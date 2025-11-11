Como o IBM Instana vem tornando a observabilidade mais inteligente, rápida e preditiva

Tecnologias nativas da nuvem, como microsserviços, contêineres e Kubernetes, ajudam as equipes de aplicações a serem mais responsivas e operarem com mais eficiência. Infelizmente, elas também criam uma enorme complexidade que pode levar a lacunas de visibilidade, com cada nova atualização ou lançamento ampliando essas lacunas.

É por isso que stakeholders de aplicação, desde arquitetos e desenvolvedores até admins, DevOps e engenheiros de confiabilidade de sites (SREs), podem sentir que manter as aplicações resilientes, íntegras e com desempenho adequado é uma busca incessante.