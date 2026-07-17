Da proliferação de documentos à inteligência confiável: conheça a arquitetura híbrida da Migrato para insights documentais com IA em conformidade

A Migrato usa a IA da IBM e recursos de nuvem híbrida para ajudar as organizações a classificar, limpar e gerenciar milhões de documentos não estruturados, para que seus clientes possam encontrar as informações certas de forma mais rápida, reduzir o risco de privacidade e evitar a migração de conteúdo desnecessário.
A digitalização de registros em papel resolve um grande problema e cria outro: as organizações podem parar de gerenciar caixas de papel, mas ainda precisam entender o que está dentro de anos de arquivos do Word, PDFs, e-mails, digitalizações, imagens e planilhas espalhadas por repositórios.
A Migrato B.V., com sede na Holanda, ajuda as organizações a organizar os dados não estruturados, ajudando a analisar, fazer inventário, limpar e migrar o conteúdo que não reside em linhas organizadas de banco de dados. A plataforma MICC (Migrato Intelligent Content Classifier) da empresa analisa todos esses dados e transforma o conteúdo não estruturado em informações pesquisáveis, classificadas e governadas que os funcionários podem realmente utilizar.
O crescimento em escala pode se complicar rapidamente. Um município pode ter muitos terabytes de conteúdo histórico em unidades de rede, SharePoint, sistemas de gerenciamento de documentos legados e aplicações empresariais.
Em algumas implementações, o MICC pode precisar inspecionar milhões de documentos. Em ambientes municipais, o conteúdo armazenado geralmente inclui duplicatas exatas, quase duplicatas, tipos de arquivos obsoletos, currículos mantidos por mais tempo do que o permitido e informações confidenciais de funcionários armazenadas no lugar errado. Em uma variedade de casos de uso, o conteúdo protegido, incluindo números de contas bancárias e outras informações de identificação pessoal (PII), deve permanecer no local.
Este post explica como a Migrato criou o MICC como uma plataforma híbrida de governança e inteligência de documentos com IA usando o watsonx.ai, em colaboração com a IBM Cloud, IBM IA, bibliotecas NLP e IBM Build Labs. A plataforma resultante ajuda os clientes a classificar grandes volumes de conteúdo em escala, mantendo informações confidenciais sob controle do cliente.
À primeira vista, a migração de documentos parece um simples trabalho de "migrar de A para B". Para organizações regulamentadas, essa migração é muito mais complexa. Antes que o conteúdo possa ser migrado, as equipes precisam entender o que deve ser migrado, quais documentos devem ser mantidos, o que deve ser excluído e o que deve ser disponibilizado para reutilização.
Este desafio é especialmente importante para municípios, agências governamentais, seguradoras, bancos e universidades. Os funcionários dessas organizações frequentemente precisam responder a solicitações de informações públicas, localizar registros de processos de negócios ou comprovar o cumprimento das normas de privacidade e retenção de dados.
O MICC ajuda a analisar o significado e o contexto dos documentos em vez de pesquisar apenas por palavras-chave. A plataforma classifica documentos por intenção, detecta duplicatas exatas e quase duplicatas, identifica informações confidenciais como nomes, números de contas bancárias internacionais (IBANs) e números de serviço ao cidadão (um identificador pessoal emitido pelo governo e usado na Holanda).
O valor fica claro no trabalho do dia a dia. Por exemplo, uma solicitação de informações públicas de acordo com a Lei Dutch Open Government, conhecida como solicitação WOO, pode exigir que os funcionários pesquisem em vários repositórios as informações relevantes.
Com o MICC, os usuários podem começar com um inventário informado do que a organização possui, em vez de pesquisar manualmente em cada sistema. Para as equipes de gestão de arquivos, a plataforma pode recomendar documentos para retenção, expiração ou exclusão, mantendo o controle de um revisor humano antes que qualquer documento seja removido.
A Migrato projetou o MICC para equilibrar duas prioridades: manter o conteúdo confidencial do cliente próximo ao ambiente do cliente e, ao mesmo tempo, usar IA escalável, que pode agregar velocidade e inteligência.
O diagrama da arquitetura mostra uma implementação híbrida de MICC que separa o conteúdo controlado pelo cliente, ingestão, processamento no local, serviços selecionados do IBM Cloud e saídas do sistema downstream. O design segue da esquerda para a direita:
A primeira camada é onde o MICC se conecta às fontes de conteúdo de uma organização. Vale a pena notar a diversidade de fontes aqui, pois a governança de documentos raramente começa em um sistema limpo. A maioria das organizações precisa entender o conteúdo espalhado por sistemas antigos de compartilhamento de arquivos, sistemas de linha de negócios e ferramentas de colaboração antes de decidir o que migrar, manter ou excluir.
A segunda camada é a camada de ingestão, que o diagrama atualizado torna mais explícita. O MICC pode trazer conteúdo por meio de APIs, acesso a compartilhamento de rede SMB, conexões diretas a bancos de dados e Microsoft Graph API.
A camada de ingestão também inclui o MICC Import com conectores integrados para importação e transferência. A transferência segura usa o padrão de acesso à origem apropriado: API, SMB ou Graph API sobre TLS, quando aplicável. Isso mantém a ingestão vinculada às restrições do sistema de origem do cliente, em vez de forçar todos os repositórios a um único modelo de conector.
A terceira camada é a plataforma MICC, implementada no local para inteligência e governança de conteúdo. Dentro do MICC, um orquestrador de processamento coordena serviços especializados, em vez de tratar a análise de documentos como uma única tarefa complexa. O fluxo de trabalho pode começar com o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para extrair texto de imagens ou documentos. Em seguida, pode chamar o serviço de classificação para adicionar um rótulo de tipo de documento, como fatura, formulário W7 ou relatório.
