O problema de visibilidade que a FlexiVan decidiu resolver com a IBM torna-se mais agudo na transferência entre o porto e o armazém.

Quando um contêiner é descarregado no porto, um caminhoneiro pega um chassi, o contêiner é montado e a movimentação começa. A partir desse ponto, a visibilidade pode desaparecer rapidamente. Os pátios de caminhões não rastreiam de forma confiável a movimentação, as paradas intermediárias criam ambiguidade e os clientes podem perder de vista onde um contêiner está entre a coleta no porto e a chegada ao armazém.

Essa lacuna torna mais difícil prever ETAs, gerenciar exceções e evitar cobranças de diárias que se acumulam quando os ativos ficam por muito tempo no lugar errado.

A FlexiVan resolveu a lacuna de visibilidade ao transformar o chassi em uma fonte de dados. Seu "chassi inteligente" adiciona telemetria de IoT por meio de GPS, sensores montados e sensores de peso, com dispositivos enviando atualizações a cada cinco minutos enquanto se movem e armazenando dados em buffer localmente quando a conectividade cai. Esse design proporciona aos operadores fidelidade suficiente para reconstruir o movimento e disciplina de bateria suficiente para manter os dispositivos em campo por anos.

A FlexiVan também tinha que resolver o desafio representado por um cenário de integração altamente diversificado. Eventos portuários, reservas de clientes, atualizações de transporte rodoviário, dados de instalações e telemetria de IoT chegavam por meio de diferentes canais e formatos, incluindo intercâmbio eletrônico de dados (EDI), transações B2B, APIs, arquivos CSV e feeds de sensores em tempo real.

Se não for coordenado, esse ambiente cria silos, qualidade de dados inconsistente e tempos de resposta mais lentos quando exceções acontecem. O IBM webMethods desempenha um papel central na solução desse problema, ao atuar como a espinha dorsal da integração unificada da plataforma. Ele padroniza e orquestra os fluxos de dados entre parceiros e sistemas internos, ajudando a FlexiVan a transformar sinais operacionais fragmentados em uma visão consistente e confiável da movimentação de carga em escala nacional.

Com esse sistema, os usuários finais não precisam mais esperar pelo próximo rastreamento manual ou evento inserido manualmente; eles têm visibilidade em tempo real de portos, pátios e armazéns. Eles podem ver onde os atrasos estão se acumulando, quanto tempo um chassi ou contêiner fica parado em um lugar, quais ativos estão ociosos e onde os pontos de estrangulamento estão se formando na rede.

Isso altera a experiência do usuário da verificação reativa de status para a intervenção proativa. Também muda a economia. Mesmo a redução de um dia no tempo de espera pode economizar milhões para os clientes, e a FlexiVan também reduziu o tempo de integração de parceiros em 25% e diminuiu as taxas de incidentes.