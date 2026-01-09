Domine o futuro: como o IBM Digital Intelligence Suite for Defense proporciona vantagem decisiva.

O IDIS transforma dados brutos em insights práticos, permitindo que comandantes e formuladores de políticas ajam de forma mais rápida, inteligente e com maior confiança no complexo cenário de segurança atual.
Ao estabelecer uma parceria com a IBM Consulting e aproveitar o comprovado framework de design thinking do IBM Garage, os clientes podem experimentar, criar protótipos, implementar e otimizar soluções de forma contínua com rapidez. Essa abordagem ajuda a obter vantagem nas decisões, mantendo os mais altos padrões de segurança e excelência operacional.
Cada implementação acontece em um ambiente seguro e governado, garantindo conformidade, responsabilidade e confiabilidade para decisões de missão crítica. Visite a IBM Consulting para ver como o IDIS pode ajudar você a obter vantagem nas decisões.
Explore o IBM Defense Model
Veja o IDIS em ação