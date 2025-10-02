Como o IBM Concert está redefinindo a cibersegurança e as operações de TI

O gerenciamento da cibersegurança e das operações de TI nunca foi tão complexo e crítico. Os CIOs e CISOs estão sob pressão para proteger ambientes híbridos extensos e, ao mesmo tempo, acompanhar o ritmo da rápida inovação. Na IBM, enfrentamos esse desafio tornando-nos nosso próprio cliente.
Para garantir que o IBM Concert agregue valor ao mundo real, nossas organizações de CIO e diretor de segurança da informação se associaram como "Client Zero". Essa colaboração estratégica nos permitiu testar, validar e refinar a plataforma na escala de uma grande empresa, garantindo que o IBM Concert esteja pronto para os maiores clientes da IBM.
Não se tratava apenas de implementar uma nova ferramenta em escala empresarial. Foi também sobre reimaginar a forma como protegemos e operamos aplicações corporativas com maior velocidade, inteligência e precisão.
O IBM Concert, com tecnologia watsonx, é mais do que um simples dashboard. É a camada de inteligência por trás de operações de segurança mais inteligentes. Ele reúne dados em tempo real, priorização orientada por IA e fluxos de trabalho de desenvolvedores para ajudar as equipes a reduzir o ruído, focar no que importa e agir mais rapidamente. Do gerenciamento de vulnerabilidades a insights operacionais, o Concert ajuda a transformar complexidade em clareza.
O IBM Concert ajudou a identificar possíveis riscos de segurança em 874 aplicações internas em 24 horas, identificando 32% mais vulnerabilidades do que a ferramenta tradicional baseada em CVSS que a IBM estava usando anteriormente. Ainda mais impressionante? Ele priorizou aproximadamente 70 CVEs de menor gravidade que representavam um risco real, mas que, por outro lado, podem não ter sido priorizados se avaliados apenas com base na pontuação CVSS.
O IBM Concert ajudou a lidar com a fadiga de alertas ao aperfeiçoar o foco na segurança, reduzindo os alertas de baixa prioridade em 67% em comparação com as ferramentas tradicionais baseadas em CVSS que a IBM estava usando anteriormente, e ajudando as equipes a se concentrarem nas vulnerabilidades de alto risco que estavam sendo ativamente exploradas na natureza.
Ao migrar de uma priorização baseada em gravidade pura para uma priorização baseada em explorabilidade, o Concert permitiu que a IBM migrasse do combate reativo a incêndios para o gerenciamento proativo de ameaças.
O IBM Concert não detecta apenas vulnerabilidades; ele foi projetado para impulsionar ações. Ao se integrar diretamente aos espaços de trabalho dos desenvolvedores, ela tem o potencial de acelerar a remediação e fechar o ciclo entre a detecção e a resolução.
Conforme finalizamos nossas prioridades de segurança, agora estamos mudando o foco para aproveitar os recursos de integração do Concert para incorporar a segurança mais profundamente no ciclo de vida de desenvolvimento. Essa direção apoia uma cultura segura por design, na qual a segurança não é uma reflexão tardia, mas um elemento fundamental desde o início.
Conforme continuamos a expandir os recursos do IBM Concert, estamos explorando novas fontes de dados e aplicações mais amplas em operações de TI. Ao validarmos o Concert primeiro na IBM (uma empresa global que opera em mais de 170 países, com dezenas de milhares de aplicações, ambientes complexos de nuvem híbrida e vastos volumes de dados operacionais), estamos garantindo que ele possa operar em uma escala empresarial real.
Esta implementação interna não só comprova a capacidade do Concert de lidar com a complexidade e a escala, mas também prepara o terreno para entregar operações robustas e inteligentes aos nossos clientes. O objetivo? Construir uma empresa mais inteligente e resiliente; uma que seja proativa, preditiva e segura.
O IBM Concert não é apenas mais uma ferramenta de segurança; ele é um catalisador de mudanças.
Ao usá-lo internamente, vimos em primeira mão como ele aprimora a visibilidade dos riscos e capacita as equipes a agir mais rapidamente com insights orientados por IA. Se você está pronto para migrar da segurança reativa para a proativa, o IBM Concert foi desenvolvido para ajudar você a liderar essa transformação.
