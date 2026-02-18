Um novo relatório da IDC: como a IA está remodelando as redes corporativas

A IBM divulgou uma nova pesquisa da IDC que mapeia as etapas de modernização de rede que as empresas estão adotando para viabilizar a IA na produção
À medida que as organizações migram as iniciativas de IA das fases de teste da nuvem pública para a implementação da produção nos data centers locais, elas enfrentam novas demandas por velocidade, escala, resiliência e segurança.
No entanto, a pesquisa mais recente da IDC mostra que as redes atuais, muitas vezes construídas com base em projetos legados de três camadas, têm dificuldades para atender a esses requisitos. Essa situação deixa as organizações expostas à complexidade operacional, gargalos de desempenho, escassez de habilidades e aumento do risco de segurança.
As organizações precisam repensar a arquitetura e as operações de rede (e colaborar com um provedor experiente) para planejar, projetar e construir uma plataforma segura e modernizada que reduza o downtime, acelere a implementação e reduza o risco operacional.
As cargas de trabalho de IA se comportam de maneira diferente das aplicações corporativas tradicionais.
A IDC destaca que a IA depende de um tráfego massivo de leste a oeste, comutação de alta velocidade (400 a 800 GbE) e caminhos previsíveis e de baixa latência para viabilizar a comunicação fortemente acoplada de GPU para GPU e de GPU para armazenamento, requisitos que as arquiteturas legadas não conseguem atender.
A IDC acredita que, no curto prazo, os data centers corporativos serão um modelo "híbrido" que operará uma combinação de arquiteturas de rede tradicionais de três camadas (front end) e estrutura de folha (back-end de fábrica de IA). Esse modelo híbrido atende às necessidades de desempenho da IA, mas também introduz complexidade operacional, pois as equipes devem gerenciar múltiplas topologias de rede, maiores demandas de energia e refrigeração e requisitos de cabeamento denso associados aos sistemas de IA.
A experiência do comprador resulta em quatro aspectos:
O IBM® TLS ajuda as organizações a se modernizarem com metodologias padronizadas, insights viabilizados por IA e experiência de vários fornecedores para projetar e implementar arquiteturas de rede híbridas. O TLS reduz o risco, permitindo que as redes ofereçam suporte a cargas de trabalho de IA em escala e mitiga ainda mais as configurações incorretas e o downtime não planejado.
O IBM TLS também trabalha em estreita colaboração com os principais provedores de rede, como Cisco e Juniper. Ele combina sua estratégia integrada de suporte de data center com a robustez do portfólio da infraestrutura da IBM para garantir uma integração e suporte contínuos em ambientes de rede heterogêneos. Essa abordagem ajuda os clientes a acelerar a modernização com tecnologias OEM confiáveis.
A IDC identifica a prontidão operacional, a postura de segurança e a escassez de habilidades como as principais barreiras à adoção da IA em toda a rede. À medida que as cargas de trabalho de IA se expandem, os dados migram mais ambientes, data center, Interconnect, edge e multinuvem, ampliando a superfície de ataque e aumentando a necessidade de um projeto de rede com foco em segurança.
Ao mesmo tempo, as equipes de NetOps precisam operar ambientes híbridos com novas ferramentas, processos e frameworks de automação, como AIOps ou infraestrutura como código. Sem essa preparação, as organizações correm o risco de configurações incorretas, tempos mais longos de resolução de incidentes e maior carga operacional.
A experiência do comprador resulta em cinco aspectos
O IBM TLS oferece:
Essa combinação de IA, automação e conhecimento humano permite que os clientes construam redes resilientes e seguras em ambientes de data center.
A adoção da IA está se acelerando, impondo novas exigências às redes corporativas. As arquiteturas tradicionais não conseguem acompanhar os requisitos de volume, velocidade e segurança das cargas de trabalho de IA modernas.
De acordo com o estudo da IDC, "as organizações precisarão repensar o design da rede do data center para viabilizar as cargas de trabalho de IA. Essa mudança exigirá a migração dos projetos tradicionais de três camadas para a implementação de arquiteturas modernas de folha e espinha dorsal, que conseguem suportar os grandes volumes de dados necessários para treinamento, ajuste fino e inferência. Além disso, as organizações devem avaliar cuidadosamente os novos comutadores de alta velocidade que estão entrando no mercado (400–800 GbE)."
O IBM Technology Lifecycle Services está pronto para ajudar você a atravessar essa transição para a IA, oferecendo um data center resiliente viabilizado por IA, automação e conhecimento humano. Essa abordagem permite que você se concentre no crescimento do negócio e na obtenção de resultados mensuráveis.
A IBM foi reconhecida como líder no IDC MarketScape: Avaliação de Fornecedores Mundiais de Serviços de Suporte de Hardware de 2025 (#US53830325, outubro de 2025). Essa conquista reforça nossos recursos globais, nossa escala e metodologias comprovadas para dar suporte a infraestruturas complexas e de missão crítica.
Consulte o guia completo da IDC sobre como a IA está remodelando o design, as operações e a segurança das redes.
Baixe o resumo executivo da IDC: o impacto das cargas de trabalho de IA nas redes e suas operações
White paper da IDC, patrocinado pelo IBM Technology Lifecycle Services – O impacto das cargas de trabalho de IA nas redes e suas operações, novembro de 2025