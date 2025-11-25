Como o UFC usa a governança para aprofundar a integridade das narrativas geradas por IA

No mundo acelerado das artes marciais mistas, contar histórias é tudo. Para o UFC, fornecer insights em tempo real e narrativas atraentes em mais de 40 eventos ao vivo não é apenas um desafio de conteúdo; é um imperativo de negócios.

Mas, à medida que a organização adotava a IA generativa e os sistemas agênticos para automatizar e escalar sua narrativa, surgiram novos desafios: a IA poderia deturpar os lutadores ou introduzir viés? O conteúdo gerado seria explicável e auditável? Como o UFC pode garantir a conformidade com as regulamentações emergentes de IA?

A IA agêntica, que permite a tomada de decisão e a execução de tarefas de forma autônoma, está transformando os setores. Até 2028, a Gartner prevê que um terço das interações empresariais envolverá sistemas de IA agêntica. Porém, com a autonomia, vem a complexidade. Riscos como alucinações, viés, ações não rastreáveis e vulnerabilidades de segurança não são mais teóricos: são ameaças operacionais.

Ao priorizar a governança de IA de qualidade, o UFC previne falhas e promove a integridade à medida que amplia o uso da IA agêntica.