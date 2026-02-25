Por dentro do COE de integração da AXA Brasil: como o stack webMethods da IBM ajudou esta seguradora a expor APIs em escala

O AXA Group, uma das maiores seguradoras do mundo, recorreu à IBM para ajudá-lo a orquestrar centenas de APIs e serviços de interface. Juntos, criaram uma plataforma que oferece experiências perfeitas e rápidas ao usuário final.
O AXA Group, sediado em Paris, opera em quase 60 países com cerca de 150.000 funcionários. Sua divisão no Brasil, a AXA Brasil, atende o país mais populoso da América do Sul. Seu portfólio abrange microsseguros para telefones celulares e bens de consumo até produtos comerciais e de frota complexos. O negócio abrange uma ampla gama de riscos em modelos B2B e B2C.
Para orquestrar jornadas de clientes que muitas vezes exigem assistência em tempo real e atender aos requisitos regulamentares financeiros emergentes, a AXA Brasil embarcou em uma transformação de sua integração. A equipe consolidou o trabalho de desenvolvimento fragmentado em um Centro de Excelência (COE) dedicado e padronizou no IBM webMethods Hybrid Integration para expor com segurança as APIs a parceiros e canais de distribuição em escala.
A plataforma cresceu tanto por fora quanto por dentro. Externamente, agora lida com dezenas de milhões de transações, com disponibilidade que se aproxima de 99,99%. Internamente, essa melhoria reflete práticas de engenharia mais fortes. Com menos incidentes para gerenciar, a satisfação dos funcionários aumentou em toda a equipe de integração.
A estrutura do COE habilitada pela IBM é compatível com uma conectividade mais rápida e simples entre as unidades de negócios, os ecossistemas parceiros e as equipes de desenvolvimento da AXA Brasil.
A AXA Brasil opera em um mercado onde os seguros estão se tornando mais abertos e mais imediatos. A iniciativa Open Insurance do Brasil (OPIN) está incentivando as seguradoras a expor APIs seguras e baseadas em consentimento e retornar cotações competitivas quase em tempo real, enquanto aumentam as expectativas dos clientes para serviços de alta interação, como assistência na estrada, para trabalhar instantaneamente, muitas vezes por meio de múltiplos parceiros. Juntas, essas pressões transformam a velocidade, a confiabilidade e a governança em recursos essenciais do produto, não apenas preocupações de TI.
Lançada em 2021, a iniciativa OPIN do Brasil mudou o poder para os segurados, que agora podem autorizar o compartilhamento de dados entre seguradoras e instituições financeiras em troca de ofertas mais rápidas e competitivas. Essa mudança impôs pesadas demandas técnicas aos provedores de serviços financeiros como a AXA Brasil: expor APIs bem governadas, integrar-se de maneira precisa com reguladores e parceiros e responder em segundos, em vez de minutos.
A OPIN padroniza o compartilhamento seguro e baseado em consentimento de dados de apólices de seguro, sinistros e riscos de clientes por meio de APIs. O objetivo é promover a inovação, um ecossistema competitivo e produtos de seguros altamente personalizados por meio de:
Nesse ambiente, a velocidade da sua infraestrutura realmente importa. Se a cotação de uma transportadora aparecer mesmo dezenas de segundos depois da de um concorrente, a oportunidade já pode ter sido perdida.
Além da conformidade regulatória e da cotação, a AXA Brasil se concentrou em um caso de uso de alto risco: assistência em tempo real quando algo dá errado na estrada.
A jornada de ponta a ponta é aproximadamente assim:
Do ponto de vista do cliente, essa experiência é perfeita: uma única conversa que leva ao recolhimento de um carro e à organização de uma corrida para casa. Internamente, torna-se uma coreografia de consulta de políticas, verificações de elegibilidade, seleção de parceiros e emissão de vouchers em vários sistemas e empresas.
Para que esses tipos de jornadas complexas funcionassem em escala (entre produtos de frota B2B, microsseguros B2C e sites de comparação de seguros abertos), a AXA precisava de:
A equipe alinhou vários princípios de design para a nova plataforma de integração:
No núcleo da arquitetura está o IBM webMethods Hybrid Integration, que oferece recursos de integração e gerenciamento de APIs para expor e governar APIs.
O IBM webMethods Hybrid Integration oferece um plano de controle unificado para padrões de integração (incluindo APIs, aplicações, B2B e arquivos), e foi projetado para ser compatível com implementações híbridas e multinuvem. A AXA Brasil precisava de um API management consistente, confiável e econômico, que promovesse segurança, governança e inovação, construído em uma plataforma líder de mercado.
