Resolvendo o dilema do downtime para mensagens de missão crítica com a instância reservada do IBM MQ SaaS

Projetadas para ajudar as empresas a modernizar mais rapidamente, operar de forma mais eficiente e manter a confiança em cada troca de mensagens.

publicado 01 dezembro 2025
À medida que as empresas se expandem para ambientes híbridos e multi-nuvem, os líderes provavelmente enfrentarão desafios com múltiplas nuvens, plataformas de nuvem e orquestrações. Essa perspectiva pode levar a uma luta para garantir a troca de dados perfeita, manter a integridade dos dados e evitar perdas devido ao downtime ou a violações de segurança. Essa abordagem pode, em última análise, afetar a satisfação do cliente e o crescimento da receita.

Para muitas organizações, a questão não é se modernizar, mas como fazer isso sem interromper as cargas de trabalho de missão crítica.

A solução: conectividade de nuvem híbrida com o IBM MQ SaaS

O IBM MQ SaaS (SaaS) lida com essas pressões de frente, fornecendo instâncias MQ totalmente gerenciadas e de alta disponibilidade entregues como serviço, disponíveis na IBM Cloud e agora na Amazon Web Services (AWS).

O IBM MQ SaaS oferece uma espinha dorsal de mensagens gerenciadas construído na mesma tecnologia em que as empresas confiam há décadas. Foi projetado para ajudar as empresas a modernizar mais rapidamente, operar de forma mais eficiente e manter a confiança em cada troca de mensagens.

Você pode transformar sua empresa aproveitando o IBM MQ SaaS para impulsionar a conectividade de nuvem híbrida. Uma única interface de programação de aplicativos (API) padrão em ambientes híbridos e multinuvem, simplificando a conectividade e permitindo a movimentação mais fácil de cargas de trabalho entre plataformas. O resultado: maior agilidade, redução de despesas operacionais e confiabilidade consistente. Com a ajuda do IBM MQ, você pode responder rapidamente às mudanças nas necessidades de negócios, melhorar a experiência do cliente e obter uma vantagem competitiva no mercado.

A importância do MQ SaaS em um sistema de nuvem híbrida

No cenário atual de nuvem híbrida, as empresas estão se modernizando rapidamente, mas suas aplicações e dados nem migrar no mesmo ritmo. Os sistemas de missão crítica geralmente permanecem no local, enquanto novas cargas de trabalho são criadas na nuvem. O resultado é uma combinação complexa de ambientes que devem se comunicar sem dificuldades, segura e confiavelmente.

As arquiteturas híbridas prosperam na integração. O IBM MQ SaaS atua como a espinha dorsal confiável que conecta aplicações, sistemas e serviços em data centers privados e em múltiplas nuvens. Ele ajuda a garantir que as mensagens sejam entregues uma única vez entre ambientes, fornecendo a confiabilidade de que as empresas dependem para transações, pagamentos e logística.

Ao operar como um serviço gerenciado, o MQ SaaS ajuda as organizações a modernizarem mais rapidamente, reduzindo a complexidade da manutenção da infraestrutura de mensagens. Ele foi projetado para ser compatível com a conectividade híbrida, facilitando para as equipes migrar cargas de trabalho para a nuvem sem interromper as operações existentes.

IBM MQ é reconhecido como Líder pela G2 (inverno de 2023) e como Top Rated pela TrustRadius (2024), com uma pontuação geral de 9/10 e mais de 150 avaliações verificadas que destacam sua confiabilidade e desempenho.

Remoção de barreiras: risco e carga operacional reduzidos

As empresas costumam citar operações, disponibilidade e manutenção como barreiras à modernização. Com o MQ SaaS, a IBM gerencia a integridade, as atualizações e a escalabilidade da plataforma, permitindo que as equipes se concentrem na entrega de novos recursos em vez de manter o tempo de atividade.

Essa mudança para um modelo gerenciado pode ajudar a reduzir os custos operacionais e melhorar a consistência entre os ambientes.

Possibilidade de integração repleta de segurança e agilidade nativa da nuvem

Em um mundo distribuído, todas as conexões são importantes. O MQ SaaS oferece criptografia para dados em trânsito e conectividade privada por meio de endpoints de nuvem privada virtual (VPC), ajudando as organizações a proteger os dados confidenciais enquanto eles migrar entre sistemas locais e em nuvem.

Aplicações modernas exigem agilidade. O MQ SaaS fornece APIs e suporte de infraestrutura como código, permitindo que as equipes automatizem as implementações e integrem as mensagens em delivery pipelines. Esse processo facilita a criação e a escalabilidade de arquiteturas nativas da nuvem e orientadas por eventos sem comprometer a confiabilidade.

Ao adotar o IBM MQ SaaS, as empresas podem:

  • Acelerar a modernização enquanto mantém a confiabilidade.
  • Reduzir os custos operacionais associados ao gerenciamento de sistemas de mensagens locais.
  • Fortalecer a proteção e a governança dos dados em ambientes híbridos.
  • Aumentar a agilidade com operações automatizadas nativas da nuvem.

O IBM MQ SaaS ajuda as empresas a migrar e integrar-se de forma mais inteligente para construir na era da nuvem híbrida.

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

