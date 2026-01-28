RAG em produção para pesquisa jurídica: como a Shorthills AI escalou a recuperação de dados com o IBM watsonx.data

Com esse objetivo em mente, a Shorthills AI, sediada em Nova Jersey, desenvolveu uma framework de IA generativa na forma de chatbot otimizado para domínios específicos usando RAG e gráfico de conhecimento. Esse framework oferece insights impulsionados por IA para o setor jurídico em que a relevância, a integridade e o fornecimento verificável são tão importantes quanto a velocidade.

Ao usar o Astra DB no IBM watsonx.data como o banco de dados de vetores e o Langflow para acelerar a iteração ao criar sistemas RAG, a Shorthills obtém uma melhoria de 60% no recuperação e na precisão.

As soluções da IBM também ajudam a melhorar cerca de quatro vezes a abrangência — a forma como os resultados capturam os detalhes e os aspectos da consulta do usuário. Eles também oferecem uma melhoria de nove vezes na diversidade — a capacidade de oferecer aos usuários múltiplas interpretações e ângulos em vez de uma única linha de raciocínio. Essa funcionalidade é crítica para preparar argumentos e refutações em fluxos de trabalho jurídicos.