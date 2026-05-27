Como a Knockri escalou a contratação estruturada com o IBM watsonx

A Knockri usa o IBM watsonx.ai, o watsonx Orchestrate e o watsonx.governance para operacionalizar entrevistas comportamentais estruturadas com agentes modulares e fluxos de trabalho governados e rastreáveis, aumentando a velocidade de contratação em até 60% e reduzindo a carga de trabalho do recrutador em até um dia por ciclo de contratação.
Algumas equipes de contratação corporativa processam até 3 milhões de candidaturas por ano. Nessa escala, a triagem manual, práticas de entrevista inconsistentes e sistemas de contratação fragmentados podem criar complexidade e atrasos para recrutadores e experiências desiguais para os candidatos.
A Knockri, fornecedora de soluções de IA sediada no Canadá, decidiu enfrentar esse desafio criando fluxos de trabalho de contratação assistidos por IA para empresas que precisam de maneiras estruturadas, consistentes e justificáveis de avaliar os candidatos a vagas de emprego. Não se trata de "IA entrevistando pessoas" — a Knockri usa processamento de linguagem natural e grandes modelos de linguagem para automatizar partes de entrevistas estruturadas, preservando a consistência e a avaliação de candidatos baseada em evidências.
O trabalho da Knockri com a IBM se concentra em ampliar os processos estruturados de contratação sem transformar decisões de alto risco em um modelo opaco. O IBM watsonx.ai oferece suporte aos recursos de IA em tempo de execução da Knockri, enquanto o IBM watsonx Orchestrate ajuda a coordenar os fluxos de trabalho em torno deles. A arquitetura usa a IA onde ela agrega mais valor e a governa onde a precisão e a consistência são mais importantes.
Com entrevistas comportamentais estruturadas, todos os candidatos para o mesmo cargo respondem às mesmas perguntas relacionadas ao trabalho, são avaliados com base na mesma categoria de pontuação e com base em exemplos específicos de comportamento passados. Essa metodologia alcança um equilíbrio entre qualidade preditiva, menos diferenças para grupos protegidos e alinhamento com o desempenho real do trabalho.
A limitação é operacional. Os seres humanos podem realizar entrevistas estruturadas, aplicar critérios de avaliação e documentar evidências, mas fazer isso de forma consistente em grandes grupos de candidatos exige tempo, treinamento e coordenação.
A solução da Knockri reduz a carga de trabalho do recrutador, melhora a consistência e oferece às equipes de contratação evidências mais claras para apoiar as recomendações. Utiliza abordagens tradicionais de aprendizado de máquina, em que a precisão, a imparcialidade e o determinismo têm maior peso, como na pontuação e na classificação. A IA generativa e os LLMs apoiam tarefas como resumo, interpretação, orquestração e compatibilidade com candidatos, em que a flexibilidade da linguagem cria valor sem tornar a lógica central da decisão não rastreável.
É nesse equilíbrio que a governança se torna importante: o fluxo de trabalho pode migrar mais rápido, preservando a consistência, a rastreabilidade e a supervisão humana. O design melhora a experiência para vários stakeholders ao mesmo tempo. Os recrutadores gastam menos tempo conduzindo os candidatos por etapas repetitivas do processo. As equipes de contratação recebem evidências mais padronizadas. Os candidatos têm uma experiência mais estruturada e uma oportunidade interessante para demonstrar habilidades e experiência relevantes. As empresas reduzem o atrito sem retirar a supervisão das pessoas responsáveis pelas decisões de contratação.
Um componente da arquitetura abrangente da Knockri é um "agente de avaliação" que lida com a configuração e o lançamento de entrevistas estruturadas. Mas o sistema não é um agente de uso geral tentando executar todas as tarefas. É um conjunto de camadas especializadas que lidam com configuração, implementação, orquestração, execução de tempo de execução, governança e integração posterior. Essas camadas são projetadas para apoiar lançamentos mais rápidos de avaliações, fluxos de avaliação padronizados, uma melhor experiência do candidato, maior conformidade e auditabilidade.
Vamos analisar o diagrama de arquitetura da esquerda para a direita.
