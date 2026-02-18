Um novo relatório da IDC: como a IA está remodelando as redes corporativas

As cargas de trabalho de IA se comportam de maneira diferente das aplicações corporativas tradicionais.

A IDC destaca que a IA depende de um tráfego massivo de leste a oeste, comutação de alta velocidade (400 a 800 GbE) e caminhos previsíveis e de baixa latência para viabilizar a comunicação fortemente acoplada de GPU para GPU e de GPU para armazenamento, requisitos que as arquiteturas legadas não conseguem atender.

A IDC acredita que, no curto prazo, os data centers corporativos serão um modelo "híbrido" que operará uma combinação de arquiteturas de rede tradicionais de três camadas (front end) e estrutura de folha (back-end de fábrica de IA). Esse modelo híbrido atende às necessidades de desempenho da IA, mas também introduz complexidade operacional, pois as equipes devem gerenciar múltiplas topologias de rede, maiores demandas de energia e refrigeração e requisitos de cabeamento denso associados aos sistemas de IA.

A experiência do comprador resulta em quatro aspectos:

Melhor desempenho da IA e velocidade de treinamento por meio de caminhos de dados de baixa latência

Redução dos gargalos provenientes do núcleo legado e das camadas de agregação

Aceleração do time to value para iniciativas de IA, garantindo que a rede acompanhe o ritmo

Maior confiabilidade durante o treinamento e a inferência do modelo

O IBM® TLS ajuda as organizações a se modernizarem com metodologias padronizadas, insights viabilizados por IA e experiência de vários fornecedores para projetar e implementar arquiteturas de rede híbridas. O TLS reduz o risco, permitindo que as redes ofereçam suporte a cargas de trabalho de IA em escala e mitiga ainda mais as configurações incorretas e o downtime não planejado.

O IBM TLS também trabalha em estreita colaboração com os principais provedores de rede, como Cisco e Juniper. Ele combina sua estratégia integrada de suporte de data center com a robustez do portfólio da infraestrutura da IBM para garantir uma integração e suporte contínuos em ambientes de rede heterogêneos. Essa abordagem ajuda os clientes a acelerar a modernização com tecnologias OEM confiáveis.