A equipe do IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) usa uma estrutura abrangente de garantia de qualidade para padronizar o desenvolvimento e a execução de casos de teste, gerenciar relatórios de resultados e lidar com eficiência com o rastreamento e a triagem de problemas.
Todos os dias, a equipe executa mais de 77.000 pacotes de testes em vários ambientes, incluindo todas as regiões de produção. Para suportar essa escala de operações, tanto os desenvolvedores quanto os testadores precisam de um framework robusto e confiável, capaz de realizar testes de forma contínua. Os resultados desses testes devem ser mantidos para fins de conformidade e disponibilizados de forma acessível por meio de um dashboards, permitindo uma avaliação rápida e eficaz da qualidade geral do sistema.
Depois de avaliar diversas soluções no local e hospedadas em nuvem, a equipe decidiu buscar uma transformação totalmente nativa da nuvem, aproveitando o serviço de nuvem IBM . Essa mudança estratégica não apenas simplificou a infraestrutura subjacente e reduziu os esforços de manutenção, mas também aliviou a carga de trabalho operacional da equipe de garantia de qualidade. Consequentemente, a transformação revelou oportunidades de otimização de recursos e economia de custos.
A equipe de controle de qualidade do IBM Cloud VPC originalmente contava com uma infraestrutura grande e complexa, composta por muitas ferramentas especializadas, servidores e componentes de rede. Dar suporte a esse ambiente exigia muitos especialistas em diversas áreas técnicas, o que tornava sua manutenção cara e difícil.
Todo esse ambiente de controle de qualidade foi hospedado em instâncias de servidores virtuais (VSIs) do IBM Cloud VPC, conforme ilustrado no diagrama:
Para modernizar e simplificar as operações, a equipe migrou seus sistemas de controle de qualidade para os serviços do IBM Cloud. Eles substituíram o servidor de arquivos pelo IBM® Cloud Object Storage, migraram os bancos de dados para serviços gerenciados de PostgreSQL e Elasticsearch e substituíram o sistema de orquestração personalizado por pipelines automatizados baseados em Tekton. Essa mudança possibilitou mais de 77.000 execuções automatizadas diárias sem a necessidade de manter sua própria infraestrutura. Eles também reformularam seu framework de controle de qualidade em microsserviços conteinerizados executados em um cluster Kubernetes resiliente.
No geral, a transformação reduziu a complexidade, diminuiu as demandas de manutenção e proporcionou uma arquitetura de controle de qualidade escalável e nativa da nuvem.
Esta é a nova arquitetura:
Como resultado dessa transformação, a equipe de infraestrutura de garantia de qualidade (QA) foi aliviada da significativa carga operacional associada ao gerenciamento de um ambiente grande e complexo. Essa mudança permitiu que a equipe redirecionasse seus esforços para aprimorar e desenvolver seu framework de interno interno.
A mudança para um modelo nativo da nuvem também trouxe à tona ineficiências no projeto e na execução de testes, levando a uma melhor utilização dos recursos e otimização dos custos. Anteriormente, devido à visibilidade limitada do consumo de recursos, algumas equipes criavam vários ativos redundantes, que muitas vezes não eram devidamente desativados após a execução do teste.
Aproveitando os recursos de faturamento e relatórios de uso do IBM Cloud, cada equipe agora tem uma visibilidade clara de seu consumo de recursos e custos associados, promovendo uma cultura de responsabilidade e gestão eficiente de recursos.
Essa transformação reduziu os custos gerais de infraestrutura e de testes auxiliares em quase um terço.
A equipe de infraestrutura de QA de seis membros agora está gerenciando aproximadamente 80 pipelines, ao mesmo tempo em que oferece suporte a outras equipes de pilares que operam 90 pipelines. A necessidade de pessoal exclusivamente dedicado à manutenção da infraestrutura foi efetivamente eliminada. Além disso, o conjunto de habilidades técnicas necessárias para gerenciar e operar o sistema mudou significativamente, agora mais alinhado com o de um desenvolvedor VPC típico. Já não é mais necessário ter conhecimento avançado em redes, sistemas operacionais e administração de banco de dados.
Ao adotar ativamente os serviços da IBM Cloud internamente, a organização não apenas valida a robustez e a confiabilidade de suas próprias tecnologias, mas também acelera sua maturidade e prontidão para um uso empresarial mais amplo.
Essa adoção interna fornece um feedback valioso do mundo real que impulsiona a melhoria contínua, aumenta a resiliência e garante que as soluções estejam realmente prontas para a empresa, permitindo que a IBM atenda melhor às necessidades em constante evolução de seus clientes.
