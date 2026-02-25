Por dentro do COE de integração da AXA Brasil: como o stack webMethods da IBM ajudou esta seguradora a expor APIs em escala

O AXA Group, sediado em Paris, opera em quase 60 países com cerca de 150.000 funcionários. Sua divisão no Brasil, a AXA Brasil, atende o país mais populoso da América do Sul. Seu portfólio abrange microsseguros para telefones celulares e bens de consumo até produtos comerciais e de frota complexos. O negócio abrange uma ampla gama de riscos em modelos B2B e B2C.

Para orquestrar jornadas de clientes que muitas vezes exigem assistência em tempo real e atender aos requisitos regulamentares financeiros emergentes, a AXA Brasil embarcou em uma transformação de sua integração. A equipe consolidou o trabalho de desenvolvimento fragmentado em um Centro de Excelência (COE) dedicado e padronizou no IBM webMethods Hybrid Integration para expor com segurança as APIs a parceiros e canais de distribuição em escala.

A plataforma cresceu tanto por fora quanto por dentro. Externamente, agora lida com dezenas de milhões de transações, com disponibilidade que se aproxima de 99,99%. Internamente, essa melhoria reflete práticas de engenharia mais fortes. Com menos incidentes para gerenciar, a satisfação dos funcionários aumentou em toda a equipe de integração.

A estrutura do COE habilitada pela IBM é compatível com uma conectividade mais rápida e simples entre as unidades de negócios, os ecossistemas parceiros e as equipes de desenvolvimento da AXA Brasil.