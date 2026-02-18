O gerenciamento de instalações é um problema de engenharia de alto volume e alta variância: milhões de solicitações de serviço, ativos heterogêneos, acordos de nível de serviço (SLAs) rigorosos e pressão constante para melhorar a utilização sem aumentar o risco.

Para o Mitie Group plc, com sede em Londres, e a principal empresa de gerenciamento de instalações do Reino Unido, o fornecimento de serviços de ambiente de trabalho e construção com segurança, rapidez e em escala equivale a um pipeline sempre ativo. A organização abre até 3 milhões de chamados por mês, com o IBM Maximo Application Suite como elemento central, lidando com a alocação de materiais e da força de trabalho em várias instâncias com SLAs rigorosos.

Para os cenários mais exigentes, os SLAs podem ser de apenas 30 minutos. É uma meta agressiva em ambientes urbanos densos, onde o envio rápido do técnico certo é muitas vezes a diferença entre o impacto contido e a interrupção em cascata.