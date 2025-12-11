Inteligência artificial Automação de TI

Investimento da IBM na QEDMA: acelerando o futuro quântico

Ao apoiar inovadores como a QEDMA, a IBM está construindo um ecossistema quântico robusto que traz a promessa de uma vantagem quântica mais próxima da realidade.

Publicado 11/12/2025
By Emily Fontaine

Apesar do rápido progresso no hardware quântico, os erros continuam sendo um grande desafio para a computação quântica. Os qubits, os blocos de construção dos computadores quânticos, são altamente sensíveis ao ruído e à decoerência. Sem estratégias robustas de tratamento de erros, todo o potencial da computação quântica não pode ser realizado.

É aqui que entra a QEDMA. Fundada em 2020 pelos físicos quânticos Dr. Asif Sinay, o professor Dorit Aharonov e o professor Netanel Lindner, a QEDMA se concentra em soluções de resiliência ao ruído que tornam a computação quântica prática hoje.

A missão da QEDMA é clara: impulsionar o mundo em direção à vantagem algorítmica quântica, desenvolvendo softwares que aprimoram o desempenho dos computadores quânticos.

Por que a IBM está investindo em quântica?

A missão da IBM é trazer computação quântica útil para o mundo.Vemos a computação quântica como uma tecnologia transformadora que liberará enormes oportunidades científicas e remodelará setores.

A IBM colocou o primeiro computador quântico na nuvem em 2016. Desde então, a IBM tem se concentrado em fornecer os melhores kits de desenvolvimento de hardware e software quântico para que os desenvolvedores criem algoritmos e aplicações que gerem valor real para os negócios.

O IBM Ventures desempenha um papel fundamental nessa visão, investindo em startups que estão desenvolvendo aplicações, softwares e algoritmos quânticos. Esses investimentos aceleram a inovação e trazem os benefícios da computação quântica para os clientes da IBM e para o ecossistema em geral.

Por que a QEDMA se destaca

Os métodos tradicionais de correção de erros exigem um enorme número de qubits, que o hardware atual simplesmente não tem. A principal solução da QEDMA, QESEM, funciona com os sistemas atuais de qubits limitados. Ele aproveita duas técnicas principais:

  • Supressão de erros: prevenir ou reverter determinados erros antes que eles ocorram
  • Mitigação de erros: reduzir o impacto dos erros depois que eles acontecem

Ao combinar essas abordagens, a QEDMA permite que desenvolvedores de algoritmos e aplicações quânticas alcancem ganhos de desempenho significativos hoje, sem esperar por futuros avanços de hardware. É um passo crítico em direção à vantagem quântica. A vantagem quântica é o ponto em que um computador quântico pode executar um cálculo de forma mais precisa, mais barata ou mais eficiente do que um computador clássico.

Os objetivos da QEDMA são desenvolver métodos de última geração que combinem mitigação de erros com correção de erros. Esse processo reduzirá significativamente os requisitos de qubit e aumentará a complexidade e o tamanho do circuito, à medida que os setores continuam aprimorando a correção de erros.

Um compromisso com o crescimento do ecossistema

A participação da IBM na QEDMA’s USD 26 million Series A round, liderada pela Glilot Capital Partners, reforça o compromisso da empresa em acelerar o futuro quântico.

Esse investimento reflete:

  • Uma crença em valor quântico de curto prazo: as soluções da QEDMA ajudam a preencher a lacuna entre o hardware de hoje e os avanços de amanhã.
  • Um compromisso com o crescimento do ecossistema: a IBM, por meio do IBM Ventures, continua investindo em empresas e tecnologias, incluindo aquelas que complementam a liderança da empresa em hardware e software quântico.

A resiliência ao ruído não é apenas um desafio técnico, é um facilitador essencial para liberar aplicações quânticas em todos os setores. Ao apoiar inovadores como a QEDMA, a IBM está construindo um ecossistema robusto que aproxima a promessa de uma vantagem quântica mais próxima da realidade.

Emily Fontaine

Global Head of Venture Capital

IBM