O principal grupo de gerenciamento de instalações do Reino Unido conta com o IBM Maximo para um mecanismo de fluxo de trabalho flexível e moderno, que gerencia a alocação de tarefas em milhares de locais e dezenas de milhares de pessoas.
O gerenciamento de instalações é um problema de engenharia de alto volume e alta variância: milhões de solicitações de serviço, ativos heterogêneos, acordos de nível de serviço (SLAs) rigorosos e pressão constante para melhorar a utilização sem aumentar o risco.
Para o Mitie Group plc, com sede em Londres, e a principal empresa de gerenciamento de instalações do Reino Unido, o fornecimento de serviços de ambiente de trabalho e construção com segurança, rapidez e em escala equivale a um pipeline sempre ativo. A organização abre até 3 milhões de chamados por mês, com o IBM Maximo Application Suite como elemento central, lidando com a alocação de materiais e da força de trabalho em várias instâncias com SLAs rigorosos.
Para os cenários mais exigentes, os SLAs podem ser de apenas 30 minutos. É uma meta agressiva em ambientes urbanos densos, onde o envio rápido do técnico certo é muitas vezes a diferença entre o impacto contido e a interrupção em cascata.
Os usuários finais do Mitie são as pessoas que ocupam, viajam, trabalham e dependem de ambientes construídos todos os dias; escritórios, centros de transporte, hospitais e outros locais complexos. Se você mora ou trabalha no Reino Unido, pode muito bem ser um usuário final do Mitie e nem sequer saber disso. O objetivo da experiência do usuário é simples: permitir que os gerentes das instalações façam a manutenção e resolvam os problemas de forma rápida o suficiente para que os usuários finais não percebam a intervenção.
O desafio? "Instalações" não são cargas de trabalho. Um único fluxo de chamados inclui tudo, desde problemas de conforto de baixa prioridade até eventos de alta prioridade relacionados à segurança e continuidade, como vazamentos ou falhas em equipamentos críticos.
Para cumprir um SLA de 30 minutos com essa variabilidade, é necessário que três coisas sejam sempre verdadeiras:
O valor entregue aos usuários finais é medido pelo tempo necessário para conter o problema e para resolvê-lo. A assistência remota é um bom exemplo: um trabalhador no local pode ser orientado a tomar a primeira medida de estabilização (por exemplo, fechar uma válvula para estancar um vazamento) para interromper rapidamente o problema do usuário, enquanto o reparo permanente pode ser agendado posteriormente.
A arquitetura do Mitie é organizada em torno do Maximo como o sistema de registro e o mecanismo de fluxos de trabalho, com sistemas adjacentes que fornecem agendamento, mobilidade, análise de dados e acesso do usuário.
Essa arquitetura final pode ser descrita como um modelo "satélite" em torno do núcleo do Maximo, juntamente com uma mudança deliberada rumo à consolidação da priorização do pacote, migrando recursos que antes eram externos para a pegada de carbono do Maximo Application Suite.
O IBM Maximo atua como a plataforma central onde o trabalho “começa e termina”, incluindo SLAs, materiais, equipe e alocação de trabalho.
Duas ferramentas satélite, Clik e "MiJobs" (um aplicativo móvel desenvolvido internamente), são usadas para agendamento e assistência móvel; eles são conectados por meio de uma camada de middleware ao Maximo.
A equipe do Mitie está explorando o Maximo Remote Assist (chamado Maximo Collaborate na versão 9.1) para melhorar sua capacidade de atender SLAs rigorosos e reduzir a dependência do deslocamento físico dos especialistas até os locais.
O Maximo Collaborate usa IA e realidade aumentada para ajudar os técnicos a solucionar e reparar problemas de equipamentos de forma mais eficiente. O assistente remoto também ajuda a conectar técnicos veteranos com trabalhadores mais novos para que possam transmitir seus conhecimentos. Esse assistente é fundamental para enriquecer a próxima geração de técnicos à medida que a força de trabalho atual se aproxima da aposentadoria.
Nas operações de ativos e instalações, os portais e pontos de entrada de bate-papo são geralmente protegidos por controles de acesso baseados em funções e mediação de API. Essa posição é necessária para separar a visibilidade do cliente das operações internas, melhorando a postura de segurança enquanto mantém a experiência do usuário simples.
O Mitie desenvolveu uma área dedicada chamada ESME ("habilitar e me apoiar") que oferece recursos de chatbot e fluxos de trabalho de reserva de salas. Um portal do cliente separado expõe dados operacionais aos clientes do Mitie para que os stakeholders possam visualizar as informações de serviço relevantes.
Um data lake oferece suporte à análise de dados, com o Power BI usado para relatórios.
As escolhas de implementação do Mitie foram orientadas pelos requisitos de governança e pela necessidade de controle operacional:
O Maximo Application Suite foi desenvolvido no Red Hat OpenShift para portabilidade em nuvem híbrida, incluindo opções de implementação multinuvem e no local.
Duas decisões de engenharia se destacaram como formas cruciais de simplificar e aprimorar a arquitetura do Mitie:
A flexibilidade do Maximo Application Suite (incluindo sua aplicação integrada e recursos de nuvem híbrida) trouxe uma série de benefícios práticos para os engenheiros e gerentes técnicos de produtos do Mitie. Em termos gerais, a equipe do Mitie relata que a maior motivação para a redução do custo total de propriedade (TCO) vem dos recursos de integração e da redução da carga operacional.
O Mitie atualizou recentemente todas as suas instâncias do Maximo para o Maximo Application Suite 9.1, fornecendo uma plataforma consistente e moderna que oferece suporte a automação, IA e análise de dados em escala, sem os entraves de versões mistas ou restrições legadas. Em comparação com as versões anteriores, a 9.1 está fornecendo ao Mitie um desempenho significativamente melhor e pouca ou nenhuma falha, conforme mostrado nos gráficos de desempenho.
A arquitetura do Maximo do Mitie mostra como a escalada se apresenta nas operações de instalações reais: milhões de chamados mensais, SLAs rigorosos e um modelo de força de trabalho que precisa evoluir à medida que técnicos experientes se aposentam.
A possibilidade de expandir a capacidade é uma importante alavanca da escalabilidade. Ao mesmo tempo, reduzir o custo marginal de cada novo fluxo de trabalho (novos locais, novos requisitos de clientes e novos canais) sem reconstruir a base toda vez é igualmente crítico.
Ao desenvolver a plataforma Maximo da IBM com uma mentalidade de consolidação que prioriza o pacote, o Mitie está transformando o gerenciamento de chamados de instalações de alto volume em um modelo operacional mais modular e portátil. Um modelo capaz de absorver novos locais, novas linhas de serviço e novas restrições de força de trabalho, enquanto continua melhorando a experiência diária das pessoas que dependem dos prédios e da infraestrutura que ele ajuda a manter.