Na imagem da arquitetura de alto nível da AXA, as fontes de dados estão à direita e os consumidores de dados, à esquerda. Os canais de distribuição variam de portais da AXA a provedores de serviços terceirizados. A camada de integração e a camada de APIs incluem:
Os sistemas centrais incluem administração de apólices, faturamento, sinistros e sistemas de dados de clientes e uma camada de dados consolidada que atua como "uma fonte da verdade" para verificações de apólices e coberturas. Finalmente, a camada de operações e governança inclui:
Atualmente, a stack de integração e gerenciamento de APIs é executada no local, uma escolha estratégica orientada por:
Ao mesmo tempo, a AXA Brasil interage diariamente com componentes SaaS e está avaliando as principais ofertas híbridas baseadas em nuvem da IBM para o webMethods, à medida que a plataforma evolui para microsserviços e implementações baseadas em contêineres.
Grande parte do sucesso desse projeto foi organizacional e cultural, não puramente técnico. Em vez de permitir que o trabalho de integração permanecesse fragmentado entre equipes individuais, o stack IBM webMethods ajudou a AXA Brasil a estabelecer um COE formal com um mandato claro e propriedade centralizada.
Anteriormente, silos, práticas inconsistentes e governança limitada fragmentavam os esforços de integração. Arquitetos e desenvolvedores estavam espalhados por equipes, com pouco alinhamento sobre padrões ou direção de plataforma a longo prazo. O COE reuniu essas funções sob liderança unificada, combinando novos recursos arquitetônicos com desenvolvedores existentes. Também criou responsabilidade compartilhada pelo design de integração, qualidade da entrega e evolução da plataforma.
O COE introduziu padrões consistentes para design, segurança e registro de APIs, apoiados por cadências de governança regulares, mas leves. Avaliações semanais e mensais, padrões de código compartilhados e padrões de reutilização definidos melhoraram a previsibilidade sem sobrecarregar as equipes de entrega. As ferramentas coordenaram o trabalho e aumentaram a transparência, permitindo que a liderança apoiasse os desenvolvedores em vez de introduzir processos desnecessários.
Essa estrutura enfatizava a capacitação em vez do controle. Ao centralizar o conhecimento especializado e incentivar a reutilização de lições e padrões compartilhados, o COE criou um ambiente em que as equipes puderam aprender e melhorar juntas. Ao longo de quase três anos, esta abordagem elevou a maturidade da plataforma de integração do nível 1 (“inicial”) para o nível 3 na escala interna da AXA, onde 5 representa “otimizado”. Também introduziu governança formalizada e processos documentados, que agora são compartilhados entre as equipes.
O COE já está entregando resultados mensuráveis, incluindo menos incidentes e maior eficiência operacional, com tendências indicando reduções contínuas nos tickets de suporte até 2025.
A modernização da integração proporcionou vários resultados concretos:
Para clientes finais e corretores, o trabalho técnico se traduz em melhorias tangíveis:
Esse modelo operacional centrado em APIs apoia os objetivos gerais do seguro aberto — maior transparência, controle de dados pelo cliente e produtos mais personalizados.
A AXA Brasil transformou os desafios operacionais em uma oportunidade para padronizar seu cenário de integração e fortalecer seu núcleo de tecnologia. Ao consolidar as integrações em um COE dedicado e adotar o IBM webMethods Hybrid Integration, a organização agora opera uma plataforma de alta disponibilidade e baixa latência. Essa plataforma é compatível com dezenas de milhões de transações e orquestra jornadas complexas e de vários parceiros dos clientes.
As escolhas arquitetônicas feitas (implementação no local para SLA e controle de custos rigorosos, padrões de API-first, governança forte e uma equipe de integração unificada) posicionam a plataforma para evoluir em direção à hiperautomação. À medida que a IBM expande o webMethods e ofertas relacionadas com seu portfólio de dados e IA, seguradoras como a AXA Brasil avançam para incorporar orquestração orientada por IA, monitoramento avançado e automação baseada em agentes. Elas podem fazer isso sem reconstruir a base.
Ao desenvolver o stack de integração e API management da IBM, a AXA Brasil agora pode estender sua plataforma para novos produtos, parceiros e cenários de automação. Essa abordagem permite que a empresa acompanhe os clientes em novas jornadas sem reimplementar o núcleo a cada vez, ao mesmo tempo em que oferece experiências resilientes em tempo real quando mais importam.