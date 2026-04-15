Como as organizações podem modernizar as operações de segurança para obter respostas mais rápidas e conectadas aos riscos emergentes?
Durante anos, as organizações têm gerenciado riscos concentrando-se internamente em falhas operacionais, erro humano, variabilidade de processos e conformidade. Essas prioridades continuam sendo essenciais. No entanto, agora o cenário de risco se estende além da empresa.
Atualmente, as operadoras também estão enfrentando um conjunto crescente de interrupções externas, que podem ser rápidas e difíceis de conter. Esses eventos podem afetar vários ativos ou áreas operacionais de uma só vez, pressionando o tempo de resposta, a tomada de decisão e a coordenação interfuncional.
Essa mudança é importante porque muitas organizações ainda dependem de sistemas de segurança e operações desenvolvidos para um ambiente de risco mais estável. Nesse contexto, o desafio não é mais documentar um incidente depois que ele acontece. Em vez disso, o desafio é criar a visibilidade, a coordenação e a agilidade necessárias para responder enquanto os eventos ainda estão se desenrolando. O IBM Maximo Application Suite ajuda as organizações a enfrentar esse desafio ao conectar dados de segurança, ativos e operacionais, como mostra a experiência da Transpower.
Muitos processos ambientais, de saúde e segurança (EHS) foram projetados principalmente para apoiar a conformidade, a investigação e a geração de relatórios pós-incidente. Essas funções ainda são importantes, mas podem não ser suficientes quando a interrupção é dinâmica, distribuída e sensível ao tempo.
Em muitas organizações, os dados de segurança, proteção e operações ainda residem em sistemas separados. As equipes muitas vezes dependem de entradas manuais, entregas atrasadas ou fluxos de trabalho fragmentados. Durante uma interrupção externa, essas lacunas podem retardar a classificação e o escalonamento e reduzir a visibilidade dos ativos afetados. Como resultado, fica mais difícil para as equipes de operações, segurança e resposta agirem a partir de uma visão compartilhada da situação.
O resultado não é necessariamente uma falta de recursos. Mais frequentemente, é falta de recursos conectados.
As organizações precisam cada vez mais saber não apenas que um evento ocorreu, mas também quais ativos estão próximos e qual trabalho está em andamento. Elas também precisam de insights sobre quais implicações ambientais podem seguir, quais mudanças operacionais são necessárias e como a restauração pode ocorrer de forma segura e eficiente. Isso requer um modelo mais adaptável para operações de segurança.
Uma abordagem mais resiliente às operações de segurança conecta dados ambientais, de segurança, de operações e de ativos para que as equipes possam responder com maior velocidade e contexto. Isso muda o EHS de uma função amplamente reativa para uma que permite a preparação em toda a empresa.
Nesse contexto, a inteligência de ativos conectados, possibilitada por plataformas como o IBM Maximo Application Suite, torna-se estrategicamente importante. Em vez de tratar incidentes, licenças, inspeções, execução do trabalho e gestão de mudanças como processos separados, as organizações podem reuni-los em um modelo operacional mais coordenado.
Para setores de alto risco, esse modelo pode ajudar a melhorar várias áreas ao mesmo tempo:
Esses ganhos não se referem apenas à eficiência; são recursos de resiliência.
O IBM Maximo Application Suite ajuda as organizações a construir uma abordagem mais conectada e adaptável em relação à segurança e ao risco operacional. Em ambientes de alto risco, isso significa permitir às equipes ir além dos relatórios estáticos, em direção a respostas mais coordenadas, consciência contextual e melhoria contínua.
Quando as interrupções afetam uma área específica ou um cluster de ativos, a inteligência de localização se torna essencial. As visualizações baseadas em mapas podem ajudar as equipes a entender onde os incidentes estão ocorrendo em relação à infraestrutura crítica, como transformadores, sistemas de armazenamento ou unidades de processamento. Esse contexto pode melhorar a priorização e apoiar decisões operacionais mais rápidas e mais bem informadas.
Em situações que mudam rapidamente, as equipes de campo precisam ter a capacidade de capturar informações onde o trabalho está acontecendo. Os fluxos de trabalho habilitados para dispositivos móveis podem apoiar a geração de relatórios de incidentes quase em tempo real, inspeções no local, avaliações e início de ações. Essa abordagem pode ajudar a reduzir atrasos, melhorar a qualidade de dados e fortalecer a coordenação entre o pessoal de campo e as equipes de controle.
A resposta e a recuperação dependem de uma execução disciplinada. Os recursos de controle digital do trabalho podem ajudar as equipes a isolar com segurança os sistemas afetados, gerenciar procedimentos de desligamento e reinicialização e coordenar atividades de restauração com as devidas proteções em vigor. Funções como autorização para trabalhar, bloqueio-etiquetagem e avaliação de risco tornam-se mais eficazes quando fazem parte de um fluxo de trabalho integrado, em vez de etapas desconectadas.
A resiliência não é construída em um único evento. Ela é construída ao longo do tempo por meio de aprendizado. Plataformas de segurança modernas podem ajudar a identificar padrões recorrentes, revelar clusters de ativos de maior risco e conectar incidentes atuais a eventos históricos relevantes. Esse tipo de aprendizado institucional apoia o planejamento proativo e uma maior preparação para futuras interrupções.
A Transpower, que opera a rede nacional da Nova Zelândia, usou o IBM Maximo Health, Safety and Environmental (HSE) para criar uma visão mais conectada de incidentes, perigos, avaliações de riscos e localização de ativos.
De acordo com Certus, a organização anteriormente dependia de vários sistemas legados, o que tornava a geração de relatórios trabalhosa e retardava as ações corretivas. Com o IBM Maximo HSE, a Transpower obteve uma visibilidade mais clara dos riscos, melhor monitoramento do progresso e maior suporte para comunicação durante todo o processo de escalonamento de riscos. A abordagem de plataforma única simplificou auditorias externas, melhorou a precisão dos relatórios e ajudou a organização a adotar medidas corretivas de forma rápida e eficiente.
O exemplo ilustra um ponto mais amplo: quando as informações de segurança e ativos estão conectados, as organizações podem melhorar a visibilidade, a coordenação e a velocidade de resposta.
Para operadores de infraestrutura crítica, a resiliência não é mais um objetivo secundário. Está se tornando um recurso operacional central, que depende de dados conectados, fluxos de trabalho coordenados e capacidade de se adaptar sob pressão.
À medida que os riscos externos evoluem, as organizações têm a oportunidade de repensar o papel dos sistemas de segurança na empresa. O objetivo não é simplesmente registrar o que aconteceu, mas criar a inteligência operacional necessária para responder de forma eficaz, recuperar com segurança e melhorar continuamente.
O IBM Maximo apoia essa mudança ao ajudar as organizações a conectar a segurança, os ativos e os processos operacionais de forma a fortalecer a resposta e a resiliência de longo prazo.
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