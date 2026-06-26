Como a IBM ajuda a SupPlant a transformar bilhões de sinais de dados em decisões de irrigação em tempo real em escala global

Uma onda de calor não espera que um agricultor interprete um dashboard. Se o solo seca, o crescimento dos frutos ficará mais lento e, quando o clima mudar durante a noite, a decisão de irrigar deve ser tomada com rapidez e confiança. Pouca água pode estressar as plantações e reduzir a produção, mas água em excesso pode levar ao desperdício de dinheiro e energia.

A SupPlant criou sua experiência digital em torno desses momentos. A empresa transforma dados de sensores, satélites, meteorologia e culturas em recomendações claras de irrigação entregues pelo WhatsApp. Essas recomendações ajudam mais de 100.000 agricultores em 14 países e com mais de 33 tipos de culturas a agir antes que as mudanças nas condições do campo se tornem problemas dispendiosos.

O escopo de trabalho deles é um desafio de engenharia bem conhecido: receber dados diversos, processá-los de forma rápida, torná-los úteis, atender a múltiplos segmentos de usuários e manter a experiência simples.

A implementação da SupPlant serve como uma lição útil para equipes que criam sistemas de IA. A parte mais difícil nem sempre é o modelo; é conectar as respostas certas ao usuário certo na hora certa e no lugar certo.

Este post explica como a SupPlant criou uma solução de nuvem na AWS com o IBM Confluent, Astra DB no IBM watsonx.data, mecanismos de análise, modelos de IA que suportam ingestão, processamento e entrega em tempo real. Esta solução funciona em conjunto com o WhatsApp para gerar e entregar recomendações de irrigação personalizadas e precisas em escala global.