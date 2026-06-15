Uma solução prática para as organizações que executam o middleware Oracle no AIX.
A última declaração de direção da Oracle, compartilhada em junho de 2026, reflete a colaboração de longa data entre a IBM e a Oracle. Com o tempo, ambas as organizações ofereceram suporte a clientes que executam cargas de trabalho de missão crítica no hardware IBM Power e no sistema operacional AIX.
Para ambientes corporativos que utilizam plataformas de middleware, essa colaboração inclui suporte planejado para versões futuras do Oracle WebLogic Server e do Oracle Fusion Middleware no IBM AIX.
Este anúncio oferece aos líderes de TI empresariais uma clareza valiosa sobre como seguir em frente. Ele permite que as organizações avaliem os caminhos de atualização e, ao mesmo tempo, alinhem as decisões de plataforma com os objetivos de negócios de longo prazo. Essa abordagem oferece um caminho de modernização estruturado que pode ser planejado em etapas e adaptado às prioridades de negócios, aos cronogramas e à arquitetura geral.
O suporte planejado para futuras versões do WebLogic e do Fusion Middleware no AIX permite que as organizações avaliem as opções de upgrade enquanto continuam operando em seu ambiente de plataforma atual.
Para as equipes que executam a versão 12.2.1.4/12.2.1.19, essa orientação fornece um ponto de referência para avaliar como os próximos lançamentos podem se encaixar nas estratégias de infraestrutura existentes. Ela permite uma abordagem por fases, em vez de exigir uma única transição significativa.
À medida que o Fusion Middleware 12c (versão 12.2.1.4/12.2.1.19) se aproxima dos principais marcos de suporte (com o suporte premier terminando em dezembro de 2026 e o suporte estendido em dezembro de 2027), a Oracle descreveu seus planos. A empresa pretende introduzir um programa de suporte orientado pelo mercado a partir de 2027.
Espera-se que este programa estenda o suporte para a versão 12.2.1.4/12.2.1.19 anualmente até 2030, dando às organizações mais tempo para planejar e executar a transição para versões mais recentes.
Para muitas equipes, esse prazo estendido favorece uma abordagem mais ponderada à modernização, permitindo que as atualizações sejam alinhadas com:
Em vez de acelerar as decisões dentro de prazos apertados, as organizações podem estruturar sua transição de uma forma que reflita as prioridades técnicas e de negócios.
Embora o AIX continue fazendo parte do cenário de suporte planejado da Oracle, as organizações continuam tendo flexibilidade na forma como abordam seus ambientes de middleware. Dependendo de sua estratégia, as equipes podem:
Por exemplo, as organizações que avaliam estratégias híbridas podem considerar a migração de cargas de trabalho específicas de middleware para o Oracle Fusion Middleware 14c no Linux, enquanto continuam operando outros sistemas no AIX.
Essa flexibilidade reflete como os ambientes corporativos são normalmente modernizados, por meio de uma série de decisões graduais coordenadas, em vez de uma única mudança de plataforma.
O WebLogic Server e o Fusion Middleware são frequentemente usados em ambientes que suportam operações críticas para os negócios. Nesses contextos, considerações como estabilidade, consistência e processos de mudança controladas continuam sendo fundamentais para a forma como as decisões de infraestrutura e middleware são tomadas.
À medida que as organizações avaliam os caminhos de atualização ou as estratégias de modernização, esses requisitos continuam moldando o ritmo e a estrutura desses esforços.
Na IBM, continuamos comprometidos em oferecer suporte a organizações que executam cargas de trabalho Oracle no AIX. Continuamos colaborando com a Oracle e interagindo com nossos clientes para ajudar a passar por:
À medida que os ambientes corporativos evoluem para cargas de trabalho mais integradas, baseadas em dados e habilitadas por IA, nosso foco permanece em ajudar as organizações a avançar com clareza, mantendo a estabilidade operacional da qual seus negócios dependem.
A declaração de direção da Oracle destaca uma direção que muitas organizações já estão seguindo: "A modernização não se trata de substituir sistemas de uma só vez, trata-se de evoluí-los de forma que estejam alinhados tanto com as prioridades técnicas quanto as de negócios."
Para as organizações que executam WebLogic e Fusion Middleware no AIX, esse contexto fornece insights adicionais sobre como as plataformas atuais podem continuar sendo consideradas como parte dessa evolução.
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