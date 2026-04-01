Como o IBM watsonx Orchestrate transforma inteligência de aquisição complexa em oportunidades para pequenos prestadores de serviços do governo

Muitas ferramentas de aquisição com IA podem resumir documentos. Mas o GovPulse.io visa um desafio mais difícil e mais importante: identificar todo o conjunto de informações relevantes (mudanças regulatórias, alterações de financiamento, prioridades de agências e sinais da concorrência) que podem expandir significativamente os negócios de um prestador de serviços do governo. O GovPulse.io faz isso combinando a agregação de dados em tempo real em fontes federais e municipais com a priorização impulsionada por IA, para que os usuários não apenas encontrem oportunidades, mas entendam quais valem a pena buscar.

A plataforma GovPulse.io, desenvolvida pelo IBM Partner Avid Solutions Inc., rastreia o cenário em rápida mudança das regulamentações federais, aquisição e mudanças de políticas em tempo real e as apresenta por meio de interação em linguagem natural. Também ajuda os usuários a avaliar o que vale a pena buscar e é compatível com a criação de rascunhos com base nos documentos da própria organização: declarações de recursos, white papers e outros.

Esse processo é crítico para os principais usuários do GovPulse.io — prestadores de serviços de pequeno e médio porte do governo (GovCons), consultores e organizações do setor público —, que trabalham sem grandes equipes de desenvolvimento de negócios ou analistas dedicados.

Com o IBM watsonx Orchestrate e o watsonx.ai, a Avid estima que os usuários identificam oportunidades mais cedo e reduzem o tempo de pesquisa manual em cerca de 70%.