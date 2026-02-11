Como a MyLÚA Health criou uma plataforma agêntica de cuidados perinatais com o IBM watsonx Orchestrate e o watsonx.ai

Soluções compostas e repletas de recursos de segurança em segurança ajudam a MyLÚA a oferecer uma variedade de agentes de IA personalizados para ajudar os pais que dão à luz antes, durante e após a gravidez.
Os resultados de saúde relacionados à gravidez dependem do tempo. Muitas das complicações mais graves surgem antes que os fluxos de trabalho de saúde tradicionais as detectem, especialmente durante a gravidez e o período pós-parto. Apoiar os pais nesses momentos vulneráveis requer sistemas proativos, que preservem a privacidade e estejam disponíveis no momento da necessidade, não semanas depois, em uma consulta clínica.
A MyLÚA Health opera nessa interseção entre prestação de serviços de saúde, IA e experiência do usuário. A organização se concentra no apoio à gravidez e pós-parto, criando ferramentas de IA agêntica que oferecem suporte imediato aos pais e, ao mesmo tempo, coordenam sistemas financeiros e de cuidados mais amplos. Esses sistemas incluem doula, equipes de cuidados, empregadores e planos de saúde.
A plataforma da MyLÚA Health foi criada para fornecer apoio emocional, físico, educacional e social aos pais que dão à luz. A plataforma permite que os cuidadores obtenham uma visão mais clara das possíveis áreas de necessidade, pois captura sinais emocionais, físicos e sociais que muitas vezes passam despercebidos nos modelos de cuidados convencionais.
Uma das principais motivações por trás da plataforma é a natureza evitável de muitos desfechos de integridade perinatais e pós-natais. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção De Doenças (CDC), “mais de 80% das mortes relacionadas à gravidez são evitáveis”. Lidar com essa lacuna em escala coloca exigências rigorosas sobre a privacidade de dados, a confiabilidade do sistema e a governança de IA — restrições que moldam fortemente o projeto técnico da plataforma.
A MyLÚA Health construiu sua plataforma com base no IBM Cloud Code Engine para escalabilidade e simplicidade, no watsonx Orchestrate para execução de agentes e invocação de ferramentas e no watsonx.ai para respostas fundamentadas.
O caso de uso principal é simples: fornecer suporte oportuno que preserve a privacidade e que preencha as lacunas entre consultas clínicas antes que os riscos aumentem ou as necessidades não sejam atendidas.
A plataforma atende a vários públicos:
A imagem apresentada a seguir mostra um exemplo da interface do usuário. O estilo transmite uma sensação de tranquilidade e apoio. Os usuários interagem por meio de uma interface de chat com o agente da MyLÚA Health.
Para os usuários, o valor é entregue por meio do imediatismo e da relevância. Por exemplo, uma mãe que está tendo dificuldades para amamentar às 4h da manhã pode receber orientação baseada em evidências sem esperar por uma consulta. Uma consulta pós-parto perdida devido à falta de opções de transporte pode trazer benefícios anteriormente desconhecidos em tempo real. Essas interações mudam o atendimento de reativo para preventivo, reduzindo o atrito em todo o sistema.
O sistema é construído em torno de um modelo de IA agêntica, no qual os usuários escolhem explicitamente qual agente envolver, em vez de depender de uma orquestração totalmente autônoma. Essa opção de design mantém a tomada de decisão nas mãos do usuário, ao mesmo tempo em que permite a automação estruturada nos bastidores.
As aplicações do cliente abrangem ambientes móveis e de desktop, permitindo que a plataforma se integre aos fluxos de trabalho existentes ou opere como um aplicativo independente. No back-end, um serviço FastAPI é executado no IBM Cloud Code Engine, uma plataforma totalmente gerenciada que executa cargas de trabalho conteinerizadas e fornece um ambiente de execução sem servidor para apoiar a escalabilidade e a simplicidade operacional.
A persistência de dados depende do PostgreSQL e do Redis, com consentimento e tokenização rigorosos baseados em funções. Informações pessoalmente identificáveis e informações de saúde protegidas nunca são enviadas para grandes modelos de linguagem. Esse boundary arquitetônico garante que, mesmo que os sistemas posteriores sejam comprometidos, os dados confidenciais permaneçam protegidos.
Os fluxos de trabalho de IA são executados com o IBM watsonx Orchestrate, que gerencia a execução de agentes e a invocação de ferramentas. O raciocínio e a geração de linguagem ocorrem dentro do IBM watsonx.ai. A plataforma usa geração aumentada de recuperação (RAG) apoiada por conteúdo selecionado, baseado em evidências em cinco domínios: gravidez, cuidados pós-parto, enfermagem, saúde mental e nutrição. As ferramentas incluem recursos de pesquisa na web, trabalhos em segundo plano programados para lembretes e verificações e detecção automática de idioma para permitir interações multilíngues.
A modelagem de risco é tratada separadamente por meio de modelos de aprendizado de máquina que identificam indicadores precoces de problemas como a depressão. Esses sinais de risco ajudam os clientes a ajustar as estratégias de suporte sem serem apresentados diretamente aos usuários ou equipes de atendimento, mantendo a transparência e evitando interpretações clínicas não intencionais.
As cargas de trabalho na área da saúde aumentam o custo dos erros arquitetônicos. Conformidade regulatória, auditabilidade e isolamento de dados não são funcionalidades opcionais. Os dados, a IA e os serviços de orquestração da IBM se alinham com essas restrições imediatamente.
O watsonx Orchestrate permite uma automação controlada sem forçar um comportamento opaco dos agentes. O watsonx.ai é compatível com a geração fundamentada por meio de recuperação, em vez de respostas abertas, o que é crítico em contextos de bem-estar e saúde. O IBM Code Engine reduz as despesas operacionais enquanto preserva a capacidade de escalar entre locatários e stakeholders.
Para os usuários, essas escolhas se traduzem em confiança e disponibilidade: a MyLÚA Health relata que 79% dos usuários relataram se sentir à vontade em compartilhar informações confidenciais.
Para as organizações que implementam a plataforma, elas reduzem o custo total de propriedade, minimizando o trabalho de conformidade personalizado, limitando a rearquitetura à medida que o uso cresce e simplificando a integração aos sistemas existentes.
Ao aproveitar o stack de dados, IA e orquestração da IBM, a MyLÚA Health transformou um desafio de saúde profundamente humano em uma plataforma digital preventiva e escalável. A arquitetura é compatível com o crescimento com novos parceiros, novos fluxos de trabalho e novas populações, sem retrabalho nas principais suposições de segurança ou controle.
Para pais que dão à luz, o impacto é o apoio empático e oportuno quando mais importa. Para equipes de cuidados e organizações, oferece insights antecipados, carga manual reduzida e sinais mais claros sobre o que está funcionando. Para a própria plataforma, os produtos da IBM fornecem a estabilidade, a postura de conformidade e a flexibilidade necessárias para escalar o cuidado preventivo sem sacrificar a confiança ou o controle.
Saiba mais sobre o IBM® watsonx Orchestrate