Saiba como o tratamento da integração de dados-pipeline como um sistema central ajudou essa líder em logística de transporte marítimo a proporcionar visibilidade em tempo real em um segmento altamente fragmentado da cadeia de suprimentos dos EUA.
Para a FlexiVan, líder em serviços de leasing para reboques de contêineres marítimos, o desafio dos dados começa com temas familiares: complexidade e escala. A empresa gerencia 120.000 desses reboques especializados (chamados de "chassis") em mais de 200 localidades, dando suporte ao movimento interno de contêineres por meio de uma das partes mais fragmentadas da cadeia de suprimentos dos EUA.
Todos os dias, essa rede produz milhões de eventos de portos, caminhões, pátios, armazéns e chassis equipados com IoT. Um único ponto de dados perdido pode levar a coletas atrasadas, cobranças de diárias, ativos subutilizados ou custos evitáveis de manutenção e reparo.
A equipe da FlexiVan em Scottsdale, Arizona, decidiu modernizar esse ambiente criando uma plataforma que combina telemetria de IoT, dados de parceiros e clientes, geospatial analytics e geração de insights orientada por IA na plataforma IBM webMethods Hybrid Integration. O webMethods reduziu a propagação de integrações e acelerou a integração de parceiros em 25%, além de melhorar a consistência, a escalabilidade e diminuir as taxas de incidentes.
O resultado: um sistema que transforma o movimento dos chassis em inteligência de rede em tempo real, ajudando os clientes a reduzir atrasos, melhorar a utilização e tomar decisões mais rápidas em toda a jornada de carga.
O problema de visibilidade que a FlexiVan decidiu resolver com a IBM torna-se mais agudo na transferência entre o porto e o armazém.
Quando um contêiner é descarregado no porto, um caminhoneiro pega um chassi, o contêiner é montado e a movimentação começa. A partir desse ponto, a visibilidade pode desaparecer rapidamente. Os pátios de caminhões não rastreiam de forma confiável a movimentação, as paradas intermediárias criam ambiguidade e os clientes podem perder de vista onde um contêiner está entre a coleta no porto e a chegada ao armazém.
Essa lacuna torna mais difícil prever ETAs, gerenciar exceções e evitar cobranças de diárias que se acumulam quando os ativos ficam por muito tempo no lugar errado.
A FlexiVan resolveu a lacuna de visibilidade ao transformar o chassi em uma fonte de dados. Seu "chassi inteligente" adiciona telemetria de IoT por meio de GPS, sensores montados e sensores de peso, com dispositivos enviando atualizações a cada cinco minutos enquanto se movem e armazenando dados em buffer localmente quando a conectividade cai. Esse design proporciona aos operadores fidelidade suficiente para reconstruir o movimento e disciplina de bateria suficiente para manter os dispositivos em campo por anos.
A FlexiVan também tinha que resolver o desafio representado por um cenário de integração altamente diversificado. Eventos portuários, reservas de clientes, atualizações de transporte rodoviário, dados de instalações e telemetria de IoT chegavam por meio de diferentes canais e formatos, incluindo intercâmbio eletrônico de dados (EDI), transações B2B, APIs, arquivos CSV e feeds de sensores em tempo real.
Se não for coordenado, esse ambiente cria silos, qualidade de dados inconsistente e tempos de resposta mais lentos quando exceções acontecem. O IBM webMethods desempenha um papel central na solução desse problema, ao atuar como a espinha dorsal da integração unificada da plataforma. Ele padroniza e orquestra os fluxos de dados entre parceiros e sistemas internos, ajudando a FlexiVan a transformar sinais operacionais fragmentados em uma visão consistente e confiável da movimentação de carga em escala nacional.
Com esse sistema, os usuários finais não precisam mais esperar pelo próximo rastreamento manual ou evento inserido manualmente; eles têm visibilidade em tempo real de portos, pátios e armazéns. Eles podem ver onde os atrasos estão se acumulando, quanto tempo um chassi ou contêiner fica parado em um lugar, quais ativos estão ociosos e onde os pontos de estrangulamento estão se formando na rede.
Isso altera a experiência do usuário da verificação reativa de status para a intervenção proativa. Também muda a economia. Mesmo a redução de um dia no tempo de espera pode economizar milhões para os clientes, e a FlexiVan também reduziu o tempo de integração de parceiros em 25% e diminuiu as taxas de incidentes.
A arquitetura trata a integração como um sistema central, não uma camada de suporte. A stack começa com instalações, sensores de IoT e clientes como fontes de dados primárias. Acima disso, fica um mecanismo de integração do IBM webMethods, responsável pela orquestração entre APIs, fluxos B2B e entradas de IoT. Uma camada de dados é compatível com bancos de dados operacionais, análise de dados e cargas de trabalho de ML/IA.
As aplicações voltadas para o cliente ficam na parte superior, incluindo o portal do cliente AIM360, um portal do fornecedor e o FlexiGPT (uma interface de agente interna construída com base em dados corporativos). A observabilidade e as notificações ficam ao lado da stack, com segurança e criptografia incorporadas ao design.
A FlexiVan utiliza o webMethods como a camada de integração unificada, que reúne uma variedade de feeds de dados em uma plataforma padronizada. Isso é importante em um ambiente em que a empresa deve realizar ingestão de dados não apenas de seus próprios dispositivos, mas também de portos, empresas de transporte rodoviário e clientes que utilizam EDI, APIs e outros formatos.
