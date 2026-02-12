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Proteja todos os bancos de dados desde o primeiro dia: Guardium e Terraform para proteção escalável e automatizada

A auditoria de bancos de dados, a verificação de vulnerabilidades e a integração de conformidade agora estão incorporadas diretamente no fluxo de trabalho de provisionamento de armazenamento de dados.

Publicado 12/02/2026
Renderização 3D de um corredor seguro de data center com tecnologia futurista e símbolos de cadeados holográficos em tons de turquesa
By Vishal Kamat , Devan Shah

Na corrida para inovar, as equipes de desenvolvimento exigem uma variedade cada vez maior de armazenamentos de dados, desde bancos de dados de vetores (DBs) até serviços nativos da nuvem. Isso coloca as equipes de segurança de dados sob intensa pressão: a empresa exige velocidade, mas garantir e comprovar manualmente a conformidade para cada novo armazenamento de dados individualmente cria gargalos e aumenta os custos operacionais.

Essa abordagem manual simplesmente não consegue acompanhar os fluxos de trabalho modernos de CI/CD. A segurança deve se tornar um "princípio fundamental" integrado diretamente aos fluxos de trabalho diários, não uma etapa final e demorada.

Ao automatizar a configuração do monitoramento sem agente do Guardium Data Protection e da avaliação de vulnerabilidades com o Terraform, simplificamos esse processo. A auditoria de bancos de dados, a verificação de vulnerabilidades e a integração de conformidade agora estão incorporadas diretamente no fluxo de trabalho de provisionamento de armazenamento de dados. O resultado: armazenamentos de dados que são monitorados, verificados e protegidos desde o primeiro dia.

Segurança integrada durante o processo de integração

Historicamente, a integração de um novo banco de dados no Guardium Data Protection (GDP) já era um processo bem estabelecido e confiável. O GDP oferece recursos avançados e integrados para habilitar rapidamente a auditoria, configurar políticas, conectar logs e validar a prontidão de conformidade. Mesmo sem automação, as equipes podem implementar o GDP de forma eficiente e consistente em todos os ambientes.

O Terraform amplia essa base sólida ao integrar o fluxo de trabalho de integração do GDP na infraestrutura como código, eliminando etapas manuais e acelerando a implementação em escala. Com esse aprimoramento, todos os bancos de dados (no local ou na nuvem) são automaticamente:

  • Auditados para atividades desde o primeiro dia
  • Verificados em relação a vulnerabilidades
  • Integrados ao GDP para monitoramento contínuo orientado por políticas

O GDP oferece segurança robusta pronta para uso, e o Terraform simplesmente a torna ainda mais rápida, mais consistente e totalmente automatizada.

Impacto no mundo real: redução de custos e tempo de implementação

O impacto dessa automação é mais claro em um cenário do mundo real: uma grande empresa de serviços financeiros que gerencia mais de 2.000 bancos de dados trabalhando com a IBM relatou atrasos significativos e altos custos operacionais decorrentes da integração manual de segurança.

Com base em um processo manual de 35 minutos por banco de dados, a integração de todos os 2.000 armazenamentos de dados representaria mais de 1.166 horas de esforço manual. Ao integrar a automação do Guardium Terraform em seu pipeline de CI/CD, transformou essa tarefa de 1.166 horas em um fluxo de trabalho automatizado que levou menos de 70 horas para todos os 2.000 bancos de dados. Essa automação oferece:

  • Redução de mais de 94% no tempo de implementação e integração de segurança
  • Uma redução drástica nos custos de mão de obra operacional relacionados, liberando tempo da engenharia para inovação
  • A eliminação dos erros de configuração manual, garantindo uma segurança uniforme e repetível

Essa automação permitiu que eles escalassem a proteção em todo o ambiente sem aumentar o número de funcionários, ao mesmo tempo em que incorporavam a segurança diretamente no pipeline de CI/CD.

Uma solução central com benefícios para cada equipe

Essa abordagem automatizada não beneficia apenas um grupo; alinha as equipes ao resolver os principais problemas de cada persona:

  • Para equipes de segurança: obtenham visibilidade e controle imediatos. Novos armazenamentos de dados são descobertos e monitorados automaticamente a partir do momento da criação, eliminando as lacunas de segurança e os acompanhamentos manuais que vêm com o autoatendimento do desenvolvedor.
  • Para equipes de conformidade: alcancem prontidão contínua para auditoria. As políticas de segurança e conformidade são aplicadas de forma programática durante o provisionamento. Essa abordagem garante que os frameworks sejam atendidos desde o primeiro dia, em vez de semanas depois durante uma auditoria manual.
  • Para equipes de DBA e operações: integrem a segurança diretamente nos pipelines existentes. Essa automação se encaixa nos fluxos de trabalho do Terraform e CI/CD que eles já utilizam, transformando a segurança em um componente sem atritos e como código das operações.
  • Para líderes de linhas de negócios: acelerem a inovação. Ao remover o gargalo de segurança, as equipes de desenvolvimento obtêm acesso mais rápido e seguro aos novos armazenamentos de dados de que precisam para projetos críticos, incluindo IA e análise de dados avançada.

Escalabilidade e conformidade em nível empresarial

A automação do Terraform permite implementações consistentes, repetíveis e livres de erros em ambientes heterogêneos, quer você esteja executando Oracle, SQL Server, PostgreSQL ou vários bancos de dados nativos da nuvem.

Além da velocidade, essa automação garante que os frameworks de conformidade sejam atendidos desde o início. A auditoria contínua e o gerenciamento de vulnerabilidades do Guardium facilitam para as empresas manter a visibilidade, o controle e a garantia, tudo isso sem desacelerar a inovação.

Essa integração proporciona às equipes de segurança de dados um suporte robusto por meio da IBM HashiCorp, uma plataforma líder de infraestrutura como código (IaC). Com base nos fluxo de trabalho do Terraform já adotados pelas operações, ela orquestra o Guardium Data Protection em ambientes de nuvem híbrida, ao mesmo tempo em que alinha naturalmente as equipes em torno de práticas de automação compartilhadas.

Seu primeiro passo para a automação

Começar não requer uma revisão completa. Comece aplicando essa automação ao seu próximo projeto de desenvolvimento.

Ao automatizar a integração da segurança para apenas um novo armazenamento de dados, você pode provar imediatamente o valor — reduzindo essa tarefa manual de 35 minutos para apenas alguns minutos. É uma vitória de curto prazo que oferece um caminho claro e repetível para escalar a segurança e a conformidade em toda a sua empresa.

Você encontra tudo aquilo de que precisa para começar no Terraform Registry:

Módulo do Terraform para auditoria e conformidade de bancos de dados

Módulo do Terraform para verificação de vulnerabilidades

Vishal Kamat

Vice President, Data Security

IBM

Devan Shah

Chief Architect - Data Security