Um serviço de detecção de GDPR identifica elementos confidenciais, como números de previdência social, endereços de e-mail, nomes pessoais e outros dados regulamentados. Um serviço de metadados e enriquecimento de conteúdo adiciona resumos, tópicos, palavras-chave e informações de identificação pessoal (PII) ou informações de saúde protegidas (PHI). Em seguida, um serviço de detecção de duplicatas identifica duplicatas exatas e quase duplicatas.
A camada MICC local também inclui um banco de dados de repositório de metadados que utiliza o MySQL Community Edition, instalado localmente ou no Azure ou na IBM Cloud, dependendo do modelo de implementação. O portal web do MICC oferece aos usuários um local para pesquisar, revisar classificações, executar relatórios e administrar fluxos de trabalho. O componente de revisão humana e fluxo de trabalho permite que os revisores aprovem ou rejeitem as avaliações e as ações de retenção antes que os documentos sejam removidos ou migrados no processo de governança.
O diagrama mostra conexões TLS seguras entre o MICC e os serviços de nuvem da IBM. O watsonx.ai é usado para classificação, especificamente para adicionar rótulos de classificação de documentos. O IBM OCR extrai texto de imagens em arquivos PDF ou de fotografias. Os serviços de IA da IBM são compatíveis com a detecção de GDPR e PII identificando dados confidenciais, como informações relacionadas ao GDPR, PII e PHI. Essa divisão mantém o ambiente principal de processamento do MICC no local, ao mesmo tempo em que oferece à Migrato uma maneira de usar o serviço IBM Cloud para funções específicas de IA e OCR.
Na parte inferior do diagrama está a base da implementação. O MICC pode ser executado em máquinas virtuais, Kubernetes ou contêineres, com suporte a aplicações construídas como aplicações Java em uma plataforma Windows local. A camada de banco de dados utiliza MySQL Community Edition, o armazenamento utiliza armazenamento baseado em disco e a configuração básica de hardware listada inclui 64 GB de memória, um SSD de 1 TB e múltiplos núcleos de CPU.
Segurança, governança e operações abrangem toda a arquitetura. O MICC pode automatizar a classificação e as recomendações em escala, mas não retira o controle do cliente sobre o conteúdo sensível ou as decisões finais de governança.
A maior mudança é da busca básica para a compreensão de documentos. Um sistema de busca tradicional consegue determinar se uma frase aparece em um arquivo. O MICC vai além para determinar o que é o documento, quais informações confidenciais ele contém, se já existem versões semelhantes e qual regra de governança deve ser aplicada.
Essa mudança altera o modelo operacional das equipes de registros. Em vez de revisar e rotular manualmente cada documento antes de organizá-lo, as equipes podem usar a classificação assistida por IA para gerar recomendações em grandes volumes de conteúdo. Revisores humanos mantêm o controle, validam os resultados e aprovam decisões de exclusão. Essa divisão de trabalho é importante em ambientes regulamentados, em que a IA reduz o trabalho repetitivo sem se tornar a autoridade final para decisões críticas que afetam a conformidade, a privacidade ou a retenção de registros.
O valor comercial vem da redução do volume de conteúdo que deve ser migrado, armazenado e revisado manualmente. Por exemplo, até 70% do conteúdo armazenado pelos governos municipais pode não ser mais necessário. Duplicatas exatas podem representar aproximadamente 30% de todos os dados, com outros 10% atribuídos a quase duplicatas, como documentos do Word, PDFs e cópias assinadas do mesmo registro. Evitar a migração de conteúdo obsoleto ou duplicado pode reduzir o aumento do armazenamento, a pressão sobre as licenças da nuvem e a necessidade de limpeza de registros posteriormente.
A atuação da IBM fortalece o MICC de três maneiras:
Para organizações com milhões de documentos, escalar a governança de documentos aumentando a força de trabalho não é sustentável. O trabalho é repetitivo, os repositórios geralmente são fragmentados e o risco de ignorar conteúdo confidencial aumenta à medida que os volumes crescem.
A plataforma MICC da Migrato lida com esse desafio, concentrando o trabalho que cada camada executa em tarefas específicas. O conteúdo permanece principalmente sob o controle do cliente. O MICC gerencia o inventário, a lógica de classificação, as recomendações de retenção e o fluxo de trabalho do usuário. Os recursos de IA da IBM são compatíveis com a compreensão, o resumo e a classificação da linguagem, enquanto a IBM Cloud lida com cargas de trabalho selecionadas de alta velocidade. Os revisores humanos continuam responsáveis pelas decisões finais, inclusive se o conteúdo deve ser mantido, publicado ou excluído.
Essa abordagem oferece aos usuários finais uma experiência melhor, acesso mais rápido às informações, menos classificação manual, controles de privacidade mais fortes e repositórios mais limpos. Também oferece às equipes técnicas um modelo de implementação repetível que pode apoiar uma ampla gama de organizações de clientes com muitos documentos, em diversos setores, sem reconstruir a base para cada cliente.
Ao combinar o MICC com a IA da IBM, o processamento seletivo da IBM Cloud e a governança revisada por humanos, a Migrato transformou a migração de documentos em um negócio escalável de inteligência documental. O resultado é uma plataforma robusta que ajuda clientes e funcionários a encontrar o que precisam, remover o que não precisam mais e governar conteúdos sensíveis sem transferir o controle de todo o repositório para a camada de IA.
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