Potencializando o futuro das operações de TI autônomas: IBM Infrastructure pronto para IA agêntica

As empresas adotaram estratégias híbridas e multinuvem ao mesmo tempo que incorporaram a IA generativa e os padrões agênticos emergentes. À medida que as empresas aceleram a adoção da IA agêntica para permitir a tomada de decisão autônoma e automação inteligente em desenvolvimento, operações e segurança, uma mudança fundamental está em andamento. Quando os agentes de IA gerenciam tarefas rotineiras e complexas com autonomia consciente das políticas, as equipes de TI podem se concentrar em inovações e iniciativas estratégicas.
A oportunidade é clara: reimagine as operações de TI para que os agentes de IA lidem com tarefas rotineiras e complexas com autonomia consciente das políticas, permitindo que as equipes de TI se concentrem na inovação e na estratégia.
Os agentes de IA não são ferramentas autônomas; eles operam em ecossistemas empresariais híbridos complexos, interagindo com dados, sistemas e pessoas. Sua integração aos fluxos de trabalho exige a reavaliação dos processos tradicionais de TI e das integrações de sistemas para viabilizar a transformação em uma empresa agêntica.
Para lidar com essa necessidade empresarial, a IBM criou um guia inédito, Architecting Secure Enterprise AI Agents with MCP, que é verificado pela Anthropic. Este guia apresenta uma metodologia estruturada e pronta para empresas para projetar, implementar e gerenciar agentes de IA com segurança e em escala.
Os agentes de IA interagem com ferramentas de IA que transformam pensamentos em ações com grandes modelos de linguagem (LLMs). Essas ferramentas permitem que os agentes de IA se integrem a sistemas e dados corporativos e externos para recuperar informações ou executar uma ação.
O fundamental para essa metodologia é a adoção de uma abordagem padronizada que conecta os sistemas de IA agêntica com o software corporativo, a infraestrutura e as ferramentas habilitadas pelo Model Context Protocol.
Os servidores MCP são a superfície de integração de nível empresarial para sistemas agênticas. Elas expõem ferramentas, recursos e prompts de forma padronizada, permitindo que os agentes atuem dentro de limites bem definidos e auditáveis.
Por exemplo, os usuários podem obter insights sobre a postura de segurança e integridade em implementações. Essa integração ocorre por meio de conexões com servidores MCP que abrangem tecnologias em todo o ambiente. Os usuários também podem implementar alterações para lidar com qualquer problema identificado ou para abrir um ticket de suporte para resolvê-lo.
Embora a maioria das implementações ainda esteja em estágios iniciais, o MCP está ganhando força. Seu sucesso em ambientes de produção depende de quão bem as organizações lidam com desafios importantes como segurança, resiliência, não determinismo e governança. À medida que a adoção do MCP cresce, espera-se que o foco vá migrar para a orquestração — a inteligência que determina qual agente ou ferramenta ativar, sob quais condições e com quais proteções.
O futuro das operações de TI é autônomo, orientado por políticas e híbrido por design. A IBM está construindo um ambiente em que os sistemas de IA agêntica possam aprender, raciocinar e agir de forma segura em diversos stacks de tecnologia, incluindo nuvem pública, infraestrutura privada, no local e na edge.
Com o tempo, espera-se que esses sistemas ganhem maior adesão dos órgãos governamentais sob controle de proteções explícitas, evoluindo de recomendações assistivas para remediação governada em circuito fechado e, por fim, para operações de auto-otimização. Essa visão reflete o legado da IBM de priorizar a segurança e a conformidade em setores altamente regulamentados.
Aproveitando essa oportunidade, estamos em uma jornada para habilitar recursos prontos para IA agêntica em todo o portfólio do IBM Infrastructure. Como parte integrante da estratégia da IBM em torno da nuvem híbrida e da IA, o IBM Infrastructure oferece infraestrutura de nuvem híbrida. Ele abrange o IBM Cloud, IBM Z, IBM Power, IBM Storage e serviços técnicos do IBM Technology Lifecycle Services (TLS).
Para compatibilidade com essa transformação, introduzimos recursos de IA agêntica, incluindo agentes e servidores MCP, em nosso portfólio. Esses aprimoramentos posicionam o IBM Infrastructure para estar totalmente pronto para a IA agêntica, possibilitando a automação inteligente e a integração perfeita entre ambientes.
Os produtos IBM Infrastructure agora podem se integrar a aplicações de TI agêntica, fluxos de trabalho habilitados para IA e soluções de fornecedor de software independente (ISV) compatíveis com MCP. As interfaces de gerenciamento nas plataformas IBM estão sendo habilitadas como serviços compatíveis com MCP, incluindo:
Os clientes empresariais podem aproveitar esses servidores MCP no IBM Infrastructure para obter uma experiência perfeita em implementações de nuvem híbrida. Eles podem integrar esses servidores MCP do IBM Infrastructure qualquer uma de suas ferramentas de IA preferidas. Como exemplos, temos o IBM watsonx Orchestrate, o Claude desktop ou um orquestrador de IA personalizado que as empresas criam internamente — uma ferramenta fornecida que viabiliza o MCP para chamada de ferramentas de IA.
Conforme ilustrado no vídeo de demonstração a seguir, uma empresa representativa, a Acme Co. opera em um ambiente de nuvem híbrida. Suas aplicações abrangem cargas de trabalho virtuais no IBM Cloud VPC, serviços nativos da nuvem no Red Hat OpenShift e inferência de IA impulsionadas pelo watsonx.ai. Esses componentes são totalmente integrados aos sistemas de dados corporativos locais compatíveis com o IBM Storage.
Quando os usuários encontram problemas, pode ser difícil identificar a causa raiz devido à natureza fragmentada das APIs, logs e interfaces de gerenciamento nas implementações híbridas. É nesse desafio que o Model Context Protocol e a IA agêntica transformam a experiência, oferecendo uma interface unificada e conversacional que simplifica a solução de problemas e acelera a resolução.
Com servidores MCP implementados em toda a nuvem híbrida, a Acme Co. agora pode aproveitar uma experiência integrada de IA agêntica. Por exemplo, uma consulta sobre a integridade do IBM Cloud é encaminhada para o servidor IBM Cloud MCP, enquanto diagnósticos relacionados ao armazenamento são gerenciados através do servidor MCP do Storage Insights. Os usuários podem até mesmo verificar o status do contrato de suporte para ativos de armazenamento com a ajuda do IBM Support Insights, tudo por meio de uma única interface de IA agêntica.
Esse padrão agêntico empresarial, baseado no MCP e na IA agêntica, otimiza as operações e prepara as equipes para resolver problemas de forma mais rápida e inteligente
As empresas estão entrando em uma nova era de operações inteligentes, onde a IA agêntica e servidores MCP convergem para oferecer uma experiência unificada em todo o cenário de TI. Desenvolvedores, engenheiros de plataforma, operadores e equipes de suporte agora podem interagir com agentes de IA criados para um propósito específico que se conectam perfeitamente por meio de servidores MCP em ambientes IBM Cloud, IBM Storage, IBM Power, IBM Z e TLS.
Esses agentes orquestram ações nos dados corporativos e aplicações (hospedados na nuvem ou locais) permitindo operações mais inteligentes, rápidas e seguras.
Nosso objetivo é claro: construir uma malha de operações autônoma e confiável para empresas híbridas, alimentada por IA agêntica no núcleo, conectada por meio de MCP e diferenciada pela orquestração e governança da IBM.