Como as empresas de serviços públicos podem se antecipar ao risco de incêndios florestais com o IBM Outage Prediction

O IBM Outage Prediction ajuda as empresas de serviços públicos a equilibrar segurança e serviço ao prever o risco de incêndios florestais com insights hiperlocais. Esses insights levam a um planejamento de interrupções mais inteligente, menos desligamentos desnecessários e decisões tomadas no nível da comunidade, não no nível nacional.
A rede elétrica atual não foi projetada para a realidade dos incêndios florestais de hoje. Os incêndios florestais tornaram-se um risco operacional durante todo o ano para as empresas de serviços públicos. A mudança climática está tornando as condições mais quentes, secas e de vento mais forte, e os incêndios iniciados por serviços públicos estão atraindo intenso escrutínio público e regulatório.
Eventos do Havaí ao Texas mostraram a rapidez com que ventos fortes, a seca e o calor podem sobrecarregar a infraestrutura e se transformar em incêndios devastadores quando a energia não é cortada a tempo. Embora as empresas de serviços públicos estejam fortalecendo a infraestrutura, tornando as linhas subterrâneas e atualizando os esquemas de proteção, esses projetos são lentos e com uso intenso de capital. Equipes de operações ainda enfrentam a pergunta diária: quando e onde devemos cortar ou limitar a energia para reduzir o risco de incêndios florestais sem criar interrupções desnecessárias para os clientes?
Muitas empresas de serviços públicos começam com os índices nacionais de incêndios florestais amplos, como os publicados pelo United States Geological Survey (USGS) ou pelo Environment Canada. Embora esses mapas sejam úteis, eles correm o risco de serem muito grosseiros para tomar decisões no nível da vizinhança, preparar-se para o planejamento de desligamentos da energia para segurança pública (PSPS) e avaliações de risco detalhadas de ativos.
Em nosso trabalho com empresas de serviços públicos, duas preocupações surgem repetidamente:
Em ambos os casos, as empresas de serviços públicos precisam passar de decisões reativas baseadas em alertas nacionais amplos para ações proativas, localizadas e explicáveis.
O IBM Outage Prediction ajuda as empresas de serviços públicos a entender a conexão entre clima e operações, prevendo interrupções a partir de condições previstas. Ele já oferece suporte aos centros de tempestades e às equipes de T&D enquanto planejam equipes, recursos e comunicações antes do clima severo.
Ampliamos esse recurso com um risco de incêndios florestais dentro do IBM Outage Prediction. Esse recurso proporciona uma visão mais detalhada do risco de incêndios florestais do que os indicadores disponíveis nacionalmente.
No IBM Outage Prediction, as empresas de serviços públicos podem visualizar um indicador diário de risco de incêndios florestais para resolução de 375 m2. Muito mais granular do que os índices nacionais tradicionais de 10 km2 ou 1 km2. Agora, em vez de confiar apenas nos níveis de perigo de incêndio regionais, as empresas de serviços públicos podem ver o risco de incêndio florestal sobreposto em seu próprio território e ativos. Esse recurso oferece suporte ao planejamento do PSPS, à integridade dos ativos e à tomada de decisões do dia das operações em todos os EUA, com a expansão para o Canadá planejada para 2026.
O risco de incêndios florestais dentro do Outage Prediction se encaixa no trabalho mais amplo de gerenciamento do ciclo de vida de ativos que as empresas de serviços públicos já fazem. Desde gestores de vegetação que cortam mato seco até analistas de riscos que identificam postes com problemas de integridade subjacentes, o risco de incêndios florestais é um sinal crítico para gerenciar a exposição em todos os ativos. Juntamente com os recursos de gerenciamento de ativos e vegetação do IBM Maximo, ele ajuda as empresas de serviços públicos a ver onde os ativos são vulneráveis e a agir antes que pequenos problemas se tornem grandes incêndios florestais.
Com o risco de incêndios florestais incorporado ao IBM Outage Prediction, as empresas de serviços públicos podem decidir melhor onde, quando e como desligar ou limitar a energia para reduzir o risco de incêndios florestais e, ao mesmo tempo, minimizar impactos desnecessários para os clientes.
Se você está repensando como gerenciar o risco de incêndios florestais em suas operações de energia e serviços públicos, agende uma demonstração e entenda como ser mais proativo com o IBM Outage Prediction.