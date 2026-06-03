Bastidores da arquitetura IBM que impulsiona o engajamento dos torcedores no US Open

Os dados, a IA e o stack de nuvem híbrida da IBM ajudaram a USTA a construir uma plataforma de insights rápida e escalável para eventos de tênis, fornecendo aos torcedores contexto, previsões e narrativas em tempo real.
No US Open, o momento mais importante na quadra nem sempre fica evidente no placar. Um jogador pode estar perdendo por dois sets e ainda assim virar o jogo. Um torcedor casual que abre o aplicativo do US Open pode ver mais de uma dúzia de partidas de uma só vez e precisar de uma resposta rápida: qual partida merece minha atenção agora?
Este é o desafio por trás do Live Likelihood to Win, um mecanismo de previsão impulsionado por IA no IBM SlamTracker. Atualizado após cada ponto, ele prevê qual jogador tem maior probabilidade de vencer e como essa probabilidade muda conforme o momento da partida se altera.
A United States Tennis Association (USTA) organiza anualmente o US Open, seu torneio Grand Slam, em Flushing Meadows, Nova York. Durante o torneio, mais de 14 milhões de usuários interagem no aplicativo e no site do US Open. Por trás dessa experiência, há mais de 7 milhões de pontos de dados, e cada um deles gera mais de 150 variáveis, como velocidade do saque, duração do rali e posicionamento das jogadas.
O desafio era tornar esses dados em tempo real úteis de forma imediata, na escala de um torneio, sem transformar o produto em um dashboard. Ao utilizar os produtos de IA e dados da IBM, a USTA transformou a previsão de partidas em uma plataforma de insights escalável para jogos imprevisíveis, picos de tráfego global e expectativas crescentes dos torcedores.
Os placares ao vivo mostram aos torcedores quem ganhou o último ponto, jogo ou set. Nem sempre mostram se uma partida está ficando mais equilibrada, se o ritmo mudou ou se um jogo rotineiro está se tornando imperdível.
O Live Likelihood to Win preenche essa lacuna. No IBM SlamTracker, isso aparece como um gráfico ponto a ponto que dá aos torcedores uma visão sempre atualizada sobre o andamento da partida.
Essa facilidade é importante quando os torcedores podem ter até 20 partidas para escolher ao mesmo tempo. Um usuário avançado pode querer estatísticas detalhadas de jogadores. Um torcedor casual pode querer saber se vale a pena abrir uma transmissão. O mesmo sistema deve servir para ambos os comportamentos.
Os princípios do projeto eram práticos. A previsão tinha que refletir o andamento da partida ponto a ponto, pois o tênis não tem uma duração fixa. A experiência precisava ser rápida, com apenas 5 a 10 segundos para ingerir os dados, recalcular as probabilidades e publicar a atualização. O resultado também precisava ser confiável: responsivo o suficiente para capturar momentos decisivos, mas estável o bastante para não parecer excessivamente volátil.
Esse requisito de confiança moldou o design do modelo. A equipe desenvolveu métricas internas de narrativa para avaliar se a previsão permanecia estável durante períodos de jogo sem grandes mudanças, reagia a mudanças reais de momento na partida e identificava o provável vencedor antecipadamente, sem reagir de forma excessiva a ruídos.
A arquitetura técnica por trás do Live Likelihood to Win utiliza um design multicamadas que separa a inteligência pré-partida da execução ao vivo ponto a ponto. Combina dados históricos e em tempo real para gerar previsões. O modelo é construído com base em mais de 20 anos de dados históricos e mais de 7 milhões de pontos de dados em tempo real.
Uma decisão fundamental de engenharia foi a opção pelos métodos computacionais certos para os momentos certos. A camada de pré-jogo contém mais dados e pode usar engenharia de atributos e modelos de aprendizado de máquina, pois dispõe de mais tempo para processamento. No entanto, os dados da camada ponto a ponto exigem uma abordagem mais rápida e baseada em simulação para acompanhar os pontos de dados recebidos quando o jogo começa.
Começando na caixa azul "fontes de dados" no lado esquerdo do diagrama acima, a camada pré-jogo é usada para estabelecer a probabilidade de base antes mesmo de uma partida começar. Os dados vêm de fontes de dados estruturadas e não estruturadas.
Essas fontes incluem os rankings de jogadores da Association of Tennis Professionals (ATP) e da Women’s Tennis Association (WTA), além de dados históricos de confrontos diretos da Sportradar. Incluem também sinais de especialistas e da mídia obtidos através do IBM Discovery e previsões de tênis personalizadas, desenvolvidas especificamente para o torneio.
Então, quando a partida começa, os dados começam a fluir para a camada ponto a ponto. Aqui, a pontuação em tempo real e a telemetria do jogo são ingeridas continuamente. As estatísticas da partida (incluindo velocidade do saque, ases, duplas faltas, erros não forçados, duração dos ralis, distância percorrida, estatísticas de voleio e de devolução) também são ingeridas em tempo real.
O que o torna especialmente poderoso é o fato de a probabilidade de vitória não ser estática. O sistema é atualizado dinamicamente após cada ponto, recalculando continuamente a probabilidade de vitória de cada jogador com base no que está acontecendo ao vivo na quadra.
O IBM watsonx.data é a base de dados unificada (a caixa rosa “Dados unificados” no diagrama). Essa camada reúne dados históricos de tênis, feeds ao vivo da Sportradar e dados de partidas da USTA em tempo real. Os dados são gerenciados no IBM Db2, IBM Cloudant e IBM Cloud Object Storage, dando ao sistema uma base para treinamento de modelo em lote e análise em tempo real.
