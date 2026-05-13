Dois dias, um engenheiro, zero suposições: simplificação de uma modernização complexa com o IBM Bob

A consultoria de TI Novacomp recorreu ao IBM Bob, o ambiente de desenvolvimento que prioriza a IA da IBM, para modernizar uma API empresarial crítica para os negócios construída sobre tecnologias legadas. Os resultados foram muito além da velocidade e da eficiência.
Nota do editor: o IBM Bob está publicamente disponível. Este post faz parte de uma breve série de histórias de clientes que analisam como o assistente de desenvolvimento de IA da IBM ajudou a modernizar bases de código legado, criar documentação, garantir conformidade e sugerir atualizações críticas de segurança.
No outono de 2025 no hemisfério norte, a consultoria de TI Novacomp assumiu uma atualização desafiadora para suas operações internas: modernizar uma API Java REST crítica para os negócios sem interromper a lógica de negócios existente. É o tipo de projeto que levaria alguns meses para ser concluído por uma equipe de três a cinco pessoas da Novacomp: caçando dependências desatualizadas, realizando atualizações complexas manualmente, tudo isso enquanto gerencia a exposição da segurança e preserva todos os comportamentos e contratos subjacentes.
Como parceira da IBM, a Novacomp fez parte da pré-visualização do IBM Bob, o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) baseado em IA da IBM. A empresa decidiu testar o IBM Bob como parte de seu esforço interno de modernização.
Os resultados foram impressionantes. Usando o IBM Bob, um Senior Solution Architect e 2026 IBM Champion (Jorge De Trinidad da Novacomp) concluiu a atualização complexa em dois dias. O resultado foi aproximadamente 98% mais rápido do que normalmente seria necessário com uma equipe maior. A Novacomp relata que o IBM Bob é muito mais do que um gerador de código. Ele fornece uma análise contextual e detalhada da base de código, sugere proativamente melhorias estruturais e atualizações e até mesmo estabelece roteiros para opções de atualizações futuras.
Neste post, vamos nos aprofundar no caso de uso principal, os detalhes da arquitetura que o IBM Bob modernizou e os benefícios que o IBM Bob proporcionou à Novacomp e a seu cliente.
O caso de uso principal para esse projeto do cliente da Novacomp foi uma atualização estrutural: reformular a plataforma de um monólito lógico em camadas para habilitar uma arquitetura de microsserviços nativa da nuvem. As aplicações consistem em APIs REST corporativas escritas com versões mais antigas do Java e árvores de dependências legadas, que eram cada vez mais caras de manter e difíceis de proteger.
Os consumidores das APIs eram equipes de engenharia em contextos de infraestrutura de TI, incluindo equipes que trabalhavam em torno de um ambiente de captura de dados de alterações (CDC). Essa ferramenta monitora replicações da tecnologia da IBM e expõe APIs usadas por stakeholder internos.
Como essas eram APIs críticas para os negócios, a equipe da Novacomp enfrentava o desafio da preservação funcional rigorosa. Ela precisava manter a lógica de negócios e os contratos de APIs estáveis enquanto fazia o upgrade da arquitetura.
Antes da modernização, a arquitetura de referência era um serviço Java em camadas: controladores REST, uma camada de serviço e repositórios Java persistentes API (JPA), apoiados por um banco de dados relacional com gerenciamento de dependências tratado por meio do Maven ou Gradle (veja o diagrama apresentado mais adiante).
Como motivação fundamental da modernização, o IBM Bob foi mais do que um gerador de código; foi um assistente com reconhecimento de repositório incorporado em um ciclo de validação de engenharia. As recomendações do Bob precisavam estar contextualmente conscientes da base de código existente, ter alta explicabilidade para suas recomendações técnicas e oferecer oportunidades para os engenheiros validá-las e refiná-las.
Em essência, o IBM Bob precisava atuar como um "amplificador cognitivo" em vez de um substituto para as decisões dos desenvolvedores. Por exemplo, durante o upgrade de versões do Java e Spring Boot, o IBM Bob revisou a estrutura, a configuração e as dependências do código para propor alterações incrementais baseadas no código.
Ele identificou e explicou anotações obsoletas, possíveis mudanças significativas entre versões de frameworks e ofereceu uma análise de dependência completa antes da atualização. Embora o Bob validasse continuamente as alterações com compilações limpas e resolução de conflitos de dependências, ele incluiu os seres humanos no ciclo, parando para uma avaliação arquitetônica. Sua documentação de alterações rastreável atuou como critério de aceitação antes que os engenheiros aprovassem a fusão das alterações.
Após a modernização, a arquitetura ainda era em camadas, mas tornou-se estruturalmente mais limpa e mais pronta para o futuro: Java atualizado (Java 17 para Java 21 LTS),Spring Boot moderno, uma árvore de dependência consolidada e configurações refatoradas alinhadas às práticas atuais nativas da nuvem. Anotações obsoletas e padrões legados foram removidos, bibliotecas vulneráveis foram eliminadas e a arquitetura ficou mais bem alinhada com modelos de implementação modernos e compatível com a conteinerização.
O valor do IBM Bob nesse cenário se manifestou de quatro maneiras práticas:
Vários resultados desse projeto de modernização são importantes para os líderes de engenharia, pois mapeiam diretamente a previsibilidade de custos, riscos e entregas:
O IBM Bob também forneceu à Novacomp um conjunto de recomendações sobre como abordar várias rotas para fazer upgrade de versões antigas para novas (microsserviços versus um método mais "tradicional", por exemplo). Essa abordagem possibilitou a criação de um roteiro transformacional, tendo o IBM Bob como guia que justifica suas recomendações.
Um impacto significativo para a Novacomp além da função do IBM Bob nesse projeto de refatoração específico foi a descoberta de um método de modernização repetível. O IBM Bob permite o uso da IA para iluminar realidades de dependência e configuração antecipadamente, manter seres humanos no controle das decisões arquitetônicas e tratar a documentação, os testes e a governança como saídas, não análises tardias.
Essa repetibilidade é o que torna a abordagem escalável para um modelo de consultoria. O mesmo fluxo de trabalho pode ser aplicado como avaliação preventiva antes de importantes upgrades, como parte da revisão de solicitações de pull para evitar alterações significativas e acúmulo de dívida técnica no início do processo de desenvolvimento.
Ele também é compatível diferentes movimentos de entrega. Pode abranger a entrega de "fábrica de software", onde o trabalho é feito dentro de um ambiente controlado, e o aumento de equipe, onde os clientes adotam licenças para que equipes conjuntas possam colaborar com ferramentas consistentes e governança.
Ao utilizar o IBM Bob como uma camada de modernização com foco em IA, a Novacomp transformou uma atualização complexa do Java e Spring Boot de alto risco em uma prática de engenharia governada e repetível. Essa prática ajuda a reduzir o risco de migração, melhora a capacidade de manutenção e facilita para as equipes a evolução de serviços críticos sem reconstruir a base a cada vez.
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