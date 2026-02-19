IBM MQ AI Agents: mensagens para a era autônoma

Imagine cada administrador de MQ tendo acesso ao MQ profundo e contextual exatamente quando for necessário, sem procurar comandos, sem vasculhar playbooks ou documentação, sem escalonamento apenas para entender o que há de errado. Esse é o problema que os IBM MQ Agents foram projetados para resolver.

Se você lidera as operações de TI ou a estratégia de integração, provavelmente já chegou a este momento: "Por que minhas mensagens não estão fluindo?"

É uma pergunta simples com consequências sérias. Quando as mensagens ficam paradas:

Os pedidos podem parar de ser processados

As aplicações podem estagnar

Sistemas voltados para o cliente podem ficar mais lentos

As equipes de TI podem ser afastadas do trabalho planejado para investigar

A identificação da causa raiz raramente é simples, especialmente em ambientes de MQ híbrido que abrangem plataformas, aplicações e modelos de implementação.

Dois fatores tendem a ampliar o desafio:

O conhecimento especializado em MQ geralmente está concentrado em um pequeno número de indivíduos, limitando a rapidez com que os problemas podem ser compreendidos e resolvidos.

A solução de problemas é fragmentada, envolvendo várias ferramentas, transferências, etapas de coleta de dados ou envolvimento com o suporte.

Enquanto isso, o impacto nos negócios cresce rapidamente. Em todos os setores (de bancos e varejo a fabricação e saúde), até mesmo uma interrupção de curta duração nas mensagens pode se transformar em um custo operacional e financeiro significativo.