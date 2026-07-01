Da dispersão de planilhas à inteligência de portfólio: como a RBH reconstruiu o planejamento hoteleiro com a IBM

A RBH Hospitality Management usa o IBM Planning Analytics e o IBM Cognos Analytics para consolidar dados hoteleiros, financeiros e de mercado em previsões governadas, dashboards e relatórios para proprietários em um portfólio diversificado no Reino Unido.
As operações hoteleiras geram muitos sinais pequenos que rapidamente se tornam difíceis de administrar em escala. A tarifa de um quarto muda. Um restaurante tem desempenho diferente do previsto. Uma nota de avaliação se altera. Um relatório de folha de pagamento ou financeiro chega com atraso. Em um único hotel, esses sinais podem ser administráveis em planilhas. Em dezenas de propriedades, eles se tornam um problema de controle de versões, um problema de segurança e um problema de tomada de decisão.
A RBH Hospitality Management, uma das principais administradoras hoteleiras do Reino Unido, enfrentou esse desafio em um portfólio com mais de 55 propriedades. O portfólio abrange desde hotéis de serviço limitado, em que a jornada do hóspede se concentra em check-in, pernoite e partida, até propriedades de luxo com spas, golfe, gastronomia e operações de lazer.
Antes do IBM Planning Analytics, o processo de previsão da RBH dependia fortemente de planilhas do Excel. Manter previsões individuais em um portfólio tão extenso de hotéis dificultava proteger dados sensíveis, controlar alterações e garantir que as equipes financeira, hoteleira e de relatórios trabalhassem com os mesmos números. O objetivo não era eliminar o Excel do negócio, mas sim impedir que planilhas desconectadas continuassem servindo de sistema de registro central para previsões, visões financeiras e relatórios para proprietários em todas as propriedades.
A RBH construiu uma arquitetura analítica com o IBM Planning Analytics, o banco de dados TM1, o Planning Analytics Workspace, o Planning Analytics for Microsoft Excel, o TM1 Web e o IBM Cognos Analytics. O stack dá aos usuários acesso governado a previsões, modelos, dashboards e relatórios, sem abrir mão das formas de trabalho já familiares às equipes financeiras e aos usuários avançados.
Esta publicação descreve como a RBH trocou as previsões baseadas em planilhas por uma arquitetura analítica auto-hospedada, como os dados hoteleiros e de mercado fluem para os cubos do Planning Analytics e como os produtos IBM ajudam a RBH a escalar o planejamento sem perder o controle sobre os dados, acesso e padrões de relatórios.
O principal caso de uso do RBH é criar orçamentos, manter previsões em tempo real, comparar as expectativas atuais com versões anteriores da previsão e dar a cada usuário acesso à parte de dados adequada à sua função, hotel ou contexto de propriedade.
Mas os dados hoteleiros raramente vêm de uma única fonte corporativa organizada. Cada propriedade pode ter seu próprio sistema de gestão de propriedades (PMS) para lidar com reservas, quartos, tarifas, ocupação e fluxos de check-in. Os hotéis também usam sistemas de ponto de para registrar a receita de restaurantes, bares, spas e outros serviços. No portfólio da RBH, esses sistemas disponibilizam dados de formas variadas: APIs, relatórios agendados, arquivos SFTP, anexos de e-mail e, em alguns casos, extrações manuais.
A RBH também integra dados externos para transformar as previsões em insights operacionais acionáveis. Os dados de benchmarking da STR mostram como cada hotel se sai em relação ao seu conjunto de concorrentes, enquanto o Índice de Geração de Receita (RGI) compara a receita por quarto disponível diretamente com esse referencial de mercado.
A percepção dos hóspedes acrescenta mais uma camada de dados e insights. O ReviewPro reúne avaliações de plataformas de reserva e viagem, gera uma pontuação Índice de Avaliação Global (GRI) em uma escala de 100 e identifica temas recorrentes em áreas como quartos, restaurantes, bares e espaços públicos.
O Juyo Analytics reforça ainda mais esse ecossistema ao acrescentar insights de demanda prospectivos, orientados por IA. Ele reúne tendências de mercado, dinâmicas de precificação e padrões de reserva para destacar riscos e oportunidades futuros. Essa funcionalidade permite que a RBH troque os relatórios reativos por uma tomada de decisão proativa, orientada por dados.
A combinação de dados financeiros, de folha de pagamento e operacionais, enriquecida pelos insights de demanda prospectivos do Juyo, permite que a RBH reúna posicionamento de mercado, experiência do hóspede, sinais de demanda futura e resultados financeiros em um único modelo de planejamento dinâmico.
