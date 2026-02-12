A auditoria de bancos de dados, a verificação de vulnerabilidades e a integração de conformidade agora estão incorporadas diretamente no fluxo de trabalho de provisionamento de armazenamento de dados.
Na corrida para inovar, as equipes de desenvolvimento exigem uma variedade cada vez maior de armazenamentos de dados, desde bancos de dados de vetores (DBs) até serviços nativos da nuvem. Isso coloca as equipes de segurança de dados sob intensa pressão: a empresa exige velocidade, mas garantir e comprovar manualmente a conformidade para cada novo armazenamento de dados individualmente cria gargalos e aumenta os custos operacionais.
Essa abordagem manual simplesmente não consegue acompanhar os fluxos de trabalho modernos de CI/CD. A segurança deve se tornar um "princípio fundamental" integrado diretamente aos fluxos de trabalho diários, não uma etapa final e demorada.
Ao automatizar a configuração do monitoramento sem agente do Guardium Data Protection e da avaliação de vulnerabilidades com o Terraform, simplificamos esse processo. A auditoria de bancos de dados, a verificação de vulnerabilidades e a integração de conformidade agora estão incorporadas diretamente no fluxo de trabalho de provisionamento de armazenamento de dados. O resultado: armazenamentos de dados que são monitorados, verificados e protegidos desde o primeiro dia.
Historicamente, a integração de um novo banco de dados no Guardium Data Protection (GDP) já era um processo bem estabelecido e confiável. O GDP oferece recursos avançados e integrados para habilitar rapidamente a auditoria, configurar políticas, conectar logs e validar a prontidão de conformidade. Mesmo sem automação, as equipes podem implementar o GDP de forma eficiente e consistente em todos os ambientes.
O Terraform amplia essa base sólida ao integrar o fluxo de trabalho de integração do GDP na infraestrutura como código, eliminando etapas manuais e acelerando a implementação em escala. Com esse aprimoramento, todos os bancos de dados (no local ou na nuvem) são automaticamente:
O GDP oferece segurança robusta pronta para uso, e o Terraform simplesmente a torna ainda mais rápida, mais consistente e totalmente automatizada.
O impacto dessa automação é mais claro em um cenário do mundo real: uma grande empresa de serviços financeiros que gerencia mais de 2.000 bancos de dados trabalhando com a IBM relatou atrasos significativos e altos custos operacionais decorrentes da integração manual de segurança.
Com base em um processo manual de 35 minutos por banco de dados, a integração de todos os 2.000 armazenamentos de dados representaria mais de 1.166 horas de esforço manual. Ao integrar a automação do Guardium Terraform em seu pipeline de CI/CD, transformou essa tarefa de 1.166 horas em um fluxo de trabalho automatizado que levou menos de 70 horas para todos os 2.000 bancos de dados. Essa automação oferece:
Essa automação permitiu que eles escalassem a proteção em todo o ambiente sem aumentar o número de funcionários, ao mesmo tempo em que incorporavam a segurança diretamente no pipeline de CI/CD.
Essa abordagem automatizada não beneficia apenas um grupo; alinha as equipes ao resolver os principais problemas de cada persona:
A automação do Terraform permite implementações consistentes, repetíveis e livres de erros em ambientes heterogêneos, quer você esteja executando Oracle, SQL Server, PostgreSQL ou vários bancos de dados nativos da nuvem.
Além da velocidade, essa automação garante que os frameworks de conformidade sejam atendidos desde o início. A auditoria contínua e o gerenciamento de vulnerabilidades do Guardium facilitam para as empresas manter a visibilidade, o controle e a garantia, tudo isso sem desacelerar a inovação.
Essa integração proporciona às equipes de segurança de dados um suporte robusto por meio da IBM HashiCorp, uma plataforma líder de infraestrutura como código (IaC). Com base nos fluxo de trabalho do Terraform já adotados pelas operações, ela orquestra o Guardium Data Protection em ambientes de nuvem híbrida, ao mesmo tempo em que alinha naturalmente as equipes em torno de práticas de automação compartilhadas.
Começar não requer uma revisão completa. Comece aplicando essa automação ao seu próximo projeto de desenvolvimento.
Ao automatizar a integração da segurança para apenas um novo armazenamento de dados, você pode provar imediatamente o valor — reduzindo essa tarefa manual de 35 minutos para apenas alguns minutos. É uma vitória de curto prazo que oferece um caminho claro e repetível para escalar a segurança e a conformidade em toda a sua empresa.
Você encontra tudo aquilo de que precisa para começar no Terraform Registry:
Módulo do Terraform para auditoria e conformidade de bancos de dados