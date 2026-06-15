À medida que o Fusion Middleware 12c (versão 12.2.1.4/12.2.1.19) se aproxima dos principais marcos de suporte (com o suporte premier terminando em dezembro de 2026 e o suporte estendido em dezembro de 2027), a Oracle descreveu seus planos. A empresa pretende introduzir um programa de suporte orientado pelo mercado a partir de 2027.

Espera-se que este programa estenda o suporte para a versão 12.2.1.4/12.2.1.19 anualmente até 2030, dando às organizações mais tempo para planejar e executar a transição para versões mais recentes.

Para muitas equipes, esse prazo estendido favorece uma abordagem mais ponderada à modernização, permitindo que as atualizações sejam alinhadas com:

Planejamento do ciclo de vida da infraestrutura

Dependências da aplicação

Cronogramas de transformação orientados por negócios

Em vez de acelerar as decisões dentro de prazos apertados, as organizações podem estruturar sua transição de uma forma que reflita as prioridades técnicas e de negócios.