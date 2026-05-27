Como a Knockri escalou a contratação estruturada com o IBM watsonx

O stack da IBM da Knockri agregou valor em três áreas principais: orquestração, suporte de tempo de execução e governança.

A primeira vantagem: facilidade de orquestração e implementação. Com o watsonx Orchestrate e o Orchestrate SDK, as equipes podem criar fluxos de trabalho estruturados, carregar uma base de conhecimento, fornecer instruções e criar um agente de trabalho de forma rápida e fácil, mas sem perder o rigor científico. Para um caso de uso mais simples, como a criação de um agente de suporte candidato, isso reduz o custo da experimentação e facilita a validação do fluxo de trabalho antes do início de um trabalho de engenharia mais aprofundado.

A segunda vantagem foi a flexibilidade do desenvolvedor. Os fluxos de trabalho do Knockri não são fluxos simples de chatbot. Eles combinam modelos personalizados de aprendizado de máquina, processos empresariais estruturados e requisitos de governança. O Orchestrate na IBM Cloud forneceu a base para a implementação, enquanto o watsonx.ai Runtime oferecia suporte para inferência de modelos, execução de ferramentas, automação de inicialização e encaminhamento para etapas subsequentes do processo. Em conjunto, esses produtos proporcionaram às equipes técnicas acesso à lógica de orquestração, integração, controles de modelo e pontos de configuração mais profundos, para que pudessem adaptar o fluxo de trabalho em vez de contornar as limitações da plataforma.

A terceira vantagem foi a governança incorporada desde a concepção. Em tecnologias de RH de alto risco, a governança não pode chegar depois que o fluxo de trabalho já estiver em produção. A Knockri precisava de explicabilidade, auditabilidade, permissões baseadas em funções, rastreabilidade e supervisão humana incorporadas à arquitetura. O watsonx.governance proporcionou a base para que a governança operasse em todo o fluxo de trabalho, e não fora dele, ajudando a Knockri a preservar a supervisão enquanto expandia as contratações estruturadas.

Essa combinação tem implicações no TCO. Os padrões de orquestração reutilizáveis no watsonx Orchestrate reduzem a necessidade de reconstruir a infraestrutura de fluxo de trabalho para cada caso de uso. A governança integrada por meio do watsonx.governance reduz o custo, o risco e a carga operacional de integrar ferramentas de conformidade separadas posteriormente. A implementação e o suporte em tempo de execução ajudam o sistema a se encaixar em ambientes corporativos que já possuem plataformas ATS, requisitos de segurança e processos de avaliação estabelecidos.