ganhos mensuráveis em velocidade e rendimento.

Como começar

Inscreva-se para uma avaliação sem custo de 30 dias do Blueworks Live - mapeie um fluxo de trabalho importante, convide sua equipe e veja a colaboração ao vivo em ação.

No checkout, aplique o código de desconto de 30% (disponível na região selecionada), escolha um processo piloto (para integração de novos clientes, atendimento de pedidos ou aprovações internas) e mapeie-o. Em seguida, convide sua equipe, identifique o gargalo e simplifique as etapas. Deixe a ferramenta ajudar você a melhorar. Após a avaliação, implemente-o em mais processos e expanda com confiança, com a assinatura com desconto ajudando a alcançar seus resultados financeiros.

A cada semana que você espera, o custo de processos ineficientes cresce continuamente. Erros, atrasos e falhas de comunicação se acumulam.

Comece sua jornada rumo à eficiência com o IBM Blueworks Live hoje mesmo.

