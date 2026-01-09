Inteligência artificial Automação de TI

Domine o futuro: como o IBM Digital Intelligence Suite for Defense proporciona vantagem decisiva.

O IBM Digital Intelligence Suite oferece aos clientes de defesa e governo uma vantagem decisiva, fornecendo insights rápidos, inteligência acionável e vantagem de decisão superior por meio de uma interface de usuário baseada em linguagem natural.

Publicado 09/01/2026
Os líderes de defesa estão enfrentando uma era de extrema complexidade: operações multidomínio, ameaças cibernéticas e sobrecarga de inteligência, além de um ritmo cada vez mais acelerado de desafios globais de segurança. Os ciclos de decisão que no passado levavam dias agora precisam acontecer em minutos. Os sistemas tradicionais não conseguem acompanhar o volume, a velocidade e a variedade de dados que fluem para os centros de comando.

Para enfrentar esses desafios, a IBM está duplicando os recursos de IA específicos para defesa com o IBM Digital Intelligence Suite for Defense. Essa ferramenta é um ativo da IBM Consulting de última geração, orientado por IA generativa, construído em torno de agentes agênticos criados para fins específicos. Ela dá aos clientes de defesa e governo uma edge — fornecendo insights rápidos, inteligência praticável e vantagem de decisão superior por meio de uma interface de usuário baseada em linguagem natural.

5 maneiras pelas quais o IBM Digital Intelligence Suite for Defense se destaca

1. Arquitetura escalável e pronta para implantação

O IBM Digital Intelligence Suite (IDIS) é construído em um framework aberto e orientado por APIs que pode ser iniciado em qualquer plataforma de nuvem, como IBM Cloud, AWS, Azure ou Google Cloud. Também pode ser implementado localmente e na borda como uma aplicação em contêiner com Red Hat OpenShift ou Kubernetes. Essa flexibilidade satisfaz os rigorosos mandatos de segurança e soberania de dados dos ambientes de defesa.

Visão geral do IDIS, mostrando como é gerenciado e construído

2. Engenharia de prompts de ponta e geração aumentada de recuperação (RAG)

Desenvolvido com tecnologia IBM watsonx, o IDIS combina técnicas sofisticadas de engenharia de prompt com recuperação de dados quase em tempo real para produzir produções precisas e ricamente contextuais. Sua metodologia proprietária de "engenharia de contexto" ajuda a garantir que cada resposta seja baseada nas informações mais relevantes.

3. Mecanismo de modelo multilíngue e com prioridade para a IA

O IBM Digital Intelligence Suite integra-se perfeitamente a qualquer um dos principais modelos de linguagem de grande escala (LLM) e pequenos modelos de linguagem (SLM) — IBM Granite, Llama, GPT‑OSS, Claude Sonnet e outros — por meio de seu design modular e API-first. Além disso, ele coloca orquestração e inteligência avançadas sobre o recém-anunciado IBM Defense Model, desenvolvido em parceria com Janes, fornecendo poder analítico incomparável.

4. Recursos centrais do IBM Digital Intelligence Suite for Defense

Juntos, esses recursos transformam diversas fontes de dados em insights praticáveis e aprimorando continuamente:

  • IU interativa multilíngue: Consulte e receba respostas em vários idiomas, instantaneamente.
  • Gerenciamento dinâmico de corpo: faça upload de documentos, construa uma base de conhecimento específica para caso de uso e deixe que o sistema os analise sob demanda, gerando a “Análisede ataque de precisão”.
  • Base de conhecimento OSINT: usa inteligência de código aberto para enriquecer cada resposta.
  • Consultas sugeridas baseadas em contexto: prompts inteligentes orientam os usuários para insights mais profundos.
  • Ciclo de feedback contínuo: aprende com o input do usuário para melhorar a relevância ao longo do tempo.
  • Arquitetura do adaptador plug-in: integra-se facilmente a novas ferramentas, aplicações e fontes de dados.

5. Agentes agênticos personalizados para tarefas de missão crítica

Os agentes agênticos do IDIS são ajustados para uma ampla gama de cenários de defesa, incluindo:

  • Análise de vários domínios
  • Planejamento operacional conjunto
  • Avaliação de ameaças cibernéticas
  • Avaliação da prontidão de materiais e logística
  • Definição de cursos de ação (COA)
  • Planejamento de campanha

Um framework confiável e governado

À medida que a IA generativa avança rapidamente, o IDIS permanece na vanguarda, integrando continuamente os mais recentes modelos especializados e de grande linguagem, garantindo que a solução nunca fique para trás dos recursos emergentes.

Cada experimento, protótipo e implementação é conduzido em um ambiente rigorosamente governado que incorpora o "human-in-the-loop" para todas as decisões de missão crítica, proporcionando a confiabilidade, a responsabilidade e a conformidade essenciais às operações de defesa.

Uma vantagem estratégica para líderes de defesa

O IDIS transforma dados brutos em insights práticos, permitindo que comandantes e formuladores de políticas ajam de forma mais rápida, inteligente e com maior confiança no complexo cenário de segurança atual.

Ao estabelecer uma parceria com a IBM Consulting e aproveitar o comprovado framework de design thinking do IBM Garage, os clientes podem experimentar, criar protótipos, implementar e otimizar soluções de forma contínua com rapidez. Essa abordagem ajuda a obter vantagem nas decisões, mantendo os mais altos padrões de segurança e excelência operacional.

Cada implementação acontece em um ambiente seguro e governado, garantindo conformidade, responsabilidade e confiabilidade para decisões de missão crítica. Visite a IBM Consulting para ver como o IDIS pode ajudar você a obter vantagem nas decisões.

Cristina Caballé Fuguet

Vice President and Global Government Industry Leader at IBM Consulting