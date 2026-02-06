Como a Serre Chevalier escalou a experiência do cliente com orquestração de IA

A Serre Chevalier é um dos vários grandes destinos de esqui operados pela Compagnie des Alpes (CDA), ao lado de resorts como Tignes, La Plagne e Méribel. Como esses destinos de montanha de alto padrão recebem milhões de visitantes todos os anos, oferecer uma experiência de reserva e atendimento ao cliente perfeita e intuitiva é fundamental para o sucesso, especialmente durante a alta temporada, quando a demanda, a complexidade e as expectativas dos clientes são maiores.

A Serre Chevalier reconheceu uma realidade crescente que afeta todo o setor de viagens e hotelaria: os modelos tradicionais de atendimento ao cliente não conseguem acompanhar a crescente complexidade, os aumentos sazonais e a demanda por experiências digitais personalizadas. Em vez de adicionar mais chatbots ou soluções pontuais, eles precisavam de uma base capaz de coordenar ações, dados e a tomada de decisões em toda a empresa.

Para enfrentar esse desafio, a Serre Chevalier recorreu ao IBM watsonx Orchestrate para reinventar a forma como os clientes selecionam os passes de esqui e resolvem dúvidas comuns. O que começou como uma iniciativa de atenção direcionada ao cliente rapidamente provou ser um blueprint para toda a empresa para operações impulsionadas por IA.