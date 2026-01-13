Como as empresas de serviços públicos podem se antecipar ao risco de incêndios florestais com o IBM Outage Prediction

A rede elétrica atual não foi projetada para a realidade dos incêndios florestais de hoje. Os incêndios florestais tornaram-se um risco operacional durante todo o ano para as empresas de serviços públicos. A mudança climática está tornando as condições mais quentes, secas e de vento mais forte, e os incêndios iniciados por serviços públicos estão atraindo intenso escrutínio público e regulatório.

Eventos do Havaí ao Texas mostraram a rapidez com que ventos fortes, a seca e o calor podem sobrecarregar a infraestrutura e se transformar em incêndios devastadores quando a energia não é cortada a tempo. Embora as empresas de serviços públicos estejam fortalecendo a infraestrutura, tornando as linhas subterrâneas e atualizando os esquemas de proteção, esses projetos são lentos e com uso intenso de capital. Equipes de operações ainda enfrentam a pergunta diária: quando e onde devemos cortar ou limitar a energia para reduzir o risco de incêndios florestais sem criar interrupções desnecessárias para os clientes?

Muitas empresas de serviços públicos começam com os índices nacionais de incêndios florestais amplos, como os publicados pelo United States Geological Survey (USGS) ou pelo Environment Canada. Embora esses mapas sejam úteis, eles correm o risco de serem muito grosseiros para tomar decisões no nível da vizinhança, preparar-se para o planejamento de desligamentos da energia para segurança pública (PSPS) e avaliações de risco detalhadas de ativos.