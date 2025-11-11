Inteligência artificial Automação de TI

Como o IBM Instana vem tornando a observabilidade mais inteligente, rápida e preditiva

Todos querem construir mais rápido, lançar de forma mais inteligente, reagir com mais rapidez e escalar instantaneamente para atender às necessidades de seus clientes e usuários.

Ilustração digital de diferentes faixas coloridas que se cruzam com pontos na parte superior

Tecnologias nativas da nuvem, como microsserviços, contêineres e Kubernetes, ajudam as equipes de aplicações a serem mais responsivas e operarem com mais eficiência. Infelizmente, elas também criam uma enorme complexidade que pode levar a lacunas de visibilidade, com cada nova atualização ou lançamento ampliando essas lacunas.

É por isso que stakeholders de aplicação, desde arquitetos e desenvolvedores até admins, DevOps e engenheiros de confiabilidade de sites (SREs), podem sentir que manter as aplicações resilientes, íntegras e com desempenho adequado é uma busca incessante.

A abordagem do Instana para observabilidade

A abordagem do Instana para a observabilidade é única em três aspectos distintos:

  • Automação onipresente em todo o ciclo de vida do monitoramento.
  • Contexto em tempo real sempre preciso, sempre entendendo como os serviços e a stack de tecnologia estão interagindo.
  • Ações inteligentes para ajudar a criar insights a partir de dados e agir adequadamente para corrigir problemas ou até mesmo evitá-los.

Na verdade, automação, contexto e ações inteligentes são sinônimos do Instana desde o início, juntamente com o aprendizado de máquina integrado.

Expandir a observabilidade para a era da IA

Este ano, a IBM elevou esses recursos essenciais a novos patamares, adicionando funcionalidades projetadas para os negócios orientados por IA, aprimorando a forma como as equipes observam, entendem e otimizam as cargas de trabalho tradicionais e baseadas em IA.

1. Investigação inteligente de incidentes impulsionada por IA agêntica

O Instana Intelligent Investigation utiliza a IA agêntica para investigar incidentes automaticamente, correlacionar sintomas e guiar os usuários para a resolução.

Indo além de simplesmente resumir o que deu errado, o Instana atua como um SRE qualificado, orientando você por relações de causa e efeito e recomendando as próximas etapas. O resultado são aplicações mais robustas, menos problemas, tempo de resolução mais rápido (MTTR reduzido) e menos trabalho manual, tudo com respostas explicáveis e baseadas em dados que aumentam a confiança em cada correção.

Ao transformar dados de observabilidade em narrativas praticáveis, o Instana ajuda as equipes de operações de aplicação a se concentrarem menos no combate a incêndios e a dedicarem mais tempo à entrega de mais valor.

2. Monitoramento e gerenciamento de cargas de trabalho de IA com observabilidade da IA generativa

A visibilidade do Instana sobre IA generativa e entidades agênticas dentro de aplicações captura desempenho, uso de recursos e telemetria em nível de modelo para ajudar as equipes a entenderem não apenas como a IA está funcionando, mas como ela está se comportando (e por quê).

Ao mesmo tempo, o Instana usa a IA para observar seu ambiente mais amplo. Com linha de base adaptativa, alertas contextuais e detecção proativa de anomalias, ele aprende o estado normal do seu sistema e identifica desvios antes que se tornem incidentes. O resultado é eficiência operacional, menos ruído e aplicações mais confiáveis impulsionadas por IA.

3. Observabilidade de CI/CD com monitoramento sintético integrado

A funcionalidade de monitoramento sintético do Instana permite que os usuários de DevOps e SRE do Instana realizem o "shift-left" e aumentem a qualidade geral, executando testes sintéticos de nível de produção em ambientes de pré-produção.

Usando chamadas OpenAPI simples ou ferramentas de linha de comando, as equipes podem acionar esses testes dentro de pipelines do Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI ou Azure DevOps. O resultado é a capacidade de usar uma única definição de teste em todos os ambientes (desenvolvimento, teste, preparação e produção) para ajudar a impor as normas de desempenho e disponibilidade antes mesmo que o código seja lançado. Isso significa menos regressões, feedback mais rápido e maior confiança na versão. E como os testes são desenvolvidos com base na base de observabilidade profunda do Instana, os resultados dos testes sintéticos são enriquecidos com contexto do monitoramento de aplicações, infraestrutura e do usuário final.

A observabilidade de CI/CD ajuda as equipes a entregar com velocidade e disciplina, para que possam detectar problemas antecipadamente, não após o lançamento.

Transformação da observabilidade em ação inteligente

À medida que as organizações escalam o uso de IA e automação, a observabilidade deve evoluir do monitoramento passivo para a ação proativa e inteligente. O Instana está liderando essa evolução ao unir a observabilidade tradicional aos insights e à tomada de decisão orientada por IA.

As mais recentes inovações do Instana (investigações de IA agêntica, observabilidade de cargas de trabalho de IA e automação de CI/CD) representam as próximas etapas na jornada em direção a sistemas de autocorreção e auto-otimização.

Com automação, contexto e inteligência em sua essência, o Instana ajuda as equipes a migrar mais rápido, fazer correções mais inteligentes e construir com confiança.

Saiba mais sobre o Instana

Explore a área de testes de observabilidade

Chris Farrell

Group Product Manager, Instana Observability

IBM

Saiba mais Leia mais sobre o Instana Explore a área de testes de observabilidade