Na camada de criação/configuração (retângulo roxo no lado esquerdo do diagrama), os SDKs IBM watsonx Orchestrate ajudam a estruturar o fluxo de trabalho de avaliação. Esta camada define os principais elementos de entrada que orientam o processo: conteúdo das avaliações, critérios de avaliação, regras de execução, documentos de configuração do processo e mapeamentos de pontuação. Esses artefatos convertem a ciência de contratação e as regras de negócios em fluxos de trabalho operáveis por máquinas
Na camada de implementação, o watsonx Orchestrate na IBM Cloud oferece suporte à configuração de ambiente, configuração de endpoints, gerenciamento de segredos, integração de sistemas de rastreamento de candidatos e configuração de implementação empresarial. A integração com o sistema de rastreamento de candidatos (ATS) é especialmente importante. As equipes de contratação já executam o fluxo crítico de trabalho em sistemas existentes, portanto, a camada de IA precisa se encaixar nesse modelo operacional, em vez de forçar os clientes a adotarem uma nova ferramenta.
Na camada de orquestração/lançamento, o watsonx Orchestrate coordena o fluxo de trabalho de avaliação. Ele pode iniciar entrevistas, gerenciar interações com candidatos, lidar com lembretes e agendamentos, encaminhar avaliações, acompanhar o status de conclusão e gerenciar exceções. Essa camada coordena o processo, ela não atua como uma tomadora de decisões de contratação sem restrições.
Na camada de tempo de execução, o IBM watsonx.ai Runtime é compatível com a execução de ferramentas, inferência de modelos, automação de inicialização, preparação de serviços de pontuação e transferências posteriores. A camada de orquestração determina o que precisa acontecer, enquanto os serviços de tempo de execução executam as tarefas de IA e infraestrutura necessárias para concluir o fluxo de trabalho.
A governança é uma camada fundamental que abrange toda a arquitetura. O watsonx.governance permite atender aos requisitos mais amplos de supervisão, controle de riscos, rastreabilidade e auditabilidade em todo o fluxo de trabalho. Em um contexto de recrutamento, o sistema precisa mostrar quais competências foram avaliadas, quais evidências foram utilizadas, como a pontuação foi realizada, verificar a imparcialidade e a existência de viés e como as recomendações foram geradas.
A Knockri reformulou o fluxo de trabalho para garantir que as responsabilidades estejam alinhadas com a forma como as empresas estão realmente tomando as decisões de contratação. A mudança reforçou uma regra prática para as equipes de produtos de IA: a automação funciona melhor quando respeita o modelo de governança existente. Um fluxo de trabalho pode ser tecnicamente elegante e ainda assim falhar se atribuir a autoridade errada à pessoa errada.
Uma das lições de engenharia mais importantes na implementação da Knockri (e na IA generativa em geral) é que uma janela de contexto maior nem sempre é melhor. Os primeiros projetos de IA geralmente partiam do pressuposto de que um grande agente poderia lidar com todo um fluxo de trabalho de ponta a ponta. A Knockri foi em outra direção.
A plataforma decompõe o fluxo de trabalho em agentes especializados e responsabilidades bem definidas, que refletem a forma como a psicologia organizacional já opera no fluxo de trabalho. Essa decomposição funcional melhora a confiabilidade e a capacidade de manutenção. Cada agente opera dentro de um limite de raciocínio mais restrito, o que ajuda a reduzir alucinações, simplificar a depuração e facilitar a inspeção das saídas. Cria também interfaces mais limpas entre os componentes do sistema. A entrada e a produção podem ser avaliadas, registradas e repassadas posteriormente como artefatos estruturados.
A abordagem também oferece à Knockri espaço para expandir sem desestabilizar o sistema central. Um novo agente, critério de avaliação, fluxo de trabalho ou recurso de relatórios pode ser adicionado com menos risco, pois a arquitetura mais ampla já foi projetada para que componentes especializados trabalhem em conjunto por meio de orquestração.
O stack da IBM da Knockri agregou valor em três áreas principais: orquestração, suporte de tempo de execução e governança.
A primeira vantagem: facilidade de orquestração e implementação. Com o watsonx Orchestrate e o Orchestrate SDK, as equipes podem criar fluxos de trabalho estruturados, carregar uma base de conhecimento, fornecer instruções e criar um agente de trabalho de forma rápida e fácil, mas sem perder o rigor científico. Para um caso de uso mais simples, como a criação de um agente de suporte candidato, isso reduz o custo da experimentação e facilita a validação do fluxo de trabalho antes do início de um trabalho de engenharia mais aprofundado.
