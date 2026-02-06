Inteligência artificial Automação de TI

Como a Serre Chevalier escalou a experiência do cliente com orquestração de IA

A Serre Chevalier recorreu ao IBM® watsonx Orchestrate para reinventar a forma como os clientes selecionam passes de esqui e resolvem dúvidas comuns.

Publicado 06/02/2026
Montanha de esqui coberta de neve com céu azul

A Serre Chevalier é um dos vários grandes destinos de esqui operados pela Compagnie des Alpes (CDA), ao lado de resorts como Tignes, La Plagne e Méribel. Como esses destinos de montanha de alto padrão recebem milhões de visitantes todos os anos, oferecer uma experiência de reserva e atendimento ao cliente perfeita e intuitiva é fundamental para o sucesso, especialmente durante a alta temporada, quando a demanda, a complexidade e as expectativas dos clientes são maiores.

A Serre Chevalier reconheceu uma realidade crescente que afeta todo o setor de viagens e hotelaria: os modelos tradicionais de atendimento ao cliente não conseguem acompanhar a crescente complexidade, os aumentos sazonais e a demanda por experiências digitais personalizadas. Em vez de adicionar mais chatbots ou soluções pontuais, eles precisavam de uma base capaz de coordenar ações, dados e a tomada de decisões em toda a empresa.

Para enfrentar esse desafio, a Serre Chevalier recorreu ao IBM watsonx Orchestrate para reinventar a forma como os clientes selecionam os passes de esqui e resolvem dúvidas comuns. O que começou como uma iniciativa de atenção direcionada ao cliente rapidamente provou ser um blueprint para toda a empresa para operações impulsionadas por IA.

O desafio: decisões de clientes em um alto volume, com altos riscos para a experiência.

A escolha do passe de esqui parece simples, até que múltiplas variáveis compliquem a decisão. O passe correto depende de:

  • Idade
  • Zona de esqui
  • Duração da visita
  • Experiência do esquiador
  • Regras do pacote
  • Promoções sazonais

Essa complexidade gerava milhares de perguntas de clientes a cada temporada. As equipes de atendimento estavam sobrecarregadas com perguntas repetitivas, como "Qual passe é o certo para mim?" e "Quais são as regras para ingressos de vários dias?", o que deixava menos tempo para resolver questões mais importantes ou delicadas.

Para a Serre Chevalier, o desafio era duplo:

  1. Reduzir o volume de solicitações rotineiras para liberar os agentes de serviço
  2. Orientar os clientes para que tomassem a decisão certa com confiança e sem dificuldades

A equipe reconheceu que esse desafio era mais do que um problema de atendimento ao cliente. Isso refletia um desafio de orquestração mais amplo em toda a organização: como coordenar de forma inteligente tarefas, sistemas e conhecimento por meio da IA de maneira escalável e governada.

A solução: orquestração de IA impulsionada pelo watsonx Orchestrate

A Serre Chevalier implementou o watsonx Orchestrate para potencializar uma nova experiência orientada por IA incorporada no site da Serre Chevalier. Enquanto os visitantes interagem com uma interface de chat simples e intuitiva, em segundo plano, o watsonx Orchestrate coordena uma rede de agentes especializados que trabalham em conjunto para fornecer um suporte preciso e personalizado.

Nesse ponto, a Serre Chevalier migrou de "um projeto chatbot" para uma estratégia de orquestração.

1. Uma camada de orquestração central

O núcleo do sistema é um agente de orquestração de sites. Sua função é:

  • Interpretar a intenção do usuário
  • Encaminhar as solicitações de forma dinâmica
  • Determinar qual agente específico do domínio deve agir
  • Acompanhar o contexto e encaminhar para os humanos quando necessário

Em vez de depender de um único chatbot monolítico, a Serre Chevalier utiliza uma arquitetura modular multiagente, o que facilita a atualização de recursos ou a adição de novos sem a necessidade de reconstruir todo o sistema.

2. Agentes especializados com conhecimento especializado no domínio

Dois tipos de agentes dão suporte à camada de orquestração:

  • Os agentes de passes de esqui lidam com a lógica de seleção de passes, regras de preços e recomendações de pacotes
  • Os agentes de documentação usam a geração aumentada de recuperação (RAG) para responder a perguntas sobre políticas a partir de fontes selecionadas, como perguntas frequentes, termos e condições ou detalhes da temporada

3. Uma camada de dados criada para precisão e ação

Esses agentes interagem tanto com uma lógica estruturada (como ferramentas Python para regras do passe) quanto com fontes de conhecimento selecionadas. Essa abordagem permite que o sistema faça mais do que responder perguntas; ele pode executar tarefas reais, como orientar os clientes durante as etapas de compra.

