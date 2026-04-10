Como os atletas de elite da Espanha encontraram uma vantagem competitiva ao repensar seus dados

A RFEA ganhou um lakehouse flexível que reuniu tecnologias abertas, governança corporativa e armazenamento econômico.
Nos esportes de alto desempenho, pequenas diferenças fazem toda a diferença. Uma fração de segundo. Uma pequena mudança no ritmo. Uma mudança sutil nos padrões de recuperação. A Federação Espanhola de Atletismo (RFEA) sabia que insights valiosos estavam escondidos nos dados relativos aos seus atletas. Se os dados fossem unificados e acessíveis, esses insights poderiam transformar e elevar o desempenho.
Para lidar com esse desafio, a RFEA lançou o IA-THLETICS, uma iniciativa estratégica concebida para dar estrutura, significado e valor prático ao crescente volume de dados de desempenho gerados em todas as modalidades esportivas.
Como explica Raúl Chapado, presidente da Real Federação Espanhola de Atletismo: "A IA-THLETICS é uma plataforma que reúne todas as soluções tecnológicas disponíveis para os nossos atletas. Ela nos permite transformar dados em conhecimento e conhecimento em desempenho."
Antes do watsonx.data, o mundo deles era semelhante à realidade que muitas organizações enfrentam hoje. Os dados estavam armazenados em todos os lugares e os insights eram de difícil acesso.
Os registros históricos dos atletas estavam armazenados no Salesforce. Os projetos de inovação estavam gerando novas formas de dados de sensores de calçados, vestíveis e smartwatches. Esses conjuntos de dados chegavam em formatos que variavam de arquivos brutos a vídeos e planilhas. Os resultados das competições e as anotações dos treinos eram guardados em outro local. Tudo estava desconectado e difícil de analisar de forma significativa.
As deficiências eram claras. Eles precisavam de uma forma de reunir todas as suas informações sem diminuir o ritmo da inovação ou aumentar os custos. As organizações que gerenciam dados legados, expandem rapidamente informações não estruturadas e aumentam a pressão para inovar, muitas vezes enfrentam os mesmos desafios fundamentais:
A RFEA fez parceria com a HabberTec e a IBM para construir uma base que pudesse unificar essas informações e torná-las utilizáveis para análise de desempenho e IA.
À medida que o volume e a diversidade de dados continuam a crescer, a RFEA reconheceu a necessidade de uma base escalável e de dados governados que pudesse apoiar tanto a análise de desempenho atual como a inovação futura. O objetivo não era simplesmente centralizar as informações, mas criar um ambiente onde os dados históricos e novos dados experimentais pudessem ser explorados juntos, sem adicionar complexidade operacional.
Quando a HabberTec se reuniu com a RFEA, um tema surgiu repetidamente. As equipes estavam cansadas de improvisar sistemas. Elas precisavam de um ambiente onde tudo funcionasse em conjunto e onde dados históricos e novos dados de sensores pudessem ser analisados lado a lado.
O watsonx.data entregou exatamente isso. Em vez de escolher entre bancos de dados caros ou construir uma plataforma de dados inteira do zero, a RFEA ganhou um lakehouse flexível que reunia tecnologias abertas, governança corporativa e armazenamento econômico.
Com o watsonx.data, a RFEA pode armazenar grandes volumes de dados históricos no Cloud Object Storage. Eles poderiam conectar os dados do Salesforce diretamente ao watsonx.data usando o Presto. Eles poderiam importar arquivos brutos de projetos de inovação e processá-los usando o Apache Spark. Eles poderiam padronizar suas informações em tabelas Iceberg que permaneceriam totalmente consultáveis em todos os mecanismos de busca. O mais importante é que eles poderiam conectar tudo sem ter que criar integrações personalizadas para cada novo projeto.
Como explicou Daniel Expósito García, da HabberTec: "o watsonx.data nos permitiu conectar dados históricos com nossos projetos de inovação de forma limpa e escalável. Não tivemos que construir tudo sozinhos. Simplesmente funcionou."
Juntos, a RFEA, a HabberTec e a IBM criaram uma arquitetura de lakehouse que agora dá suporte a toda a federação.
O novo data lakehouse tornou-se a espinha dorsal do desempenho da RFEA. Os treinadores podem ver os históricos completos dos atletas. Os analistas podem explorar os padrões de competição e biomecânica em conjunto. As equipes de inovação podem experimentar à vontade sem se preocupar com custos de armazenamento ou integrações frágeis.
Depois que a RFEA consolidou tudo no watsonx.data, os resultados apareceram rapidamente. Todos os sistemas de dados começaram a trabalhar juntos. A análise tornou-se mais rápida e perspicaz. As equipes de desempenho poderiam explorar dados de competição, informações biomecânicas e históricos de atletas de longo prazo em um único ambiente. Insights que antes exigiam horas de esforço manual agora aparecem em segundos.
Como descreveu Daniel, da HabberTec: "Conectar os dados mudou tudo. Nossa análise é mais profunda, inteligente e muito mais útil para os atletas."
É assim que uma IA confiável se parece. Ela capacita os seres humanos a tomarem melhores decisões, fornecendo-lhes a base adequada para a exploração e a descoberta.
A RFEA agora se concentra em uma base de dados escalável e moderna que oferece suporte à análise de desempenho, inovação e futuras iniciativas de IA em todos os seus programas esportivos. Ao unificar registros históricos, dados de sensores ao vivo e insights de atletas em um único ambiente governado, a federação fortaleceu sua capacidade de dar suporte a treinadores, atletas e equipes de desempenho com insights confiáveis e baseados em evidências.
Essa base foi projetada para evoluir junto com as necessidades do atletismo espanhol, permitindo que a RFEA integre novas disciplinas, fontes de dados e recursos analíticos, mantendo o controle, a governança e a sustentabilidade de longo prazo. A RFEA agora se baseia em uma infraestrutura de dados escalável e moderna. Ela oferece suporte à análise de desempenho, à inovação e às futuras iniciativas de IA.