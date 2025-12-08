Novidade na observabilidade da AWS: modernização de IA, eficiência EKS e otimização de custos de nuvem

Amazon EKS está no centro de muitas plataformas modernas de aplicação e IA. À medida que os clusters crescem, o custo se torna tão crítico quanto o desempenho. É por isso que a Instana oferece visibilidade unificada de ambos. Desempenho e custos do Kubernetes, com relatórios de custos do Kubernetes fornecidos pelo Kubecost, ajudando as equipes a correlacionar diretamente o comportamento dos aplicativos com os custos reais de infraestrutura.

O custo também é um problema para muitos usuários do CloudWatch, que também enfrentam a ineficiência das pesquisas tradicionais na ferramenta. Com o Amazon CloudWatch Metric Streams, o Instana ingere somente alterações de métricas reais, em vez de pesquisar repetidamente os mesmos dados. Isso reduz a latência dos dados do CloudWatch em 70 a 80%. Mais importante ainda, ele reduz os custos de API e ingestão, permitindo um monitoramento mais escalável do CloudWatch por meio do Instana. Ainda melhor, combine esses Fluxos Métricos com o Amazon Data Firehose para uma telemetria mais rápida e econômica em grandes ambientes AWS multi-conta.