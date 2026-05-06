Da limpeza de base de código à entrega produtizada: como a Novadoc criou uma solução FileNet com o IBM Bob

A Novadoc, consultoria sediada na Holanda e IBM Partner, enfrentava um desafio recorrente com o fluxo de trabalho operacional necessário para configurar o FileNet em seus projetos. Suas equipes tinham a experiência de domínio para simplificar o fluxo de trabalho e aplicá-lo em projetos. O que ela não tinha, como muitas empresas de consultoria, era capacidade de engenharia extra para automatizar e produtizar a solução.

Isso mudou quando a Novadoc começou a usar o IBM Bob. A equipe empregou o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) baseado em IA para analisar a arquitetura e o código de aplicações criadas em torno de uma versão mais antiga do IBM FileNet. O processo incluiu a criação de uma nova documentação e sua transformação em uma aplicação moderna de gerenciamento de configuração para o IBM FileNet P8.

Um dos sinais mais convincentes: ao usar o IBM Bob, um framework parcialmente formado que foi entregue a um engenheiro na sexta-feira tornou-se uma aplicação funcional na segunda-feira de manhã.

Em comparação, mesmo uma demonstração aproximada normalmente levaria pelo menos duas semanas para a equipe da Novadoc. O valor dessa aceleração não foi apenas a eficiência do desenvolvedor. Ser capaz de criar uma aplicação escalável, testada e implementável em um único fim de semana muda a rapidez com que uma consultoria pode passar de uma ideia de projeto única para um ativo reutilizável.