O impacto: uma experiência do cliente mais eficiente e de maior qualidade

Os resultados foram imediatos e significativos:

  • Redução significativa nas ligações e e-mails de atendimento ao cliente, especialmente relacionados à seleção de passes de esqui.
  • Decisões de clientes mais rápidas e confiantes, com menos sessões abandonadas.
  • Realocação do tempo da equipe, deixando de responder a perguntas repetitivas para se dedicar à resolução de problemas complexos dos clientes.

Alexandre Sode, que gerencia diversos canais de vendas da Serre Chevalier, observou: "Quando os clientes recebem respostas do chatbot, nossa equipe pode dedicar mais tempo a problemas complexos. Isso impacta a satisfação geral de uma forma muito positiva."

Os primeiros feedbacks destacam uma forte adesão por parte dos clientes, enquanto a Serre Chevalier realiza uma pesquisa mais aprofundada para avaliar o impacto total nas taxas de resolução e nas jornadas de compra.

Talvez o insight mais surpreendente para a equipe da Serre Chevalier tenha sido a rapidez com que o sistema evoluiu. Iterações que antes exigiam semanas podem ser concluídas em dias, reduzindo drasticamente o custo de implementação e o tempo necessário para obter valor.

Seus conselhos para organizações que exploram iniciativas de IA semelhantes:

  • Comece com um caso de uso rico em dados para gerar resultados mensuráveis
  • Trabalhe com parceiros especializado; a Serre Chevalier colaborou com a Next Decision
  • Desenvolva em uma arquitetura modular orientada por API para permitir a expansão além do projeto inicial

Nos bastidores: a arquitetura que torna a expansão possível

A arquitetura da Serre Chevalier ilustra por que a orquestração é mais importante do que qualquer caso de uso único.

Visão geral da arquitetura do watsonx Orchestrate

Camada de conversação

Uma interface de chat integrada ao site do resort serve como ponto de entrada: acessível, intuitiva e familiar para os hóspedes.

Camada de governança

Cada interação passa por um responsável pela IA e por um framework de governança, garantindo segurança, transparência e conformidade.

Camada de orquestração

Nesse estágio, o watsonx Orchestrate decide:

  • Qual agente deve agir
  • Quais ferramentas são necessárias
  • Se o escalonamento é necessário

Camada de agentes colaboradores

Agentes desenvolvidos para fins específicos lidam com domínios específicos, como passes de esqui, documentação ou outras funções operacionais.

Camada de dados + ferramentas

Inclui APIs personalizadas, ferramentas Python e um pipeline RAG para precisão do conhecimento.

Ao separar orquestração, inteligência de domínio e acesso a dados, a Serre Chevalier criou uma base que é:

  • Flexível
  • Extensível
  • Governada por design
  • Pronta para automação em escala empresarial

Essa arquitetura impulsiona a próxima fase de sua estratégia.

Escalar além do atendimento ao cliente: um roteiro para a IA em todo o resort

Depois de validar o sucesso do seu chatbot voltado para o cliente, a Serre Chevalier reconheceu imediatamente oportunidades mais amplas.

Mas, o mais importante é que essa abordagem não é uma lista de casos de uso. É um padrão escalável que a Serre Chevalier agora pode aplicar em qualquer lugar onde a orquestração seja necessária.

Pagamentos e faturamento

Os assistentes podem orientar os hóspedes em relação a dúvidas comuns sobre faturamento, identificar anomalias por meio de dados integrados e agilizar a resolução de problemas.

Recursos humanos

Os agentes de IA podem automatizar tarefas repetitivas, como integração de novos colaboradores, agendamento de consultas e processos sazonais de funcionários, dando às equipes de RH mais tempo para auxiliar as pessoas.

Operações de teleférico e de montanha

Os fluxos de trabalho agênticos podem obter dados de sensores, registros de manutenção e sistemas meteorológicos para dar embasamento a decisões operacionais mais proativas.

Em todas essas áreas, o padrão permanece o mesmo:

Tarefas de orquestração → conectar sistemas → elevar o conhecimento humano

A Serre Chevalier foi além da implementação de um "chatbot" e passou a adotar recursos de orquestração de IA em toda a empresa, que agregam valor hoje e possibilitam a inovação futura.

Um blueprint para modernizar as experiências de hotelaria por meio da IA

A trajetória de Serre Chevalier demonstra que a IA em viagens e hotelaria não se resume apenas à automatização de conversas. Trata-se de orquestrar ações, conhecimento e fluxos de trabalho em toda a empresa para oferecer melhores experiências e operações mais resilientes.

Com o watsonx Orchestrate, a Serre Chevalier transformou um único caso de uso de atendimento ao cliente em uma base escalável para a IA empresarial, que beneficia hóspedes, funcionários e operadores.

A transformação digital moderna não se resume a soluções pontuais, mas sim a plataformas que ajudam as organizações a trabalhar de forma mais inteligente, a responder mais rapidamente e a inovar continuamente.

Experimente o watsonx Orchestrate sem custo

Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

Caroline Scanlan

Technical Product Marketing Manager

Watsonx Orchestrate