Investimento da IBM na QEDMA: acelerando o futuro quântico

Apesar do rápido progresso no hardware quântico, os erros continuam sendo um grande desafio para a computação quântica. Os qubits, os blocos de construção dos computadores quânticos, são altamente sensíveis ao ruído e à decoerência. Sem estratégias robustas de tratamento de erros, todo o potencial da computação quântica não pode ser realizado.

É aqui que entra a QEDMA. Fundada em 2020 pelos físicos quânticos Dr. Asif Sinay, o professor Dorit Aharonov e o professor Netanel Lindner, a QEDMA se concentra em soluções de resiliência ao ruído que tornam a computação quântica prática hoje.

A missão da QEDMA é clara: impulsionar o mundo em direção à vantagem algorítmica quântica, desenvolvendo softwares que aprimoram o desempenho dos computadores quânticos.