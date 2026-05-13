Dois dias, um engenheiro, zero suposições: simplificação de uma modernização complexa com o IBM Bob

No outono de 2025 no hemisfério norte, a consultoria de TI Novacomp assumiu uma atualização desafiadora para suas operações internas: modernizar uma API Java REST crítica para os negócios sem interromper a lógica de negócios existente. É o tipo de projeto que levaria alguns meses para ser concluído por uma equipe de três a cinco pessoas da Novacomp: caçando dependências desatualizadas, realizando atualizações complexas manualmente, tudo isso enquanto gerencia a exposição da segurança e preserva todos os comportamentos e contratos subjacentes.

Como parceira da IBM, a Novacomp fez parte da pré-visualização do IBM Bob, o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) baseado em IA da IBM. A empresa decidiu testar o IBM Bob como parte de seu esforço interno de modernização.

Os resultados foram impressionantes. Usando o IBM Bob, um Senior Solution Architect e 2026 IBM Champion (Jorge De Trinidad da Novacomp) concluiu a atualização complexa em dois dias. O resultado foi aproximadamente 98% mais rápido do que normalmente seria necessário com uma equipe maior. A Novacomp relata que o IBM Bob é muito mais do que um gerador de código. Ele fornece uma análise contextual e detalhada da base de código, sugere proativamente melhorias estruturais e atualizações e até mesmo estabelece roteiros para opções de atualizações futuras.

Neste post, vamos nos aprofundar no caso de uso principal, os detalhes da arquitetura que o IBM Bob modernizou e os benefícios que o IBM Bob proporcionou à Novacomp e a seu cliente.