Novidade na observabilidade da AWS: modernização de IA, eficiência EKS e otimização de custos de nuvem
Este ano, o Instana lançou mais de uma dúzia de novos recursos abrangendo IA, nativo da nuvem, AWS e Observabilidade do Kubernetes.
No AWS re:Invent deste ano, o Instana lançou novos recursos importantes. No ano passado, falamos sobre os modelos LLM do AWS Bedrock e a capacidade do Instana de monitorar essas cargas de trabalho. Este ano, as novas funcionalidades de IA do Instana estão focadas em IA em produção. Uma diferença é a atenção mais focada nos custos gerais de nuvem, custos de Kubernetes e custos de IA.
Amazon EKS está no centro de muitas plataformas modernas de aplicação e IA. À medida que os clusters crescem, o custo se torna tão crítico quanto o desempenho. É por isso que a Instana oferece visibilidade unificada de ambos. Desempenho e custos do Kubernetes, com relatórios de custos do Kubernetes fornecidos pelo Kubecost, ajudando as equipes a correlacionar diretamente o comportamento dos aplicativos com os custos reais de infraestrutura.
O custo também é um problema para muitos usuários do CloudWatch, que também enfrentam a ineficiência das pesquisas tradicionais na ferramenta. Com o Amazon CloudWatch Metric Streams, o Instana ingere somente alterações de métricas reais, em vez de pesquisar repetidamente os mesmos dados. Isso reduz a latência dos dados do CloudWatch em 70 a 80%. Mais importante ainda, ele reduz os custos de API e ingestão, permitindo um monitoramento mais escalável do CloudWatch por meio do Instana. Ainda melhor, combine esses Fluxos Métricos com o Amazon Data Firehose para uma telemetria mais rápida e econômica em grandes ambientes AWS multi-conta.
Conforme a IA agentes migram para a produção, os clientes estão desenvolvendo sistemas autônomos de várias etapas usando o Amazon Bedrock AgentCore. Esses sistemas introduzem complexidade que a observabilidade tradicional tem dificuldades de gerenciar. O Instana agora oferece observabilidade profunda para o AgentCore por ingestão de sinais do OpenTelemetry (OTel) diretamente dos agentes e visualizando cadeias de raciocínio, chamadas de ferramentas e comportamento do modelo em contexto com a infraestrutura AWS.
A Instana observabilidade também está se tornando mais conversacional. O Instana MCP Server, disponível como uma listagem gratuita do AWS Mercado, permite que os desenvolvedores consultem o Instana usando linguagem natural diretamente do Amazon Kiro IDE e do Kiro CLI. Isso possibilita a resolução de problemas com a assistência de IA e uma análise mais rápida da causa raiz. Os engenheiros podem fazer perguntas como "o que mudou no meu cluster EKS hoje?" ou "quais serviços têm altas taxas de erro?" e obter insights em tempo real, trazendo observabilidade assistida por IA diretamente no fluxo de trabalho diário de desenvolvimento e operações.
A Instana expandiu o suporte para observabilidade privada de ponta a ponta com o AWS PrivateLink, permitindo que a telemetria flua sem IPs públicos ou exposição à internet. Os dados viajam pelo backbone de baixa latência da AWS, oferecendo suporte a arquiteturas internas e entre regiões para ambientes regulamentados. As implementações iniciais dos clientes apresentam reduções de 70 a 90% nos custos de saída da rede em comparação com os gateways NAT.
Para dar suporte a clientes globais e regulamentados, o Instana lançou também uma nova região SaaS de Singapura e um ambiente SaaS do AWS GovCloud (EUA) alinhados aos requisitos do FedRAMP.
A Instana expandiu sua presença no mercado AWS para que os clientes possam começar mais rapidamente: com um produto SaaS com pagamento por uso e período de teste de 14 dias., um anúncio de hospedagem própria com QuickLaunch, o Operador Instana para implementação do EKS e do servidor Instana MCP para observabilidade. Todas as ofertas estão disponíveis por meio de workflows de aquisição padrão da AWS.
No AWS re:Invent , uma coisa é clara: a modernização da IA não se trata apenas de criar sistemas mais inteligentes; trata-se de operá-los com confiança. Durante o ano passado, o IBM Instana e a AWS trabalharam juntas para garantir que os clientes que estão modernizando com serviços como Amazon EKS e Amazon Bedrock tenham a base de observabilidade necessária para escalar, controlar custos e levar a IA de agentes para a produção com confiança.
