Bastidores da arquitetura IBM que impulsiona o engajamento dos torcedores no US Open

No US Open, o momento mais importante na quadra nem sempre fica evidente no placar. Um jogador pode estar perdendo por dois sets e ainda assim virar o jogo. Um torcedor casual que abre o aplicativo do US Open pode ver mais de uma dúzia de partidas de uma só vez e precisar de uma resposta rápida: qual partida merece minha atenção agora?

Este é o desafio por trás do Live Likelihood to Win, um mecanismo de previsão impulsionado por IA no IBM SlamTracker. Atualizado após cada ponto, ele prevê qual jogador tem maior probabilidade de vencer e como essa probabilidade muda conforme o momento da partida se altera.

A United States Tennis Association (USTA) organiza anualmente o US Open, seu torneio Grand Slam, em Flushing Meadows, Nova York. Durante o torneio, mais de 14 milhões de usuários interagem no aplicativo e no site do US Open. Por trás dessa experiência, há mais de 7 milhões de pontos de dados, e cada um deles gera mais de 150 variáveis, como velocidade do saque, duração do rali e posicionamento das jogadas.

O desafio era tornar esses dados em tempo real úteis de forma imediata, na escala de um torneio, sem transformar o produto em um dashboard. Ao utilizar os produtos de IA e dados da IBM, a USTA transformou a previsão de partidas em uma plataforma de insights escalável para jogos imprevisíveis, picos de tráfego global e expectativas crescentes dos torcedores.