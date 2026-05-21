Como a ViClinic traz a IA agêntica para fluxos de trabalho de saúde com o stack IBM watsonx

Muitos projetos de IA na área da saúde fracassam por um motivo simples: eles ficam fora do processo de atendimento que deveriam melhorar. Eles podem resumir uma anotação ou responder a uma pergunta, mas não carregam as mesmas informações do paciente desde a admissão até o tratamento, documentação, cobrança e acompanhamento. Além disso, não se encaixam bem nas ferramentas que os médicos já utilizam.

A ViClinic criou seu sistema operacional de saúde agêntica, ou AHOS, para resolver esse problema. A plataforma permite que vários agentes de IA trabalhem dentro de fluxos de trabalho de atendimento reais, compartilhem o contexto atualizado do paciente e permaneçam sob a supervisão de um profissional clínico, em vez de tomarem decisões por conta própria.

A ideia é simples: reunir informações uma vez, vinculá-las ao caso do paciente e reutilizá-las durante todo o atendimento. A ViClinic afirma que o sistema foi desenvolvido por médicos, para médicos. Após trabalhar como clínico geral e anestesiologista, o fundador e CEO Boris Jinjolava passou para a liderança empresarial na área da saúde e fundou a ViClinic como uma empresa de telemedicina. Posteriormente, ele ampliou a iniciativa para enfrentar um problema mais amplo: fluxos de trabalho clínicos desconectados.

A ViClinic afirma que seu sistema pode crescer de uma única clínica para uma rede com vários hospitais, suportar milhares de casos de pacientes simultaneamente e funcionar em ambientes de nuvem, híbridos ou locais. Para uma equipe de 10 desenvolvedores, essa escala é suportada pelo IBM watsonx Orchestrate, IBM watsonx.data, IBM watsonx.governance IBM Z e IBM Cloud.

A ViClinic relata um início de atendimento mais rápido, preparação mais eficiente para admissão e pré-autorização, além de menos trabalho administrativo, com ganhos de eficiência de até 20%.