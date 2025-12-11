Inteligência artificial Automação de TI

Moldando sua empresa agentiva: como a IA está reescrevendo o playbook de suprimentos

As equipes de suprimentos enfrentam uma realidade difícil: processos de fornecimento complexos, longos ciclos de RFP e crescentes exigências de conformidade. Esses desafios retardam a tomada de decisão e drenam a energia dos funcionários, mas a IA está mudando essa história.

Publicado 11/12/2025
By Justin Ablett

De acordo com o relatório do IBM Institute for Business Value, as organizações que usam IA em aquisições reduziram os custos em até 70%. Além disso, integraram fornecedores 10 vezes mais rápido e reduziram a análise de preços de 2 dias para apenas 10 minutos. Essas vitórias não são pequenas, elas são divisores de águas que devolvem às pessoas tempo para o que mais importa: construir relacionamentos e impulsionar estratégias.

Nosso foco não está somente na tecnologia; está em resolver desafios reais de negócios com IA responsável. A aquisição afeta todas as partes de uma organização. No entanto, muitas vezes fica mais lento em tarefas manuais e verificações de conformidade. Ajudamos as equipes a superar esse problema ao combinar profundo conhecimento nos setores com IA explicável, escalável e segura.

Nossa abordagem em 3 níveis

Nossa abordagem se baseia em três princípios pragmáticos:

  1. Design que prioriza o ser humano: a IA deve capacitar as pessoas, não substituí-las.
  2. Inovação responsável: a ética e a transparência não são opcionais, elas são integradas.
  3. Ecossistemas colaborativos para gerar resultados de negócios: ao combinar plataformas como Salesforce Agentforce com o IBM Consulting, criamos ambientes em que trabalhadores digitais e humanos se complementam, gerando benefícios para os negócios.

O resultado? As equipes de suprimentos ganham velocidade sem sacrificar a confiança, reduzindo os tempos de ciclo, melhorando a diversidade de fornecedores e reduzindo a exposição ao risco, o que resulta em mais tempo para os especialistas se concentrarem em parcerias estratégicas.

A inovação responsável acontece quando as organizações trabalham juntas. É por isso que parceiros como IBM e Salesforce são importantes – não por causa do logotipo, mas porque a colaboração traz confiança, transparência e responsabilidade compartilhada.

“Juntamente com a IBM, estamos capacitando as equipes de aquisição a liberar o potencial transformador da IA, passando de processos reativos para parcerias proativas e orientadas por insights em toda a empresa”, afirma Zahra Bahrololoumi, CEO da Salesforce no Reino Unido e Irlanda. "Com os recursos confiáveis de dados e IA da Salesforce, além da profunda expertise da IBM no setor, as organizações podem construir cadeias de suprimentos mais resilientes, impulsionar tomadas de decisão mais inteligentes e criar valor sustentável a longo prazo."

Uso do Agentforce e da IA como parceiros

Aquisição não envolve apenas processos, são pessoas tentando fazer o melhor trabalho sob pressão. É aqui que o Agentforce e a IA entram, não como substitutos, mas como parceiros:

  • Agente de assistência de sourcing: esse agente é seu parceiro de planejamento. Ajuda a configurar eventos de sourcing, reunir requisitos e elaborar RFPs. Dessa forma, você pode se concentrar na estratégia, em vez da administração.
  • Agente de avaliação de RFP: chega de se afogar em planilhas. Este agente avalia as respostas dos fornecedores de forma instantânea, gerencia as comunicações e fornece feedback construtivo.
  • Agente de risco e conformidade: como uma rede de segurança, esse agente avalia contratos e declarações de trabalho para riscos financeiros e regulatórios, sinaliza preocupações antecipadamente e sugere correções antes que elas se tornem problemas.
  • Agente de assistência de contratos: esse agente lida com as tarefas repetitivas para que você priorize as negociações de alto valor e os relacionamentos com fornecedores.

Esses agentes não substituem o julgamento humano; eles o amplificam. Eles liberam os especialistas das tarefas rotineiras, proporcionando mais tempo para colaboração, criatividade e pensamento estratégico.

“A colaboração e a IA confiável estão redefinindo a função de suprimentos além da automação transacional, em uma alavanca transformadora para tomada de decisão estratégica e criação de valor de longo prazo”, diz Rahul Kalia, Managing Partner, IBM Consulting, Reino Unido e Irlanda.

O suprimento está mudando de forma rápida. A questão não é se a IA transformará o trabalho; é de que forma responsável e colaborativa faremos com que isso aconteça. A IBM e a Salesforce não são novidades nesta conversa. Nossa parceria se estende por mais de duas décadas, baseada em confiança, inovação e fortalecida por um compromisso compartilhado com a IA responsável.

Trabalhar em conjunto para repensar a forma como o trabalho é realizado

Desde a integração do IBM Watson e do Salesforce Einstein em 2017 até as soluções de IA generativa de hoje, trabalhamos juntos de forma consistente para ajudar as organizações a repensar a forma de trabalhar. Quando dois líderes combinam conhecimentos e plataformas, o resultado não é apenas eficiência, mas resiliência, agilidade e impacto em toda a cadeia de valor.

Pronto para explorar as possibilidades? Vamos começar a conversa sobre como moldar sua empresa agentiva.

Justin Ablett

IBM Consulting Partner

IBM Consulting