A segunda vantagem foi a flexibilidade do desenvolvedor. Os fluxos de trabalho do Knockri não são fluxos simples de chatbot. Eles combinam modelos personalizados de aprendizado de máquina, processos empresariais estruturados e requisitos de governança. O Orchestrate na IBM Cloud forneceu a base para a implementação, enquanto o watsonx.ai Runtime oferecia suporte para inferência de modelos, execução de ferramentas, automação de inicialização e encaminhamento para etapas subsequentes do processo. Em conjunto, esses produtos proporcionaram às equipes técnicas acesso à lógica de orquestração, integração, controles de modelo e pontos de configuração mais profundos, para que pudessem adaptar o fluxo de trabalho em vez de contornar as limitações da plataforma.
A terceira vantagem foi a governança incorporada desde a concepção. Em tecnologias de RH de alto risco, a governança não pode chegar depois que o fluxo de trabalho já estiver em produção. A Knockri precisava de explicabilidade, auditabilidade, permissões baseadas em funções, rastreabilidade e supervisão humana incorporadas à arquitetura. O watsonx.governance proporcionou a base para que a governança operasse em todo o fluxo de trabalho, e não fora dele, ajudando a Knockri a preservar a supervisão enquanto expandia as contratações estruturadas.
Essa combinação tem implicações no TCO. Os padrões de orquestração reutilizáveis no watsonx Orchestrate reduzem a necessidade de reconstruir a infraestrutura de fluxo de trabalho para cada caso de uso. A governança integrada por meio do watsonx.governance reduz o custo, o risco e a carga operacional de integrar ferramentas de conformidade separadas posteriormente. A implementação e o suporte em tempo de execução ajudam o sistema a se encaixar em ambientes corporativos que já possuem plataformas ATS, requisitos de segurança e processos de avaliação estabelecidos.
Os resultados mais evidentes aparecem na velocidade de contratação e na capacidade dos recrutadores. Em uma implementação empresarial, o tempo de contratação caiu mais de 60%.
Menos tempo gasto por recrutadores em gerenciamento de processos repetitivos significa mais tempo para trabalhos de maior valor agregado, como engajar candidatos, apoiar os gestores de contratação e aprimorar a qualidade do processo. Ciclos mais rápidos também reduzem o risco de perder candidatos qualificados devido à coordenação mais lenta, próximas etapas pouco claras ou comunicação inconsistente.
O produto de avaliação mais abrangente da Knockri também proporcionou resultados impressionantes para candidatos e empresas, incluindo uma classificação de satisfação do candidato de 4,7 de 5, custo reduzido por candidato avaliado e métricas de desempenho pós-contratação mais robustas.
A arquitetura da Knockri, baseada na plataforma IBM, oferece à empresa uma base para mais de um fluxo de trabalho de recrutamento. O recrutamento e a seleção são o foco atual, mas o mesmo padrão pode se estender à integração, treinamento, desenvolvimento, gestão de desempenho e mobilidade interna.
Essa expansão é possível porque a arquitetura depende de orquestração reutilizável, serviços de tempo de execução governados, entradas estruturadas, fluxos de trabalho com reconhecimento de função e pontos de integração em sistemas corporativos. Novos casos de uso podem herdar a mesma base, em vez de exigir uma nova plataforma a cada vez.
Ao desenvolver a partir do watsonx.ai, watsonx Orchestrate e watsonx.governance, a Knockri transformou um desafio de contratação de alto volume em uma arquitetura escalável de fluxo de trabalho de IA. O sistema ajuda as empresas a migrar de forma mais rápida, mantendo o processo estruturado, explicável e alinhado à forma como as decisões de contratação são tomadas.
Para os candidatos, isso significa uma experiência mais justa e consistente. Para recrutadores e equipes de contratação, isso significa menos tarefas administrativas. Para as empresas, isso significa um caminho governado para custos mais baixos, maior produtividade, evidências mais claras e um fluxo de trabalho de contratação mais justificável.
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