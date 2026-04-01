Como o IBM watsonx Orchestrate transforma inteligência de aquisição complexa em oportunidades para pequenos prestadores de serviços do governo

A plataforma de aquisição GovPulse.io da Avid Solutions gerencia fluxos de trabalho complexos construídos a partir de grandes volumes de dados para fornecer inteligência regulatória e oportunidades de aquisição em tempo real a prestadores de serviços do governo.
Muitas ferramentas de aquisição com IA podem resumir documentos. Mas o GovPulse.io visa um desafio mais difícil e mais importante: identificar todo o conjunto de informações relevantes (mudanças regulatórias, alterações de financiamento, prioridades de agências e sinais da concorrência) que podem expandir significativamente os negócios de um prestador de serviços do governo. O GovPulse.io faz isso combinando a agregação de dados em tempo real em fontes federais e municipais com a priorização impulsionada por IA, para que os usuários não apenas encontrem oportunidades, mas entendam quais valem a pena buscar.
A plataforma GovPulse.io, desenvolvida pelo IBM Partner Avid Solutions Inc., rastreia o cenário em rápida mudança das regulamentações federais, aquisição e mudanças de políticas em tempo real e as apresenta por meio de interação em linguagem natural. Também ajuda os usuários a avaliar o que vale a pena buscar e é compatível com a criação de rascunhos com base nos documentos da própria organização: declarações de recursos, white papers e outros.
Esse processo é crítico para os principais usuários do GovPulse.io — prestadores de serviços de pequeno e médio porte do governo (GovCons), consultores e organizações do setor público —, que trabalham sem grandes equipes de desenvolvimento de negócios ou analistas dedicados.
Com o IBM watsonx Orchestrate e o watsonx.ai, a Avid estima que os usuários identificam oportunidades mais cedo e reduzem o tempo de pesquisa manual em cerca de 70%.
Para prestadores de serviços menores e organizações que trabalham no cenário de oportunidades do setor público, o verdadeiro gargalo não é apenas escrever uma proposta. É o esforço constante necessário para examinar fontes, interpretar a relevância e decidir onde alocar o tempo limitado de captura e proposta. Os riscos são elevados: deixar passar uma janela de aquisição ou uma mudança regulamentar pode custar a um pequeno prestador de serviços centenas de milhares de dólares em receita perdida ou exposição à conformidade.
O GovPulse.io extrai uma ampla gama de fontes de dados, incluindo data.gov, grants.gov, research.gov e SAM.gov, e indexa 13.662 domínios estaduais, de condados e municipais em todos os 50 estados dos EUA. Os usuários podem carregar declarações de recursos, white papers, guias de estilos e outros materiais de domínio para que o agente possa trabalhar com a linguagem e o conhecimento reais da organização. Isso torna o sistema materialmente diferente de deixar uma RFP em um chatbot de uso geral e solicitar um rascunho.
O resultado: uma correspondência de oportunidades altamente relevante e um artefato de primeira aprovação mais forte, baseado na documentação do próprio usuário.
O IBM watsonx Orchestrate permite a camada de inteligência central do GovPulse.io — lidando com orquestração de fluxo de trabalho, análise de documentos, sumarização e criação de ativos finais. Enquanto isso, o IBM watsonx.ai gera respostas de conversação que transformam dados brutos de aquisição em recomendações de licitações, análise de conformidade e insights praticáveis. A plataforma é construída sobre uma arquitetura API-first implementada no IBM Cloud Code Engine.
Em um nível elevado, o fluxo de trabalho começa com uma consulta do usuário inserida em um endpoint de chat compatível com o OpenAI, passando pela validação da API, configuração de streaming e tratamento de agentes. A partir daí, o sistema analisa a intenção, encaminha a solicitação, enriquece os dados e transmite uma resposta de volta ao usuário.
O fluxo de trabalho de arquitetura abaixo mostra essa jornada visualmente. A consulta do cliente fica na parte superior, as verificações de serviço de API na próxima camada e a análise do agente de IA e a digitação da consulta no meio. A renderização de respostas aparece no final (canto superior direito) como uma tabela, resposta de chat ou dashboard.
O lado da ingestão é construído em torno de um conjunto de fontes de dados primários do governo: o SAM.gov Opportunities API v2 para oportunidades de contratos federais em tempo real, o USAspending.gov API v2 para análise de dados de gastos e concessões de agências, e um serviço de pesquisa de governos locais que resolve URLs de aquisição em todos os domínios municipais.
