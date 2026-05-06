Da limpeza de base de código à entrega produtizada: como a Novadoc criou uma solução FileNet com o IBM Bob

O IBM Bob ajudou a consultoria de TI Novadoc a concluir um projeto complexo de modernização do FileNet em um fim de semana em vez de semanas.
A Novadoc, consultoria sediada na Holanda e IBM Partner, enfrentava um desafio recorrente com o fluxo de trabalho operacional necessário para configurar o FileNet em seus projetos. Suas equipes tinham a experiência de domínio para simplificar o fluxo de trabalho e aplicá-lo em projetos. O que ela não tinha, como muitas empresas de consultoria, era capacidade de engenharia extra para automatizar e produtizar a solução.
Isso mudou quando a Novadoc começou a usar o IBM Bob. A equipe empregou o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) baseado em IA para analisar a arquitetura e o código de aplicações criadas em torno de uma versão mais antiga do IBM FileNet. O processo incluiu a criação de uma nova documentação e sua transformação em uma aplicação moderna de gerenciamento de configuração para o IBM FileNet P8.
Um dos sinais mais convincentes: ao usar o IBM Bob, um framework parcialmente formado que foi entregue a um engenheiro na sexta-feira tornou-se uma aplicação funcional na segunda-feira de manhã.
Em comparação, mesmo uma demonstração aproximada normalmente levaria pelo menos duas semanas para a equipe da Novadoc. O valor dessa aceleração não foi apenas a eficiência do desenvolvedor. Ser capaz de criar uma aplicação escalável, testada e implementável em um único fim de semana muda a rapidez com que uma consultoria pode passar de uma ideia de projeto única para um ativo reutilizável.
A Novadoc ganhou uma licitação europeia (um processo formal de aquisição usado por instituições e agências da UE) que incluía a atualização de um sistema primário baseado no IBM FileNet combinado com aplicações personalizadas. O objetivo: uma maneira mais segura e repetível de migrar mudanças de configuração entre desenvolvimento, teste e produção. Em muitas propriedades do FileNet, esse processo ainda é manual. As equipes recriam configurações em vários ambientes, comparam as diferenças manualmente e aceitam o risco contínuo de desvios de configuração ou erros de produção.
Embora existam soluções para ajudar a gerenciar configurações em vários ambientes, elas não são compatíveis com uma abordagem totalmente automatizada, compatíveis com comparações entre versões, portas de aprovação, reversões automáticas e interfaces que os fluxos de trabalho de automação modernos podem aproveitar.
O IBM Bob ajudou a Novadoc a fazer mais do que acelerar a geração de código. Ele Isso ajudou a equipe a entender o código herdado com documentação limitada; gerou documentação de trabalho; e atualizou e ampliou a implementação original para moldá-la em uma aplicação voltada para o cliente.
Para o cliente da Novadoc, esse processo representou um caminho automatizado da extração à comparação, aprovação e implementação, eliminando erros manuais e aumentando a confiabilidade ao transferir alterações do FileNet críticas para os negócios entre ambientes. Para organizações com muita documentação, como órgãos governamentais, bancos e seguradoras, isso se converte diretamente em menos surpresas operacionais e uma entrega mais confiável.
A solução é organizada em torno de dois componentes complementares. O primeiro é o FileNet Admin Liberty, uma API REST leve construída no IBM Liberty e Jakarta EE 10. Sua função é fornecer acesso administrativo à API do FileNet para operações como validar usuários e grupos, gerenciar permissões e consultar armazenamentos de objetos. Ele utiliza o Java Authentication and Authorization Service (JAAS) para autenticar e autorizar sessões no FileNet Content Engine.
O segundo componente é o FileNet Configuration Manager, uma camada de ciclo de vida construída no Spring Boot 3.2. É aqui que reside a lógica de extração, comparação, planejamento de implementação, aprovação e execução.
Os principais serviços para gerenciamento de configuração fazem referência a um componente do adaptador FileNet, que serve como uma ponte entre a configuração e diferentes versões do Content Engine. Instantâneos, resultados de comparações e registros de implementação são armazenados no MongoDB, que se ajusta à estrutura hierárquica e variável dos metadados do FileNet melhor do que um esquema relacional rígido.
Além disso, há um front-end React, construído com o Vite, que permite que os administradores avaliem visualmente as diferenças antes de aprovar uma implementação. A mesma lógica central também é compatível com um caminho de CLI, tornando o projeto útil tanto para administradores interativos quanto para equipes que desejam integrar o fluxo de trabalho à automação no estilo de CI/CD.
