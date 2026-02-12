Na corrida para inovar, as equipes de desenvolvimento exigem uma variedade cada vez maior de armazenamentos de dados, desde bancos de dados de vetores (DBs) até serviços nativos da nuvem. Isso coloca as equipes de segurança de dados sob intensa pressão: a empresa exige velocidade, mas garantir e comprovar manualmente a conformidade para cada novo armazenamento de dados individualmente cria gargalos e aumenta os custos operacionais.

Essa abordagem manual simplesmente não consegue acompanhar os fluxos de trabalho modernos de CI/CD. A segurança deve se tornar um "princípio fundamental" integrado diretamente aos fluxos de trabalho diários, não uma etapa final e demorada.

Ao automatizar a configuração do monitoramento sem agente do Guardium Data Protection e da avaliação de vulnerabilidades com o Terraform, simplificamos esse processo. A auditoria de bancos de dados, a verificação de vulnerabilidades e a integração de conformidade agora estão incorporadas diretamente no fluxo de trabalho de provisionamento de armazenamento de dados. O resultado: armazenamentos de dados que são monitorados, verificados e protegidos desde o primeiro dia.