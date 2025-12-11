Moldando sua empresa agentiva: como a IA está reescrevendo o playbook de suprimentos

Aquisição não envolve apenas processos, são pessoas tentando fazer o melhor trabalho sob pressão. É aqui que o Agentforce e a IA entram, não como substitutos, mas como parceiros:
- Agente de assistência de sourcing: esse agente é seu parceiro de planejamento. Ajuda a configurar eventos de sourcing, reunir requisitos e elaborar RFPs. Dessa forma, você pode se concentrar na estratégia, em vez da administração.
- Agente de avaliação de RFP: chega de se afogar em planilhas. Este agente avalia as respostas dos fornecedores de forma instantânea, gerencia as comunicações e fornece feedback construtivo.
- Agente de risco e conformidade: como uma rede de segurança, esse agente avalia contratos e declarações de trabalho para riscos financeiros e regulatórios, sinaliza preocupações antecipadamente e sugere correções antes que elas se tornem problemas.
- Agente de assistência de contratos: esse agente lida com as tarefas repetitivas para que você priorize as negociações de alto valor e os relacionamentos com fornecedores.
Esses agentes não substituem o julgamento humano; eles o amplificam. Eles liberam os especialistas das tarefas rotineiras, proporcionando mais tempo para colaboração, criatividade e pensamento estratégico.
“A colaboração e a IA confiável estão redefinindo a função de suprimentos além da automação transacional, em uma alavanca transformadora para tomada de decisão estratégica e criação de valor de longo prazo”, diz Rahul Kalia, Managing Partner, IBM Consulting, Reino Unido e Irlanda.
O suprimento está mudando de forma rápida. A questão não é se a IA transformará o trabalho; é de que forma responsável e colaborativa faremos com que isso aconteça. A IBM e a Salesforce não são novidades nesta conversa. Nossa parceria se estende por mais de duas décadas, baseada em confiança, inovação e fortalecida por um compromisso compartilhado com a IA responsável.