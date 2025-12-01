Resolvendo o dilema do downtime para mensagens de missão crítica com a instância reservada do IBM MQ SaaS

No cenário atual de nuvem híbrida, as empresas estão se modernizando rapidamente, mas suas aplicações e dados nem migrar no mesmo ritmo. Os sistemas de missão crítica geralmente permanecem no local, enquanto novas cargas de trabalho são criadas na nuvem. O resultado é uma combinação complexa de ambientes que devem se comunicar sem dificuldades, segura e confiavelmente.

As arquiteturas híbridas prosperam na integração. O IBM MQ SaaS atua como a espinha dorsal confiável que conecta aplicações, sistemas e serviços em data centers privados e em múltiplas nuvens. Ele ajuda a garantir que as mensagens sejam entregues uma única vez entre ambientes, fornecendo a confiabilidade de que as empresas dependem para transações, pagamentos e logística.

Ao operar como um serviço gerenciado, o MQ SaaS ajuda as organizações a modernizarem mais rapidamente, reduzindo a complexidade da manutenção da infraestrutura de mensagens. Ele foi projetado para ser compatível com a conectividade híbrida, facilitando para as equipes migrar cargas de trabalho para a nuvem sem interromper as operações existentes.

IBM MQ é reconhecido como Líder pela G2 (inverno de 2023) e como Top Rated pela TrustRadius (2024), com uma pontuação geral de 9/10 e mais de 150 avaliações verificadas que destacam sua confiabilidade e desempenho.