Como o IBM Concert está redefinindo a cibersegurança e as operações de TI

Para garantir que o IBM Concert agregue valor ao mundo real, nossas organizações de CIO e diretor de segurança da informação se associaram como "Client Zero". Essa colaboração estratégica nos permitiu testar, validar e refinar a plataforma na escala de uma grande empresa, garantindo que o IBM Concert esteja pronto para os maiores clientes da IBM.

Não se tratava apenas de implementar uma nova ferramenta em escala empresarial. Foi também sobre reimaginar a forma como protegemos e operamos aplicações corporativas com maior velocidade, inteligência e precisão.