Como o IBM Instana vem tornando a observabilidade mais inteligente, rápida e preditiva

A funcionalidade de monitoramento sintético do Instana permite que os usuários de DevOps e SRE do Instana realizem o "shift-left" e aumentem a qualidade geral, executando testes sintéticos de nível de produção em ambientes de pré-produção.
Usando chamadas OpenAPI simples ou ferramentas de linha de comando, as equipes podem acionar esses testes dentro de pipelines do Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI ou Azure DevOps. O resultado é a capacidade de usar uma única definição de teste em todos os ambientes (desenvolvimento, teste, preparação e produção) para ajudar a impor as normas de desempenho e disponibilidade antes mesmo que o código seja lançado. Isso significa menos regressões, feedback mais rápido e maior confiança na versão. E como os testes são desenvolvidos com base na base de observabilidade profunda do Instana, os resultados dos testes sintéticos são enriquecidos com contexto do monitoramento de aplicações, infraestrutura e do usuário final.
A observabilidade de CI/CD ajuda as equipes a entregar com velocidade e disciplina, para que possam detectar problemas antecipadamente, não após o lançamento.