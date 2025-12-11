Investimento da IBM na QEDMA: acelerando o futuro quântico
Ao apoiar inovadores como a QEDMA, a IBM está construindo um ecossistema quântico robusto que traz a promessa de uma vantagem quântica mais próxima da realidade.
Apesar do rápido progresso no hardware quântico, os erros continuam sendo um grande desafio para a computação quântica. Os qubits, os blocos de construção dos computadores quânticos, são altamente sensíveis ao ruído e à decoerência. Sem estratégias robustas de tratamento de erros, todo o potencial da computação quântica não pode ser realizado.
É aqui que entra a QEDMA. Fundada em 2020 pelos físicos quânticos Dr. Asif Sinay, o professor Dorit Aharonov e o professor Netanel Lindner, a QEDMA se concentra em soluções de resiliência ao ruído que tornam a computação quântica prática hoje.
A missão da QEDMA é clara: impulsionar o mundo em direção à vantagem algorítmica quântica, desenvolvendo softwares que aprimoram o desempenho dos computadores quânticos.
A missão da IBM é trazer computação quântica útil para o mundo.Vemos a computação quântica como uma tecnologia transformadora que liberará enormes oportunidades científicas e remodelará setores.
A IBM colocou o primeiro computador quântico na nuvem em 2016. Desde então, a IBM tem se concentrado em fornecer os melhores kits de desenvolvimento de hardware e software quântico para que os desenvolvedores criem algoritmos e aplicações que gerem valor real para os negócios.
O IBM Ventures desempenha um papel fundamental nessa visão, investindo em startups que estão desenvolvendo aplicações, softwares e algoritmos quânticos. Esses investimentos aceleram a inovação e trazem os benefícios da computação quântica para os clientes da IBM e para o ecossistema em geral.
Os métodos tradicionais de correção de erros exigem um enorme número de qubits, que o hardware atual simplesmente não tem. A principal solução da QEDMA, QESEM, funciona com os sistemas atuais de qubits limitados. Ele aproveita duas técnicas principais:
Ao combinar essas abordagens, a QEDMA permite que desenvolvedores de algoritmos e aplicações quânticas alcancem ganhos de desempenho significativos hoje, sem esperar por futuros avanços de hardware. É um passo crítico em direção à vantagem quântica. A vantagem quântica é o ponto em que um computador quântico pode executar um cálculo de forma mais precisa, mais barata ou mais eficiente do que um computador clássico.
Os objetivos da QEDMA são desenvolver métodos de última geração que combinem mitigação de erros com correção de erros. Esse processo reduzirá significativamente os requisitos de qubit e aumentará a complexidade e o tamanho do circuito, à medida que os setores continuam aprimorando a correção de erros.
A participação da IBM na QEDMA’s USD 26 million Series A round, liderada pela Glilot Capital Partners, reforça o compromisso da empresa em acelerar o futuro quântico.
Esse investimento reflete:
A resiliência ao ruído não é apenas um desafio técnico, é um facilitador essencial para liberar aplicações quânticas em todos os setores.