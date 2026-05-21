Como a ViClinic traz a IA agêntica para fluxos de trabalho de saúde com o stack IBM watsonx

Saiba como este cliente IBM criou uma aplicação de IA que agiliza a prestação de cuidados, aumenta a eficiência dos profissionais de saúde e melhora a experiência do paciente.
Muitos projetos de IA na área da saúde fracassam por um motivo simples: eles ficam fora do processo de atendimento que deveriam melhorar. Eles podem resumir uma anotação ou responder a uma pergunta, mas não carregam as mesmas informações do paciente desde a admissão até o tratamento, documentação, cobrança e acompanhamento. Além disso, não se encaixam bem nas ferramentas que os médicos já utilizam.
A ViClinic criou seu sistema operacional de saúde agêntica, ou AHOS, para resolver esse problema. A plataforma permite que vários agentes de IA trabalhem dentro de fluxos de trabalho de atendimento reais, compartilhem o contexto atualizado do paciente e permaneçam sob a supervisão de um profissional clínico, em vez de tomarem decisões por conta própria.
A ideia é simples: reunir informações uma vez, vinculá-las ao caso do paciente e reutilizá-las durante todo o atendimento. A ViClinic afirma que o sistema foi desenvolvido por médicos, para médicos. Após trabalhar como clínico geral e anestesiologista, o fundador e CEO Boris Jinjolava passou para a liderança empresarial na área da saúde e fundou a ViClinic como uma empresa de telemedicina. Posteriormente, ele ampliou a iniciativa para enfrentar um problema mais amplo: fluxos de trabalho clínicos desconectados.
A ViClinic afirma que seu sistema pode crescer de uma única clínica para uma rede com vários hospitais, suportar milhares de casos de pacientes simultaneamente e funcionar em ambientes de nuvem, híbridos ou locais. Para uma equipe de 10 desenvolvedores, essa escala é suportada pelo IBM watsonx Orchestrate, IBM watsonx.data, IBM watsonx.governance IBM Z e IBM Cloud.
A ViClinic relata um início de atendimento mais rápido, preparação mais eficiente para admissão e pré-autorização, além de menos trabalho administrativo, com ganhos de eficiência de até 20%.
Os principais usuários da ViClinic são hospitais, sistemas de saúde, grupos de clínicas, clínicas especializadas e os médicos e equipes assistenciais que atuam nessas organizações. A plataforma também integra as operadoras ao processo, especialmente na pré-autorização, nas solicitações de reembolso e nas avaliações de utilização, em que o reembolso depende de uma compreensão clara sobre a necessidade do atendimento.
No fluxo de atendimento de ponta a ponta, o processo começa antes da consulta. Um agente de triagem pré-consulta coleta sintomas e histórico, prepara o caso para o médico e apresenta informações relacionadas ao plano de saúde antes do início dos serviços.
Durante o atendimento, um sistema de IA registra a conversa. Um agente de documentação converte o texto livre nos formatos necessários, e agentes de coordenação monitoram pedidos e atrasos. Os agentes de codificação e faturamento ajudam a preencher os registros necessários para o pagamento. Após a consulta, outros agentes dão suporte ao acompanhamento e à continuidade do cuidado.
Essa continuidade é que agrega valor. Os médicos começam com mais contexto, as equipes de atendimento gastam menos tempo inserindo as mesmas informações repetidamente e as equipes de faturamento e coordenação trabalham com registros mais organizados.
A ViClinic usa a mesma abordagem para o fluxo de trabalho fornecedor-pagador. Em vez de tratar a pré-autorização, a documentação e as solicitações de reembolso como etapas separadas, a plataforma as gerencia como um único processo baseado em cada caso. Isso fornece aos provedores e operadores as mesmas informações estruturadas, o que pode acelerar as aprovações, reduzir o retrabalho e tornar o processo geral mais previsível. Em vez de melhorar uma tarefa de cada vez, o sistema reduz as transferências e a entrada repetida de dados que atrasam o atendimento e o pagamento.
A arquitetura da ViClinic é centrada em um mecanismo de contexto clínico compartilhado (a caixa rosa "camada de execução do AHOS" no diagrama apresentado a seguir) que integra fontes de dados (a blue box). Esse processo inclui dados de prontuários eletrônicos (EMR), exames laboratoriais, imagens e entrada de dados de dispositivos em um contexto de caso real que todos os agentes podem usar.
