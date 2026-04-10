Como os atletas de elite da Espanha encontraram uma vantagem competitiva ao repensar seus dados

À medida que o volume e a diversidade de dados continuam a crescer, a RFEA reconheceu a necessidade de uma base escalável e de dados governados que pudesse apoiar tanto a análise de desempenho atual como a inovação futura. O objetivo não era simplesmente centralizar as informações, mas criar um ambiente onde os dados históricos e novos dados experimentais pudessem ser explorados juntos, sem adicionar complexidade operacional.

Quando a HabberTec se reuniu com a RFEA, um tema surgiu repetidamente. As equipes estavam cansadas de improvisar sistemas. Elas precisavam de um ambiente onde tudo funcionasse em conjunto e onde dados históricos e novos dados de sensores pudessem ser analisados lado a lado.

O watsonx.data entregou exatamente isso. Em vez de escolher entre bancos de dados caros ou construir uma plataforma de dados inteira do zero, a RFEA ganhou um lakehouse flexível que reunia tecnologias abertas, governança corporativa e armazenamento econômico.

Com o watsonx.data, a RFEA pode armazenar grandes volumes de dados históricos no Cloud Object Storage. Eles poderiam conectar os dados do Salesforce diretamente ao watsonx.data usando o Presto. Eles poderiam importar arquivos brutos de projetos de inovação e processá-los usando o Apache Spark. Eles poderiam padronizar suas informações em tabelas Iceberg que permaneceriam totalmente consultáveis em todos os mecanismos de busca. O mais importante é que eles poderiam conectar tudo sem ter que criar integrações personalizadas para cada novo projeto.

Como explicou Daniel Expósito García, da HabberTec: "o watsonx.data nos permitiu conectar dados históricos com nossos projetos de inovação de forma limpa e escalável. Não tivemos que construir tudo sozinhos. Simplesmente funcionou."