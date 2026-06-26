Como a IBM ajuda a SupPlant a transformar bilhões de sinais de dados em decisões de irrigação em tempo real em escala global

A SupPlant transforma dados de sensores, satélites, clima e culturas em recomendações de irrigação em tempo real, que ajudam os agricultores a melhorar as decisões em 14 países e 33 culturas, usando o IBM watsonx.data para armazenar e recuperar os dados e o IBM Confluent para fornecer as recomendações.
Uma onda de calor não espera que um agricultor interprete um dashboard. Se o solo seca, o crescimento dos frutos ficará mais lento e, quando o clima mudar durante a noite, a decisão de irrigar deve ser tomada com rapidez e confiança. Pouca água pode estressar as plantações e reduzir a produção, mas água em excesso pode levar ao desperdício de dinheiro e energia.
A SupPlant criou sua experiência digital em torno desses momentos. A empresa transforma dados de sensores, satélites, meteorologia e culturas em recomendações claras de irrigação entregues pelo WhatsApp. Essas recomendações ajudam mais de 100.000 agricultores em 14 países e com mais de 33 tipos de culturas a agir antes que as mudanças nas condições do campo se tornem problemas dispendiosos.
O escopo de trabalho deles é um desafio de engenharia bem conhecido: receber dados diversos, processá-los de forma rápida, torná-los úteis, atender a múltiplos segmentos de usuários e manter a experiência simples.
A implementação da SupPlant serve como uma lição útil para equipes que criam sistemas de IA. A parte mais difícil nem sempre é o modelo; é conectar as respostas certas ao usuário certo na hora certa e no lugar certo.
Este post explica como a SupPlant criou uma solução de nuvem na AWS com o IBM Confluent, Astra DB no IBM watsonx.data, mecanismos de análise, modelos de IA que suportam ingestão, processamento e entrega em tempo real. Esta solução funciona em conjunto com o WhatsApp para gerar e entregar recomendações de irrigação personalizadas e precisas em escala global.
A SupPlant atende a três grupos principais de usuários. Os pequenos agricultores, que normalmente cultivam até 50 hectares, utilizam o produto "Plant", que não possui sensores. Os produtores empresariais que gerenciam culturas de alto valor, como abacates, frutas cítricas, amêndoas e uvas, usam o produto SNS mais sofisticado baseado em sensores da SupPlant para irrigação de precisão. Por fim, governos e grandes programas agrícolas usam um modelo híbrido que combina sensores físicos com satélite para apoiar muitos produtores em grandes regiões.
Em todos os segmentos, a necessidade do usuário permanece a mesma: orientação prática sobre irrigação. Nesse contexto, a agricultura de precisão significa utilizar dados sobre plantas, solo, clima e comportamento das culturas para decidir quando irrigar e quanto de água usar.
O projeto da SupPlant surgiu de uma observação prática: muitos agricultores não têm tempo para análises de dados complexas ou para uma equipe de agronomia dedicada (agronomia é a ciência do manejo de culturas e solos). Assim, a tecnologia da SupPlant aplica a análise e a agronomia nos bastidores e, em seguida, oferece uma recomendação concisa por meio de um canal familiar: WhatsApp.
O produto oferece suporte a implementações baseadas em sensores, em que são gerados dados de campo de alta qualidade. Ele também é compatível com implementações sem sensores, nas quais os dados de satélite e meteorológicos fazem recomendações para fazendas sem equipamento especializado. Os sensores proporcionam precisão, e os modelos impulsionados por satélites proporcionam alcance. A experiência digital da arquitetura da SupPlant oferece suporte à implementação sem a necessidade de criar sistemas separados para cada mercado, cultura ou segmento de clientes.
O diagrama de arquitetura organiza o sistema da esquerda para a direita: ocorrem eventos de dados em tempo real, os dados são ingeridos e veiculados, as recomendações são geradas e, em seguida, os agricultores recebem essas recomendações no WhatsApp. Esse fluxo visual simples envolve várias escolhas importantes de engenharia.
O lado esquerdo do diagrama mostra a camada de origem de dados. Inclui sensores de campo em tempo real que capturam dados sobre árvores, frutos, solo, pressão da água e troncos. Inclui também imagens de satélite, que a SupPlant correlaciona com os dados dos sensores de campo, permitindo aplicar as lições aprendidas em fazendas instrumentadas a áreas maiores em que os sensores não estão instalados.
Os dados coletados pelos sensores são complementados por previsões meteorológicas, informações sobre o agricultor e a cultura, dados sobre a saúde da vegetação, a estrutura da copa das árvores, a umidade do solo e o estresse térmico e hídrico. Os dados históricos complementam a camada com informações de mais de 2.200 safras em mais de 40 culturas.
Esses dados não chegam todos da mesma forma. Os dados dos sensores podem chegar quase em tempo real, enquanto os dados meteorológicos, imagens de satélite, registros de agricultores e informações sobre culturas podem chegar em cronogramas mais lentos. A arquitetura deve ingerir dados de streaming e em lote, normalizar essas entradas e torná-las utilizáveis em conjunto. O carregamento em lote por meio de APIs de fornecedores migra os dados para a camada de dados central, onde podem ser processados, armazenados e recuperados para análise.
O meio do diagrama mostra o Astra DB no IBM watsonx.data. O Astra DB, desenvolvido com base no Apache Cassandra, atua como um banco de dados operacional NoSQL projetado para armazenar e recuperar dados que não se encaixam de forma adequada no modelo tradicional de linhas e colunas.
