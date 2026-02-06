Como a Serre Chevalier escalou a experiência do cliente com orquestração de IA

A Serre Chevalier recorreu ao IBM® watsonx Orchestrate para reinventar a forma como os clientes selecionam passes de esqui e resolvem dúvidas comuns.
A Serre Chevalier é um dos vários grandes destinos de esqui operados pela Compagnie des Alpes (CDA), ao lado de resorts como Tignes, La Plagne e Méribel. Como esses destinos de montanha de alto padrão recebem milhões de visitantes todos os anos, oferecer uma experiência de reserva e atendimento ao cliente perfeita e intuitiva é fundamental para o sucesso, especialmente durante a alta temporada, quando a demanda, a complexidade e as expectativas dos clientes são maiores.
A Serre Chevalier reconheceu uma realidade crescente que afeta todo o setor de viagens e hotelaria: os modelos tradicionais de atendimento ao cliente não conseguem acompanhar a crescente complexidade, os aumentos sazonais e a demanda por experiências digitais personalizadas. Em vez de adicionar mais chatbots ou soluções pontuais, eles precisavam de uma base capaz de coordenar ações, dados e a tomada de decisões em toda a empresa.
Para enfrentar esse desafio, a Serre Chevalier recorreu ao IBM watsonx Orchestrate para reinventar a forma como os clientes selecionam os passes de esqui e resolvem dúvidas comuns. O que começou como uma iniciativa de atenção direcionada ao cliente rapidamente provou ser um blueprint para toda a empresa para operações impulsionadas por IA.
A escolha do passe de esqui parece simples, até que múltiplas variáveis compliquem a decisão. O passe correto depende de:
Essa complexidade gerava milhares de perguntas de clientes a cada temporada. As equipes de atendimento estavam sobrecarregadas com perguntas repetitivas, como "Qual passe é o certo para mim?" e "Quais são as regras para ingressos de vários dias?", o que deixava menos tempo para resolver questões mais importantes ou delicadas.
Para a Serre Chevalier, o desafio era duplo:
A equipe reconheceu que esse desafio era mais do que um problema de atendimento ao cliente. Isso refletia um desafio de orquestração mais amplo em toda a organização: como coordenar de forma inteligente tarefas, sistemas e conhecimento por meio da IA de maneira escalável e governada.
A Serre Chevalier implementou o watsonx Orchestrate para potencializar uma nova experiência orientada por IA incorporada no site da Serre Chevalier. Enquanto os visitantes interagem com uma interface de chat simples e intuitiva, em segundo plano, o watsonx Orchestrate coordena uma rede de agentes especializados que trabalham em conjunto para fornecer um suporte preciso e personalizado.
Nesse ponto, a Serre Chevalier migrou de "um projeto chatbot" para uma estratégia de orquestração.
O núcleo do sistema é um agente de orquestração de sites. Sua função é:
Em vez de depender de um único chatbot monolítico, a Serre Chevalier utiliza uma arquitetura modular multiagente, o que facilita a atualização de recursos ou a adição de novos sem a necessidade de reconstruir todo o sistema.
Dois tipos de agentes dão suporte à camada de orquestração:
Esses agentes interagem tanto com uma lógica estruturada (como ferramentas Python para regras do passe) quanto com fontes de conhecimento selecionadas. Essa abordagem permite que o sistema faça mais do que responder perguntas; ele pode executar tarefas reais, como orientar os clientes durante as etapas de compra.
Os resultados foram imediatos e significativos:
Alexandre Sode, que gerencia diversos canais de vendas da Serre Chevalier, observou: "Quando os clientes recebem respostas do chatbot, nossa equipe pode dedicar mais tempo a problemas complexos. Isso impacta a satisfação geral de uma forma muito positiva."
Os primeiros feedbacks destacam uma forte adesão por parte dos clientes, enquanto a Serre Chevalier realiza uma pesquisa mais aprofundada para avaliar o impacto total nas taxas de resolução e nas jornadas de compra.
Talvez o insight mais surpreendente para a equipe da Serre Chevalier tenha sido a rapidez com que o sistema evoluiu. Iterações que antes exigiam semanas podem ser concluídas em dias, reduzindo drasticamente o custo de implementação e o tempo necessário para obter valor.
Seus conselhos para organizações que exploram iniciativas de IA semelhantes:
A arquitetura da Serre Chevalier ilustra por que a orquestração é mais importante do que qualquer caso de uso único.
Camada de conversação
Uma interface de chat integrada ao site do resort serve como ponto de entrada: acessível, intuitiva e familiar para os hóspedes.
Camada de governança
Cada interação passa por um responsável pela IA e por um framework de governança, garantindo segurança, transparência e conformidade.
Camada de orquestração
Nesse estágio, o watsonx Orchestrate decide:
Camada de agentes colaboradores
Agentes desenvolvidos para fins específicos lidam com domínios específicos, como passes de esqui, documentação ou outras funções operacionais.
Camada de dados + ferramentas
Inclui APIs personalizadas, ferramentas Python e um pipeline RAG para precisão do conhecimento.
Ao separar orquestração, inteligência de domínio e acesso a dados, a Serre Chevalier criou uma base que é:
Essa arquitetura impulsiona a próxima fase de sua estratégia.
Depois de validar o sucesso do seu chatbot voltado para o cliente, a Serre Chevalier reconheceu imediatamente oportunidades mais amplas.
Mas, o mais importante é que essa abordagem não é uma lista de casos de uso. É um padrão escalável que a Serre Chevalier agora pode aplicar em qualquer lugar onde a orquestração seja necessária.
Pagamentos e faturamento
Os assistentes podem orientar os hóspedes em relação a dúvidas comuns sobre faturamento, identificar anomalias por meio de dados integrados e agilizar a resolução de problemas.
Recursos humanos
Os agentes de IA podem automatizar tarefas repetitivas, como integração de novos colaboradores, agendamento de consultas e processos sazonais de funcionários, dando às equipes de RH mais tempo para auxiliar as pessoas.
Operações de teleférico e de montanha
Os fluxos de trabalho agênticos podem obter dados de sensores, registros de manutenção e sistemas meteorológicos para dar embasamento a decisões operacionais mais proativas.
Em todas essas áreas, o padrão permanece o mesmo:
Tarefas de orquestração → conectar sistemas → elevar o conhecimento humano
A Serre Chevalier foi além da implementação de um "chatbot" e passou a adotar recursos de orquestração de IA em toda a empresa, que agregam valor hoje e possibilitam a inovação futura.
A trajetória de Serre Chevalier demonstra que a IA em viagens e hotelaria não se resume apenas à automatização de conversas. Trata-se de orquestrar ações, conhecimento e fluxos de trabalho em toda a empresa para oferecer melhores experiências e operações mais resilientes.
Com o watsonx Orchestrate, a Serre Chevalier transformou um único caso de uso de atendimento ao cliente em uma base escalável para a IA empresarial, que beneficia hóspedes, funcionários e operadores.
A transformação digital moderna não se resume a soluções pontuais, mas sim a plataformas que ajudam as organizações a trabalhar de forma mais inteligente, a responder mais rapidamente e a inovar continuamente.