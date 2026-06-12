Como a modulAIre e a IBM estão reduzindo a barreira para a adoção da IA

As organizações sem fins lucrativos reconhecem cada vez mais que a IA pode transformar a forma como operam, melhorando o envolvimento dos doadores, acelerando o financiamento de pesquisas, simplificando tarefas administrativas e oferecendo serviços melhores aos beneficiários.

No entanto, a maioria das organizações sem fins lucrativos enfrenta os mesmos desafios fundamentais: dados fragmentados, recursos técnicos internos limitados e o alto custo e a complexidade de manter uma infraestrutura de IA segura.

Ao mesmo tempo, startups e provedores de soluções de IA frequentemente enfrentam dificuldades para levar ofertas de IA de nível empresarial ao mercado de forma rápida, eficaz e acessível. As organizações sem fins lucrativos precisam de uma plataforma segura, escalável e pronta para ser implementada, sem meses de trabalho de engenharia e integração. Elas também precisam ter acesso a tecnologia confiável para garantir que possam cumprir com segurança sua missão de servir

A modulAIre decidiu preencher essa lacuna com sua solução chamada "IA-in-a-Box", uma plataforma que as organizações sem fins lucrativos poderiam adotar com confiança. Mas, para conseguir isso, foi necessário:

Um stack de software de IA flexível para criar soluções de IA clássica e IA generativa.

Uma maneira de criar protótipos, testar e validar soluções rapidamente com vários grupos sem fins lucrativos de uma só vez.

Um ecossistema de parceiros capaz de acelerar a integração, a prontidão técnica e o impulso de entrada no mercado.

Ao combinar os mais de 15 anos de experiência de mundo real da modulAIre em engenharia, desenvolvimento e implementação de IA e ML com o IBM Fusion e o IBM watsonx, a solução AI-in-a-Box está levando IA de nível empresarial para as organizações que mais precisam: especialmente aquelas que historicamente não tinham os recursos para começar.