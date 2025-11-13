Potencializando o futuro das operações de TI autônomas: IBM Infrastructure pronto para IA agêntica

Os agentes de IA não são ferramentas autônomas; eles operam em ecossistemas empresariais híbridos complexos, interagindo com dados, sistemas e pessoas. Sua integração aos fluxos de trabalho exige a reavaliação dos processos tradicionais de TI e das integrações de sistemas para viabilizar a transformação em uma empresa agêntica.

Para lidar com essa necessidade empresarial, a IBM criou um guia inédito, Architecting Secure Enterprise AI Agents with MCP, que é verificado pela Anthropic. Este guia apresenta uma metodologia estruturada e pronta para empresas para projetar, implementar e gerenciar agentes de IA com segurança e em escala.

Os agentes de IA interagem com ferramentas de IA que transformam pensamentos em ações com grandes modelos de linguagem (LLMs). Essas ferramentas permitem que os agentes de IA se integrem a sistemas e dados corporativos e externos para recuperar informações ou executar uma ação.

O fundamental para essa metodologia é a adoção de uma abordagem padronizada que conecta os sistemas de IA agêntica com o software corporativo, a infraestrutura e as ferramentas habilitadas pelo Model Context Protocol.

Os servidores MCP são a superfície de integração de nível empresarial para sistemas agênticas. Elas expõem ferramentas, recursos e prompts de forma padronizada, permitindo que os agentes atuem dentro de limites bem definidos e auditáveis.

Por exemplo, os usuários podem obter insights sobre a postura de segurança e integridade em implementações. Essa integração ocorre por meio de conexões com servidores MCP que abrangem tecnologias em todo o ambiente. Os usuários também podem implementar alterações para lidar com qualquer problema identificado ou para abrir um ticket de suporte para resolvê-lo.

Embora a maioria das implementações ainda esteja em estágios iniciais, o MCP está ganhando força. Seu sucesso em ambientes de produção depende de quão bem as organizações lidam com desafios importantes como segurança, resiliência, não determinismo e governança. À medida que a adoção do MCP cresce, espera-se que o foco vá migrar para a orquestração — a inteligência que determina qual agente ou ferramenta ativar, sob quais condições e com quais proteções.