A camada de execução do AHOS coordena os agentes em todas as etapas: admissão, documentação, pré-autorização, coordenação de cuidados, codificação, gestão do ciclo de receita e acompanhamento. Esses agentes são suportados com contexto do paciente em tempo real a partir de um mecanismo de contexto clínico que acessa o conhecimento de propriedade do médico e se baseia no watsonx Discovery, uma integração de geração aumentada de recuperação (RAG) com o Elasticsearch. Esse layout torna a intenção do projeto clara: todos os agentes de fluxo de trabalho operam a partir do mesmo estado de caso em evolução, em vez de prompts isolados ou sessões de aplicativos desconectadas.
As saídas dos fluxos de trabalho são apresentadas nos canais do usuário e em outros sistemas conectados, como o portal do paciente, o WhatsApp e os dispositivos móveis. Eles também passaram a estar presentes nos portais de médicos, administradores e nos canais das operadoras (a caixa-preta à direita na figura apresentada a seguir).
Na parte inferior do diagrama de arquitetura, há uma camada de governança e controle sempre ativa. Ela gerencia quem pode usar cada agente, quais dados podem acessar, quais aprovações são necessárias e como cada ação é registrada. Ela também oferece suporte à aplicação de políticas e consentimentos, trilhas de auditoria, gerenciamento do ciclo de vida de modelos, agentes e controles de segurança, privacidade e conformidade alinhados à HIPAA. Isso ajuda a manter a responsabilidade dos fluxos de trabalho assistidos por IA, enquanto os médicos permanecem no controle.
A IBM fornece a base que torna a arquitetura da ViClinic prática para implementação e governança em escala. A ViClinic conta com o watsonx Orchestrate para orquestração de agentes e operações de IA, além de dados e recursos de integração da IBM para a camada de contexto unificada.
O watsonx.governance ajuda a ViClinic a avaliar e monitorar sistemas de IA e, ao mesmo tempo, aplicar controles de risco ao longo do seu ciclo de vida. O ambiente é executado no IBM Cloud, em implementações híbridas e no IBM Z. Esse aspecto depende do nível de controle que os clientes precisam sobre a localização dos dados e a postura operacional.
Na prática, o modelo de implementação é híbrido. Os agentes da ViClinic são executados principalmente no IBM Cloud, enquanto alguns componentes proprietários de contexto e IU são executados no Azure e podem ser migrados para o IBM Cloud quando necessário.
O mecanismo de contexto clínico abrange os dois ambientes, com watsonx.data fornecendo contexto aos agentes. Essa postura híbrida é importante porque os hospitais raramente substituem completamente os sistemas existentes. Eles precisam de uma maneira de colocar uma nova lógica de fluxo de trabalho em EMRs, laboratórios, sistemas de imagem e infraestrutura externa de operadoras sem forçar uma redefinição completa da plataforma.
A equipe também utiliza o IBM Watsonx Orchestrate Agent Development Kit , em vez de depender apenas de conectores de IU de pouco código, pois é uma forma mais flexível de se conectar a dados externos.
A ViClinic não permite que a IA tome decisões clínicas por conta própria. Os humanos iniciam o trabalho do agente e revisam os resultados antes que eles sejam registrados em sistemas externos ou inseridos em documentos. Esse modelo human-in-the-loop é um requisito arquitetônico central para adoção na área da saúde, em que a confiança, a responsabilidade e a auditabilidade são tão importantes quanto a velocidade.
Uma abordagem semelhante também é adotada na gestão dos dados. Os agentes da ViClinic trabalham com IDs internas de casos e pacientes em vez de PII dos pacientes, com fluxos de trabalho baseados em consentimento e controles de acesso baseados em funções que governam quem pode interagir com o sistema. No fluxo de trabalho pré-consulta, os pacientes podem interagir por meio de um portal ou WhatsApp, mas o sistema os identifica por meio de credenciais fornecidas pelo hospital. Em seguida, vincula a conversa a um caso interno em vez de expor PII à camada do agente.
Essa escolha de design permite que as equipes compartilhem contexto suficiente para tornar o fluxo de trabalho útil, sem conceder a cada interação do agente acesso irrestrito à identidade bruta do paciente.
