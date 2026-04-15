Durante anos, as organizações têm gerenciado riscos concentrando-se internamente em falhas operacionais, erro humano, variabilidade de processos e conformidade. Essas prioridades continuam sendo essenciais. No entanto, agora o cenário de risco se estende além da empresa.

Atualmente, as operadoras também estão enfrentando um conjunto crescente de interrupções externas, que podem ser rápidas e difíceis de conter. Esses eventos podem afetar vários ativos ou áreas operacionais de uma só vez, pressionando o tempo de resposta, a tomada de decisão e a coordenação interfuncional.

Essa mudança é importante porque muitas organizações ainda dependem de sistemas de segurança e operações desenvolvidos para um ambiente de risco mais estável. Nesse contexto, o desafio não é mais documentar um incidente depois que ele acontece. Em vez disso, o desafio é criar a visibilidade, a coordenação e a agilidade necessárias para responder enquanto os eventos ainda estão se desenrolando. O IBM Maximo Application Suite ajuda as organizações a enfrentar esse desafio ao conectar dados de segurança, ativos e operacionais, como mostra a experiência da Transpower.