A camada pré-jogo realiza um trabalho analítico significativo antes do início da partida. Os modelos de aprendizado de máquina ingerem sinais, incluindo relatórios de mídia sobre o desempenho anterior dos jogadores e dados de confrontos anteriores entre os adversários. Esses sinais são combinados em preditores como o Watson Power Index, que apresenta uma visão estruturada da força do jogador e do contexto da partida.
O sistema também leva em conta os casos em que a atenção da mídia ou os sinais narrativos podem distorcer uma visão puramente estatística do vencedor previsto. Um módulo de previsão de picos identifica essas anomalias e ajusta sua influência, permitindo que o modelo incorpore sinais contextuais sem que eles dominem a previsão principal.
À medida que a partida começa, os eventos da partida em tempo real são transmitidos por meio de um framework MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) baseado no modelo publicação/assinatura e são processados ponto a ponto por meio de mais de 20 pods do Red Hat OpenShift. Além disso, o resultado processado consolida os dados em tempo real e pré-jogo, e os seleciona antes de enviá-los ao mecanismo de previsão em tempo real por meio do Apache Kafka.
A carga útil do Kafka pode incluir quem ganhou o ponto, se foi um ace, duração do rali, tipo da jogada, posição da bola e posição do jogador. O modelo de camada ao vivo utiliza técnicas determinísticas e estatísticas de simulação a partir do estado atual da partida, combinando o momento atual, desempenho em quadra e a capacidade histórica de atualizar a previsão após cada ponto.
A separação entre o contexto pré-jogo e a simulação de jogo ao vivo torna a meta de latência alcançável. O sistema não tenta fazer todos os cálculos após cada ponto. Ele realiza uma computação mais complexa de forma antecipada e, em seguida, mantém a camada em tempo real focada em atualizações rápidas que podem operar dentro da janela necessária de cinco a dez segundos.
As saídas são empacotadas como feeds de correspondência JSON, armazenadas no IBM Cloud Object Storage e distribuídas globalmente por meio da rede de entrega de conteúdo (CDN) da IBM. Esse feed alimenta as aplicações web e móveis do US Open. A CDN da IBM foi escolhida porque era compatível com os requisitos de latência e, ao mesmo tempo, era capaz de escalar durante picos de tráfego globais nas finais masculina e feminina.
A distribuição de dados é um recurso crítico para essa aplicação. O US Open cria um padrão operacional intermitente: um evento anual relativamente curto com picos enormes de tráfego. A distribuição global exige alta disponibilidade. Os requisitos exigiam lidar com picos de tráfego de até 5.000% e manter 99,999% de tempo de atividade.
O uso do Red Hat OpenShift, implementação automatizada, observabilidade, máquinas tolerantes a falhas na AWS e na IBM Cloud, além de entrega baseada em CDN oferece à USTA um modelo operacional mais escalável do que um serviço de previsão pontual forneceria.
O resultado é uma experiência de IA que pode entreter e ajudar a direcionar a atenção dos torcedores para os momentos mais importantes durante um jogo ao vivo. Entender quando ocorrem mudanças de ritmo em uma partida também gera sinais úteis para outras equipes da USTA. As mudanças de ritmo podem ajudar as equipes editoriais a entender onde o ritmo da partida mudou.
Por exemplo, essas informações podem orientar fluxos de trabalho para criar vídeos de destaques. Por fim, eles podem oferecer suporte a alertas proativos para os torcedores, como identificar quando está ocorrendo uma reviravolta ou quando um jogador assume o controle de uma partida.
A plataforma é executada no Red Hat OpenShift (conforme observado na caixa verde na parte inferior do diagrama), com os componentes implementados como microsserviços em contêineres. O Red Hat OpenShift fornece orquestração, resiliência e escalabilidade flexível. O IBM Terraform é compatível com infraestrutura como código, ajudando a automatizar o provisionamento e a implementação do ambiente. O IBM Instana oferece observabilidade entre pods, serviços e dependências Red Hat OpenShift, o que é essencial quando um sistema de microsserviços em tempo real precisa operar de forma confiável durante uma janela curta e de alta visibilidade de eventos.
A IBM Consulting projetou e integrou a solução de ponta a ponta, conectando a base de dados, a modelagem de IA, o processamento em tempo real, a camada de entrega e a experiência voltada para os torcedores em um único sistema de produção.
O Live Likelihood to Win estreou como uma funcionalidade voltada para os torcedores, mas seu maior valor vem de se tornar a base de como o US Open transforma dados de tênis ao vivo em insights úteis.
Para os torcedores, o benefício é imediato. Em vez de analisar placares e tentar adivinhar qual partida está esquentando, eles podem usar um sinal de previsão ao vivo para entender o estado atual do jogo. Em vez de verem apenas os dados brutos da partida, eles obtêm contexto, ritmo e narrativa.
Para a USTA, o sistema cria uma camada reutilizável para futuras experiências digitais. Os mesmos sinais subjacentes podem servir de base para o IBM SlamTracker, experiências de aplicativos, fluxos de trabalho editoriais, destaques, alertas de jogos e jornadas de torcedores mais personalizadas. À medida que os modelos e as explicações melhoram, a experiência pode ir além de simplesmente mostrar que uma previsão mudou, passando a explicar por que ela mudou.
Para engenheiros e equipes de produtos, a lição é clara: a IA de produção tem sucesso quando é incorporada em um fluxo de trabalho real, apoiada por uma infraestrutura de dados confiável e ajustada para a experiência que oferece.
No US Open, a IA não é uma funcionalidade independente acoplada a um placar. A tecnologia faz parte de um sistema em tempo real, baseado em dados, IA e stack de nuvem híbrida da IBM, projetado para ajudar milhões de torcedores a entender o que está acontecendo na quadra, no momento em que acontece.
Veja como a USTA trabalha com a IBM