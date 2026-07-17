Da proliferação de documentos à inteligência confiável: conheça a arquitetura híbrida da Migrato para insights documentais com IA em conformidade

O diagrama da arquitetura mostra uma implementação híbrida de MICC que separa o conteúdo controlado pelo cliente, ingestão, processamento no local, serviços selecionados do IBM Cloud e saídas do sistema downstream. O design segue da esquerda para a direita:

Repositórios corporativos alimentam uma camada de ingestão A camada de ingestão traz conteúdo para a plataforma MICC local O MICC orquestra serviços de inteligência e governança de documentos As cargas de trabalho selecionadas são vinculadas com segurança à IBM Cloud A plataforma retorna documentos classificados, resumos, metadados, sinalizadores de dados confidenciais, relatórios duplicados, recomendações de retenção, filas de revisão humana e saídas de conformidade.

A primeira camada é onde o MICC se conecta às fontes de conteúdo de uma organização. Vale a pena notar a diversidade de fontes aqui, pois a governança de documentos raramente começa em um sistema limpo. A maioria das organizações precisa entender o conteúdo espalhado por sistemas antigos de compartilhamento de arquivos, sistemas de linha de negócios e ferramentas de colaboração antes de decidir o que migrar, manter ou excluir.

A segunda camada é a camada de ingestão, que o diagrama atualizado torna mais explícita. O MICC pode trazer conteúdo por meio de APIs, acesso a compartilhamento de rede SMB, conexões diretas a bancos de dados e Microsoft Graph API.

A camada de ingestão também inclui o MICC Import com conectores integrados para importação e transferência. A transferência segura usa o padrão de acesso à origem apropriado: API, SMB ou Graph API sobre TLS, quando aplicável. Isso mantém a ingestão vinculada às restrições do sistema de origem do cliente, em vez de forçar todos os repositórios a um único modelo de conector.

A terceira camada é a plataforma MICC, implementada no local para inteligência e governança de conteúdo. Dentro do MICC, um orquestrador de processamento coordena serviços especializados, em vez de tratar a análise de documentos como uma única tarefa complexa. O fluxo de trabalho pode começar com o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) para extrair texto de imagens ou documentos. Em seguida, pode chamar o serviço de classificação para adicionar um rótulo de tipo de documento, como fatura, formulário W7 ou relatório.

Um serviço de detecção de GDPR identifica elementos confidenciais, como números de previdência social, endereços de e-mail, nomes pessoais e outros dados regulamentados. Um serviço de metadados e enriquecimento de conteúdo adiciona resumos, tópicos, palavras-chave e informações de identificação pessoal (PII) ou informações de saúde protegidas (PHI). Em seguida, um serviço de detecção de duplicatas identifica duplicatas exatas e quase duplicatas.

A camada MICC local também inclui um banco de dados de repositório de metadados que utiliza o MySQL Community Edition, instalado localmente ou no Azure ou na IBM Cloud, dependendo do modelo de implementação. O portal web do MICC oferece aos usuários um local para pesquisar, revisar classificações, executar relatórios e administrar fluxos de trabalho. O componente de revisão humana e fluxo de trabalho permite que os revisores aprovem ou rejeitem as avaliações e as ações de retenção antes que os documentos sejam removidos ou migrados no processo de governança.

O diagrama mostra conexões TLS seguras entre o MICC e os serviços de nuvem da IBM. O watsonx.ai é usado para classificação, especificamente para adicionar rótulos de classificação de documentos. O IBM OCR extrai texto de imagens em arquivos PDF ou de fotografias. Os serviços de IA da IBM são compatíveis com a detecção de GDPR e PII identificando dados confidenciais, como informações relacionadas ao GDPR, PII e PHI. Essa divisão mantém o ambiente principal de processamento do MICC no local, ao mesmo tempo em que oferece à Migrato uma maneira de usar o serviço IBM Cloud para funções específicas de IA e OCR.

Na parte inferior do diagrama está a base da implementação. O MICC pode ser executado em máquinas virtuais, Kubernetes ou contêineres, com suporte a aplicações construídas como aplicações Java em uma plataforma Windows local. A camada de banco de dados utiliza MySQL Community Edition, o armazenamento utiliza armazenamento baseado em disco e a configuração básica de hardware listada inclui 64 GB de memória, um SSD de 1 TB e múltiplos núcleos de CPU.

Segurança, governança e operações abrangem toda a arquitetura. O MICC pode automatizar a classificação e as recomendações em escala, mas não retira o controle do cliente sobre o conteúdo sensível ou as decisões finais de governança.