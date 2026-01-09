Domine o futuro: como o IBM Digital Intelligence Suite for Defense proporciona vantagem decisiva.

Os líderes de defesa estão enfrentando uma era de extrema complexidade: operações multidomínio, ameaças cibernéticas e sobrecarga de inteligência, além de um ritmo cada vez mais acelerado de desafios globais de segurança. Os ciclos de decisão que no passado levavam dias agora precisam acontecer em minutos. Os sistemas tradicionais não conseguem acompanhar o volume, a velocidade e a variedade de dados que fluem para os centros de comando.

Para enfrentar esses desafios, a IBM está duplicando os recursos de IA específicos para defesa com o IBM Digital Intelligence Suite for Defense. Essa ferramenta é um ativo da IBM Consulting de última geração, orientado por IA generativa, construído em torno de agentes agênticos criados para fins específicos. Ela dá aos clientes de defesa e governo uma edge — fornecendo insights rápidos, inteligência praticável e vantagem de decisão superior por meio de uma interface de usuário baseada em linguagem natural.