Sem uma arquitetura governada, esses múltiplos sinais podem gerar versões conflitantes de desempenho, ciclos de previsão mais lentos e relatórios para proprietários menos consistentes. A RBH resolve isso padronizando a ingestão de dados, alinhando-a a estruturas compartilhadas do Planning Analytics e dando aos usuários acesso controlado a relatórios, dashboards e previsões consistentes.
O diagrama de arquitetura começa onde começa a maioria das arquiteturas analíticas: nos dados de origem corporativos. A camada de origem corporativa da RBH inclui dados hoteleiros e da administradora vindos de sistemas PMS e de ponto de venda (POS), folha de pagamento, financeiro, RH, uploads de arquivos controlados e conjuntos de dados externos selecionados.
Um ponto importante de design: a RBH não presume que toda fonte se comporte como uma API moderna.
Alguns sistemas oferecem acesso direto via API. Alguns geram arquivos agendados. Alguns enviam relatórios para caixas de entrada de e-mail. Alguns entregam dados por SFTP. Alguns ainda exigem extração manual porque o sistema de origem não oferece opção melhor. A RBH trata essas diferenças na camada de ingestão antes que os dados cheguem ao modelo de planejamento.
A camada de ingestão executa cargas programadas, validação, reconciliação, monitoramento, registro e tratamento de problemas. É nessa camada que a arquitetura demonstra sua confiabilidade. O processo de carregamento não apenas migra arquivos. Ele verifica se os relatórios chegaram, valida a estrutura, reconcilia valores quando necessário e permite incorporar novas áreas temáticas de forma incremental. Assim, a RBH pode adicionar novos conjuntos de dados sem transformar cada nova propriedade ou relatório em um projeto de integração isolado.
O IBM Planning Analytics usa processos do TurboIntegrator para movimentar e transformar dados. No ambiente da RBH, a ferramenta ajuda a carregar dados nos cubos do Planning Analytics, estruturas de dados multidimensionais que permitem aos usuários analisar métricas em dimensões como hotel, período, conta, departamento, versão de previsão e cenário. Em vez de manter uma lógica de planilha separada para cada propriedade, a RBH pode modelar estruturas comuns uma única vez e reutilizá-las em todo o portfólio.
A camada de modelagem (na caixa rosa central do diagrama) mostra o IBM Planning Analytics como o ambiente central de planejamento e modelagem. O Planning Analytics Workspace (PAW) oferece uma interface web para planejar, criar e analisar conteúdo. O Planning Analytics for Microsoft Excel dá aos usuários avançados uma experiência em Excel conectada aos dados governados do Planning Analytics, em vez de arquivos de planilha isolados. O TM1 Web é compatível com interação baseada em navegador com conteúdo do TM1. Juntas, essas interfaces permitem que a RBH alcance diferentes usuários no ambiente em que já trabalham, mantendo os dados governados.
A camada de preparação e transformação prepara os dados para insights consistentes sobre o portfólio. Essa camada inclui pré-processamento, dados de referência, dados mestres e padronização entre propriedades. Os dados de referência e mestres são as definições compartilhadas que mantêm o modelo alinhado, como listas de propriedades, estruturas de contas, códigos de departamento, hierarquias de relatórios e visões de propriedade. O plano de contas comum da RBH tem um papel importante nesse ponto, pois dá aos hotéis uma estrutura financeira consistente para relatórios de lucros e perdas.
A estrutura compartilhada funciona como uma camada de definições de negócio. Em vez de permitir que cada propriedade defina métricas financeiras de forma diferente, o RBH mapeia dados em uma estrutura de conta comum e em um modelo de relatório. Isso cria consistência entre os hotéis e ainda permite que a arquitetura absorva diferentes sistemas de origem e formatos operacionais.
A camada de saída oferece aos usuários vários caminhos de acesso aos dados. Usuários financeiros e de negócio acessam modelos e relatórios pelo TM1 Web, pelo PAW e pelo Cognos Analytics. Os livros do PAW melhoram a disponibilidade de relatórios para os funcionários dos hotéis e da administradora. Os dashboards do Cognos Analytics oferecem suporte aos relatórios para proprietários e a análises visuais mais amplas. A interação baseada em Excel continua disponível para usuários avançados que precisam de uma experiência familiar em formato de grade.
Segurança e governança estão presentes em toda a arquitetura. Os usuários veem apenas os dados relevantes para sua função ou propriedade. A auditabilidade e a gestão de mudanças controlada ajudam a proteger os ciclos de planejamento. As definições de métricas controladas reduzem o risco de que dois relatórios respondam à mesma pergunta de formas diferentes.
A RBH também tomou uma decisão de implementação digna de nota: ela opera o ambiente como infraestrutura auto-hospedada em um data center no Reino Unido, em vez de uma implementação em nuvem como SaaS. A justificativa foi custo e controle. Depois que o hardware chegou ao fim da vida útil e o desempenho dos relatórios começou a se deteriorar, a RBH comparou opções em nuvem com uma infraestrutura auto-hospedada renovada.
