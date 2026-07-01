Da dispersão de planilhas à inteligência de portfólio: como a RBH reconstruiu o planejamento hoteleiro com a IBM

Um ponto importante de design: a RBH não presume que toda fonte se comporte como uma API moderna.

Alguns sistemas oferecem acesso direto via API. Alguns geram arquivos agendados. Alguns enviam relatórios para caixas de entrada de e-mail. Alguns entregam dados por SFTP. Alguns ainda exigem extração manual porque o sistema de origem não oferece opção melhor. A RBH trata essas diferenças na camada de ingestão antes que os dados cheguem ao modelo de planejamento.

A camada de ingestão executa cargas programadas, validação, reconciliação, monitoramento, registro e tratamento de problemas. É nessa camada que a arquitetura demonstra sua confiabilidade. O processo de carregamento não apenas migra arquivos. Ele verifica se os relatórios chegaram, valida a estrutura, reconcilia valores quando necessário e permite incorporar novas áreas temáticas de forma incremental. Assim, a RBH pode adicionar novos conjuntos de dados sem transformar cada nova propriedade ou relatório em um projeto de integração isolado.

O IBM Planning Analytics usa processos do TurboIntegrator para movimentar e transformar dados. No ambiente da RBH, a ferramenta ajuda a carregar dados nos cubos do Planning Analytics, estruturas de dados multidimensionais que permitem aos usuários analisar métricas em dimensões como hotel, período, conta, departamento, versão de previsão e cenário. Em vez de manter uma lógica de planilha separada para cada propriedade, a RBH pode modelar estruturas comuns uma única vez e reutilizá-las em todo o portfólio.

A camada de modelagem (na caixa rosa central do diagrama) mostra o IBM Planning Analytics como o ambiente central de planejamento e modelagem. O Planning Analytics Workspace (PAW) oferece uma interface web para planejar, criar e analisar conteúdo. O Planning Analytics for Microsoft Excel dá aos usuários avançados uma experiência em Excel conectada aos dados governados do Planning Analytics, em vez de arquivos de planilha isolados. O TM1 Web é compatível com interação baseada em navegador com conteúdo do TM1. Juntas, essas interfaces permitem que a RBH alcance diferentes usuários no ambiente em que já trabalham, mantendo os dados governados.

A camada de preparação e transformação prepara os dados para insights consistentes sobre o portfólio. Essa camada inclui pré-processamento, dados de referência, dados mestres e padronização entre propriedades. Os dados de referência e mestres são as definições compartilhadas que mantêm o modelo alinhado, como listas de propriedades, estruturas de contas, códigos de departamento, hierarquias de relatórios e visões de propriedade. O plano de contas comum da RBH tem um papel importante nesse ponto, pois dá aos hotéis uma estrutura financeira consistente para relatórios de lucros e perdas.

A estrutura compartilhada funciona como uma camada de definições de negócio. Em vez de permitir que cada propriedade defina métricas financeiras de forma diferente, o RBH mapeia dados em uma estrutura de conta comum e em um modelo de relatório. Isso cria consistência entre os hotéis e ainda permite que a arquitetura absorva diferentes sistemas de origem e formatos operacionais.

A camada de saída oferece aos usuários vários caminhos de acesso aos dados. Usuários financeiros e de negócio acessam modelos e relatórios pelo TM1 Web, pelo PAW e pelo Cognos Analytics. Os livros do PAW melhoram a disponibilidade de relatórios para os funcionários dos hotéis e da administradora. Os dashboards do Cognos Analytics oferecem suporte aos relatórios para proprietários e a análises visuais mais amplas. A interação baseada em Excel continua disponível para usuários avançados que precisam de uma experiência familiar em formato de grade.

Segurança e governança estão presentes em toda a arquitetura. Os usuários veem apenas os dados relevantes para sua função ou propriedade. A auditabilidade e a gestão de mudanças controlada ajudam a proteger os ciclos de planejamento. As definições de métricas controladas reduzem o risco de que dois relatórios respondam à mesma pergunta de formas diferentes.

A RBH também tomou uma decisão de implementação digna de nota: ela opera o ambiente como infraestrutura auto-hospedada em um data center no Reino Unido, em vez de uma implementação em nuvem como SaaS. A justificativa foi custo e controle. Depois que o hardware chegou ao fim da vida útil e o desempenho dos relatórios começou a se deteriorar, a RBH comparou opções em nuvem com uma infraestrutura auto-hospedada renovada.

A opção auto-hospedada apresentou um perfil de custo bem mais baixo e, ao mesmo tempo, garantiu à RBH acesso a operações de data center e suporte para recuperação. A composição arquitetural é explícita: a RBH prioriza o controle de custos e a adequação operacional em detrimento do perfil de disponibilidade de uma implementação SaaS, aceitando a possibilidade de downtime limitado nos pontos em que o negócio pode tolerá-lo.