Como a MyLÚA Health criou uma plataforma agêntica de cuidados perinatais com o IBM watsonx Orchestrate e o watsonx.ai

Os resultados de saúde relacionados à gravidez dependem do tempo. Muitas das complicações mais graves surgem antes que os fluxos de trabalho de saúde tradicionais as detectem, especialmente durante a gravidez e o período pós-parto. Apoiar os pais nesses momentos vulneráveis requer sistemas proativos, que preservem a privacidade e estejam disponíveis no momento da necessidade, não semanas depois, em uma consulta clínica.

A MyLÚA Health opera nessa interseção entre prestação de serviços de saúde, IA e experiência do usuário. A organização se concentra no apoio à gravidez e pós-parto, criando ferramentas de IA agêntica que oferecem suporte imediato aos pais e, ao mesmo tempo, coordenam sistemas financeiros e de cuidados mais amplos. Esses sistemas incluem doula, equipes de cuidados, empregadores e planos de saúde.

A plataforma da MyLÚA Health foi criada para fornecer apoio emocional, físico, educacional e social aos pais que dão à luz. A plataforma permite que os cuidadores obtenham uma visão mais clara das possíveis áreas de necessidade, pois captura sinais emocionais, físicos e sociais que muitas vezes passam despercebidos nos modelos de cuidados convencionais.

Uma das principais motivações por trás da plataforma é a natureza evitável de muitos desfechos de integridade perinatais e pós-natais. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção De Doenças (CDC), “mais de 80% das mortes relacionadas à gravidez são evitáveis”. Lidar com essa lacuna em escala coloca exigências rigorosas sobre a privacidade de dados, a confiabilidade do sistema e a governança de IA — restrições que moldam fortemente o projeto técnico da plataforma.

A MyLÚA Health construiu sua plataforma com base no IBM Cloud Code Engine para escalabilidade e simplicidade, no watsonx Orchestrate para execução de agentes e invocação de ferramentas e no watsonx.ai para respostas fundamentadas.