O IBM Bob ajudou a transformar o modelo legado de thick clients em uma IU da web do React, adaptar uma base de API existente Swagger para trabalhar nas interações entre o front-end e o back-end, refinar o pipeline de extração e comparação. Também ajudou a melhorar a experiência de comparação lado a lado, para que os administradores pudessem fazer avaliações dos ambientes de origem e destino sem deixar passar as principais diferenças.
O Bob também sugeriu uma melhoria de projeto que a equipe adotou: persistir instantâneos em um banco de dados para que os operadores pudessem recuperar estados anteriores e trabalhar com uma história de reversão mais confiável.
Igualmente importante, o Bob pesquisou e propôs opções para o contexto de segurança necessário para acessar o mecanismo de conteúdo do FileNet por meio da API REST, que se mostraram menos simples do que o esperado.
O resultado é um fluxo de trabalho construído em torno de salvaguardas operacionais. As mudanças seguem um pipeline estruturado. As equipes podem extrair o estado atual, compará-lo com uma meta, visualizar um teste simulado, obter aprovação e, então, implementar.
Se algo falhar, a reversão faz parte do projeto. O mecanismo de comparação entende as construções do FileNet, como classes de documentos, modelos de propriedades e listas de escolha, e, então, classifica as alterações como adicionadas, modificadas, removidas ou idênticas. Isso torna a ferramenta mais prática para administradores cujo trabalho é avaliar o risco, não filtrar ruído irrelevante.
Ao usar o IBM Bob, a Novadoc criou uma aplicação utilizável (começando apenas a partir de um framework aproximado) em um fim de semana, algo que, de outra forma, exigiria um esforço de várias semanas para uma demonstração parcial. O Bob processou e atualizou código e documentos desatualizados, gerou diagramas de arquitetura, realizou pesquisa, recomendou opções de segurança e sugeriu melhorias de projeto que economizam tempo.
O Bob também permitiu que um especialista no FileNet combinasse conhecimento profundo da plataforma com um assistente de AI Coding. Essa ferramenta se comportou menos como um mecanismo de autocompletar genérico e mais como um colaborador que poderia pesquisar, sugerir caminhos práticos de implementação e acelerar o trabalho entre o prompt e o código avaliado. Para Ngcobo, o processo de prompts, avaliação de sugestões e validação de opções de implementação revelaram abordagens que ele poderia ter ignorado.
O projeto da Novadoc foi implementado com sucesso com o seu cliente da UE, com vários benefícios que foram entregues com a ajuda do Bob. Um caminho de promoção mais seguro reduz a probabilidade de erros de produção. Portões de aprovação e auditabilidade aprimoram a governança. Uma combinação de IU e CLI é compatível tanto com avaliações interativas quanto com automação.
E como a solução é modular e com reconhecimento de versão, ela pode se ajustar a várias propriedades do FileNet que não são perfeitamente padronizadas. Em parte por causa disso, a Novadoc planeja implementar a mesma solução em vários outros clientes nos próximos meses.
Um fluxo de trabalho do FileNet mais fácil de gerenciar e flexível foi um resultado importante para a Novadoc e seu cliente. Mas há um benefício mais amplo que ajuda a resolver um desafio antigo que assola as consultorias: as equipes resolvem o mesmo problema repetidamente para clientes diferentes, mas raramente têm tempo para transformar esse conhecimento em um software reutilizável.
Em vez de escalar apenas adicionando mais pessoas, as eficiências criadas pelo uso do Bob tornam possível escalar por meio de ativos reutilizáveis criados a partir da própria experiência da consultoria.
O gerenciador de configuração FileNet que a Novadoc desenvolveu com o IBM Bob é um exemplo concreto de como a produtização se parece na prática. O que começou como uma solução para o desafio de implementação e governança de um cliente tornou-se um acelerador reutilizável que será aplicado a ambientes semelhantes em alguns outros clientes da Novodoc — sem começar do zero.
Quando o conhecimento especializado de domínio pode ser capturado no software, em vez de recriado projeto a projeto, as equipes podem entregar mais rapidamente, reduzir o risco de entrega e criar resultados mais consistentes para os clientes. O Bob fez mais do que ajudar a concluir um único projeto. Ele ajudou a transformar o conhecimento de implementação, adquirido a duras penas, em um ativo escalável.