O mecanismo de integração funciona como o sistema nervoso do ecossistema, porque faz mais do que movimentar mensagens. Também ajuda a impor a integridade dos dados, o tratamento de exceções, a observabilidade e a segurança em um sistema onde eventos incompletos ou imprecisos podem rapidamente se transformar em decisões operacionais ruins.
O restante da stack reflete as mesmas escolhas pragmáticas de design. Toda a plataforma é executada na AWS. O Amazon RDS for PostgreSQL é empregado na camada de dados como armazenamento de dados devido a seus recursos geoespaciais por meio da extensão PostGIS. Com quase 10.000 locais geocercados abrangendo instalações de clientes, portos, pátios e depósitos, a FlexiVan pode reconstruir chassis de ponta a ponta e jornadas de contêineres em toda a rede com alta precisão.
A plataforma usa o Amazon Redshift como data warehouse para análise em grande escala e o Qlik Sense para business intelligence, geração de relatórios e dashboards. Complementando essa stack, a FlexiVan desenvolveu uma plataforma interna de ML/IA baseada no framework Shakudo Agentic, compatível com modelos de análise de dados avançados e fluxos de trabalho agênticos escaláveis.
No front-end, a plataforma adota uma arquitetura de microfront-end que usa Angular e React, com as APIs do Google Maps impulsionando a visualização geoespacial.
Esse design resolve bem um problema técnico específico: a movimentação da cadeia de suprimentos não chega como um event streams limpo. Ela chega como uma mistura de transações registradas por seres humanos, mensagens de parceiros, telemetria de dispositivos e evidências visuais do campo. A plataforma da FlexiVan correlaciona essas fontes no que descreve como um banco de dados de viagem, um registro de ponta a ponta da jornada que pode dar suporte ao rastreamento, análise de utilização, tratamento de exceções e manutenção preditiva.
Uma das partes mais interessantes da arquitetura é como ela preenche a lacuna entre um chassi em movimento e o contêiner que está sobre ele. O GPS pode informar a um operador onde está um chassi, mas não necessariamente qual contêiner está montado nele naquele momento.
A FlexiVan usa visão de IA com feeds de câmeras em portos para identificar a ID do contêiner, a ID do chassi e a placa do caminhão, criando um registro físico vinculado que torna o restante da análise mais confiável.
Essa base torna a camada de IA mais do que um chatbot fino sobre dados operacionais. O mecanismo de análise central da plataforma já lida com processamento geoespacial, análise de utilização e detecção de ineficiências. A camada de IA se baseia nesse trabalho para resumir problemas, interpretar padrões e obter insights praticáveis. Na verdade, o analytics engine produz a inteligência, e a camada de IA ajuda os usuários a consumi-la mais rápido.
Para os usuários finais, isso significa menos cliques, respostas mais rápidas e um caminho para experiências em linguagem natural que podem responder a perguntas como onde estão os ativos, onde estão se formando problemas e quais exceções exigem ação primeiro.
A FlexiVan aplica a mesma base de dados à manutenção e ao reparo. Como a manutenção e o reparo dos chassis são fontes de custo importantes, o sistema usa quilometragem, padrões de rotas e comportamento histórico para prever necessidades de manutenção e reduzir falhas.
Isso tem implicações óbvias nos custos internos, mas também melhora a experiência do usuário final ao reduzir o downtime e tornar a disponibilidade dos equipamentos mais previsível. Os mesmos dados podem embasar as decisões de rotas e fornecedores, ajudando as equipes a direcionar os chassis para opções de serviço de menor custo e melhorar a eficiência geral da rede.
A conquista imediata da FlexiVan é melhor visibilidade da última milha. Os clientes podem rastrear movimentos em tempo real, validar atividades de transporte, melhorar o planejamento, reduzir a exposição a diárias e identificar ativos ociosos antes que eles se tornem desperdício de capacidade. Mas o resultado técnico mais amplo é a modularidade que simplifica a adição de novos canais, novos parceiros e novos fluxos de trabalho orientados por IA.
A camada de integração já padroniza as entradas confusas. As camadas geoespacial e de análise de dados já transformam o movimento em contexto. A camada de aplicação já expõe esse contexto aos usuários em ferramentas operacionais.
A próxima etapa muda naturalmente da visibilidade para a previsão e a otimização autônoma. O roteiro da FlexiVan inclui fluxos de trabalho agênticos para preencher dados de movimentação ausentes, ferramentas de inteligência empresarial para equipes internas e experiências do cliente mais dinâmicas impulsionadas por consultas de linguagem natural e geração automatizada de insights. Essas ambições somente funcionam se a integração, a observabilidade e a confiabilidade de dados subjacentes já estiverem em vigor.
Ao utilizar o IBM webMethods como a espinha dorsal da integração, a FlexiVan transformou um problema de visibilidade estreita do porto ao armazém em uma plataforma de inteligência logística escalável. Ela pode adicionar mais canais de parceiros, mais fontes de telemetria e mais fluxos de trabalho orientados por IA sem reconstruir o núcleo a cada vez. Para a FlexiVan, isso reduz o custo de escalar a inovação. Para os usuários finais, significa menos incertezas, uma intervenção mais rápida e uma cadeia de suprimentos que se comporta menos como uma caixa-preta e mais como um sistema observável.