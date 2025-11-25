Inteligência artificial Automação de TI

Como o UFC usa a governança para aprofundar a integridade das narrativas geradas por IA

Ao aplicar o SDK do watsonx.governance às narrativas de luta, o UFC pretende introduzir novas camadas de segurança de conteúdo e responsabilidade editorial.

publicado 25 novembro 2025
By Rogerio Gonçalves and Jordan Byrd and Sahiba Pahwa

No mundo acelerado das artes marciais mistas, contar histórias é tudo. Para o UFC, fornecer insights em tempo real e narrativas atraentes em mais de 40 eventos ao vivo não é apenas um desafio de conteúdo; é um imperativo de negócios.

Mas, à medida que a organização adotava a IA generativa e os sistemas agênticos para automatizar e escalar sua narrativa, surgiram novos desafios: a IA poderia deturpar os lutadores ou introduzir viés? O conteúdo gerado seria explicável e auditável? Como o UFC pode garantir a conformidade com as regulamentações emergentes de IA?

A IA agêntica, que permite a tomada de decisão e a execução de tarefas de forma autônoma, está transformando os setores. Até 2028, a Gartner prevê que um terço das interações empresariais envolverá sistemas de IA agêntica. Porém, com a autonomia, vem a complexidade. Riscos como alucinações, viés, ações não rastreáveis e vulnerabilidades de segurança não são mais teóricos: são ameaças operacionais.

Ao priorizar a governança de IA de qualidade, o UFC previne falhas e promove a integridade à medida que amplia o uso da IA agêntica.

Bastidores: como a governança impulsiona a narrativa de IA no UFC

Embora o UFC Insights Engine impressione a audiência com narrativas em tempo real e análises de lutas animadas, sua credibilidade depende do que acontece nos bastidores. O IBM watsonx.governance ajuda a garantir que todos os insights sejam precisos, imparciais e explicáveis.

Tome, por exemplo, a camada de gerenciamento de modelos e explicabilidade. Grandes modelos de linguagem como o Granite e o Llama dão poder aos insights de lutas do UFC. Esses modelos geram conteúdo rápido e envolvente, mas a velocidade por si só não é suficiente. Para ajudar a promover uma narrativa confiável, o watsonx.governance avalia suas saídas para detectar viés, validar a qualidade e garantir a transparência.

Além da qualidade do conteúdo, a governança também permite a análise de influência de funcionalidade. Quando a IA prevê o resultado de uma luta, o watsonx.governance ajuda a explicar quais estatísticas (como precisão no ataque ou defesa contra quedas) desequilibraram a balança. Isso aumenta a confiança nas previsões e aprofunda o engajamento do torcedor, mostrando a lógica por trás das partidas.

E embora o UFC não gerencie diretamente a infraestrutura de governança, ele se beneficia do benefício da implementação da IBM. A documentação e a captura de metadados automatizadas facilitam a prontidão para auditorias, reforçando a integridade do sistema.

Olhando para o futuro, o UFC está explorando maneiras de aprofundar a integridade de suas narrativas geradas por IA. Ela faz isso estendendo a governança além das saídas do modelo para a própria narrativa. Ao aplicar o SDK watsonx.governance para combater narrativas, a organização pretende introduzir novas camadas de segurança de conteúdo e responsabilidade editorial. Esse processo ajuda a garantir um padrão de credibilidade na narrativa impulsionada por IA do UFC.

Por que a governança é o novo MVP

O UFC Insights Engine alcançou um aumento de três vezes no volume de insights e uma redução estimada de 40% no tempo de geração das consultas, mas esses ganhos seriam inúteis sem confiança. Com o watsonx.governance, o UFC garante que cada história gerada por IA esteja alinhada aos valores de sua marca, padrões editoriais e obrigações legais.

Não se trata apenas de esportes, é um blueprint para qualquer organização que escale a IA agêntica.

Pesquisas recentes mostram que 82% das equipes de governança estão modernizando seus frameworks para acompanhar o ritmo da IA. Os modelos de supervisão legados estão falhando com a velocidade e a escala dos sistemas autônomos. A abordagem do UFC de incorporar governança desde o início reflete uma mudança mais ampla dos setores, de gatekeeping para enablement.

À medida que a IA se torna mais agêntica, a governança deve ser mais proativa, automatizada e integrada.

Último aviso: a IA responsável é uma vantagem competitiva

A história do UFC é um lembrete poderoso de que escalar a IA não se trata apenas de desempenho; trata-se de responsabilidade. Ao integrar o watsonx.governance a seu stack de IA, o UFC protegeu sua narrativa automatizada.



Para os líderes de tecnologia que estão navegando na era da IA agêntica, o controle não é um obstáculo, é a sua vantagem competitiva.

Rogerio Gonçalves

AI/ML Ops Brand Content Strategist

Jordan Byrd

Senior Product Marketing Manager, watsonx.governance

IBM

Sahiba Pahwa

Product Marketing, watsonx.governance

IBM