Isso torna o sistema útil para grandes volumes de dados de sensores, satélite e eventos. Na arquitetura da SupPlant, essa camada suporta armazenamento escalável, recuperação rápida e acesso em tempo real para os mecanismos de análise e recomendação. O Astra DB também ajuda a automatizar a ingestão e a recuperação de dados de sensores e satélites para que possam ser enriquecidos para uso em IA.
A camada de dados brutos alimenta tanto recomendações imediatas quanto melhorias de modelo de longo prazo. Por exemplo, um sensor de abacate pode capturar uma imagem do tamanho da fruta a cada meia hora, e as medições brutas podem então ser processadas em resumos diários, detecção de anomalias, transições de estágios de crescimento, análises de fim de temporada e comparações entre culturas, estações e agricultores.
O mecanismo de análise de dados processa dados meteorológicos, de culturas e de irrigação e os alimenta nos modelos de ML/IA para detectar o estresse das culturas (por calor ou falta de água, por exemplo), prever as necessidades de irrigação e fazer previsões sobre o crescimento ou o rendimento. O objetivo não é mostrar ao agricultor todas as variáveis. O objetivo é gerar a próxima melhor ação: irrigar hoje, adicionar uma irrigação noturna antes de uma onda de calor, investigar um alerta de baixa umidade do solo ou ajustar um plano semanal.
Com o modelo de irrigação baseado em crescimento da SupPlant, os sensores transmitem dados climáticos e das plantas para a nuvem. O sistema processa esses dados e pode ser compatível com a irrigação autônoma, em que a condição da planta impulsiona o comportamento de irrigação. A SupPlant utiliza esses locais de referência instrumentados como verdade fundamental: dados validados do mundo real usados para treinar e testar modelos. Esses resultados refinam os modelos e os coeficientes das culturas, que são números usados para estimar a quantidade de água que uma cultura precisa em um estágio específico de crescimento.
O diagrama então migra de recomendações para mensagens em tempo real. Uma fila de mensagens atua como um buffer, permitindo que uma parte de um sistema publique o trabalho enquanto outra parte o consome no ritmo certo. O Kafka é comumente usado como um barramento de eventos, em que os produtores publicam eventos e os consumidores os leem. A SupPlant usa o IBM Confluent para sua fila de mensagens do Kafka, que fica entre a camada de análise e a entrega do WhatsApp.
Essa dissociação é crítica. Um agricultor pode querer recomendações semanais em um horário específico. Um alerta de clima severo pode precisar alcançar centenas de milhares de agricultores durante um evento de pico. A arquitetura não pode depender de uma conexão direta e frágil entre um modelo e uma mensagem. Utilizando um barramento de eventos, a SupPlant pode absorver picos, encaminhar eventos e manter a entrega confiável quando a demanda aumenta.
O lado direito do diagrama mostra a camada de recomendação em tempo real. Recomendações, alertas e suporte são enviados via WhatsApp, fornecendo aos agricultores orientações semanais sobre irrigação, alertas pontuais e ajuda sem que eles precisem instalar outro aplicativo ou acessar um portal.
O IBM watsonx.data oferece à SupPlant uma base de dados para dados agrícolas de alto volume e sensíveis ao tempo. O Astra DB oferece acesso rápido ao contexto histórico e operacional, que o mecanismo de recomendação precisa quando as condições atuais do campo, o comportamento anterior da safra, os dados de satélite e os sinais meteorológicos devem ser analisados juntos. O Astra DB no IBM watsonx.data ajuda a tornar essas entradas utilizáveis para análise e IA, além de dar suporte tanto à ação em tempo real quanto à melhoria do modelo a longo prazo.
O IBM Confluent e o Kafka dão suporte à camada orientada a eventos que conecta as recomendações à entrega direcionada ao agricultor. Modelos, algoritmos e serviços de análise de dados podem publicar eventos de irrigação, alertas e chamadas para ação sem estarem estreitamente vinculados à entrega do WhatsApp. A separação ajuda a SupPlant a lidar com picos de demanda, como o envio de alertas de ondas de calor para um grande número de agricultores, sem sobrecarregar o sistema.
O resultado é uma experiência mais simples para o agricultor. Uma mensagem semanal pode recomendar a quantidade de água necessária para irrigação. Um alerta de onda de calor pode avisar o agricultor para aumentar a irrigação noturna antes que o estresse hídrico da plantação aumente. As imagens de satélite também podem ajudar a explicar as condições do campo, como a umidade irregular do solo que aponta para um problema de cobertura de irrigação ou válvulas.
A arquitetura da SupPlant mostra uma lição útil para implementações de IA: a inteligência só gera valor quando chega ao usuário no tempo e no fluxo de trabalho certo. Uma recomendação que chega atrasada ou que exige que o agricultor interprete um dashboard não melhorará a decisão de irrigação.
Com a ajuda das soluções da IBM, o design da SupPlant separa dados, modelos e entrega. Essa base dá à SupPlant espaço para escalar a irrigação sem sensores, expandir a cobertura das culturas e oferecer suporte à programas do governo sem precisar reconstruir o produto para cada mercado. A cada nova temporada, cultura e região, mais dados podem ser inseridos no sistema, aprimorando os modelos e, ao mesmo tempo, mantendo a experiência do agricultor simples.
Ao utilizar o portfólio de dados da IBM, a SupPlant transforma sinais de plantas, clima e satélite em decisões agrícolas em tempo real. Para os agricultores, isso significa melhores decisões de irrigação, uso mais eficiente da água e melhores resultados das culturas. Para a SupPlant, isso cria um caminho escalável para atender mais usuários, dar suporte a mais modelos de negócios e expandir a agricultura de precisão sem sobrecarregar o usuário final com essa complexidade.