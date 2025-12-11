A equipe do IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) usa uma estrutura abrangente de garantia de qualidade para padronizar o desenvolvimento e a execução de casos de teste, gerenciar relatórios de resultados e lidar com eficiência com o rastreamento e a triagem de problemas.

Todos os dias, a equipe executa mais de 77.000 pacotes de testes em vários ambientes, incluindo todas as regiões de produção. Para suportar essa escala de operações, tanto os desenvolvedores quanto os testadores precisam de um framework robusto e confiável, capaz de realizar testes de forma contínua. Os resultados desses testes devem ser mantidos para fins de conformidade e disponibilizados de forma acessível por meio de um dashboards, permitindo uma avaliação rápida e eficaz da qualidade geral do sistema.

Depois de avaliar diversas soluções no local e hospedadas em nuvem, a equipe decidiu buscar uma transformação totalmente nativa da nuvem, aproveitando o serviço de nuvem IBM . Essa mudança estratégica não apenas simplificou a infraestrutura subjacente e reduziu os esforços de manutenção, mas também aliviou a carga de trabalho operacional da equipe de garantia de qualidade. Consequentemente, a transformação revelou oportunidades de otimização de recursos e economia de custos.