Há também uma lição prática aqui sobre comportamento de modelo. O fluxo de gestão do ciclo de receita e codificação da ViClinic não depende de um modelo de base que seja perfeito para todos os cenários desde o primeiro uso. As grandes instituições ainda querem modelos ajustados com base em seus próprios dados históricos e convenções de codificação. A governança integrada ajuda a avaliar, versionar, monitorar e revisar sistemas de IA antes que eles passem do protótipo para a produção.
As organizações de saúde estão cada vez mais interessadas na IA agêntica, mas muitas permanecem cautelosas ao implementar agentes autônomos diretamente em fluxos de trabalho clínicos e operacionais confidenciais.
A abordagem de AHOS da ViClinic é projetada em torno dessa realidade. Em vez de pedir aos sistemas de saúde que adotem agentes de IA fixos, a plataforma fornece um framework operacional governado. Essa abordagem permite que as organizações definam limites de fluxo de trabalho, critérios de aprovação, supervisão humana e processos contínuos de avaliação para cada caso de uso.
Este método permite que hospitais e operadoras de planos de saúde comecem com projetos-piloto bem definidos, aprendam e ajustem os modelos com segurança dentro de seu próprio ambiente operacional e, progressivamente, expandam para um modelo operacional de IA mais amplo na área da saúde.
O sucesso da ViClinic evidencia os tipos de ganhos que os gestores da área da saúde valorizam: maior agilidade na admissão de pacientes e na preparação para pré-autorizações, menor carga de documentação para os profissionais clínicos, maior completude da codificação médica, menos negativas, melhor coordenação do cuidado e acompanhamentos realizados em tempo hábil. A melhoria de eficiência estimada de 20% para os prestadores de cuidados vem da coordenação e simplificação do fluxo de trabalho de ponta a ponta, para que a documentação, o reembolso e as operações de atendimento melhorem juntos.
No caso de uso de um fluxo de atendimento de ponta a ponta, esse efeito cumulativo se torna concreto. A entrada, documentação, pedidos e acompanhamento acontecem dentro de um fluxo de trabalho coordenado, e os dados coletados uma vez são reutilizados em etapas posteriores. Essa estratégia reduz o trabalho manual, diminui a probabilidade de omissão de informações obrigatórias e torna o atendimento ao paciente mais fluido ao longo da consulta.
O caso de uso do fluxo fornecedor-pagador também mostra um padrão semelhante no lado do reembolso. Nesse caso, os dados estruturados do caso substituem as mensagens de ida e volta mais lentas e ajudam a migrar aprovações e reivindicações com menos idas e vindas.
O valor agregado se manifesta ao longo da consulta do paciente: menos perguntas repetidas, melhor contexto para os médicos, documentação mais clara para as equipes administrativas e menos interrupções nos processos de faturamento posteriores.
Para as organizações provedoras, isso significa uma chance melhor de transformar operações fragmentadas em um sistema de execução mais confiável. E para as equipes de engenharia, é um lembrete de que a IA nativa do fluxo de atendimento pode criar valor mais durável do que os assistentes autônomos: ela altera a forma de todo o processo, não apenas a velocidade de uma etapa dentro dele. Para os pacientes, a experiência com o sistema de saúde é de um processo fluido e coordenado, desde o pré-cadastro até a cobrança.
A abordagem AHOS da ViClinic leva em consideração as realidades da assistência médica empresarial, onde a integração com EMRs, sistemas externos e processos de operadoras de planos de saúde continua sendo um desafio. A adoção também é um problema porque depende da confiança entre provedores, administradores e stakeholders de reembolso. As próprias lições aprendidas pela ViClinic refletem essa mudança: as ferramentas de IA isoladas proporcionaram um impacto limitado, enquanto os fluxos de trabalho coordenados e o contexto compartilhado se mostraram mais valiosos.
Ao confiar nos recursos de orquestração, governança e nuvem híbrida de IA da IBM, a ViClinic transformou um conjunto de tarefas de saúde desconectadas em uma camada de coordenação escalável. Essa camada pode acompanhar os prestadores de serviços de saúde na adoção de novos fluxos de trabalho, novas integrações e modelos de reembolso mais complexos, sem a necessidade de refazer a arquitetura principal a cada vez.
O resultado: uma experiência mais clara para os médicos, processos de atendimento e reembolso mais ágeis e uma maior chance para os pacientes experimentarem a saúde como um sistema coordenado, em vez de uma sequência de transferências administrativas.
Explore o IBM watsonx Orchestrate