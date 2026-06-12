Como a modulAIre e a IBM estão reduzindo a barreira para a adoção da IA

A IBM e a parceira modulAlre estão viabilizando a IA de nível empresarial para organizações sem fins lucrativos.
A rápida ascensão da modulAIre como parceira Platinum da IBM destaca como o sistema está acelerando o acesso à IA para organizações sem fins lucrativos. Por meio de sua plataforma segura e híbrida "AI-in-a-Box, com tecnologia IBM Fusion, IBM watsonx e os recursos de IA proprietários da modulAIre, a parceira projetou uma solução para ajudar organizações sem fins lucrativos a adotar IA de nível empresarial em semanas, em vez de meses.
As organizações sem fins lucrativos reconhecem cada vez mais que a IA pode transformar a forma como operam, melhorando o envolvimento dos doadores, acelerando o financiamento de pesquisas, simplificando tarefas administrativas e oferecendo serviços melhores aos beneficiários.
No entanto, a maioria das organizações sem fins lucrativos enfrenta os mesmos desafios fundamentais: dados fragmentados, recursos técnicos internos limitados e o alto custo e a complexidade de manter uma infraestrutura de IA segura.
Ao mesmo tempo, startups e provedores de soluções de IA frequentemente enfrentam dificuldades para levar ofertas de IA de nível empresarial ao mercado de forma rápida, eficaz e acessível. As organizações sem fins lucrativos precisam de uma plataforma segura, escalável e pronta para ser implementada, sem meses de trabalho de engenharia e integração. Elas também precisam ter acesso a tecnologia confiável para garantir que possam cumprir com segurança sua missão de servir
A modulAIre decidiu preencher essa lacuna com sua solução chamada "IA-in-a-Box", uma plataforma que as organizações sem fins lucrativos poderiam adotar com confiança. Mas, para conseguir isso, foi necessário:
Ao combinar os mais de 15 anos de experiência de mundo real da modulAIre em engenharia, desenvolvimento e implementação de IA e ML com o IBM Fusion e o IBM watsonx, a solução AI-in-a-Box está levando IA de nível empresarial para as organizações que mais precisam: especialmente aquelas que historicamente não tinham os recursos para começar.
Com o IBM Fusion como base e o watsonx como o mecanismo de IA, a modulAIre incorporou seus recursos inigualáveis para construir uma plataforma de IA completa, capaz de atender a vários casos de uso para organizações sem fins lucrativos, desde o engajamento dos doadores até os serviços aos beneficiários e a eficiência operacional. O que normalmente leva meses para as organizações montarem pode ser implementado e estar pronto para a produção em questão de semanas, custando significativamente menos do que as implementações tradicionais de IA e eliminando os custos variáveis da nuvem.
A solução da modulAIre oferece às organizações sem fins lucrativos acesso a IA avançada: LLMs, análise preditiva, otimização e automação fornecidos por meio de um sistema projetado com segurança, governança e conformidade integradas. Para as organizações que gerenciam informações confidenciais de beneficiários e doadores, esse nível de confiança e transparência é crítico.
Recém-integrada, a modulAIre alcançou o nível Platinum em menos de 5 meses, demonstrando como o IBM Fusion e o IBM watsonx, nas mãos de especialistas profundamente experientes em IA e ML, podem apoiar o desenvolvimento de ofertas comerciais escaláveis de IA para organizações sem fins lucrativos.
A modulAIre lançou uma plataforma voltada para o setor sem fins lucrativos para fornecer a IA-in-a-Box para uso em escala, levando os recursos de IA de nível corporativo para milhares de organizações sem fins lucrativos.
A plataforma oferece envolvimento de doadores orientado por IA, fluxos de trabalho de serviço automatizado, análise preditiva de dados e ferramentas de IA generativa projetadas especificamente para operações sem fins lucrativos. Os clientes estão obtendo economias de 15 a 20% nos custos operacionais internos e aumentos de aproximadamente 20% na receita bruta, resultando em um retorno total sobre o investimento em poucos meses, e não em anos.
A Arrow e a IBM viabilizaram conjuntamente a modulAIre por meio de uma integração rápida, uso do ambiente do centro de experiência da Arrow, recursos de marketing, opções de financiamento criativas e suporte de engenharia.
Ao usar o OMA Innovation Center da IBM, a modulAIre conseguiu reunir várias organizações sem fins lucrativos reconhecidas nacionalmente com executivos importantes da IBM para uma demonstração da solução e um workshop. Apresentando seus recursos para fornecer IA e ML de nível mundial, a modulAIre apresentou sua plataforma IA-in-a-Box baseada no IBM Fusion e no watsonx.
Juntas, essas colaborações posicionaram a moduloAIre para obter visibilidade e crescimento contínuos do setor, demonstrando como o ecossistema da IBM pode ajudar os parceiros a acelerar a inovação e expandir o acesso à IA para o setor sem fins lucrativos.