No diagrama de arquitetura abaixo, a seção central (verde) é onde os componentes da IBM aparecem: a camada de inferência do LLM é executada no IBM watsonx.ai (Essentials é um plano de tempo de execução do watsonx.ai pré-pago), com o modelo meta-llama ou llama-3-3-70b-instruct. Abaixo dele, o mecanismo de processamento de consultas lida com o processamento de linguagem natural (NLP) e tarefas de resolução de intenção, como extração de localização, desambiguação de abreviações, roteamento de agências e resolução de funcionalidades baseadas em camadas.
O mecanismo de processamento de consultas é um módulo Node.js personalizado (govpulse-ai-agent.js), que realiza extração e roteamento estruturados antes de qualquer chamada de modelo. Ele lida com:
O trabalho de NLP (interpretar e classificar a consulta bruta do usuário) é feito pelo IBM watsonx.ai (llama-3-3-70b-instruct). Então, o mecanismo personalizado age com base nessas classificações para enriquecer e encaminhar a solicitação.
O bloco de agregação de inteligência compõe, então, a saída final ao combinar o conteúdo da resposta gerado com dados estruturados do governo, incluindo geração de tabelas HTML e opções de exportação para Excel, arquivos CSV e PDFs.
As camadas de orquestração e tempo de execução são igualmente importantes. O IBM watsonx Orchestrate fornece o agente e a superfície de orquestração, coordenando chamadas de ferramentas e gerenciando o pipeline de resposta desde a consulta até a saída.
Além disso, ao combinar a saída do modelo watsonx.ai com os próprios documentos organizacionais do usuário por meio da camada de agregação de inteligência, o sistema produz rascunhos de propostas e outros ativos de documentos. As declarações de recursos e white papers informam o rascunho e as coordenadas do Orchestrate sobre quando e como essa composição acontece. O tempo de execução sem servidor é executado no IBM Cloud Code Engine, com escalonamento automático e compatibilidade com comportamento de streaming e em lote.
Todas essas peças trabalham juntas para resolver os desafios específicos de aquisição de descoberta de oportunidades, normalização de dados, roteamento com reconhecimento de domínio, composição de respostas e produção de documentos.
Os resultados são impressionantes. As pequenas empresas do GovCon reduziram o tempo de pesquisa manual em cerca de 70%, encontraram oportunidades mais cedo no pipeline e melhoraram a qualidade da decisão de se candidatar ou não. Além disso, os usuários não técnicos podem monitorar as mudanças nas áreas de foco dos órgãos sem o apoio de analistas, dando efetivamente às organizações menores acesso aos recursos de inteligência por uma fração do custo de pessoal diretamente com elas.
Há também uma lição importante sobre como a experiência evoluiu: uma melhor saída do modelo é importante, mas o modelo de interação pode ser igualmente importante. A suposição inicial da equipe da Avid era de que os usuários queriam mais dados.
No entanto, a necessidade real era de menos dados e mais relevantes. Essa descoberta levou o projeto em direção a um mecanismo de priorização de inteligência em vez de uma ferramenta de agregação simples. A adoção melhorou quando a plataforma forneceu um resumo semanal, em vez de forçar os usuários a consultar o sistema constantemente.
A arquitetura do GovPulse.io é construída para expandir o escopo do que o sistema pode monitorar e produzir. Seu roteiro inclui cobertura mais ampla de aquisição estadual, local e de educação (SLED), análise preditiva de dados para veículos de contratos futuros e prioridades de gastos, além de uma integração mais profunda com o watsonx Orchestrate. Dessa forma, a plataforma pode passar da apresentação de informações para a elaboração de estratégias de resposta e resumos de oportunidades. Esse processo exige mais fontes, mais profundidade de fluxos de trabalho e mais saídas empacotadas, sem substituir a arquitetura central.
Ao criar o GovPulse.io no stack da IBM, a Avid Solutions pegou um desafio confuso de pesquisa e proposta no setor público e o transformou em um fluxo de trabalho em forma de plataforma. Para os usuários finais, isso significa que uma equipe menor de GovCon pode passar de sinais governamentais fragmentados para oportunidades priorizadas, inteligência reutilizável e saídas prontas para rascunhos em um único sistema. Para o construtor, a IBM fornece uma base prática para escalar a solução em mais agências, mais conjuntos de dados e mais fluxos de trabalho do usuário final.