A opção auto-hospedada apresentou um perfil de custo bem mais baixo e, ao mesmo tempo, garantiu à RBH acesso a operações de data center e suporte para recuperação. A composição arquitetural é explícita: a RBH prioriza o controle de custos e a adequação operacional em detrimento do perfil de disponibilidade de uma implementação SaaS, aceitando a possibilidade de downtime limitado nos pontos em que o negócio pode tolerá-lo.
A arquitetura da RBH conecta dados operacionais, financeiros, de benchmark de mercado, de percepção dos hóspedes e de demanda prospectiva em um único ambiente de planejamento governado. Essa conexão é especialmente valiosa em um portfólio tão diversificado, de propriedades de luxo e categoria superior a hotéis de serviço limitado, no qual um modelo de relatórios consistente atende aos dois extremos, sem perder o detalhamento no nível de cada propriedade.
Essa visão conectada permite que as equipes migrem do relatório para a priorização. Os dados da STR mostram o desempenho em relação ao conjunto de concorrentes, enquanto o Juyo destaca tendências de demanda emergentes, dinâmicas de precificação e riscos e oportunidades futuros. O ReviewPro indica se os problemas de percepção dos hóspedes estão ligados a quartos, espaços públicos, restaurantes ou outras áreas, e os dados financeiros mostram como esses fatores se refletem no P&L.
Em conjunto, esses sinais oferecem uma base clara e orientada para o futuro na tomada de decisões, ajudando os líderes de negócios a definir prioridades entre investir na renovação de quartos, modernizar espaços comuns, ajustar na estratégia de preços ou melhorar os serviços.
O sistema não toma essas decisões; ele capacita as equipes a tomá-las com base em evidências mais sólidas. As equipes financeiras trabalham a partir de versões controladas da previsão, o que melhora a consistência e aumenta a precisão das previsões em todo o portfólio. As equipes dos hotéis acessam relatórios específicos para cada função, enquanto os usuários avançados mantêm a flexibilidade do Excel por meio do Planning Analytics for Microsoft Excel, sem comprometer a governança.
Como resultado, a RBH reduziu o esforço de conciliação manual e simplificou a produção de relatórios, e os relatórios para proprietários passaram a ser entregues por meio de dashboards do Cognos Analytics em um formato mais consistente e auditável. A precisão das previsões melhorou graças a um alinhamento maior entre os dados operacionais, de mercado e financeiros, o que ajuda a reduzir a variação em relação aos números reais e viabiliza decisões mais seguras e baseadas em dados. Isso também encurtou os prazos de emissão de relatórios, reduziu os ajustes fora do sistema e reforçou a confiança em uma única versão da verdade.
A gestão de versões acrescenta outro benefício prático. A RBH mantém uma versão de trabalho da previsão durante os ciclos de planejamento e, em seguida, bloqueia e copia as versões acordadas quando os orçamentos ou as previsões são finalizados. Os instantâneos mensais permitem que as equipes comparem as expectativas atuais com visões anteriores, oferecendo ao negócio um histórico mais claro de como as previsões mudaram ao longo do tempo.
A arquitetura da RBH demonstra por que os sistemas de planejamento precisam de mais do que um banco de dados central. O valor vem da estrutura em torno dos dados: definições de contas comuns, ingestão confiável, versões controladas da previsão, acesso baseado em funções e caminhos de relatório que atendem às diferentes necessidades dos usuários.
O IBM Planning Analytics fornece a camada de modelagem para orçamentos, previsão, planejamento de cenários e análise baseada em cubos. O Planning Analytics Workspace, o Planning Analytics for Microsoft Excel e o TM1 Web oferecem várias formas de trabalhar com os mesmos dados governados. O IBM Cognos Analytics dá suporte à criação de dashboards e aos relatórios para proprietários.
A base também favorece o custo total de propriedade. A RBH pode incorporar novas áreas temáticas de forma incremental, reutilizar estruturas de cubos, padronizar modelos de relatório e operar o ambiente em um modelo auto-hospedado alinhado à sua realidade econômica. Mas também pode manter o Excel onde ele ajuda os usuários a trabalhar com rapidez, sem deixar que planilhas desconectadas conduzam o processo de planejamento.
Ao desenvolver o IBM Planning Analytics e o IBM Cognos Analytics, a RBH transformou um problema fragmentado de previsão de hotéis em uma arquitetura de planejamento escalável, capaz de comportar diferentes tipos de hotéis, sistemas de origem em constante mudança, dados de mercado, sentimento do hóspede e relatórios para o proprietário sem precisar reconstruir a base toda vez.