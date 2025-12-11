Moldando sua empresa agentiva: como a IA está reescrevendo o playbook de suprimentos

Nossa abordagem se baseia em três princípios pragmáticos:

Design que prioriza o ser humano: a IA deve capacitar as pessoas, não substituí-las. Inovação responsável: a ética e a transparência não são opcionais, elas são integradas. Ecossistemas colaborativos para gerar resultados de negócios: ao combinar plataformas como Salesforce Agentforce com o IBM Consulting, criamos ambientes em que trabalhadores digitais e humanos se complementam, gerando benefícios para os negócios.

O resultado? As equipes de suprimentos ganham velocidade sem sacrificar a confiança, reduzindo os tempos de ciclo, melhorando a diversidade de fornecedores e reduzindo a exposição ao risco, o que resulta em mais tempo para os especialistas se concentrarem em parcerias estratégicas.

A inovação responsável acontece quando as organizações trabalham juntas. É por isso que parceiros como IBM e Salesforce são importantes – não por causa do logotipo, mas porque a colaboração traz confiança, transparência e responsabilidade compartilhada.

“Juntamente com a IBM, estamos capacitando as equipes de aquisição a liberar o potencial transformador da IA, passando de processos reativos para parcerias proativas e orientadas por insights em toda a empresa”, afirma Zahra Bahrololoumi, CEO da Salesforce no Reino Unido e Irlanda. "Com os recursos confiáveis de dados e IA da Salesforce, além da profunda expertise da IBM no setor, as organizações podem construir cadeias de suprimentos mais resilientes, impulsionar tomadas de decisão mais inteligentes e criar valor sustentável a longo prazo."